Live Cska Mosca - Bayern Monaco in Champions League

Per questo pomeriggio è tutto. Vavel Italia e Jonathan Scaffardi vi ringraziano per aver seguito la partita in nostra compagnia.

Finisce qui. Il Bayern trionfa anche a Mosca e consolida il primato, in attesa della risposta del City. Ripresa scoppiettante. Goetze raddoppia e sembra chiudere la pratica, dopo due clamorose occasioni sprecate da Honda. Un mani di Dante permette ai padroni di casa di tornare nel match, grazie alla trasformazione dal dischetto dello stesso giapponese. A rimettere le cose a posto ci pensa un'ingenuità di Shennikov. Stende Robben e consegna a Muller la massima punizione. Non sbaglia il tedesco e fissa il punteggio sul 3-1. L'ultimo brivido lo regala Tosic, che colpisce una traversa. Vince la squadra più forte, non nella sua miglior serata. Quanto basta però per battere un avversario modesto.

90' - Applausi per Milanov, che lascia il terreno di gioco. Entra Vitinho, mentre Elm spaventa Neuer.

87' - Contropiede Bayern! Bravissimo Akinfeev a dir di no a Robben! Esce intanto Goetze, spazio per Green.

85' - Comincia a farsi sentire la stanchezza. Ritmi più blandi ora.

80' - Bazelyuk e Kirchhoff. In campo i giovani da ambo le parti. Out Musa e J.Martinez.

79' - Tosic! Traversa clamorosa! Honda dentro per Milanov che mette sulla corsa del compagno, il cui piazzato è perfetto, ma respinto dal legno!

77' - Cartellino per T.Alcantara che ferma la ripartenza di Milanov.

74' - Si accentra Nababkin e conclude col sinistro, ma non spaventa Neuer.

71' - Ottima giocata sull'esterno di Milanov, che mette basso al centro per Tosic, la cui coordinazione non è ottimale e frutta una conclusione fuori bersaglio.

68' - A giro Robben!! Che brivido! Appena largo! Punizione a due in area insidiosissima! Fuori Zuber, dentro Elm intanto nel Cska.

65' - GOOOOOLLLLL!! Muller! Non sbaglia! Grande reazione del Bayern!

65' - Palo di Goetze, Shennikov sbaglia, stende Robben e stavolta il rigore è per il Bayern!

64' - Altra idea geniale di T.Alcantara! Muller ci arriva, ma trova solo l'esterno della rete.

61' - GOOOLLLLL!! Honda! Spiazzato Neuer! Partita riaperta!

60' - Rigore per il Cska Mosca! Mani di Dante!

56' - GOOOOOOOLLLL!! Goetze!! Chiude la pratica il Bayern!! Dopo aver rischiato, gli ospiti raddoppiano! Fa tutto l'ex prodigio di Dortmund, che salta la retroguardia russa e insacca col sinistro.

54' - Controllo e sinistro di Honda, ma Neuer non si fa sorprendere.

52' - Superbo T.Alcantara! Finta e scavetto a servire Alaba che, davanti a Akinfeev, non riesce a controllare.

50' - Ancora Honda!! Sbaglia un'altra volta!! Tosic mette il cross perfetto sul secondo palo, ma il giapponese storpia la conclusione!

47' - Honda!! Ma cosa si è divorato!?!? Imbeccato da Akinfeev, si addormenta davanti a Neuer!! Che disattenzione della difesa bavarese!

Squadre pronte a rientrare in campo. Slutski pensa a possibili cambi. Per aumentare la qualità della sua squadra potrebbe ricorrere all'estro di Vitinho.

Termina la prima frazione di gioco. Bayern avanti alla Khimki Arena, con il minimo sforzo. Decide un gol di Robben, perfettamente imbeccato da Muller. Il resto è accademia. Quando spingono, gli ospiti creano costante pericolo, stante un gap tecnico evidente. Il Cska prova a difendersi con ordine, pressare con costanza e sfruttare la velocità di Musa. Difficile. Unica nota stonata per Guardiola l'infortunio di Lahm. Campo in precarie condizioni. Continua la fitta nevicata.

45' - Musa! Prova con la punta, ma contrato, non riesce a dar forza al pallone!

45' - Fuorigioco di Muller, ma che talento Goetze! Delizioso il tocco sotto.

43' - Brutto fallo di J.Martinez su Milanov! Giallo automatico.

