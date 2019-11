Live Bayer Leverkusen - Manchester United in Champions League

Da VAVEL Italia e Alessandro Mancinelli è tutto. Vi salutiamo e ringraziandovi dell'attenzione vi diamo appuntamento alla prossima partita di Champions! Restate con voi per vedere tutti e cinque i gol dello United! A tra poco!



Che serata per gli uomini di Moyes! Lo United sale a 11 punti in classifica e avanza così agli ottavi dopo una partita dominita, stravinta e chiusa in bellezza col gol di Nani, il quinto della serata per il Manchester! Il Leverkusen non è mai entrato in partita, pagando a carissimo prezzo le troppe lacune difensive. Altra umiliazione in Champions per gli uomini di Hyypia, ancora per mano dello United, perfetto questa sera!



90+3' FINITA! Lo United distrugge 5-0 il Leverkusen e si qualifica agli ottavi di Champions League



90+2' Facce sconsolate alla Bay Arena! Solo i tifosi dello United si fanno sentire sugli spalti e ne hanno ben donde. La loro squadra ha dominato in lungo e in largo il Leverkusen







90' Il Leverkusen cerca di chiudere la partita in zona d'attacco. Che goleada del Manchester! Saranno tre i minuti di recupero



GOOOOOOOL! NAAAANIIIII!!!! E SONO 5! DOMINIO ASSOLUTO DELLO UNITED!



86' Partita che si avvia verso la fine. United sempre in possesso del pallone



ANDEEERSOON!! SI DIVORA IL GOL DEL 5-0!! Il nuovo entrato calcia a botta sicura ma il suo tiro è deviato dall'estremo difensore del Bayer! Poteva tranquillamente alzare il pallone!



83' Risultato e qualificazione in cassaforte per lo United. Alla Bay Arena tutti aspettano il fischio finale. Partita impeccabile degli uomini di Moyes



80' Esce Rooney. Al suo posto Anderson. Grande partita di Rooney! Ultimo cambio per i tedeschi invece. Esce Bender, entra Kohr



GOOOOOOOL! POKER UNITED! ROONEY SCAVALCA LENO CON UN PALLONETTO CHE E' UN ASSIST PER SMALLING CHE DEVE SOLO APPOGIARE IN RETE!



75' United padrone del campo. I tedeschi del Bayer hanno alzato bandiera bianca.. e come biasimarli..

71' Occasione Bayer!! Kiessling però si incaponisce in area di rigore, litiga col pallone e non riesce a calciare quello che poteva essere almeno il gol della bandiera!



Primo cambio per lo United. Al posto di Evra entra Buttner. Doppio cambio invece per i tedeschi. Fuori Son e Reinartz, dentro Dediyok e Hegeler



68' La squadra di Moyes sembra averne ancora per segnare un'altro gol! Per il Leverkusen dopo la batosta dell'andata questa di stasera è un'altra prestazione da dimenticare!



Troppo forti i Red Devils per il Leverkusen. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo dopo il miracolo di Leno, Evans non deve far altro che toccare in rete!



GOOOOOOOOL!! LO UNITED CALA IL TRIS! GAME OVER ALLA BAY ARENA! J. EVANS!



63' Ci prova Rooney! Il suo destro dal limite esce di un soffio! Che tiro dell'inglese!



PALO DEL LEVERKUSEN! REINARTZ!! DOPO IL SALVATAGGIO DI DE GEA IL TEDESCO E' TROPPO ANGOLATO E IL PRIMO PALO E' CHIUSO DAL PORTIERE DELLO UNITED!



NAAAANIII!! Vicinissimo al tris lo United! Bellissimo il diagonale del giocatore dello United che finisce di pochissimo a lato!



57' Il Leverkusen non molla anche se non riesce ad essere pericoloso! Ancora nessuna palla gol per la squadra tedesca!



53' Valencia è davvero inarrestabile sulla fascia! Sono suoi i palloni migliori che arrivano a centro area! Provvidenziale l'intervento di Donati questa volta che manda in corner un grande cross del giocatore dello United



Bel calcio di punizione battuto dal Leverkusen! La palla attraversa tutta l'area di rigore! Toprak non riesce a metterci lo zampino che avrebbe accorciato le distanze!



48' La bella partenza del Leverkusen era solo un illusione! United vicino al terzo gol. Leno anticipo di pugno Kugawa che era pronto ad incornare in rete!



