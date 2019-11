Live Real Madrid - Valladolid in Liga spagnola

Impresa facile per il Real Madrid, che non si è mai trovato in difficoltà. Bale trascina la squadra e firma una tripletta, permettendo ai blancos di tornare a -3 dall'Atlético. Valladolid sempre più in crisi.

90'2. Fischio finale!

90'1. Morata sfiora la manita, ma viene fermato da Marino.

90'. +2' di recupero.

88'. GOOOL! TRIPLETTA PER GARETH BALE! IL GALLESE SOTTOPORTA DEVIA IN GOL L'ASSIST DALLA SINISTRA DI MARCELO!

84'. Sostituzione del Valladolid: entra Osorio al posto di Sastre.

80'. Ammonito Sastre per un brutto fallo su Isco.

74'. Doppio cambio nel Real: fuori Benzema e Di Maria, entrano Morata e Jesé.

73'. Cambio nel Valladolid: dentro Manucho, fuori Javi Guerra.

70'. Cartellino giallo per Pepe.

66'. Bale vuole il poker, ma la conclusione è troppo alta.

64'. GOOOL! TERZA RETE DEL REAL E DOPPIETTA DI BALE!

62'. Ancora Benzema! Il francese entra in area ma viene fermato da Marino che evita il terzo gol.

60'. Gol di Benzema annullato per fuorigioco.

57'. I ritmi sono decisamente calati nella seconda frazione, il Real controlla il risultato e il Valladolid cerca di sfruttare le ripartenze.

56'. Morata inizia il riscaldamento a bordo campo.

50'. Il Valladolid è sceso in campo con una maggiore determinazione nel secondo tempo. Gli uomini di Juan Ignazio Martinez cercano di rendersi pericolosi per accorciare le distanze.

47'. Occasione per il Valladolid! Diagonale rasoterra di Pena, che sfiora il palo destro.

45'. Sostituzione nel Valladolid: fuori Larsson, al suo posto Omar.

45'. Inizia la seconda frazione!

20:58. L'esultanza di Bale. (FOTO: Squawka)

20:56. Il raddoppio di Benzema.



Goal Benzema - Real Madrid 2-0 Real Valladolid...

20:55. Il primo gol del Real Madrid, firmato da Gareth Bale.

Gareth Bale - Fantastic Goal (Real Madrid 1-0...

45'. Termina il primo tempo! Real in vantaggio grazie alle reti di Bale e Benzema.

43'. Occasione per il Valladolid sprecata da Javi Guerra, che non calibra il tiro e conclude alto.

41'. Di Maria irrompe in area e mette in difficoltà la difesa del Valladolid, che evita il 3 a 0 grazie all'intervento di Marino.

35'. GOOOL! RADDOPPIO IMMEDIATO DEI PADRONI DI CASA! BALE SI TRASFORMA IN UOMO ASSIST E SERVE BENZEMA CHE INSACCA DI TESTA!

32'. GOOOL! REAL MADRID IN VANTAGGIO CON BALE! DOPO IL TENTATIVO DI DI MARIA, RESPINTO DA MARINO, IL GALLESE RIBADISCE IN PORTA CON UN POTENTE COLPO DI TESTA!

29'. Intervento provvidenziale di Marino! Di Maria conclude in porta dopo un contropiede partito da Isco.

28'. Real vicinissimo al gol! Conclusione dal limite di Benzema, che sfiora il palo!

23'. Occasione Real! Di Maria conclude al volo sull'assist di Bale! Marino non si fa trovare impreparato.

22'. Conclusione da fuori area di Marcelo. La palla termina alta sopra la traversa.

15'. Bale prova la conclusione di testa, ma trova Marino, che intercetta.

14'. Bale cerca il gol in semirovesciata, ma conclude alto.

12'. Benzema conclude al volo su cross di Di Maria, ma non trova lo specchio della porta.

11'. Ramos ancora vicino al gol con un gran colpo di testa!

10'. Bale non riesce a deviare un buon cross di Isco. Pena manda in corner.

7'. Ritmi altissimi in questa fase iniziale. Il Real Madrid ha sfiorato il vantaggio in diverse occasioni.

5'. Traversa del Real Madrid! Di Maria prova la conclusione da fuori ma colpisce il legno!

4'. Brutto fallo di Alcatraz su Di Maria, che è rimasto a terra. Il Real guadagna un calcio di punizione dalla sinistra.

3'. Real vicino al gol! Sergio Ramos scatta di testa su calcio d'angolo e sfiora la traversa!

2'. Real Madrid subito in avanti. Di Maria prova il cross dalla sinistra e guadagna il corner.

0'. Fischio d'inizio!

19:59. Al Santiago Bernabeu è stato rispettato un minuto di silenzio per ricordare la morte del padre di Fabio Coentrao.

19:57. Le due squadre sono appena entrate in campo. Al Santiago Bernabeu sta per iniziare lo spettacolo!

19:53. Il Santiago Bernabeu inizia a riempirsi. I giocatori hanno terminato il riscaldamento pochi minuti fa e sono rientrati negli spogliatoi.

