Live Manchester City - Viktoria Plzen in Champions League

Finale - Termina la partita. Il City rispetta il pronostico portando a casa i 3 punti, anche se con qualche difficoltà in più del previsto. Pellegrini sarà soddisfatto del risultato, ma non del modo in cui è maturato. Buona la prestazione degli ospiti, che hanno cercato il risultato fino al triplice fischio. Risultato finale 4-2. Grazie per aver seguiro con noi la diretta di Manchester City - Viktoria Plzen. Buona serata da Luca Beggiao e VAVEL.

90'+3' - Termina in attacco la partita del Plzen: angolo e la partita finisce qui! 4-2 il risultato finale.

90'+2' - Ultimo cambio per la formazione ospite: dentro Wagner per Dunis.

90'+2' - Fallaccio di Toure, giallo per lui.

90' - Saranno 3 i minuti di recupero.

89' - EDIN DZEKO FINALMENTE! COLPO DI TESTA DA DISTANZA RAVVICINATA SU CROSS SI MILNER DALLA SINISTRA! PARTITA CHIUSA! 4-2, MA CHE FATICA!

88' - Controlla saggiamente il City in queste battute finali, non rinunciando alla fase offensiva.

85' - Cambio nel Plzen: fuori Kolar, dentro Bakos.

83' - Non molla il Plzen, ottima prova dei cechi. Visto l'andamento della partita, ai ragazzi di Pellegrini conviene cercare i gol del 4-2 per evitare brutte sorprese.

79' - PROPRIO LUI, LO SQUALO NEGREDO, ENTRATO DA MENO DI 5 MINUTI!! BEL TRIANGOLO TRA NEGREDO, GARCIA E NAVAS: IL NUMERO 15 CROSSA DALLA DESTRA E NEGREDO INSACCA IN SCIVOLATA A POCHI METRI DALLA LINEA DI PORTA. ERRORE DELLA DIFESA DEL PLZEN E USCITA NON IMPECCABILE DEL PORTIERE. 3-2!

78' - Non molla il Viktoria Plzen, che ottiene due calci d'angolo consecutivi.

75' - Ultimo cambio nel City. Entra Negredo per Nasri.

74' - Punizione potente di Horvath, che finisce alta sopra la traversa.

73' - Cambio nelle file del Plzen: dentro Kovarik per Petzela.

72' - Amonito Demichelis, che stende Horava al limite dell'area. Punizione pericolosa.

69' - PAREGGIO IMMEDIATO DEGLI OSPITI! INCREDIBILE! TECL, SERVITO DA KOLAR, CONCLUDE UNA BUONA AZIONE IN CONTROPIEDE CON UN TIRO A GIRO CHE FA SECCO HART. MA CHE DIFESA DISATTENTA IL CITY.. 2-2!

65' - NASRI! IL CITY TORNA IN VANTAGGIO GRAZIE AD UN BEL GOL DEL FRANCESE, CHE CONCLUDE UNA SPLENDIDA AZIONE CORALE: PALLA LAVORATA BENISSIMO DA TOURE, CHE SERVE NAVAS. CROSS IN AREA E COLPO AL VOLO DI NASRI. 2-1!

64' - Secondo cambio nel City: fuori Fernandinho, dentro Yaya Tourè.

62' - Che parata di Kozacic sul colpo di testa di Richards! Toglie la palla da sotto la traversa e salva il risultato! Strepitoso! Calcio d'angolo.

59' - Ci prva Dzeko da fuori area, tiraccio del bosniaco.

57' - Occasione per Navas, che entra in area dalla destra ma tira davvero male. Palla fuori.

55' - Pertzela prova un tiro pretenzioso da oltre 30 metri; tiro potente ma Hart lascia sfilare sul fondo.

53' - Le squadre si stanno allungando, ci sono continui e veloci ribaltamenti di fronte. Ritmi più alti in questo avvio di secondo tempo, partita piacevole.

50' - Va Kolarov, ma la palla colpisce la barriera e finisce fuori: corner.

49' - Giallo per Cisovsky , che stende Nasri al limite dell'area. Punizione per il City.

47' - Ci prova Dzeko, ma il tiro è smorzato da un difensora e la palla è una facile preda per il portiere.

46' - Sta per iniziare il secondo tempo e come previsto arriva un cambio nella formazioni di casa: dentro Jesus Navas per Sergio Aguero. Non si sa se c'è qualche problema fisico per il Kun oppure Pellegrini ha deciso di sfruttare il fisico di Dzeko giocando con un'unica punta.

Intervallo - Potrebbe arrivare qualche cambio nei padroni di casa: l'assenza in mezzo al campo di Toure si sente. Il Plzen senza cali fisici può davvero credere nel risultato.

45'+2' - Finisce in parità il primo tempo. City che gioca con troppa sufficienza, Plzen ppiù propositivo ma con evidenti limiti tecnici. Forse meriterebbero qualcosa il più gli ospiti. Pellegrini deve dare una bella strigliata ai suoi ragazzi. 1-1.

45' - Due minuti di recupero. Dopo tanti errori è arrivato il pareggio (meritato) degli ospiti.

43' - ED ECCOLO IL PAREGGIO DEL VIKTORIA PLZEN! UN GOL MERAVIGLIOSO DI HORAVA, SU ASSIST DI KOLAR! UNA BOTTA DI DESTRO DA FUORI AREA CHE SI INSACCA VICINO ALL'INCROCIO SINISTRO! Che bel tiro ad incrociare. 1-1!