Bayer che comincia i secondi 45' minuti di gioco con un altro piglio. Molto aggressivi adesso i tedeschi



45' Lo United batte il calcio d'inizio del secondo tempo



Squadre pronte ad iniziare la ripresa!



Questa la sfortunata autorete del giocatore del Bayer in occasione del secondo vantaggio dello United. Sembrava che a segnare fosse stato Smalling invece..











Lo United ha un piede negli ottavi di finale. Doppio vantaggio meritato e Leverkusen che dopo aver subito il secondo gol è sparito dal campo. La sensazione è che gli uomini di Hyypia debbano provare ad evitare la goleada come già capitato all'andata all'Old Trafford vista la facilità con cui questa sera i Red Devils trovano la porta difesa da Leno



45+1' Il fischietto norvegese fischia la fine del primo tempo. Lo United conduce tranquillamente per due reti a zero







43' Manchester ancora pericoloso con Valencia. Bel destro il suo! Bella parata di Leno che fa sua la sfera



Lo United ha messo il pilota automatico. Gli uomini di Moyes hanno alzato il piede dal pedale, lasciano molto campo ai tedeschi che però sbagliano troppo in fase d'impostazione



40' Cinque minuti più recupero alla chiusura del primo tempo. I tedeschi ci provano spesso dalla distanza ma non riescono a trovare lo specchio della porta



38' Ritmi bassi adesso alla Bay Arena. Lo United gestisce il doppio vantaggio



34' il Bayer prova in qualche modo a reagire ma adesso lo United controlla facilmente la partita, si chiude dietro e riparte in contropiede. Partita tutta in salita per gli uomini di Hyypia



31' Solo lo United in campo. I tedeschi hanno accusato il colpo stavolta. Gli uomini di Moyes si trovano in scioltezza avanti per 2-0



GOOOOOOOL!! RADDOPPIO DELLO UNITED!! DA UN CALCIO DI PUNIZIONE BATTUTO DA ROONEY SMALLING SVETTA DI TESTA E INSACCA! Il Manchester conduce 2-0 adesso!







BENDER! LA SUA GIRATA DI TESTA FINISCE FUORI! Il Leverkusen prova a rispondere allo United!



26' Atterrato Kagawa ai 20 metri. Giggs è già pronto per battere il calcio di punizione



Sale di colpi lo United. Serie di tiri ribattuti dalla retroguardia tedesca adesso in evidente affanno!



23' Nel momento migliore del Leverkusen lo United ha affondato il colpo dell'1-0



GOOOOOOOOOL!!! VALENCIA!! Cross perfetto di Rooney che lo pesca sul secondo palo dove Valencia non deve fare altro che appogiarla dentro!



KIESSLIIIING!! Che numero in mezzo a due difensori!! Arriva a calciare ma Ferdinand ci mette una pezza deviando in corner! Si salva lo United!



20' La partita si sta lentamente accendendo. Bel copo di testa di Spahic dagli sviluppi di un calcio d'angolo. La parola però è troppo alta e il pallone finisce sopra la traversa



SEMPRE SOOON!! CI PROVA ANCORA DALLA DISTANZA DOPO ESSERE ANDATO VIA A SMALLING. LA SUA CONCLUSIONE E' DEVIATA IN CORNER!



18' I tifosi del Leverkusen avvertono la fase di difficoltà della loro squadra e cominciano a farsi sentire dagli spalti



NAAAANI!!! DESTRO A GIRO DI POCHISSIMO ALTO SOPRA LA TRAVERSA!



15' Bella discesa sulla fascia sinistra per Valencia ma il suo cross è sporcato da una deviazione, la palla si impenna e la difesa tedesca spazza con comodo



Ancora nessun pallone giocabile per Rooney che però è molto attivo. E' sempre alla ricerca del pallone. Pressing alto dello United



12' Il Leverkusen prova a farsi vedere in attacco con Can e il solito Son ma finora nessuna emozione



8' Si cercano molto Valencia e Nani ma c'è davvero pochissimo spazio per lo United per essere pericoloso



Fasi di studio del match. Nessuna delle due squadre vuole scoprirsi troppo in questo avvio



5' United sempre in zona d'attacco ma la manovra dei Red Devils stenta a decollare



United in possesso palla. La squadra di Moyes cerca spazio per far male



3' Ci prova Son dalla distanza ma il suo sinistro è troppo schiacciato e finisce molto largo dalla porta difesa da De Gea



Subito occasione per lo United ma Rooney viene pescato in fuorigioco









Poco meno di mezz'ora fa, ecco i Red Devils in fase di riscaldamento!