Live Real Madrid - Galatasaray in Champions League

Vittoria spettacolare ma poco importante del Real Madrid che in casa asfalta il Galatasaray e lo batte per 4-1 nonostante l'inferiorità numerica dal 26°. Anzi, in 10 il Real ha prodotto un calcio migliore, senza pretese, affidato all'estro dei suo trequartisti odierni, Bale, Isco e Di Maria. Al vantaggio del gallese su punizione ha risposto Umut Bulut. Nel secondo tempo tre reti del Real a ridicolizzare la difesa giallorossa. Prima Arbeloa lasciato liberissimo, poi Di Maria al volo dal limite, infine Isco prepontemente ed elegantemente allo stesso tempo. Qualificazione in tasca e fiori e rose alla Casa Blanca anche senza C.Ronaldo.

92° - Finisce qui. Trionfo del Real Madrid che in casa, in 10 dal 28°, ne mette 4 dentro la porta del Galatasaray guadagnandosi la matematica certezza della qualficazione. A breve per i gol ed una breve disanima del match

87° - UItimo ed inutile cambio per il Galatasaray: dentro Gulselam, terzino, per Melo a rischio espulsione e quindi assenza nello scontro diretto con la Juve.

84° - Sexyssimo Xabi Alonso. Prima rude e sanguinante, poi addirittura a petto nudo per la gioia delle intellettuali mogliettine di Madrid.

82° - Partitona dei tre trequartisti del Real che hanno paradossalmente giocato meglio senza alcun centravanti a cui fare riferimento lì davanti. Tutti e tre da 7, Di Maria, Isco e Bale

80° - MAGIA DEL MAGICO ISCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! 4-1. In 10 il Real ne ha fatti 4. L'ex Malaga riceceve palla ne mette a sedere uno, tira, raccoglie la respinta, dribbla ancora e segna il quarto del suo RM.

77° - Minuto 77. Il 7 di Cristiano due volte. TUTTI CON LE MASCHERE ALZATE AL BERNABEU!

73° - Dentro Carvajal e fuori Marcelo nel Real. Arbeloa scala sulla sinistra e Carvajal va sulla destra.

72° - La Juventus ha intanto ribaltato prontamente la situazione allo Juventus Stadium. Tripletta di Vidal ed un altro 3-1 nel girone B. Finissero così alla Juve basterebbe anche un pareggio in Turchia. Sempre che il Real "faccia il suo" con il Copenaghen

71° - PARATONA DI CASILLAS SUL COLPO DI TESTA DI DROGBA. Calcio d'angolo

65° - Intanto Cristiano Ronaldo posta questo dalla tribuna su Facebook. Con tanto di didascalia: Thanks to the fans for the great support. I wish I was there helping my team

63° - Entra Sneijder nel Galatasaray ed esce Bruma. Dentro anche Riera per Amrabat. Cambiate entrambe le ali nella squadra di Mancini che ora si schiera con un 4-3-1-2 offensivo: Riera mezzala, Sneijder dietro Bulut e Drogba.

62° - ALTRO GOL IN 10 DEL REAAAAAAAAAAAAAAL! 3-1, DI MARIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Bel colpo al volo dell'argentino che rende la qualificazione ancora più difficile per il Gala. Assist? Ovviamente Arbeloa.

60° - Arbeloaaa mamma miaaa. Ha evidentemente bevuto il ragazzo. Provata la volee che per poco non entra!

58° - Fuori Casemiro, dentro Xabi Alonso. Staffetta per i due in ballottaggio alla vigilia quindi. Mancano i passaggi in profondità per gli scatti di Bale e Di Maria in regia

57° - Umut Bulut....attenzione....Eboué mette in mezzo dopo l'ennesima percussione e l'attaccante arriva in rtiardo di un decimo di secondo

54° - Evidentemente gasato Arbeloa si prodiga in un tuffo olimpionico. Giallo per simulazione per lo spagnolo, meritatissimo.

