Diretta Tottenham - Manchester United in Premier League

14.52: Una bella partita e belle risposte per Villas-Boas da parte del suo Tottenham. Gli Spurs giocano meglio e vanno più volte vicini al gol, ma i due vantaggi (Walker su punizione e Sandro con un magnifico gol dalla distanza) vengono prontamente azzerati da Wayner Rooney: di rapina e di rigore. L'Arsenal è lontano 10 lunghezze dai Lilywhithes e 9 dai Red Devils, che non convincono dopo la prestazione eccellente di Champions League: un pareggio che non dispiace, ma fa ugualmente male alla classifica. A breve VIDEO GOL completo (già disponibili all'interno del live i video dei singoli gol). La partita finisce 2-2. Da Francesco Guarino è tutto: grazie e alla prossima.

93': FINISCE QUI: TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED 2-2.

93': LLORIS PERDE IL PALLONE IN USCITA ALTA, POI LO RECUPERA! BRIVIDO FINALE!

92': Calcio d'angolo per lo United.

90': 3 minuti di recupero.

90': Corner per il Tottenham. Si chiude in area dello United.

89': Defoe svernicia Vidic in velocità, il numero 15 dei Red Devils lo mette giù poco prima di entrare in area: ammonizione e punizione.

88': Rooney, Nani e Hernandez seminano il panico nell'area del Tottenham, alla fine salva tutto Dawson.

85': Ultimo cambio anche per il Tottenham, entra Sigurdsson ed esce Chadli.

84': Doppio cambio United: Nani per Valencia e Young per Kagawa.

81': Batte invece Defoe, e stampa il pallone addosso a Hernandez.

80': Ammonito Jones per fallo su Dembele. Altra punizione pericolosa per Jones.

79': TOTTENHAM VICINISSIMO AL 3-2! Cross di Walker dalla destra e Townsend manca la palla per questione di centimetri!

77': Ammonito Evra per fallo su Townsend.

75': Forcing del Tottenham.

72': Esce Soldado, dentro Defoe. Sfida persa di gran lunga contro Wayne Rooney. Esce Welbeck tra i Red Devils, entra Hernandez.

71': Altra punizione per il Tottenham, mentre si prepara Defoe. Palla sulla barriera.

69': Welbeck entra in area dalla linea di fondo campo, ma mette un pallone al centro nella terra di nessuno.

66': Altra punizione di Walker: distanza proibitiva, palla fuori di poco.

65': Sostituzione nel Tottenham. Esce Lennon, dentro Townsend.

62': Punizione respinta dalla barriera. Anzi, letteralmente infilzata tra due uomini del muro del Tottenham...

61': Chiriches placca Rooney al limite dell'area, punizione pericolosa per lo United. La partita si è improvvisamente accesa.

57': ROONEY NON SBAGLIA! BOTTA E RISPOSTA IMMEDIATO Rigore centrale, potente. Lloris si butta alla sua sinistra e dà via libera alla doppietta dell'attaccante inglese. Lloris è stato anche ammonito in occasione del fallo su Welbeck (che c'era). TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED 2-2.

56': FALLO DI LLORIS SU WELBECK, CALCIO DI RIGORE! Risposta immediata dei Red Devils.

54': Giocata superba del centrocampista brasiliano: si libera di Jones, si aggiusta la palla sul destro e lascia partire una cannonata all'incrocio dei pali da fuori area: De Gea non riesce nemmeno a prendere la targa. TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED 2-1

54': SANDRO!!!! CAPOLAVORO PER IL NUOVO VANTAGGIO TOTTENHAM!

52': Evra finisce in mezzo ai fotografi per completare un recupero difensivo... ed una tifosa nelle prime file gli pizzica il fondoschiena! Sguardo perplesso del francese...

50': Ritmi più blandi in questa ripresa per ora.

46': Stavolta subito corner per il Manchester United, Vidic commette fallo in mischia.

14.02: SI RIPARTE!

14.01: Squadre di nuovo in campo, lo United batterà il calcio d'inizio della ripresa.

13.48: Meglio il Tottenham nel primo tempo, ma due errori di Walker (ed uno di Soldado) tengono inchiodato il risultato sull'1-1. Bella punizione - con furbata - proprio di Walker per il vantaggio degli Spurs, ma poco prima il difensore inglese aveva sbagliato malamente un facile controllo in corsa. Sul pareggio di Rooney, poi, la frittata del numero 2 dei padroni di casa è ancora più evidente. Soldado spreca una buona occasione, nel Manchester United c'è solo Roonaldo a crederci. Moyes dovrà cambiare qualcosa nella ripresa (Foto Suzanne Plunkett/REUTERS).

46': Mucchio selvaggio in area dei padroni di casa. Alla fine spazza Chiriches e si chiude qui il primo tempo. TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED 1-1.

45': Un minuto di recupero e calcio d'angolo per lo United.

42': Welbeck spaesatissimo in mezzo al campo. Non sembra essere stata una scelta felice quella di Moyes finora.