19:51. Il Santiago Bernabeu a pochi minuti dal fischio d'inizio.

19:48. La panchina del Valladolid: Jaime; Rukavina; Heinz; Baraja; Omar; Osorio; Manucho.

19:46. In panchina per il Real Madrid: Casillas; Casemiro; Nacho; Jesé; Morata; Illarra; Llorente.

19:43. La vittoria dell'Atlético Madrid in casa dell'Elche nell'anticipo delle 16:00 spegne le speranze del Real Madrid, che ora deve vincere per tornare a -3.

19:37. Juan Ignazio Martinez schiera dal primo minuto: Mariño; Valiente; Rossi; Rueda; Javi Guerra; Larsson; Sastre; Peña; Rubio; Bergdich; Alcatraz.

19:32. Le formazioni ufficiali sono state rese note. Il Real Madrid scende in campo con: Diego Lopez; Pepe; Sergio Ramos; Marcelo; Xabi Alonso; Carvajal; Modric; Di Maria; Isco; Benzema; Bale.

19:29. Il Real Madrid ha annunciato attraverso il suo sito ufficiale che il Santiago Bernabeu rispettera un minuto di silenzio per la morte del padre di Fabio Coentrao. I giocatori del Real, inoltre, scenderanno in campo con il lutto al braccio.

19:25. Le due squadre hanno iniziato il riscaldamento, manca poco più di mezz'ora al fischio d'inizio.

19:00. Benvenuti alla diretta di Real Madrid – Valladolid, match valido per la 15° giornata di Liga spagnola. Dopo l’ultima sfida in Champions League contro il Galatasaray, gli uomini di Ancelotti si concentrano nuovamente sul campionato e sperano di accorciare le distanze da Barcellona e Atlético Madrid. I Colchoneros sono impegnati nell’anticipo delle 16:00 in casa dell’Elche; mentre i blaugrana affronteranno l’Athletic Bilbao nel posticipo della domenica.

Ancelotti non rischia, e lascia in tribuna Cristiano Ronaldo, reduce da un lieve problema muscolare e assente anche nella sfida di mercoledì. Nonostante la mancanza del lusitano, il Real Madrid ha consolidato il primo posto in classifica nel gruppo B, grazie ai gol di Bale, Arbeloa, Di Maria e Isco. Ora ai galacticos non resta che scalare la classifica della Liga, e tornare ai vertici anche in Spagna.

18:50 - Il Real Madrid è sempre al terzo posto nella Liga, a -3 dall’Atlético Madrid di Simeone. Il Valladolid da parte sua, è ben lontano dalle prime posizioni in classifica. La squadra di Juan Ignazio Martinez è penultima, a pari punti con Celta Vigo, Almería e Rayo Vallecano. Conquistare qualche punti sarebbe fondamentale per la classifica e per il morale, ma riuscirci al Santiago Bernabeu di fronte a un Real Madrid davvero in forma, non sarà impresa facile.

Carlo Ancelotti è soddisfatto del buon momento che sta attraversando la sua squadra, ma invita a non abbassare la guardia per proseguire un cammino positivo: “Sono contento del gioco, dell’ambiente e perché tutti i giocatori sono molto motivati. Credo sia importante continuare così, perché stiamo attraversando un buon momento”. Il tecnico ha fatto sapere che Cristiano Ronaldo sta bene, ma non è stato convocato per evitare dei rischi, e ha confermato la presenza di Sergio Ramos e Di María titolari.

18:40 - Nella conferenza stampa di vigilia, prima della diretta di Real Madrid - Valladolid, si è parlato anche di Bale e del suo rapporto con i compagni: “Si è integrato totalmente. Sta bene e non ha problemi. Potrà migliorare ma conosciamo tutti le sue qualità”, ha assicurato l’allenatore italiano. Ancelotti ha parlato anche di Coentrao, assente per infortunio: “Il suo unico problema ora è recuperare dall’infortunio e essere pronto per gennaio”.

Ieri ha parlato anche Juan Ignazio Martinez, che ha speso parole d’elogio nei confronti degli avversari. “Abbiamo tutto da vincere e niente da perdere. È complicato, perché loro sono molto forti e ne sono consapevoli”. Il tecnico ha fatto capire quale sarà il comportamento in campo dei suoi, che dovranno prestare particolare attenzione alla fase difensiva, e allo stesso tempo: “cercare di sfruttare le poche occasioni che ci concederanno”.

18:30 - La storia dimostra che il Santiago Bernabeu per il Valladolid è quasi un tabù. Sono pochissime, infatti, le occasioni in cui ha trionfato nel tempio delle merengues. Real Madrid e Valladolid si sono scontrati in 97 occasioni in casa dei blancos, e le vittorie degli ospiti sono ferme a quota 17, contro i 61 successi dei padroni di casa. Mentre negli altri venti match, i novanta minuti si sono conclusi in parità. Vi ricordo la diretta di Real Madrid – Valladolid a partire dalle ore 20:00.