54° - Pareggio del Copenaghen a Torino ragazzi...Cambia la classifica con il Real qualificato, il Copenaghen a 5, il Galatasaray e la Juve a 4 pronte a giocarsi la qualificazione alla prossima. Sempre che il Real faccia il suo contro il Copenaghen

51° - Da segnalare l'esultanza di Xabi Alonso, grandissimo amico di Arbeloa, che stava per entrare. Pronto il cambio ma forse Ancelotti ci ripena. Si scalda Senijder intanto.

50° - NON CI CREDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ARBELOA! HA SEGNATO ARBELOAAAAA, SI PROPRIO LUIIIIIIII. 2-1 DEL REAL. Difesa del Galatasaray imbarazzante, si perde il terzino come se nulla fosse. Ancora non individuato il colpevole principale.

47° - Fuorigioco fischiato al Galatasaray. Sul prosieguo dell'azione Umut Bulut aveva firmato la sua doppietta. La segnalazione del guardalinee è giunta in ritardo.

46° - Traballa la difesa del Real con Bruma e Drogba a farla da padrone sul fronte offensivo dei turchi. Il Madrid si scopre troppo e si espone a rischi grossi

46° - Si riparte! Nessun cambio

Un primo tempo che ci è piaciuto solamente dalla mezzora in poi. Prima di allora poco o nulla da ambo le parti tranne un'occasione a tu per tu col portiere di Bale. Alla mezzora espulsione per S.Ramos, autore di un presunto fallo da ultimo uomo su Umut Bulut. Ancelotti opta allora per togliere Jesé ed inserire al centro della difesa l'adattato Nacho Fernandez. Poco dopo arriverà il botta e risposta firmato Bale su punizione (evidenti le colpe del portiere) e di Umut Bulut (Drogba magico nel servirgli tale palla) prima di un'altra occasione per Bale e prima che si vada negli spogliatoi.

45°+1 - Mette paura Bruma sulla sinistra: superato Arbeloa, palla in mezzo, sponda di Umut Bulut, Drogba stoppa male fuori area. Finisce così il primo tempo

45° - Un solo minuto di recupero per la partita del Bernabeu

42° - Bale davanti alla porta mette ancora una volta fuori, stavolta alto, solo soletto davanti al portiere che gli ha regalato l'1-0

41° - Dalla distanza il bolide di Eboué non fa male. Beh si forse in tribuna male l'ha fatto

37° - IL BOMBEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER. UUUUUMUT BULUTTTTTT! 1-1 del Galatasaray propiziato da un gran passaggio d'esterno di Drogba (bravissimo nell'aggirare Nacho)! L'uomo della Champions! Ciò che era l'anno passato Burak Yilmaz, è oggi Umut.

36° - GARETHHHHHHHHHHHHHH BALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE, CHE PUNIZONE DEL GALLESEEEE. 1-0!! Real in vantaggio nonstante l'uomo in meno. Il portiere poteva fare mooooolto di più

35° - Giallo per Felipe Melo che cerca di scappare alla sanzione dell'arbitro scozzese allontanandosi dal luogo del reato.

33° - Possesso palla fra trequarti e centrocampo per il Real. Si sente l'assenza di qualcuno lì davanti che faccia movimento tuttavia

29° - Non c'è nessuno adesso lì davanti per il Real.

26° - Netta simulazione di Umut Bulut che al primo contatto si lascia cadere. Punizione ingiustissima per il Real che inserisce Nacho Fernandez al centro e toglie Jesé. La punizione di Inan finisce fra le braccia di Casillas

25° - CARTELLINO ROSSO PER RAMOS, FALLO DA ULTIMO UOMO SU UMUT BULUT!

18° - Il Galatasaray ci prova con un tiro di Selcuk Inan decentrato sulla sinistra. Non il suo mestiere, la palla va ampiamente fuori.

17° - Non succede nulla. Champions o partitella del mercoledì in allenamento?

10° - JESEEEEEEE! Nooooooooo, si fa anticipare. Troppo impacciato l'attaccante finora. Grande azione sulla sinistra di Marcelo: percussione, tunnel ad Ebouè, cross in mezzo ma lo spagnolo esita troppo.

