Live Legia Varsavia – Lazio in Europa League

Una buona Lazio ha la meglio del Legia Varsavia e passa il girone di Europa League. I biancocelesti, in concomitanza con la vittoria del Trabzonspor, stendono 2-0 il Legia Varsavia. Con questo successo i bincocelesti si giocheranno il primo posto nel girone proprio contro i romeni nella gara dell'Olimpico del 12 dicembre.

90+3 FISCHIO FINALE, LA LAZIO BATTE 2-0 IL LEGIA VARSAVIA CON UNA RETE PER TEMPO. DECIDONO PEREA E FELIPE ANDERSON.

90+2' Berisha esce a vuoto, Biglia salva sulla riga di porta ed evita il gol ai polcchi, sarebbe stato il primo in Europa League

90' Tre minuti di recupero.

85' Prima Onazi e poi Floccari vanno al tiro. La conclusione del nigeriano è respinta dalla difesa, quella del centravanti parata da Kuciak.

80' Dieci minuti alla fine, è uscito Felipe Anderson per Floccari. La gara ora non regala grossi spunti.

73' Primo cambio per la Lazio: fuori Keita, il migliore del primo tempo, dentro Onazi e Hernanes avanzato in avanti.

68' Uscita sciagurata di Berisha che va a vuoto di testa, forse colpito anche da un avversario. Il portiere lascia sguarnita la porta ma il neo entrato Ojamaa non sfrutta l'occasione.

67' La Lazio ha tanto campo e domina la partita.

59' Slalom ubriacante di Hernanes, che ora ha preso fiducia. L'incursione del numero 8 per poco non porta all'immediato 3-0.

57' FELIPE ANDERSOOOOOOOOOOOON!!! LA LAZIO TROVA IL RADDOPPIO. GRANDE ASSIST DI HERNANES CHE TROVA ANDERSON: CONTROLLO E CONCLUSIONE IN RETE. 2-0 DEI CAPITOLINI E PRIMO GOL LAZIALE PER L'EX SANTOS.

50' Super occasione per Hernanes!!!!! Il brasiliano si ritrova il pallone fra i piedi e sfiora il gol del raddoppio da ottima posizione.

46' Subito occasione per Felipe Anderson che, liberatosi al tiro, conclude centralmente. Rinviato l'appuntamento con il primo gol in biancoceleste.

45' Dopo l'intervallo la Lazio batte il calcio d'inizio della ripresa.

SECONDO TEMPO

Dopo un minuto di recupero si va al riposo. La Lazio è meritatamente in vantaggio 1-0 con la rete di Bryan Perea.

45' Grande occasione allo scadere per il Legia: batti e ribatti in area di rigore e conclusione respinta di viso da Biglia.

42' Petkovic applaude l'ennesima iniziativa dei suoi: Hernanes recupera palla, va in sovrapposizione, scambia con Keita che trova Radu: cross in mezzo e colpo di testa out di Gonzalez. Lazio sempre pericolosa.

41' Radovic va alla conclusione dopo qualche minuto di stallo: palla a lato non di molto.

33' Keita rientra sul destro, mette in mezzo e Perea colpisce di testa in arretramento tirando di poco alto sopra la traversa. Ancora un'occasione.

30' Timida reazione del Legia, la Lazio controlla agevolmente e punge in contropiede: Keita conquista il corner, battuto senza esito.

24' GOOOOOOOOOL! PEREA PORTA IN VANTAGGIO LA LAZIO: STOP E CONCLUSIONE TUTTO DI TESTA, BIANCOCELESTI MERITATAMENTE 1-0

19' Bella azione della Lazio: cambio di gioco di Gonzalez, stop e tiro immediato di Hernanes: conclusione di sinistro di poco fuori. Ancora 0-0.

17' Conclusione volante di Cavanda, dopo la sponda di Perea: palla troppo centrale. E' la Lazio a fare la partita.

12' Ancora Keita crea scompiglio: doppio passo, discesa sulla sinistra e palla ancora in mezzo che crea grandi grattacapi alla difesa polacca.

11' Keita illumina la scena: l'ex Barcellona pesca con un gran tocco Radu, cross in mezzo insidiosissimo ma nulla di fatto.

6' Grande occasione per la Lazio! Keita trova Anderson che, in area di rigore, calcia alto da ottima posizione. Che spreco!

4' La Lazio prova a uscire dal guscio, discesa di Raduo e cross in mezzo troppo arretrato.

