Diretta Cardiff - Arsenal in Premier League

90'+4 - Scappa in area Walcott, si chiude la difesa del Cardiff. Non c'è più tempo, o meglio c'è tempo solo per la gloria dell'Arsenal. Fischia Mason. L'Arsenal batte 3-0 il Cardiff e lancia l'ennesimo segnale alle rivali per il titolo. Non c'è storia, troppo forte questa squadra, troppo cinica, anche in un primo tempo avaro di emozioni, riesce a trovare la via del gol con Ramsey, servito in area da Ozil. Il gallese viene omaggiato dalla platea con un lungo appaluso, perchè nessuno in Inghilterra dimentica da dove vieni. Nella ripresa ci ha provato il Cardiff ma nei minuti finali prima Flamini, appena entrato al posto di Cazorla, e poi Ramsey dopo un contropiede di alta scuola, mettono la parola fine ad un match ancora in bilico nel punteggio. Tre punti che proiettano la squadra di Wenger a 31 punti, +7 su Chelsea e Liverpool. Sconfitta preventivabile per gli uomini di Mackay, meno la prestazione, convincente a tratti.

90'+2 - DOPPIETTA DI RAMSEY!!!! CONTROPIEDE MAGISTRALE DEI GUNNERS, IL GALLESE SERVE SULLA CORSA WALCOTT CHE ALZA LA TESTA E SERVE IN MEZZO RAMSEY CHE BRUCIA PER LA TERZA VOLTA MARSHALL!!!!!

90' - Saranno intanto 5 i minuti di recupero.

90' - Arriva il momento anche di Walcott, questa volta ad uscire l'inventore dei due gol Ozil. Due assist da incorniciare.

88' - Questo è l'Arsenal di quest'anno. Partita non esaltante, 2-0 e tutti a casa. Questa squadra può puntare di diritto alla corsa al titolo e al titolo stesso. Sono sette al momento i punti di vantaggio su Liverpool e Chelsea.

86' - FLAMINI!!!!!!!! BOTTA DI DESTRO SENZA PENSARCI!!!!! RADDOPPIO ARSENAL!!!!!! PASSAGGIO DA OSCAR DI OZIL CHE SERVE UN PALLONE BELLISSIMO AL FRANCESE CHE SCARAVENTA UN TIRO POTENTE SOTTO LA TRAVERSA!!!! PARTITA CHIUSA ALLO STADIUM!!

84' - Tenta la conclusione Monreal dopo aver vinto uno scontro sulla trequarti con Mutch, palla in curva.

83' - Buon impatto di Noone dalla panchina, aperture panoramiche interessanti, di certo aggiungono qualità al centrocampo del Cardiff.

81' - STOP E TIRO DI WHITTINGHAM!!! GRAN GIOCATA TIRO PERO' INNOCUO DALLE PARTI DI SZCZESNY!

80' - Girandola di cambi che danno ritmo alla partita, è il turno di Wilshere che lascia il campo tra i fischi, entra Monreal.

79' - Intervento scomposto di Arteta che spegne le velleità offensive di Cowie. Giallo per lui.

78' - Palla illuminante di Noone, capisce tutto Szczesny che anticipa Mutch al limite dell'area.

76' - Muove la panchina anche Wenger, out Cazorla, arriva il momento dell'ex Milan Flamini.

76' - Ancora un gol al Goodison, ancora i Toffes, poker allo Stoke, gol di Lukaku.

74' - Pressione feroce dei rossi di casa, non si scompone l'Arsenal che gestisce dall'alto della sua tecnica ogni fase del match. Secondo cambio intanto per Mackay, fuori Kim, dentro Noone.

71' - Si vive di folate, non rinuncia a farsi vedere in avanti il Cardiff con coraggio, scoprendosi anche alle ripartenze letali dei Gunners.

68' - INVENTA WILSHERE, PALLA FILTRANTE PER CAZORLA CHE PROVA IL SINISTRO VOLANTE!!! DEBOLE TRA LE BRACCIA DI MARSHALL!!!

66' - Ha ripreso in mano la situazione l'Arsenal che accerchia i Bluebirds costringendoli a difendersi negli ultimi metri davanti alla porta di Marshall.

64' - Primo cambio per il Cardiff, fuori Campbell, dentro Odemwingie. A sorpresa la mossa di Mackay, prova di sacrificio quella dell'ex United.