40': Evra rischia tantissimo su Lennon, che mette al centro un pallone pericoloso, ma viene prima arpionato da dietro dal difensore francese.

32': Cross dalla destra di Jones, Rooney manca la palla, ma gliela restituisce Walker con una deviazione maldestra: il numero 10 dello United è un falco ad avventarsi sulla sfera e bruciare Lloris sul tempo. Walker protagonista, nel bene e nel male: TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED 1-1.

32': PAREGGIO DELLO UNITED! WAYNE ROONEY!

31': MIRACOLO DI DE GEA SU LENNON! Palla filtrante splendida di Soldado per Lennon, che incrocia col sinistro e trova l'opposizione del portiere dei Red Devils.

29': SOLDADO DIVORA IL 2-0! Ancora contropiede in velocità di Paulinho, che serve un pallone delizioso allo spagnolo. La cui conclusione con l'interno del destro finisce però in curva. Occasionissima sprecata.

28': Chadil sfrutta un'incertezza di Smalling e guadagna calcio d'angolo. Allontana ancora Rooney.

23': Valencia murato da Chiriches dopo una percussione sulla fascia destra.

20': Ancora Tottenham pericoloso! Deviazione ravvicinata di Dawson su calcio d'angolo, Rooney si frappone tra la palla e la porta di De Gea. White Hart Lane ruggisce, i padroni di casa spingono.

18': Furbata di Walker, che calcia forte e basso: la barriera salta, la palla passa sotto, nulla da fare per De Gea. Spurs in vantaggio, TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED 1-0

18': WALKER BUCA LA BARRIERA!!!! VANTAGGIO DEL TOTTENHAM!

17': Fallo di Evas su Paulinho al limite dell'area. Jones si è addormentato ed ha messo il compagno di squadra in difficoltà. Posizione pericolosissima.

15: Erroraccio di Chiriches che perde un pallone incandescente nella propria trequarti: lo United arriva davanti a Lloris, mucchio selvaggio ma il pallone non passa. Sandro si immola sul tiro di Rooney.

13': Pressing efficace a tutto campo degli Spurs, lo United fatica a trovare spazi. Ci prova molto sugli esterni per ora.

11': Bella giocata di Lennon, stop e dribbling tutto col sinistro. Conclusione da fuori ad incrociare: lenta, De Gea blocca la palla a terra.

6': Disastro di Walker! Contropiede del Tottenham, Paulinho in accelerazione semina Evra e scarica la palla sulla destra per il terzino inglese, che si allunga troppo il pallone in corsa e finisce da solo sul fondo. Occasionissima sprecata.

5': Bello scambio dello United che libera Kagawa al cross. Palla pericolosamente vicina alla porta di Lloris.

1': Subito pressione Tottenham. Corner guadagnato ed uscita di De Gea ad allontanare con i pugni.

13.00: PARTITI!

12.58: Huddle dei giocatori del Tottenham, che si stringono in un abbraccio per darsi la carica.

12.55: Squadre nel tunnel degli spogliatoi, ci siamo! Francesco Guarino vi dà il benvenuto alla diretta Tottenham - Manchester United su VAVEL Italia: buon divertimento!

12.47: 100esima presenza in maglia dei Red Devils per De Gea e Smalling. Qualche sorpresa nella formazioni in campo, soprattutto nel trio alle spalle di Rooney.

12.45: FORMAZIONI UFFICIALI - MANCHESTER UNITED: Moyes scende così oggi in campo:

12.42: FORMAZIONI UFFICIALI - TOTTENHAM: Ecco l'XI titolare degli Spurs e relative riserve di oggi

Due panchine bollenti, separate da un solo punto in classifica, ma incandescenti allo stesso modo: su VAVEL Italia in diretta Tottenham - Manchester United, live con aggiornamenti in tempo reale, video gol e highlights. I destini di André Villas-Boas e David Moyes si incrociano a White Hart Lane. La missione è la stessa per entrambe: relegate rispettivamente a -11 e a -10 dallo strepitoso Arsenal di Wenger, gli Spurs e i Red Devils devono cercare di non perdere terreno dalle altre big, dopo un inizio di campionato altalenante, e di conservare la fiducia dei propri tifosi. Villas-Boas dopo il tremendo ko della settimana scorsa contro il Manchester City, Moyes dopo i passi falsi a ripetizione sulla panchina ereditata da sir Alex Ferguson, ultimo dei quali il 2-2 a tempo praticamente scaduto a Cardiff sette giorni fa.

VILLAS-BOAS SULLA GRATICOLA - Il 6-0 della scorsa settimana ha lasciato segni profondi nell'animo del Tottenham e nella reputazione di Villas-Boas. I Lilywhites, fino a domenica miglior difesa della Premier, hanno conservato solo il poco onorevole terzo posto nella classifica dei peggiori attacchi della massima serie inglese: 9 gol in 12 partite. Dopo il ko della scorsa giornata, il bilancio tra match in casa e match in trasferta è perfettamente in equilibrio: 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, tanto a White Hart Lane, quanto tra le mura nemiche. Ma il posto in panchina dello Special Two inizia a traballare. Ed Oltremanica si dice che un passo falso contro lo United potrebbe essere addirittura fatale al tecnico di Oporto.