42' - Innocuo il cross di Nababkin. Tutto facile per Neuer.

40' - Fa fatica il Cska. Bayern ora padrone del campo.

37' - Dante! Non arriva su un invito al bacio da piazzato! Grande occasione Bayern!

34' - Bravo Neuer che legge la palla di Tosic e anticipa perfettamente Musa con un'uscita tempestiva.

32' - Bella giocata di Zuber! Va via in mezzo a tre uomini e viene fermato con le cattive da Rafinha.

28' - Eccolo il cambio. Dentro T.Alcantara, fuori Lahm.

28' - Musa! Sfrutta un retropassaggio errato di Alaba, ma il destro termina alto.

27' - Problemi per Lahm! In un allungo il capitano ha sentito dolore e il cambio appare inevitabile.

25' - Bell'idea di Rafinha che crossa al volo col destro, ma non riesce ad arrivare Goetze.

22' - Splendida palla di Muller per Robben! In leggero fuorigioco l'esterno del Bayern che aveva comunque mancato l'aggancio!

17' - GOOOOOLLLLL!!! Robben!! Bayern avanti!! All'improvviso passano i bavaresi. Kroos ruba palla a Tosic e lancia in profondità Muller, bravissimo a mettere il pallone basso per l'accorrente olandese che non sbaglia. 0-1 a Mosca!

15' - Funziona il possesso palla del Bayern fino alla trequarti, poi le due linee vicine del Cska inibiscono la manovra ospite.

11' - Secondo lancio nel vuoto di Boateng che certamente non avrà entusiasmato Guardiola.

9' - Bella diagonale in chiusura di Rafinha, ma il Cska ci prova. Grande pressing dei russi.

6' - Mischia in area Bayern! Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, batti e ribatti davanti a Neuner, ma alla fine il portierone tedesco fa sua la sfera.

5' - Bel dribbling al limite di Kroos, ma la conclusione è da dimenticare.

3' - Inizio difficile, condizioni proibitive. La tecnica del Bayern si scontra con un campo pesantissimo.

17.58 - Neve e gelo a Mosca. Tutto pronto. Squadre in campo.

17.55 - Se il Bayern batterà il Cska conquisterà la nona vittoria consecutiva in Champions. Record assoluto, oltre il Barcellona dei marziani. Una spinta in più per i tedeschi, già qualificati.

17.50 - Si pensava a una possibile chance per T.Alcantara, giunto in Baviera, via Barcellona, insieme al mentore Pep, e bloccato finora da noie muscolari. Invece ancora panchina per l'astro spagnolo. Guardiola ha preferito più sostanza in mediana, affidando la creazione ai due esterni, Muller e Robben e a Gotze, che si abbasserà creando spazi per l'inserimento dei centrocampisti.

17.45 - Tante quindi le assenze di rilievo. Ribery e Schweinsteiger nel Bayern, Doumbia nel Cska. Guardiola si affida al modulo consolidato. Confermato Lahm davanti alla difesa. Goetze falso nove. 4-2-3-1 per Slutski, con Honda a ispirare Musa.

17.30 - Mancano ormai meno di 30 minuti al fischio d'inizio e arrivano le prime immagini dai due spogliatoi.

17.00 - Benvenuti alla diretta scritta di Cska – Bayern Monaco (ore 18.00), incontro valido per il gruppo D della Uefa Champions League. Incontro sulla carta con pochi contenuti, ma in realtà dai molteplici interessi. La banda Guardiola ha già strappato il pass per gli ottavi, ma deve chiudere i conti per il primo posto. Tre le lunghezze di vantaggio sul City di Pellegrini. I russi puntano al terzo posto che significherebbe Europa League. Il duello è con il Viktoria Plzen. Decisivo presumibilmente il confronto dell'ultima giornata.

16:50 - Vola il Bayern in Bundesliga. L'ultima giornata ha segnato il definitivo allungo dei bavaresi. Lo scontro diretto contro i nemici di Dortmund ha sancito la superiorità di Robben e compagni. Un pesante 0-3, senza Ribery, firmato Goetze. Proprio l'ex giallonero, dopo un inizio segnato da problemi fisici, sta prendendo in mano le redini dei campioni d'Europa in carica. Occorre, a onor del vero, ricordare le numerose defezioni tra gli uomini di Klopp. Un intero reparto, quello arretrato, in infermeria. Dopo il successo, ora la squadra del filosofo Pep ha 4 lunghezze sulla sorpresa Leverkusen e ben 7 sul Borussia.

