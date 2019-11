Troppo Bale per il Valladolid

Eccolo qui mister 100 milioni. Nel giorno in cui Cristiano Ronaldo non può scendere in campo a causa dei postumi dell'infortunio rimediato contro l'Almeria, l'ex Tottenham offre una prestazione di spessore assoluto, in cui segna 3 gol e compie un assist decisivo. Una partita che si risolve nella prima frazione di gara quando i blancos tra il 33' ed il 36' vanno a segno due volte dopo una prima parte di gara in cui gli ospiti erano riusciti a reggere la pressione offensiva dei blancos, assoluti padroni del campo e mai in difficoltà per le avanzate dei bianco-viola.

PRIMO TEMPO - Il Real parte col giovane Carvajal titolare dal primo minuto, mentre in avanti Isco e Bale assistono l'unica punta Benzema, la difesa vede al centro Pepe e Sergio Ramos, mentre a centrocampo Xabi Alonso e Modric hanno il compito di impostare l'azione. Completano l'11 titolare Diego Lopez in porta e Marcelo sulla fascia sinistra. Valadolid che invece risponde con una difesa a 4 composta da Garcia, Valiente, Rueda e Pena, mentre a centrocampo il nostro Fausto Rossi è affiancato da Rubio e Sastre. Trio d'attacco composto da Larsson, Javi Guerra e Berdych. Il portiere è il confermatissimo Marino. Pronti e via e si capisce subito quale sarà l'andazzo della gara: Sergio Ramos al 3' sfiora la traversa con un colpo di testa su azione di calcio d'angolo.

Due minuti dopo Di Maria colpisce la traversa con un tiro dalla distanza. Nei primi 20 minuti Bale, Benzema ed Isco provano più volte ad impensierire Marino ma spesso peccano di fretta ed imprecisione. Al 33' ecco però il gol che sblocca la gara: Di Maria prova una conclusione che Marino respinge in area di rigore, sul pallone si avventa Bale che scarica di potenza alle spalle del "guardameta" ospite. 3 minuti dopo ed ecco calare già virtualmente il sipario sulla gara: sempre Bale pesca con uno splendido pallone Benzema, che tutto solo al centro dell'area di rigore non può proprio sbagliare il colpo di testa del raddoppio. Nel finale si fa vedere finalmente il Valladolid, ma il tiro di Javi Guerra finisce alto. Si va così al riposo con il risultato già in cassaforte per il Real, troppo superiore sul piano tecnico e fisico rispetto ai rivali che lotteranno fino alla fine del campionato per non retrocedere.

SECONDO TEMPO - La ripresa si apre con la palla gol probabilmente più nitida per il Valladolid: Pena fa partire un diagonale che lambisce il palo alla sinistra di Diego Lopez. Ma è un fuoco di paglia, la partita viene completamente addomesticata dal Real, che controlla tranquillamente per poi affondare il colpo al 62': pasticco di Rueda che non controlla un pallone arrivato dalla sinistra e gol di Bale, che ringrazia ed insacca per la terza volta il portiere Marino. Totale controllo del Real Madrid che viaggia tranquillo fino all'88', minuto che segna l'"hat-trick" del gallese. Cross perfetto dalla sinistra di Marcelo, il britannico aggancia il pallone facilmente e batte per la terza volta Marino. Tripletta per mister 100 milioni, che può portarsi il pallone a casa dopo questa fantastica prestazione. Nel recupero Morata ha l'occasione per il 5-0, ma viene tempestivamente fermato da Marino. Finisce quindi 4-0 una gara senza storie.

24 gol nelle ultime 5 vittoriose partite di campionato per il Real, che si mantiene al terzo posto a 3 punti dalla momentanea coppia di testa Barcellona-Atletico. Il Barça domani affronterà l'Atletic Bilbao in un match altamente delicato. Valladolid che invece torna a casa con la coda tra le gambe incassando la terza sconfitta negli ultimi 4 match e rimanendo nelle zone basse della classifica con 12 punti.