8° - Nounkeu è costantemente proiettato in attacco, costringendo sulla difensiva Arbeloa. Perde terreno però per quanto riguarda la difesa su Bale

6° - L'ex-Arsenal rientra in campo. Tutto fin troppo calmo e quieto qui al Bernabeu. Cristiano in tribuna sorseggia una bibita.

5° - A terra Ebouè dopo un contrasto perso con Casemiro in mezzo al campo. Gioco fermo.

3° - Bale mette a lato una palla gol golosissima servitagli in profondità sulla quale Nounkeu è in ritardo. Il gallese cerca l'angolino basso a sinistra ma finisce fuori. Prima occasione fallita

1° - Le tre mezzepunte del Real Madrid e Jesé sembrano partire tutti in linea, con Isco che va ad affiancare anche l'ex Castilla lì davanti.

CALCIO D'INIZIO!

20.45 - Squadre in campo. Tutto pronto per un'altra partitona del Real Madrid. La musichetta della Champions in the air

20.22 - Ed ecco i seggiolini dello stadio con tanto di maschera di Cristiano Ronaldo. Tutti pronti?

20.17 - Imponente giusto un pochino lo "stadietto" del Real Madrid

20.16 - Gagliardetto del Galatasaray nello spogliatoio turco.

20.15 - L'entrata in campo dei giocatori è pronta!

20.14 - Ecco Bale al suo arrivo al Bernabeu

20.05 - Nel Galatasaray rimane fuori Sneijder: al suo posto c'è Amrabat. Anche Riera e Burak Yilmaz rimangono a sorpresa in panchina con il primo sostituito dal giovane Bruma ed il secondo da Umut Bulut. Melo - Inan al centro del campo mentre in difesa come annunciato Eboué, Zan e Chedjou. Sulla sinistra, in difesa, Nounkeu vince il ballottaggio con Gulselam mentre fra i pali confermato Iscan. Più un 4-4-2/4-4-1-1 che un 4-2-3-1 allora.

20.00 - Benvenuti alla diretta di Real Madrid - Galatasaray . Sono appena giunte le formazioni ufficiali per la sfida del Bernabeu. Il Real Madrid si schiera con il 4-2-3-1 e presenta sia Di Maria che Jesé. Lo spagnolo farà il centravanti mentre Di Maria giocherà a sinistra con Bale a destra. Al centro del campo Illarramendi con Casemiro. Fuori Xabi Alonso. In difesa vincono il ballottaggio Marcelo a sinistra e Arbelo a destra (Carvajal rimane fuori) con Pepe - Ramos in mezzo. Completano l'unidici Isco e Casillas.

19:30 - Manca poco. Basta anche solo un punto della Juventus in casa col Copenaghen ed il Real ha la matematica certezza di qualificarsi agli ottavi di Champions League. La sicurezza matematica ancora non c'è (basta anche solo fare un punto contro il Galatasaray) ma praticamente è tutto fatto: oggi partita quasi d'allenamento per i ragazzi di Ancelotti che si preparano per affrontare al Santiago Bernabeu il Galatasaray di Mancini alla ricerca di almeno un punto per non perdere troppo terreno dalla Juventus che diamo per scontata vincitrice dello scontro col Copenaghen.

In ogni caso, se la Juventus dovesse vincere a Torino con il Copenaghen, indipendentemente da cosa fa oggi, il Galatasaray avrebbe un solo risultato a disposizione in casa nel prossimo turno, quando è in programma lo scontro diretto con i bianconeri: vincere. Sperando nel punticino del Copenaghen a Torino, i turchi allora si preparano all'impresa: pareggiare al Bernabeu. Con un punto ciascuno per tutte le squadre del girone il Gala potrebbe anche accontentarsi di un altro pareggio con la Juve alla prossima per garantirsi l'accesso agli ottavi. Insomma, ci sono tante possibiltà ancora in bilico.

