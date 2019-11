Newcastle inarrestabile, Baggies al tappeto

Al St James' si chiude la prima parte della tredicesima giornata di Premier League. Il Newcastle padrone di casa, ospita il West Bromwich Albion di Clarke, per continuare a scalare la classifica. I Magpies infatti, arrivano all'appuntamento sull'onda positiva di tre successi consecutivi con Norwich e soprattuto Tottenham e Chelsea. Appena un gol subito dagli uomini di Alan Pardew e due clean sheets, che sottolineano la bontà dei progressi dei bianconeri, che con un successo salirebbero momentaneamente al quinto posto a quota 23. Il West Bromwich è reduce da una vittoria e due pareggi per 2-2 con Chelsea e Aston Villa, che consegnano ai tifosi una classifica tranquilla. Il Newcastle scende in campo con il rientrante Debuchy che rileva Yanga Mbiwa a destra. Invariato il resto della squadra con Remy e Ameobi in attacco. Santon titolare a sinistra nella difesa a quattro. Clarke cambia gli esterni di difesa, dentro Ridgewell e Jones, fuori Popov e Reid. In mezzo al campo fuori Yacob, rientra Morrison.

Primo tempo - L'euforia del St James' spinge i ragazzi di Pardew al poker di vittorie, ma ad iniziare meglio sono gli ospiti. Il West Bromwich pressa e con Long prova subito a creare scompiglio alla lenta coppia difensiva formata da Coloccini e Williamson. Al 3' il primo tiro in porta è proprio dei Baggies. Punizione da trenta metri. Sinistro violento di Brunt, si distende alla sua destra Krul che sventa il pericolo concedendo solo angolo agli avversari. Poi il vuoto. Dieci minuti abulici rompono i sogni di chi avrebbe voluto vedere una partita vivace e una lotta senza quartiere. Invece i centrocampi sbagliano molto e gli attaccanti non riescono mai a rendersi pericolosi. Al 13' il Newcastle prova ad aumentare i giri, bello scambio Ameobi-Cabaye, meno il tiro del francese che finisce miseramente sul fondo. Passano cinque minuti e ancora Brunt prova a suonare la carica e svegliare i tifosi sugli spalti. Tiro alle stelle e boato del St James'.

Sul ribaltamento di fronte i Magpies costruiscono l'azione più pericolosa di questo avvio. Cross con il contagiri dalla destra di Debuchy, Remy tutto solo in area ha tempo e spazio di colpire. La zuccata non è perfetta ma diretta verso la porta. Myhill pare battuto ma dal nulla sbuca Jones che si traveste da supereroe e fa il miracolo di giornata. Pallone deviato in angolo. Al 21' i padroni di casa mettono le cose in chiaro, prima della fine del tempo si cercherà il gol del vantaggio. Prima Cabaye con un tiro cross, poi Ameobi, fanno suonare i campanelli d'allarme in casa Baggies. Prima della mezz'ora di gioco Dowd ammonisce in seguenza Brunt e Tiotè. Al 32' il Bromwich si fa rivedere dalle parti di Krul con Sessegnon, il francese aggancia in area, si gira, il suo tentativo è smorzato da Williamson, blocca in presa Krul. Al 35' l'ex Inter Santon prova a farsi vedere in zona offensiva con un tiro che consente al Newcastle di salire in area di rigore per un corner. Va Cabaye, cross del fantasista francese, esce malissimo Myhill, nella confusione che ne consegue ecco il tocco vellutato di testa di Gouffran che fa esplodere il St James'. Newcastle che rompe l'equilibrio e vede la zona europa ad un passo. A pochi minuti dal fischio finale di Dowd, Remy cerca di entrare in partita con un tiro fiacco, nessun problema per Myhill. Dopo quattro minuti di recupero in cui succede poco o nulla, arriva il rompete le righe. Newcastle avanti 1-0. West Bromwich non ancora pervenuto.

