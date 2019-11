Manita dello United alla Bay Arena, ottavi in tasca

Vittoria in scioltezza per i Red Devils a Leverkusen, tutto molto più facile del previsto. Con il successo di stasera gli inglesi salgono a 11 punti e si guadagnano così il pass per gli ottavi, mentre i tedeschi perdono la seconda posizione in graduatoria a favore dello Shakhtar Donetsk di Mircea Lucescu, che raggiunge quota 8 punti, a più uno sul bayer appunto. Gli ucraini si sono a loro volta imposti nettamente sulla Real Sociedad, con il risultato di 4-0.

La fase di equilibrio del match dura poco, giusto i primi 22 minuti, caratterizzati da una fase di studio tra le due squadre, interrotta dal vantaggio di Valencia, imbeccato splendidamente dal genio di Wayne Rooney. Wazza vede l'inserimento dell'ecuadoriano in area di rigore e lo serve al millimetro; il numero 25 dello United non deve fare altro che depositare in rete l'assist del compagno.

Le aspirine incassano il colpo e faticano tremendamente a reagire, nonostante il tentativo di testa di Bender, sostanzialmente innocuo. Così i Red Devils non si fanno pregare e alzano il ritmo, fino a trovare il raddoppio pochi minuti dopo, alla mezz'ora.

Il gol parte sempre dal piede di Rooney, e chi altrimenti; la sua punizione dalla sinistra viene deviata nella propria rete da Spahic, nel tentativo di contrastare nel gioco aereo il difensore Chris Smalling, che in diretta era sembrato l'autore del gol.

La prima frazione di gioco si conclude sul parziale di due reti a zero per gli undici di Moyes. Risultato e qualificazione praticamente già in cassaforte, per una squadra reduce da 10 risultati utili consecutivi, che diventeranno 11 con la vittoria di stasera. Timidi i tentativi di reazione delle aspirine di Hyypia, demoralizzati dal doppio svantaggio e definitivamente scomparsi dal campo dopo l'autorete di Spahic.

Nel secondo tempo però, i tedeschi escono battaglieri dagli spogliatoi e tentabo subito di raddrizzare il match, premendo sul pedale dell'acceleratore da subito. La migliore occasione capita sui piedi di Reinartz, che dopo il salvataggio di De Gea, scarica sul palo un destro da posizione defilata. Il Bayer sembra poter reindirizzare la partita sul binario amico, ma lo United, sornione, attende e colpisce nel momento migliore degli avversari.

Sugli sviluppi di un corner battuto da Ryan Giggs, Rooney raccoglie la spizzata di Evra sul primo palo e conclude di destro; la respinta di Leno è troppo corta ed il primo ad avventarsi sul pallone è Johnny Evans. Il difensore nord irlandese aggira il portiere tedesco e scarica in rete il punto dello 0-3. Notte fonda per i padroni di casa e United che dilaga.

Di nuovo, il Leverkusen tenta la reazione con Kiessling, che però si incarta in area di rigore e getta alle ortiche l'occasione per salvare la faccia alla propria squadra. Lo United vola sulle ali dell'entusiasmo ritrovato, dopo un inizio di stagione difficile, ed è assoluto dominatore del campo.

Il direttore d'orchestra Rooney mette lo zampino anche nell'azione del poker dei Red Devils: servito da Kagawa sul filo del fuorigioco, a tu per tu con leno, lo scavalca con un pallonetto, che viene poi corretto in rete da Smalling per lo 0-4. Il difensore ex Fuhlam era andato ad un soffio dal segnare già in occasione del secondo gol, quando Spahic lo ha anticipato, insaccando nella propria porta. Wayne Rooney assolutamente imprendibile ed imprescindibile stasera, presente in tutte le azioni dei primi quattro gol.

Non sazio del poker già in tasca, lo United vuole la manita e ci va vicinissimo con Anderson, da poco sul terreno di gioco; il suo tentativo a 'occhi chiusi' viene deviato in corner da Leno, ma è solo questione di tempo, perchè a pochi secondi dallo scadere è il portoghese Nani a mettere il punto esclamativo ad una prestazione complessiva già di per sè maiuscola.

Il numero 17 scarta sull'esterno l'estremo difensore tedesco e da posizione non semplicissima, sigla il 5-0 con un esterno destro morbido morbido.

Il match si chiude senza più alcun sussulto, e gli uomini di Hyypia incassano la seconda goleada da parte dei Red Devils, che già all'andata si imposero per 4-2 ad Old Trafford. Grande prestazione degli uomini di Moyes, che legittimati risultato e qualificazione già nel primo tempo, hanno giocato sul velluto nella ripresa, colpendo gli avversari a piacimento. Dopo un avvio di stagione zoppicante, pronosticabile dopo l'addio di Sir Alex Ferguson.

I tedeschi si giocheranno tutto il 10 dicembre prossimo contro la Real Sociedad, fanalino di coda del girone A. Ad Old Trafford invece arriverà lo Shakhtar, per difendere la seconda posizione e volare agli ottavi, in un'ultima giornata che promette i fuochi d'artificio.