19:20 - Ciò che conta per il Real Madrid è dare spettacolo, mettersi la qualificazione in tasca così da poter magari poter giostrare i giovani all'ultima giornata. Tuttavia la faccenda non sarà delle più semplici da sbrigare. Tanti gli assenti in casa Blanca: innanzitutto manca il gigantesco Cristiano Ronaldo degli ultimi tempi, acciaccatosi nella gara di campionato con l'Almeria ed assente oggi per precauzione (Ancelotti spera di poterlo rischierare nel prossimo week-end). Inoltre rimangono fuori dalla contesa in ordine di ruolo: Fabio Coentrao, Varane (stop precauzionale), Sami Khedira e Luka Modric, tutti per infortuni tranne l'ultimo, fermato per squalifica.

Da poco si può contare sul ritorno a pieno regime di un maestro della regia come Xabi Alonso che - presumibilmente (lo spagnolo è appena rientrato da un lungo infortunio e potrebbe riposare. Nel caso dentro Casemiro) - comporrà con il suo presunto erede Illarramendi la cerniera di centrocampo. Dietro le punte Ancelotti dovrebbe optare per Bale, Isco ed uno fra Jesé e Di Maria, con il primo (ha sostituito Cristiano anche in campionato dopo la sostituzione del portoghese) favorito sull'argentino (leggermente sparito dai radar dall'esplosione del gallese). Davanti dovrebbe esserci Benzema ma occhio a Morata. In difesa tre terzini per due maglie: Carvajal, Arbeloa ed il recuperato Marcelo si giocano le proprie chances di affiancare la coppia centrale S.Ramos-Pepe. In porta tocca, come risaputo, ad Iker Casillas, portiere di coppa con Diego Lopez utilizzato in campionato.

19:00 - Il Galatasaray, come già detto, deve sudarsi la qualificazione agli ottavi. A spingerlo, oltre naturalmente alla qualficazione all'orizzone, c'è la voglia di rivendicare quel pesante 1-6 casalingo subìto per mano dei Galacticos all'andata quando il risultato fu un eloquente 1-6 con le reti di Cristiano Ronaldo (3), Benzema (2) ed Isco a sbeffeggiare la ridicola difesa turca. Anche quel boccone amaro è risultato difficile da digerire da parte della dirigenza della squadra di Istanbul ed ha avuto il suo peso quando, appena una settimana dopo, l'allenatore Fatih Terim è stato esonerato. Al suo posto adesso c'è Roberto Mancini che ha pareggiato a Torino e sta andando discretamente bene in campionato, ma poteva evitare la sconfitta bruciante a Copenaghen. Non dei mostri sacri, insomma. In SuperLig il primo posto dei rivali del Fenerbahce dista già 9 punti quando siamo alla 12° giornata. Il quarto posto è scomodo per una squadra che annovera fra le sue fila gente come Drogba, Felipe Melo, Sneijder e Burak Yilmaz. Tuttavia nelle ultime 5 partite di campionato sono giunti ben 12 punti su 15 disponibili, con quattro vittorie ed una sconfitta (pesante però, con il Fener per 2-0).

18:50 - Oggi Mancini dovrà rinunciare ad Altintop e Muslera Sneijder potrebbe anche essere rischiato. Tutti pronti, invece, Gokhan Zan, Hakan Balta, Semih Kaya e Ceylan. La squadra che il tecnico di Jesi dovrebbe schierare è questa, e si allinea con il 4-2-3-1: Ceylan in porta; difesa si spera compatta con Eboue, Gokhan Zan, Chedjou e Gulselam o Nounkeu (dipende dall'approccio). In mezzo al campo linea mediana composta da Felipe Melo e Selcuk Inan. Da destra verso sinistra pronti Burak Yilmaz, Sneijder (se non dovesse recuperare dentro Amrabat o Umut Bulut) e Riera. Davanti Drogba.