63' - Se ne va a sinistra Giroud, tiro improvviso, ribattuto, angolo Arsenal.

62' - Partita spezzettata in questo frangente, tanti falli e interruzioni di gioco limitano la continuità e la spettacolarità delle azioni.

57' - Tunnel di Ramsey, l'azione prosegue dopo un rimpallo, pallone a Giroud che prova la conclusione da fuori area. Blocca facile Marshall.

56' - Match over intanto al Goodison, Everton 3 Stoke 0. Oviedo firma la terza rete.

55' - Catherine con il destro, blocca in presa bassa Szczesny!

54' - Come possono cambiare le partite nel giro di pochi secondi. Arsenal alle corde, spingono i padroni di casa che lottano in mezzo al campo e costringono ad arretrare il baricentro ai Gunners.

52' - Sale di giri adesso il Cardiff che vuole il gol del pareggio, ci prova Catherine ribattuto, poi Whittingham che colpisce malissimo!! Si leva l'urlo dei tifosi di casa.

50' - CAMPBELL SALE IN CIELO PER COLPIRE DI TESTA!!!! IMPATTO PERFETTO CON IL PALLONE, CI METTE LA MANONA SZCZESNY!!!!!!! MIRACOLO DEL PORTIERE POLAZZO CHE NEGA IL PAREGGIO AL CARDIFF!!!!

49' - Intanto arriva il raddoppio dell'Everton, gol di Coleman, e il vantaggio del West Ham con il Fulham, a segno Diame.

48' - Ha iniziato alla grande l'Arsenal con il solo obiettivo di chiudere in avvio di ripresa la partita.

46' - GIOCATA FANTASTICA DI RAMSEY CHE SFONDA A DESTRA, PALLONE IN MEZZO PER GIROUD CHE COLPISCE A BOTTA SICURA!!!! SALVA TUTTO TURNER SULLA LINEA!!! OCCASIONISSIMA PER L'ARSENAL PER SEGNARE ANCORA!!

46' - Si riparte con l'Arsenal avanti 1-0 grazie al gol di Ramsey al 28'.

17:04 - Arsenal già in campo, arriva ora il Cardiff. Scherzano Ozil e Giroud in mezzo al campo.

45'+4 - Succede poco o nulla con l'Arsenal che prosegue con il controllo del gioco. Fischia Mason, tutti negli spogliatoi. Arsenal avanti 1-0 con il Cardiff grazie al gol dell'ex Aaron Ramsey che sfrutta alla perfezione il cross di Ozil. Partita gestita con pochi affanni dai Gunners che comunque si trovano di fronte una squadra che concede poco, ma che non riesce a pungere negli ultimi venti metri. Secondo tempo da non perdere! Chiude avanti il primo tempo anche il Norwich con il Crystal Palace, e l'Everton con lo Stoke grazie al gol di Deulofeu.

45'+3 - Giocata sopraffine di Arteta che salta due uomini, riparte l'Arsenal con Ozil, azione che si risolve in un nulla di fatto.

45'+1 - RAMSEY IN AREA, CONTROLLO DIFFICILE IL GALLESE PERO' SI LIBERA DELLA MARCATURA!!! TIRO ALLE STELLE!!! SOSPIRO DI SOLLIEVO DELLO STADIUM!

45' - Quattro minuti di recupero a Cardiff.

44' - Gran possesso palla dell'Arsenal che anche nelle giornate non perfette può sfruttare l'arma della tecnica che di certo non manca alla squadra di Wenger.

42' - Pochi palloni giocabili per l'ex United Campbell che non è ancora riuscito ad impensierire la retroguardia dei londinesi.

40' - Si gira in un fazzoletto Giroud, tiro di prima intenzione da posizione impossibile, chiude Caulkner, angolo Gunners.

39' - Non un Arsenal incontenibile quello visto finora, merito al Cardiff che sta chiudendo ogni varco. Eppure è bastato uno squillo ai ragazzi di Wenger per passare in vantaggio.

36' - Buona ripartenza del Cardiff, spreca tutto a destra Catherine che si allunga troppo il pallone sulla corsa, bene Gibbs in chiusura.

33' - Punizione Cardiff, parte Whittingham con il suo sinistro, la colpiscono tutti, Kim e Mutch in seguenza, si salva in qualche modo l'Arsenal.

32' - Primo giallo della partita per Gibbs che entra male su Catherine.

