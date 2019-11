Premier League, 13° giornata - L'Arsenal allunga sul Liverpool, vince ancora l'Everton

CARDIFF CITY - ARSENAL 0-3

"Maledetto il giorno in cui ti abbiamo lanciato!" sarà stata una delle imprecazioni più in voga sugli spalti del Cardiff City stadium. Arriva l'Arsenal in Galles dai Bluebirds, l'Arsenal del gallese più in forma (non ce ne voglia Bale) in questo inizio di stagione. Ramsey. Doppietta. E' il suo campionato. Ha tolto la scena anche a Suarez e compagnia cantante. Da centrocampista altro doppio centro. Undicesima rete in stagione. Un mostro. E parte da centrocampista centrale del 4-2-3-1. Apre e chiude la contesa: primo gol spaventoso con uno stacco da centravanti su cross di Mesut l'ispiratore. Verso la fine raddoppia Flamini e replica lo stesso Aaron (rigorosamente impegnato nel non esultare contro l'ex squadra) su assist del ritrovato Walcott (chi si rivede!). I Gunners mantengono la vetta con 7 punti di vantaggio sulla seconda Liverpool (al massimo domani saranno 4, in casa di vittoria Reds) e confezionano la decima vittoria in 13 partite. Hanno fatto il salto di qualità all'Emirates.





ASTON VILLA - SUNDERLAND 0-0

L'unico pareggio di giornata giunge da Birmingham dove l'Aston Villa ospita il Sunderland in leggera ripresa di Poyet. Il pareggio viene digerito meglio da Lambert piuttosto di quanto non accada col tecnico francese che - a sorpresa - rilancia Borini titolare (anche Dossena l'ex Napoli parte dal 1°), assieme a Giaccherini ai lati di Steven Fletcher. L'altro ex-italiano Kozak parte dalla panchina per fare spazio ad Agbonlahor nonostante le ultime prestazioni convincenti (entrerà poi all'86°). Forse qualcosa in più poteva meritarlo l'Aston Villa. Tuttavia finisce 0-0. Un pareggio (il terzo nelle ultime quattro partite giocate dai Furfanti) che tuttavia porta i padroni di casa al decimo posto mentre i Black Cats si issano alla penultima posizione scavalcano il Crystal Palace perdente. Distanza dalla 16° posizione che porterebbe il Sunderland alla salvezza? 5 punti. Si può fare.

EVERTON - STOKE CITY 4-0

Prima da titolare per il giovanissimo e talentuosissimo Deulofeu nell'Everton di Martinez. Fino ad ora tutti si chiedevano che fine avesse fatto il biondo comprato dalla Cantera dei Blaugrana. "Ma come, comprato per far panchina ed entrare all'89°?" . No. Tutti lo richiedevano titolare. Martinez ripaga e Gerard, cannoniere e stella - fra l'altro - anche dell'Under 21 spagnola. Così i Toffees sbloccano una partita che si stava mettendo sulla brutta strada dopo un primo tempo da 0-0. Poco prima dell'intervallo Deulofeu sblocca dopo un'incursione in area. Nel secondo tempo chiudono la pratica i due terzini: prima il fluidificante Coleman al volo , indisturbato nel colpire con la volée sul secondo palo. Il terzo è di Oviedo, chiamato in causa per sostituire Baines sulla sinistra, marcatore con un colpo rasoterra da molto lontano sugli sviluppi da calcio d'angolo. Non poteva mancare all'appello il tanto discusso Lukaku (in settimana botta e risposta con Mou direttamente da casa-madre Chelsea) con un perentorio anticipo su cross basso su assist di Oviedo. L'ultima sconfitta dei ragazzi di Liverpool risale al 5 ottobre quando persero dal City, sesto risultato utile consecutivo, unica squadra con una sconfitta appena in PL. Con questo ruolino di marcia arriva il quarto posto in attesa di City e Southampton che con 3 punti a testa sorpasserebbero i Toffees. D'altra parte lo Stoke torna a scendere in classifica dopo l'estemporanea vittoria con il Sunderland per 2-0: 16° posto. Si rischia, come ogni anno.

NORWICH CITY - CRYSTAL PALACE 1-0

Seconda vittoria in tre partite per il Norwich che batte con qualche fatica in casa il Crystal Palace e si gode lo sbloccato Gary Hooper. Il grandissimo bomber l'anno scorso in forza al Celtic sta giovando dell'infortunio di Ricky van Wolfwinkel per guadagnarsi la partnership di Elmander. Il vantaggio arriva alla mezzora su azione concitata: Hooper è pronto in area ad aspettare l'assist del suo compagno per battere Speroni e fare 1-0. Partita noiosa per il resto: il Palace non arriverà nemmeno una volta al tiro. 4 tiri a 0, insomma una partita noiosa. Con questi tre punti il Norwich risale un attimo la zona salvezza mentre il Palace diventa ultimo in solitaria dopo il pareggio del Sunderland. La miseria di 7 gol segnati dal Palace e 22 subiti sono lo specchio perfetto della squadra di Londra.

WEST HAM - FULHAM 3-0

Gol ed assist di Joe Cole da subentrato nella vittoria in zona salvezza del West Ham sul Fulham. Gli Hammers, con la vittoria, approfittano delle sconfitte di Cardiff e Stoke per agganciare entrambe in classifica e staccarsi dallo stesso Fulham, 3 punti sotto e terzultimo. Paperona di Begovic sull'1-0 firmato di Diame con un tiro apparentemente innocuo da fuori area. Poi entra Joe Cole: grande scatto senza palla sulla fascia destra per servire al suo omonimo Cole (Carlton però) il raddoppio facile facile. All'89°, in contropiede, letale il bravissimo Ravel Morrison (oggi partito dalla panca) nell'attirare a sé tutti i difensori per poi liberare al tiro l'ex Chelsea, Lilla e Liverpool. Quinta sconfitta per Jol e la sua squadra che avrebbe tutte le carte in regola per salvarsi: la panchina è rovente. NEWCASTLE UNITED - WEST BROMWICH ALBION 2-1 Altra vittoria per il sempre più in forma Newcastle. Per i bianconeri di Pardew, nel tardo pomeriggio, arriva il 2-1 ai danni del WBA che significa quarta vittoria consecutiva e momentaneo quinto posto, un punto sopra Southampton e City impegnate domani. Al St. James's Park apre la danze Gouffran. Pareggia Brunt nella ripresa. Chiuderà i conti Moussa Sissoko quattro minuti dopo il pareggio dei Baggies a cui non serve a nulla l'ingresso di Berahino. Per gli ospiti si interrompe la mini-serie da tre partite utili consecutive. Si veleggia a metà classifica, a 5 punti dalla zona relegation.