Queste le probabili formazioni di Real Madrid - Galatasaray :

18:40 - Il Galatasaray viene da una vittoria in SuperLig, in casa contro il Sivasspor (quinto a pari punti con il Gala adesso) per 2-1 grazie alle reti di Burak Yilmaz (100° gol per lui in maglia giallorossa) su rigore e Selcuk Inan. Partita rocambolesca ed alquanto "calda", come spesso succede in Turchia. Dopo l'1-0 firmato Burak, l'arbitro ha prima espulso Nounkeu e poi ha largamente ricambiato il favore al Gala espellendo Kurt al Sivasspor prima dell'intervallo, quando il risultato era già sul 2-1 grazie al pareggio del mitico Djebbour ed al rigore di Inan messo a segno ("mamma li turchi"). Seconda frazione in 10 contro 10 con un difensore espulso per parte. Dopo una seconda parte di gara più tranquilla, l'arbitro, tale Ozkahaya, si è divertito nel finale: rigore per il Gala con espulso l'altro centrale del Sivasspor, Da Costa. Drogba (in panchina fino all'82°) però sbaglia dal dischetto e non chiude la pratica. L'arbitro invece sì, la chiude espellendo il terzo difensore del Sivasspor, Cicinho, per doppia ammonizione al 91°. Ci si è divertiti.

18:35 - Il Real di Ancelotti viene invece da quattro vittorie consecutive in campionato. Ultima quella esterna in casa con l'Almeria per 0-5. Ennesima rete per Cristiano Ronaldo prima che uscisse al 54°, poi il fiume straripa: Benzema, Bale, Isco e Morata chiudono i conti e lanciano il RM all'inseguimento di Atletico (a -3) e Barcellona (a -6). Come già detto, potrebbe bastare anche la sconfitta col Gala per essere qualificati (se la Juve evita la vittoria del Copenaghen) ed ormai, a Madrid, le acque si sono calmate rispetto al turbolento e deludente avvio di stagione. A mettere le cose al proprio posto ci ha pensato sopratutto il ritorno di Xabi Alonso, la lenta carburazione di Bale e le castagne che Cristiano Ronaldo rifila altrui. Ci si è perfino dimenticati che "Casillas è il portiere titolare!" e che "Benzema non vale un'unghia di Morata!" in curva. La gente che popola il Bernabeu è un agglomerato di incoerenza e voltabandiera. Purtroppo un club così non merita questa tifoseria. Si è messo perfino a repentaglio il lavoro di Carletto (che da par suo non é che abbia fatto di tutto per evitarlo, vedi formazione confusionaria al Camp Nou) che, pian pianino, ha collaudato la Ferrari ed ora la sta facendo girare.

18:25 - Queste le parole di Ancelotti alla vigilia, che come già detto, ha messo tutti sull'attenti riguardo alla possibilità che giochi Casemiro per concedere riposo a Xabi Alonso :"Dobbiamo fare attenzione con Xabi perché é appena tornato da un lungo infortunio, giocare due partite in quattro giorni potrebbe risultare un problema quindi c'è una possibiltà che riposi e che giochi Casemiro. Con il turnover tutti hanno una possbilità di giocare. Casemiro potrebbe giocare dall'inizio ma mi è piaciuto molto il lavoro che hanno fatto Illarramendi e Xabi quando hanno giocato insieme". Il tema caldo è quello riguardante Cristiano Ronaldo ed il suo infortunio, occorso proprio mentre il portoghese era in corsia di sorpasso su Ribery per quanto riguarda la corsa al Pallone d'Oro :"Cristiano non è disponibile per domani. Lo faremo riposare e vedremo se sarà disponibile per la partita di sabato. Ha un piccolo infortunio e non rischieremo: se c'è il rischio non giocherà."

18:15 - Ed infatti CR7 non è stato convocato. Al suo posto uno fra Jesé e Di Maria, ma Bale non dovrebbe cambiare fascia :"Bale gioca sulla destra per sfruttare le sue capacità al tiro, a me piace far giocare le ali sul lato opposto rispetto a quello del piede preferito". Si passa poi ad analizzare l'avversario :"Sarà tutt'altro match rispetto a quello di Istanbul (ricordate l'1-6? Ndr.), il Galatasaray è cambiato molto da quando Mancini è arrivato. Adesso hanno più equilibrio ed hanno qualità davanti con giocatori come Drogba. Ci aspettiamo una partita davvero difficile, perché loro cercheranno di qualificarsi". Vedremo se Carletto si atterrà alle sue dichiarazioni e non manderà in campo una squadra piena di giovani. "Vogliamo chiudere in testa al girone" prosegue "Mancano due partite e vogliamo vincerle entrambe".