31' - Arriva intanto il vantaggio del Norwich con il Palace, a segno l'ex Celtic Hooper.

29' - Esemplare il tributo del pubblico di casa che accoglie con un applauso interminabile l'ex di questa partita e il suo gol.

28' - RAMSEY!!!!!!!!!!!! PROPRIO LUI!!!!!!!!!!!!!!! CROSS PERFETTO DI OZIL, INCORNATA DA BOMBER DI RAZZA E MARSHALL BATTUTTO!!!!! NON ESULTA IL GALLESE MA E' UN GOL FANTASTICO CHE PORTA L'ARSENLA IN VANATGGIO!!!

26' - Clamorosa palla persa in mezzo al campo dai Gunners, non ne approfitta Campbell.

25' - Prova a chiudere il Cardiff nella sua metà campo l'Arsenal. Pochi pericoli concreti finora per Marshall.

23' - Altro scontro di gioco, questa volta tra Sagna e Kim, rimane a terra il centrocampista di Mackay.

21' - Si discute ancora sul fuorigioco di Giroud, dovrebbe esserci un tocco di Ozil a liberare il francese, che si è fermato temendo la bandierina alta. Chi lo dice a Wenger negli spogliatoi?.

20' - Muraglia rossa davanti alla porta difesa da Marshall, cresce di intensità anche l'Arsenal che recupera bene il pallone in zona centrale. Cross sbagliato di Gibbs.

17' - Cross tagliato di Whittingham, contrasto aereo tra Szczesny e Turner, palla alta sopra la traversa. Mason però aveva fischiato il fallo del difensore del Cardiff.

15' - COSA FA GIROUD??? CREDE DI ESSERE IN POSIZIONE IRREGOLARE, FUORIGIOCO INESISTENTE MA IL FRANCESE FERMA LA SUA CORSA SPRECANDO UN'OCCASIONE PAZZESCA PER PORTARE IN VANTAGGIO L'ARSENAL!!! INCREDIBILE.

14' - Applausi a scena aperta per ogni giocata del Cardiff che sta interpretando alla perfezione questo avvio di partita.

12' - Superficiale il tocco di Gibbs che si trascina il pallone ben oltre la linea del fallo laterale.

11' - Pressing alto dei Bluebirds che costringono i Gunners a ripartire dalla difesa.

10' - Grandissima azione del Cardiff che sfonda a destra con Catherine, cross perfetto, impatta Campbell, palla che sfiora il palo alla destra di Szczesny!!

9' - Si rialza in questo istante il gigante tedesco, dovrebbe poter proseguire senza ulteriori problemi.

8' - Ancora a terra Mertesacker soccorso immediatamente dai medici della panchina dell'Arsenal. Si scalda Vermaelen.

7' - Scontro terrificante ad altra quota tra Mertesacker e Sagna, compagni di squadra che cercano lo stesso pallone, resta a terra il capitano tedesco dei Gunners.

5' - Sbaglia il tocco ravvicinato Ramsey, un boato dalle tribune a sottolineare l'errore del gallese.

3' - Senza paura il Cardiff che nonostante la sveglia suonata dalla traversa che ancora trema, prova a gestire il pallone. Buona chiusura di Taylor su Wilshere dall'altra parte.

2' - Eccolo l'Arsenal che parte subito con il possesso palla...ATTENZIONE SI LIBERA IN POSIZIONE CENTRALE WILSHERE, SPAZIO PER ARMARE IL DESTRO, TRAVERSA SPETTACOLARE!!!!!!! MARSHALL BATTUTO CI VUOLE IL LEGNO PER NEGARE IL VANTAGGIO AI GUNNERS!!

1' - Si parte, primo pallone giocato dai padroni di casa.

15:59 - Entusiasmo a Cardiff, si cerca l'impresa in Galles!

15:57 - Squadre che fanno il loro ingresso in campo, Arsenal con la seconda maglia.

15:55 - Cinque minuti al Kick off di Cardiff-Arsenal!!! Stay tuned on Vavel Italia!

15:40 - Sarà o non sarà la partita del figliol prodigo Aaron Ramsey? Il ritorno a casa accolto da scroscianti apllausi, la dicono lunga sull'affetto che il popolo di Cardiff nutre per il suo gioiello.

