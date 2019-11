Premier League, 13a giornata: Chelsea e City si lanciano all'inseguimento dell'Arsenal

TOTTENHAM HOTSPUR - MANCHESTER UNITED 2-2

Pareggio e tanto spettacolo al White Hart Lane dove gli Spurs reagiscono al 6-0 subito la scorsa settimana dal Manchester City con un'ottima prestazione che però sfocia solamente in un pareggio contro il Manchester United. Subito avanti gli uomini di Villas-Boas che passano al quarto d'ora con una punizione di Walker, abile nel battere De Gea calciando rasoterra mentre la barriera salta. Gli Spurs dominano e sfiorano in varie occasioni il raddoppio con Dawson, Soldado e Lennon ma come sempre nel calcio se sbagli un gol (e qui di gol ne sono stati sbagliati fin troppi) ne prendi uno. Ed ecco allora che un innocuo cross di Jones viene rimesso in mezzo all'area da un maldestro intervento di Walker; troppo facile per Wayne Rooney segnare trovandosi solo davanti a Lloris. Il secondo tempo sembra la fotocopia del primo: partono forti gli Spurs che trovano il gol del vantaggio con un capolavoro di Sandro ma il 2-1 dura appena 3 minuti perchè Lloris stende Welbeck e Rooney non sbaglia dal dischetto. Il Tottenham prova a vincerla ma finisce quasi col perderla nelle confuse azioni finali. Finisce 2-2 con grandi rimpianti per Villas-Boas.

HULL CITY - LIVERPOOL 3-1

In un clima roventissimo a Kingston-upon-Hull il Liverpool crolla 3-1 e vede allontanarsi l'Arsenal capolista. In vantaggio gli ambranero al 20' con un tiro di Livermore che viene deviato da Skrtel: il pallone si impenna e scavalca l'incolpevole Mignolet. Al 27' pareggio dei Reds con una punizione chirurgica di Gerrard che sorprende sul palo di competenza il portiere locale McGregor. Gli uomini di Brendan Rodgers sciupano diverse occasioni con Suarez e come il Tottenham incassano il gol del nuovo vantaggio della squadra di Steve Bruce: è Meyler a risolvere una mischia in area con un perfetto diagonale dal limite imparabile per il portiere belga del Liverpool. A chiudere la gara ci pensa il peggiore in campo Martin Skrtel che di testa insacca nella propria porta un tiraccio destinato a spegnersi sul fondo di Huddlestone. Liverpool in difficoltà, Hull City che vince ma non gode per la violenta polemica tra i tifosi ed il proprietario del club Allam che vuole cambiare il nome del club in Hull Tigers. Di oggi sono proprio le discutibili dichiarazioni dell'egiziano che ha dichiarato di sperare addirittura nella morte di quei tifosi che vogliono essergli di ostacolo in questa operazione.

MANCHESTER CITY - SWANSEA CITY 3-0

Solita grande prestazione tra le mura amiche dell'Etihad Stadium del Manchester City che travolge anche lo Swansea City. Skyblues subito avanti con una magistrale punizione di Alvaro Negredo sempre più titolare a spese di Edin Dzeko. Lo Swansea è in partita ma sciupa una clamorosa occasione sul finale del primo tempo con De Guzman che solo davanti a Pantilimon spara incredibilmente alto. Nella ripresa gli uomini di Pellegrini dominano letteralmente la malcapitata squadra gallese che capitola in altre 2 occasioni sempre ad opera di Samir Nasri che così ritrova il gol dopo quasi due mesi e mezzo di astinenza. Nel finale il francese sfiora addirittura una meritata tripletta mentre rimane a secco questa volta il capocannoniere del torneo Sergio Aguero. Nel turno infrasettimanale prova di maturità per Yaya Touré e compagni con la gara in trasferta sul campo del West Bromwich Albion: se il City inizia a correre anche in trasferta la fuga dell'Arsenal potrebbe avere i giorni contati.

CHELSEA - SOUTHAMPTON 3-1

Pronti, via e partenza da incubo per José Mourinho dato che Essien pasticcia regalando il pallone a Jay Rodriguez che supera Cech dopo appena 12 secondi di gioco portando subito in vantaggio la squadra rivelazione del campionato. Gli uomini di Mauricio Pochettino sognano il colpo grosso e vanno negli spogliatoi difendendo ottimamente il risultato favorevole. Ma Mourinho a Stamford Bridge non ha mai perso e nel secondo tempo il Chelsea ribalta in pochi minuti il risultato grazie ai suoi difensori centrali: il gol del pareggio infatti lo firma Gary Cahill che risolve una mischia in area mentre quello del vantaggio è ad opera di capitan Terry con uno dei suoi classici colpi di testa. Nel finale arriva anche la prima marcatura stagionale di Demba Ba a suggellare vittoria e secondo posto solitario in classifica alle spalle del fuggitivo Arsenal.