1' Si parte subito ritmo sostenuto in campo.

CALCIO D'INIZIO

19:00 - Ancora qualche istante prima dell'inizio: problemi con gli scarpini di qualche giocatore laziale.

18:55 - Ci siamo, cinque minuti al fischio d'inizio, ricordiamo che la Lazio in caso di vittoria sarebbe aritmeticamente qualificata al prossimo turno. Grande atmosfera sugli spalti, come solito i tifosi polacchi danno spettacolo.

18:35 - Abbiamo le formazioni ufficiali delle due squadre. In casa Lazio due cambi rispetto alle previsioni: dentro Ciani per Novaretti e Keita per Ederson. Confermato Berisha fra i pali: Lazio in campo con 11 stranieri. Turn-over in casa Legia, con Urban che in attacco ritrova Dvavishvili.

18:00 - Benvenuti alla diretta live scritta di Legia Varsavia - Lazio, match valido per la quinta giornata del girone J della prima fase di Europa League, Matteo Santi e VAVEL.com – Italia vi augurano una buona serata in nostra compagnia.



In casa della formazione polacca la Lazio cerca i tre punti che vorrebbero dire qualificazione. Con una vittoria, infatti, i biancocelesti passerebbero aritmeticamente il turno, prescindendo dal risultato del match fra Trabzonspor e Apollon. La squadra di Petkovic si troverà di fronte un Legia Varsavia ancora a secco di punti in questo girone J. Legia Varsavia – Lazio, arbitra il signor Simons: fischio d'inizio alle ore 19:00.



La Lazio è ancora imbattuta in Europa League, avendo ottenuto due vittorie e due pareggi esterni. I biancocelesti, in casa del fanalino di coda, cercano quindi il primo acuto lontano dall'Olimpico. Tuttavia, non è un momento facile per la compagine capitolina: in campionato Cana e compagni non vincono da un mese e sono scivolati in ottava posizione in classifica. Nell'ultimo turno di campionato è arrivato solo un pareggio con la Sampdoria.

Diretta Legia Varsavia - Lazio

Nella conferenza stampa di presentazione alla partita Petkovic ha chiamato i suoi ad una prestazione d'orgoglio: “In campo voglio vedere 11 guerrieri – ha dichiarato -. Dobbiamo proseguire il nostro cammino in Europa League e se possibile, raggiungere anche il primo posto”. Vincere col Legia e poi giocarsi tutto il 12 dicembre contro il Trabzonspor all'Olimpico, questo il diktat del tecnico che prosegue: “Mi aspetto un Legia volitivo e combattivo che vorrà chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico. Giocarono bene all'Olimpico, così come l'hanno fatto nell'ultima gara con il Trabzonspor”.

Petkovic, alle prese con delle scelte forzate di formazione, ha lasciato a Roma Antonio Candreva e Miroslav Klose. In campo, qualora Marchetti partisse dalla panchina e Berisha titolare, potrebbe scendere una Lazio completamente straniera. Probabile, infatti, la partenza di Perea dal primo minuto, affiancato da Felipe Anderson e Ederson, con Floccari inizialmente in panchina.

Difesa a quattro per i romani, con Cavanda e Radu sulle fasce e la coppia centrale formata da Novaretti e uno fra Cana e Ciani, con il primo che parte favorito. Dovrebbe partire dal primo minuto anche Lucas Biglia. Il centrocampista argentino sarà affiancato da Gonzalez e Hernanes, al ritorno da titolare dopo la panchina con la Samp. “Dobbiamo prestare il massimo dell'attenzione – ha ammesso in conferenza stampa -, ma vogliamo continuare la nostra corsa in Europa League. Sarà una partita difficile, dovremo restare concentrati dal primo all'ultimo minuto”.

Le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Berisha, Cavanda, Novaretti, Cana, Radu; Gonzalez, Biglia, Hernanes; Felipe Anderson, Ederson, Perea.

LEGIA VARSAVIA (4-4-2): Skaba, Dossa Junior, Ojamaa, Saganowsky, Brzyski, Kosecki, Vrdoljak, Rzezniczak, Broz, Radovic, Furman

La partita sarà diretta dall'arbitro olandese Kevin Blom, accompagnato dagli assistenti Simons e Steegstra. Quarto uomo Van Dongen, arbitri di porta Makkelie e van Sichem. A Varsavia è prevista una serata fredda con probabile pioggia.