Non tutte rose e fiori però in casa Bayern. Guardiola ha sbottato, alla ricerca della talpa, insita nello spogliatoio bavarese, fonte di informazioni riservate per i media “Se lo becco non lo farò mai più giocare”, queste le parole del tecnico. Modulo tattico, scelte di formazione, questo quanto trapelato prima del big match di Bundes. Solidale con Pep anche Rumenigge.

Apprensione anche per le condizioni di Ribery. Il francese sembra esser stato colpito dalla maledizione del Pallone d'oro. Tutti i favoriti sono ai box, colpiti da malanni muscolari. Messi è fermo da tempo e il Barca, sconfitto ad Amsterdam, ha mostrato cosa significhi scendere in campo senza l'estro di Leo. C.Ronaldo sarà preservato dalla sfida del Bernabeu contro il Galatasaray. Niente di grave per il portoghese, ma Ancelotti, in una partita di poco conto per il Real, non vuol rischiare ricadute problematiche.

16:40 - Il Cska Mosca sta pian piano riprendendo quota in Russia. Dopo un periodo di appannamento, una buona serie di risultati. La vittoria per 1-0, in casa, contro lo Spartak Mosca, firmata Doumbia, ha riportato la compagine di Honda a meno tre dalla vetta. A quota 36, appaiate al comando, lo Zenit di Spalletti, sconfitto dal Rostov a domicilio nell'ultimo turno, e la Lokomotiv Mosca.

Cska Mosca – Bayern Monaco, atto secondo. La gara d'andata, a Monaco, ha visto, come prevedibile, il dominio assoluto dei bavaresi. 3-0, firmato Alaba, Robben e Mandzukic. Un tasso tecnico di differente fattura, un gap mentale altrettanto importante. Una punizione del giovane esterno ha portato in vantaggio i padroni di casa in avvio. Raddoppio in chiusura di tempo del colosso d'attacco, e tris dell'oranje, imbeccato ancora una volta da Alaba.

16:30 - Riviviamo intanto il cammino delle due squadre, partendo proprio dai campioni d'Europa. Solo vittorie fin qui per il Bayern. Dopo l'esordio col Cska, la sonante affermazione in Inghilterra. Nello scontro principe del girone, una dimostrazione di forza assoluta, ben oltre il 3-1 finale. Un City alle corde, capace di trovare la rete solo nel finale con Negredo. Poi il 5-0 casalingo col Viktoria Plzen e la risicata vittoria in trasferta, sempre con i cechi.

Il Cska Mosca, triturato dal Bayern, si è risollevato, con fatica, contro il Viktoria Plzen (3-2 in Russia), prima di cedere nel doppio confronto col City di Pellegrini. 1-2 in casa, addirittura 5-2 a Manchester. E addio sogni di gloria.

16:20 - Intanto nella prima notte di Champions sorprese e conferme. Il Milan, travolto dai dubbi, di campo e spogliatoio, ha rispolverato l'antica versione europea. Trascinato da Kakà ha schiantato il Celtic in terra di Scozia. Vittoria che vale il secondo posto, in attesa degli ultimi 90 minuti di San Siro con l'Ajax. Il Chelsea di Mourinho, ancora una volta, è stato messo in scacco dal Basilea, mentre tra Steaua e Schalke ha vinto la noia. Si complica il cammino del Napoli. Sconfitto a Dortmund, dovrà cercare l'impresa contro l'Arsenal, che ha prevalso facilmente sul Marsiglia. Detto della caduta del Barcellona con l'Ajax, restano da evidenziare i due pareggi, entrambi per 1-1, tra Zenit e Atletico Madrid e tra Porto e Austria Vienna.

16:10 - L'ultima italiana scende in campo invece questa sera. La Juve deve vincere a Torino col Copenaghen e sperare nell'aiuto del Real Madrid. Impegno difficile per il Manchester United, balbettante in Premier, sul campo del Bayer Leverkusen. Lo Shakthar aspetta la Real Sociedad dello scatenato Vela. Manca un punto al Psg per l'aritmetica qualificazione. Probabile arrivi a Parigi con l'Olympiakos. Il Benfica sfida l'Anderlecht per tener vive le speranze di secondo posto. Nel girone di Bayern Monaco e Cska Mosca, infine, il City di Pellegrini, all'Etihad, è pronto a spazzar via il Viktoria Plzen.