18:00 - Poi tocca a Mancini: "Il Real era forte lo scorso anno ed è forta questa stagione. Forse è anche migliorato perché Bale é un giocatore fantastico e Ancelotti è un top manager. Giocare qui è sempre difficile, avremo tutti i nostri giocatori a disposizione. Alcuni magari non sono al 100% ma abbiamo scelta. E' importante che tutti i giocatori siano pronti per la partita, perché giocare al Bernabeu è fantastico e proveremo a fare un buon lavoro. Sneijder non è al 100%, si è allenato con il gruppo negli ultimi 4/5 giorni e domani prenderò una decisione su di lui. E' importante per noi ma non possiamo correre rischi. Dobbiamo giocare bene ed anche se sappiamo che sarà dura ci proveremo. La partita più importante sarà l'ultima con la Juventus. Per ora dobbiamo affrontare il Real Madrid e se non facciamo bene e la Juventus vince con il Copenaghen avranno più possibilità di qualificazione rispetto a noi."

Rispetto reciproco fra i due allenatori che si sono affrontati tantissime volte. Questa sarà la terza volta sul palcoscenico della Champions. Le prime due risalgono al famoso Milan-Inter (o Inter-Milan che dir si voglia) in cui Dida fu colpito da un fumogeno. Ancelotti :"Con Roberto ci siamo affrontati tantissime volte ed ho il massimo rispetto per lui e per la sua carriera, per quello cha ha fatto dove ha allenato e sono sicuro che farà bene anche al Galatasaray". Mancini, di cui tra l'altro oggi è il compleanno: "Credo che Ancelotti sia uno dei migliori allenatori d'Europa, ha allenato le più grandi squadra d'Europa. E' una persona tranquilla, una brava persona e sono tutte doti importanti per fare bene il mestiere del tecnico".

17:50 - Cristiano Ronaldo oggi, quindi, sarà assente. "Ma come, proprio nel giorno del suo incoronamento ufficiale a re di Madrid?". E sì, perché per oggi è in programma una grande iniziativa per promuovere il nativo di Madeira come Pallone d'Oro. Lo stadio Santiago Bernabeu si riempirà di maschere di Cristiano (al lato una di queste) che ogni tifoso - si presume - indosserà ad inizio gara.

17:45 - Le due squadre si sono già affrontate cinque volte in ambito europeo, escludendo l'andata ad Instanbul. Quarti di finale della scorsa Champions: 3-0 casalingo del Real, 3-2 interno del Gala. Passa il Real di Mou. Sempre quarti di finale nel 2001 quando il Galatasaray concluse sul 3-2 l'andata per poi perdere 3-0 al Bernabeu (doppietta di Raul). Unico superstite di quella sfida sarà Casillas. Ultimo confronto fra turchi e spagnoli risale alla Supercoppa Europea 2000 quando il Galatasaray vinse per 2-1 la sfida giocata al Parc des Princes grazie alla doppietta di Jardel.

Questi i convocati nel dettaglio.

Real Madrid: Casillas, Diego Lopez, Jesus; Pepe, Sergio Ramos, Marcelo, Arbeloa, Carvajal, Nacho Fernandez; Bale, Di Maria, Jesé, José Rodriguez, Illarramendi, Xabi Alonso, Casemiro; Morata, Benzema

Galatasaray: Iscan, Ceylan; Sabri Sarioglu, Semih Kaya, Nounkeu, Gulselam, Bruma, Chedjou, Eboué, Gokhan Zan, Hakan Balta; Sneijder, Selcuk Inan, Emre Colak, Felipe Melo, Riera; Amrabat, Drogba, Burak Yilmaz, Umut Bulut

La partita sarà diretta dall'arbitro scozzese William Collum, accompagnato dagli assistenti Cryans e Conquer. Madden e Beaton gli arbitri di porta. Chambers il quarto uomo. A Madrid è prevista una serata fredda ma senza rischio di precipitazioni.

Appuntamento alle 20:00 con le formazioni ufficiali di Real Madrid - Galatasaray!