Secondo tempo - Il Newcastle scende in campo con l'atteggiamento di chi vuole chiuderla. Al 48' Ameobi serve nel corridoio Remy che solo davanti a Myhill si fa ipnotizzare dal portiere che gli sradica letteralmente il pallone dai piedi. Passano ancora cinque minuti e succede quello che non ti aspetti. Cross di Amalfitano, toccano un pò tutti in area, il pallone arriva pulito sul sinistro di Brunt che scaglia un siluro sotto la traversa che vale l'1-1 al 52'. Ci crede adesso il Bromwich che da azione d'angolo sfiora il vantaggio con Olsson che sale in cielo, ma manda sul fondo da posizione favorevole.

La bellezza del calcio è racchiusa in questo istante. Gol sbagliato gol subito. Il Newcastle riparte dopo aver conquistato una rimessa laterale. Remy riceve e serve di testa il pallone al centrocampista Sissoko che si inventa un destro potente da fuori area che fulima l'incolpevole Myhill. Newcastle di nuovo avanti e St James' rinvigorito.La squadra di casa prova ad abbassare i ritmi perchè la sensazione è che i Baggies possano rimettersi in partita in qualsiasi momento. Pardew chiede calma in panchina e fino al 70' le squadre si affrontano con continue interruzioni di gioco, conseguenza della grande intensità in ogni zona del campo. Santon e Gouffran cercano continui spazi a sinistra dove il solo Jones è stoico, riescendo a contenere le offensive degli avversari. Al 72' Ameobi chiede il calcio di rigore per un presunto fallo di mano dello stesso Jones. Non vuole sentir ragioni Dowd che scuote la testa e fa proseguire l'azione. Il migliore del West Bromwich è Brunt che trova spazio a sinistro e prova ancora la conclusione, questa volta però il tentativo è sbilenco. I Baggies quasi fanno la frittata al 75' quando da un rinvio sconsiderato di Myhill, apparecchiano per la botta da fuori area di Cabaye, blocca l'estremo difensore.

Clarke mette mano alla panchina per dare la scossa ai suoi. In campo il giovane attaccante Berahino, fuori a sorpresa l'autore del momentaneo pareggio Brunt. Fuori anche l'irriconoscibile Sessegnon, dentro Anichebe. All'80' Berahino prova a mettersi subito in evidenza provando direttamente da calcio di punizione, pallone ribattuto dalla barriera. All'83' Pardew fa il suo primo cambio, dentro Anita, fuori lo spento Remy. Partita da dimenticare per il bomber dei Magpies. I ritmi calano via via che ci si avvicina al triplice fischio finale. Il Newcastle con ordine gestisce il pallone senza rischiare di scoprirsi. Con la forza della disperazione il West Bromwich che fatica a dare velocità alle proprie giocate, consentendo il recupero sistematico degli avversari. All' 87' ultima mossa per Clarke che inserisce il rientrante Zoltan Gera, fuori Amalfitano. Un minuto dopo Mulumbu si fa ammonire, sanzione pesante che gli costerà il prossimo impegno dei suoi. A ridosso del 90' i Baggies vanno vicinissimi al pareggio con Anichebe che svetta in area e manda a lato di pochissimo, immobile Krul che tira un sospiro di sollievo. Quattro minuti di recupero nel secondo tempo. Nel primo di added time Cabaye prova la giocata in mezzo a due in area avversaria, esce Myhill in chiusura. E' una lotta di nervi e quasi ci casca Williamson che interviene alla disperata per mettere in angolo il cross di Berahino dalla destra. Dall'altra parte il Newcastle sfrutta il contropiede con Sissoko che scappa a destra prima di servire in area Cabaye, tiro di prima deviato ancora una volta in angolo. E' l'ultimo sussulto. Il Newcastle vince la quarta partita di fila, salendo a 23 punti in piena zona europa. Resta a metà classifica il Bromwich, fermo a 15 punti.