41' - Altro corner per il Plzen. Sembra incredibile, ma le statistche sui calci d'angolo sono tutte a favore degli ospiti: 0-5.

40' - Primo ammonito della partita: Milner.

39' - Vicino al pareggio il Plzen: Kolarov respinge in scivolata un buon tiro di Rajtoral. Palla in angolo.

37' - Se la prende col calma adesso il City. Non c'è nessun bisogno di affaticarsi o rischiare infortuni, la superiorità in campo è evidente. Anche trotterellando la squadra di Pellegrini è superiore. Il Plzen avrebbe meritato il gol, ma in area è davvero troppo impreso.

33' - RIGORE PER IL CITY, CHE SBLOCCA LA PARTITA! SERGIO AGUERO SU RIGORE! 1-0 PER I PADRONI DI CASA. Rigore giustissimo, per un evidente tocco di mano in area di Rajtoral, che devia un cross proprio del Kun.

31' - Altra incredibile occasione per il Plzen! Duris servito benissimo dalla destra con un passaggio basso, ma sbaglia il tiro. Un rigore in movimento in pratica. Che errore.

27' - Occasionissima per il Plzen! Incursione sulla destra di Kolar, che una volta in area, invece di servire due compagni solissimi davanti alla porta prova il tiro, ma la palla si spegne sul fondo.

25' - Gol annullato ad Aguero che scappa in velocità alla difesa avversaria direttamente su rilancio di Hart, ma l'arbitro vede una trattenuta del Kun sul suo diretto marcatore. Ci poteva stare il fallo, il braccio del Kun è largo.

23' - Il City ha quasi il 65% del possesso palla. Dopo una fitta rete di passaggi Aguero si smarca e prova un tiro dal limite dall'area, palla che sfila vicino al palo.

21' - Prova un pallonetto al volo Kolar, palla alta. Bello il lancio di Hubnik.

20' - Ritmi non altissimi. Il City cerca di ottenere il risultato senza faticare troppo.

16' - Kolarov ci preva da fuori, tiro completamente sballato.

14' - Clamorosa traversa per il City! Gran conclusione di destro di Nasri, servito da Fernandinho, ma la palla si stampa sul legno.

11' - Fase di gioco spezzettata da numerosi falli.

8' - Ghiotta occasione per Dzeko, pescato da Fernandinho, che entra in area ma affretta il tiro e spara tra le braccia di Kozacik. Seconda occasione in pochi minuti.

6' - Occasione per il City con Javi Garcia! Il numero 14 prova un tocco di esterno destro al volo su punizione di Nasri, palla che sfiora il palo! Prima occasione per i padroni di casa.

5' - Plzen propositivo, prova ad attaccare sfruttando lanci lunghi, ma la difesa del City è attenta e sfrutta il fuorigioco. In attacco il City spinge senza foga ma in modo ordinato.

20:45 - Inizia il match, palla ai padroni di casa.

20:40 - 5 minuti al via. La squadra di Pellegrini sarà rilassata? L'approccio mentale a queste sfide è sempre il più difficile.

20:25 - Mancano 20 minuti all'inizio della partita. Lo stadio si sta popolando e tutti si augurano una pioggia di gol!

20:00 - Per il Gruppo D, il Manchester City affronterà il Viktoria Plzen in un match valido per la quinta giornata della Uefa Champions League.

Il Manchester City ospita all’Etihad Stadium il fanalino di coda Viktoria Plzeň, ancora a quota zero punti, con l’intento di consolidare il secondo posto nel gruppo D. Ai padroni di casa manca solo un punto per certificare il passaggio del turno, che non sarà necessario in caso di contemporanea vittoria della capolista Bayern sul campo del CSKA (vista la vittoria per 3-1 dei bavaresi, la qualificazione è matematica). Nel prossimo turno (l’ultimo) è in programma lo scontro diretto con i tedeschi, al comando del girone, sarà una sfida accesissima: nel caso di vittoria del City e di miglior differenza, gli inglesi passerebbero il turno come primi classificati.

Manuel Pellegriniprobabilmente dovrà rinunciare a Jovetić e a Silva, ma là davanti ha solo l’imbarazzo della scelta con Negredo, Džeko e Agüero, mentre a centrocampo troviamo giocatori del calibro di Navas e Yaya Touré; il reparto difensivo, solitamente il tallone d'Achille della squadra, questa sera non dovrebbe soffrire molto, nonostante l'assenza di Kompany. La sfida, vista la necessità di migliorare la differenza reti, si preannuncia comunque ricca di gol: il City dopo i 6 gol dell'ultimo turno di campionato col Tottenham non dovrebbe aver troppi problemi.

DIRETTA MANCHESTER CITY - VIKTORIA PLZEN

I cechi sono ancora in corsa per un posto in Europa League, ma hanno perso tutte e quattro le partite sin qui disputate in Champions, in trasferta hanno preso 3 gol dal CSKA e cinque dal Bayern, e inoltre la gara di andata, giocata a Plzeň, si è conclusa con un netto 3 a 0 a favore degli inglesi. Resta solo la voglia quindi di cercare i prmi punti in questa edizione della competizione, impresa non certo delle più facili questa sera.

Probabili formazioni:

Manchester City: Hart; Kolarov, Lescott, Garcia, Richards; Fernandinho, Toure, Milner, Nasri; Negredo, Dzeko

Viktoria Plzen: Kozacik; Hubnik, Prochazka, Cisovsky, Limbersky; Rajtoral, Petrzela, Kolar, Horvath; Horava, Tecl