MOYES E IL PESO DELL'EREDITA' - L'eredità di Alex Ferguson continua ad essere un fardello pesante per David Moyes. Il Manchester United del tecnico scozzese va a corrente alternata: si passa dalle debordanti prestazioni in Champions League a quelle desolanti in campionato, quando i 3 punti già in cassaforte sfuggono a pochi secondi dal termine, come contro il Cardiff. A differenza del Tottenham, il problema dei Red Devils targati Moyes sembra essere la difesa. Tra le prime 10 della classifica, solo il Newcastle ha subito più dei 15 gol del Manchester United. Vidic-Ferdinand-Evans non sono un muro invalicabile: gli avversari lo sanno e vanno quasi sempre a segno. Chissà se anche l'asfittico attacco di Villas-Boas troverà nuova linfa vitale contro lo United...

SEGUI LA DIRETTA TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED, LIVE SU VAVEL ITALIA

PROBABILI FORMAZIONI: TOTTENHAM - Villas Boas è pronto a continuare con il suo 4-1-4-1. Davanti al francese Lloris, i due laterali saranno Walker e Vertonghen. In mezzo, Dawson è sicuro del posto dal primo minuto, mentre Chiriches se la gioca con Kaboul. Come diga di centrocampo, più Sandro che Demebele. Nella mediana a quattro Townsend e Lennon sono favoriti per il posto da esterni. Se Lamela dovesse strappare la maglia da titolare, Lennon verrebbe spostato sulla destra, con l'ex Roma a sinistra. Senza Ericksen (ko), Paulinho e Holtby giostreranno in mezzo. Di punta spazio a Soldado.

PROBABILI FORMAZIONI: MANCHESTER UNITED - Moyes difficilmente tradirà il suo 4-2-3-1. In difesa, con De Gea in porta, Smalling e Evra sugli esterni. Vidic è al rientro da un infortunio, se non ce la dovesse fare spazio alla coppia Ferdinand-Evans. Con Carrick infortunato, in mediana ci saranno probabilmente Fellaini e Giggs. In avanti molti dubbi: van Persie non è ancora al meglio e potrebbe partire dalla panchina. Potrebbe partire Hernandez di punta, Rooney alle sue spalle, Valencia sulla destra e ballottaggio Nani-Kagawa sulla sinistra.

PRECEDENTI - Finora 178 precedenti in Premier League, con il Manchester United largamente in vantaggio: 84 vittorie, 47 pareggi e 47 sconfitte. L'ultimo incrocio a White Hart Lane risale allo scorso 20 gennaio, quando finì 1-1. Vantaggio degli ospiti al 25' con van Persie di testa, pareggio in extremis al 93' dei londinesi grazie a Dempsey, su assist di Lennon.

GLI UOMINI CHIAVE - Con van Persie ancora acciaccato, la sfida sarà tra i bomber titolari Roberto Soldado e Wayne Rooney. Lo spagnolo è andato a segno quattro volte in campionato finora (3 dal dischetto), mentre l'attaccante inglese è a quota 6, senza avere mai messo a segno una rete dagli 11 metri. Interessante una statistica che vede Rooney in cima alla classifica degli attaccanti che giocano più palloni (un pallone toccato ogni 1,2 minuti), mentre Soldado è al lato opposto: tocca la metà dei palloni dell'inglese, ed è inevitabilmente meno coinvolto nel gioco della propria squadra (anche per la scarsa propensione ad arretrare per prendere palla).

L'ARBITRO.... TIFOSO? - Arbitro del match sarà il signor Michael Leslie "Mike" Dean, 45enne direttore di gara molto controverso in Inghilterra. Arbitrò un Manchester United-Chelsea nell'aprile del 2010 (vinto dai Blues per 2-1 e decisivo nell'assegnazione finale del titolo) con quattro rigori non assegnati (3 ai Red Devils) ed un gol in fuorigioco di Drogba. Come se non bastasse, nel febbraio 2012 fu pizzicato in uno strano gesto molto simile ad un'esultanza dopo un gol del Tottenham all'Arsenal. Motivi per i Red Devils di preoccuparsi? Qualcuno...

TWITTER ZONE: TOTTENHAM - Il programma del match di domani in anteprima su Twitter. L'uomo copertina è Roberto Soldado

TWITTER ZONE: MANCHESTER UNITED - Suona minaccioso il tweet dell'account ufficiale dei Red Devils. Ryan Giggs ha segnato più gol contro il Tottenham che contro qualsiasi altra squadra inglese. Ben 10 realizzazioni, vittima preferita alla pari con il Middlesbrough. Spurs avvisato, Spurs salvato...

TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED IN DIRETTA SU VAVEL ITALIA: LIVE A PARTIRE DALLE ORE 13