15:31 - Squadre in campo per l'ultima fase di riscaldamento, non saranno novanta minuti facili per i Gunners, Wenger lo ha confermato, il Cardiff Stadium sta già riscaldando l'ambiente.

15:23 - Poco più di mezz'ora al calcio d'inizio di Cardiff-Arsenal, sugli altri campi di Premier, occhio all'incrocio in zona bassa tra West Ham e Fulham, il Norwich ospita il Crystal Palace del neo tecnico Tony Pulis. Al Goodison l'Everton di Martinez proverà a dire la sua con lo Stoke, provando a ripetere l'ottima prestazione nel derby spettacolo con il Liverpool. Aston Villa-Sunderland completa il programma delle 16. Alle 18:30 al St James' Park spettacolo per la sfida tra Magpies e West Bromwich.

15:12 - Che arriva proprio in questo istante, Arsenal in campo con Szczesny, Sagna, Mertesacker, Koscielny, Gibbs, Arteta, Wilshere, Ramsey, Cazorla, Ozil, Giroud! Partono dalla panchina, Flamini, Rosicky e Walcott.

15:10 - Ancora qualche minuto per lo starting eleven dell'Arsenal.

15:05 -.@CardiffCityFC XI: Marshall, Taylor, Caulker, Turner, Whittingham, Medel, Campbell, Kim, Mutch, Cowie, Theophile-Catherine. #CARARS

15:04 - FORMAZIONI UFFICIALI DAL GALLES! Il Cardiff Scende in campo con pochissime sorprese rispetto alla viglia, in porta Marshall, difesa con Theofile-Catherine, Taylor, Caulkner e Turner, centrocampo a 5 con Cowie, Medel, Whittingham, Mutch e Kim, in avanti Campbell unica punta. Fuori sia Odemwingie che Bellamy.

15:00 - Amici di Vavel Italia un caloroso benvenuto da Giuseppe Lippiello. Tredicesimo turno di Premier League in Inghilterra. Inizia la lunga cavalcata di partite che ci accompagnerà fino alla fine di dicembre. Pomeriggio insolito con quasi tutte le big impegnate domani. Quest'oggi in campo però scende la capolista Arsenal. Sfida da non sottovalutare per gli uomini di Arsene Wenger dopo le "fatiche" di Champions. Si va a Cardiff per sfidare i dragoni del rampante Malky Mackay. Vavel vi accompagnerà nella diretta di Cardiff-Arsenal, con un occhio attento anche sugli altri campi inglesi.

14:59 - I Gunners sono chiamati ll'ennesima prova di maturità per dimostrare agli addetti ai lavori che quest'anno potrebbe essere la volta buona per lottare fino in fondo per il titolo. L'impegno settimanale di Champions con il Marsiglia, ha mostrato una volta di più il valore esponenziale dei londinesi. Carattere, testa subito alla partita, e approccio all'avversario mai errato. In una sola occasione si è fallito, e all'Old Trafford sappiamo com'è finita. Massima concentrazione chiede Wenger perchè l'avversario non promette nulla di buono. Il Cardiff arriva alla partita con i primi della classe sull'onda dell'entusiasmo dell'ennesima gioia regalata al pubblico amico. Con il Manchester United è arrivato un pareggio insperato in pieno recupero, grazie al colpo di testa di Kim Bo Kyung. Una mazzata per i Red Devils, pura adrenalina per i Bluebirds. Una prova di carattere che ha felicemente ricalcato i successi allo Stadium con il Manchester City, e soprattutto quello nel derby con lo Swansea. Gli unici tre squilli interni, che però hanno fatto non poco rumore in Inghilterra, consegnando di diritto al Cardiff una partenza comunque positiva dopo il ritorno in Premier.

14.57 - Quattro anni sono passati dall'ultimo confronto ufficiale tra le due squadre. Replay del quarto turno della magica Fa Cup. All'Emiratas i Gunners si imposero con un secco 4-0, dopo lo 0-0 strappato dai gallesi nella prima in casa. Una doppietta di Da Silva e le reti di Bendter e Van Persie decisero quell'incontro. Quell'anno l'Arsenal arrivò ad un passo dalla finale, furono infatti eliminati 2-1 in semifinale dal Chelsea, poi vincitore con l'Everton con lo stesso risultato. Sempre in Fa Cup, i londinesi ebbero la meglio del Cardiff anche nel 2006, in quell'occasione il finale fu 2-1 nel secondo turno, ma i Gunners furono immediatamente eliminati successivamente dal Bolton. Negli ultimi 11 scontri diretti c'è ben poca gloria per il Cardiff costretto ad inchinarsi in sei occasioni, cinque i pareggi, prosegue dunque la ricerca del primo storico successo.

