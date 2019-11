Manchester City, Hart si allontana, è corsa a due per la porta

Una delle voci più autorevoli del panorama calcistico spagnolo ha parlato. Guillem Balague non fa mistero della forte intenzione dell'estremo difensore del Real Madrid Casillas, di dire addio alla casacca "blanca" per tentare una nuova esperienza. Icona del Madrid negli ultimi 15 anni (658 presenze), Casillas ha subito l'onta dell'esclusione nella passata stagione con Mourinho che, nella seconda parte di campionato gli ha preferito spesso e volentieri Diego Lopez. Da qui l'insofferenza mai celata di uno dei giocatori più rappresentativi dei successi madrileni in patria e in Europa. Uno schiaffo, una ferita che ha influenzato non poco le prestazioni del numero 1, costretto ad assistere dalla panchina a tante, troppe partite. Con Ancelotti la musica non è cambiata, sono appena quattro le sue presenze, tutte in europa, ancora a secco nella Liga. Campione del mondo con la Spagna, eroe e professionista impeccabile, al bivio di una carriera vissuta sempre ad altissimi livelli. Balague, in un'intervista alla "Revista de la Liga", ha confermato il forte interesse del Manchester City di Pellegrini verso il giocatore:" Il City vuole assolutamente Casillas per la prossima stagione, lui è a conoscenza di questo interesse, ma confermo che anche altre squadre lo seguono con attenzione". Non solo City ma anche Arsenal sulle tracce del classe '81, che non disprezzerebbe l'avventura oltremanica. Balague prosegue ammettendo che la volontà del giocatore è di lasciare la capitale spagnolo:" La decisione spetta solo a lui, ma se continuerà a non giocare, o se scenderà in campo solo se Lopez dovesse infortunarsi, allora andrà via senza alcun dubbio. La Premier è un campionato che segue, se continueranno ad arrivare offerte concrete, la sua carriera finirà da qualche altra parte".

In casa City le voci sulla possibilità di acquistare un nuovo goalkeeper montano, ma alla vigilia della partita di Champions League con il Viktoria Plzen, Pellegrini ci tiene a smentire l'ipotesi di un prestito per Joe Hart, assente anche nel 6-0 con il Tottenham:" Girano voci di almeno sei o sette portieri che vorremmo acquistare, ma è tutto molto lontano dalla realtà. Ciò che posso confermare però, è che Hart non andrà in prestito nella finestra di gennaio". Al coro di voci si aggiunge anche quella del proprietario dello Stoke City Peter Coates che al momento conferma che non ci sono offerte per Begovic:" Credo che questa notizia dell'interesse del Manchester City sia solo una speculazione, quello che è certo è che non abbiamo ricevuto offerte per lui, Asmir è un ottimo portiere ed è ovvio che attragga l'attenzione dei big club, ma la cosa importante al momento è che lui continui a giocare a questi livelli per noi, come evidentemente ha sempre fatto". Coates rinvia a giugno l'eventuale partenza dell'estremo difensore bosniaco:" Il nostro obiettivo è tenerlo con noi fino a fine stagione perchè è un elemento fondamentale per la nostra squadra, poi si vedrà. Lui è tranquillo e non ha mostrato nessun malessere qui".