14.55 - Sarà una partita dal sapore tutto particolare per il gioiello dell'Arsenal Aaron Ramsey. Nativo di Caerphilly, piccolo paesino con poco più di 30 mila abitanti nel sud del Galles, e pochi chilometri da Cardiff. Ramsey ha disputato 22 partite di campionato realizzando due gol con i Bluebirds, prima di approdare a Londra nel 2008. L'esordio con i gallesi a 16 anni e 124 giorni lo ha reso il più giovane calciatore a fare il proprio debutto con la maglia del Cardiff, superando anche la leggenda John Toshack. Un predestinato che con l'Arsenal ci ha messo qualche tempo prima di riuscire ad esplodere definitivamente. Occhio le qualità non sono mai state messe in discussione, ma quella in corso è la stagione più prolifica della sua carriera. Nel 2010 raggiunse le 4 reti, suo high personale. Quest'anno il bottino di Ramsey parla di 18 presenze in tutte le competizioni, e ben 11 gol messi a segno, 5 addirittura in Champions. Un esplosione definitiva che senza dubbio alcuno premia il lavoro di un classe '90 più giovane ad indossare la fascia di capitano del Galles nel 2011, con i suoi vent'anni e tre mesi.

L'avvio di stagione dell'Arsenal è il migliore dal campionato 2003/2004, allora furono 30 i punti conquistati dopo 12 partite. In quell'occasione si ammirò forse uno dei migliori Arsenal degli ultimi anni, capace di "ammazare il campionato già a metà stagione, vincendo il titolo con ben undici punti di distacco sul Chelsea e addirittua 30 sul quarto posto occupato dal Liverpool. Furono 90 alla fine, senza mai subire l'onta della sconfitta, 26 vittorie e 12 pareggi, miglior difesa con appena 26 gol subiti, e miglio attacco con 73 gol fatti. Ad oggi proprio l'attacco di Wenger può contare oltre ai gol di Ramsey, anche alla verve realizzativa del francese Olivier Giroud, finalmente decisivo con la casacca dei Gunners. L'anno scorso furono 17 i gol complessivi, ad oggi l'attaccante della nazionale transalpina è già a quota 10 in 19 presenze, inclusa la doppietta che ha deciso la sfida di settimana scorsa con il Southampton. L'unico dato preoccupante riguarda la sua forma da trasferta. Giroud, statistiche alla mano, dei 18 gol segnati in Premier, solo uno lo ha messo a segno in trasferta.

Le formazioni non dovrebbero subire clamorosi ribaltoni dell'ultim'ora. Soliti infortuni in casa Arsenal con gli assenti di lungo corso Diaby, oltre a Podolski, Chamberlain e Sanogo. Infermeria vuota per Mackay che potrà scegliere con attenzione l'undici da mandare in campo per provare a fermare la corsa di Ramsey e co. Il Cardiff dovrebbe confermare in tronco la squadra che ha pareggiato con lo United. In porta Marshall, da destra a sinistra, Theophile-Catherine, Caulkner, già due gol in stagione per l'ex Tottenham, Turner e Taylor. A centrocampo spazio a Cowie, Medel, Mutch e Wittingham. Dubbio in attacco dove Campbell è una certezza, tre gol per lui finora. Dubbio sulla partnership con Bellamy, in panchina sette giorni fa, che chiede spazio all'ex West Bromwich Odemwingie che sa bene come segnare all'Arsenal, avendo gioito due volte nelle precedenti tre sfide con i Gunners. Pochi dubbi anche per Wenger con Szczesny in porta, Sagna, Mertesacker, Koscielny in difesa. Dubbio sulla corsia di sinistra con Gibbs out con il Marsiglia per influenza, al suo posto Monreal. A centroccampo quasi certo il ritorno di Arteta dal primo minuto con Ramsey e Wilshere. Ballottaggio Flamini/ Rosicky, Ozil in appoggio all'unica punta Giroud.

Arbitro della partita sarà Lee Mason, nativo del Lancashire con un percorso da direttore arbitrale iniziato nel 2002. Gli assistenti saranno i signori Betts e McDonough, quarto uomo East.