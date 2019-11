Il PSG affonda il Lione, Ibra sul trono dei cannonieri

Olympique de Marseille vs. Montpellier HSC 2-0

Sono davvero abissali le differenze tra il Marsiglia che gioca in campionato e quello "ammirato" in Champions League, tanto da essere la squadra con il peggior rendimento della fase a gironi (cinque sconfitte in altrettanti match). Contro il Montpellier arriva il terzo successo di fila in Ligue 1, con la squadra di Baup che prova a tenere il passo del trio di testa. Il gol del vantaggio nasce da un cross di Abdallah, Payet appoggia su Thauvin che di sinistro batte Jourdren. Il Montpellier prova a rimettere in piedi la partita nel secondo tempo, ma quella vista in campo è solo una lontana parente della squadra che alla prima di campionato aveva messo in difficoltà il PSG. Nel recupero il tunisino Khalifa trova il suo primo gol con la maglia dell'OM e probabilmente condanna il Montpellier alla quarta sconfitta in campionato, a fronte di appena due gare vinte. Davvero difficile che l'allenatore Fernandez possa restare sulla panchina, soprattutto dopo le parole del presidente Nicollin che ha dichiarato di aver fatto una "pazzia" (la parola usata era in realtà ben diversa) a ingaggiarlo come tecnico.



AS Saint-Etienne vs. Stade de Reims 4-0

Anticipata alle 15 per maltempo, la partita tra Saint-Etienne e Reims dura 45'. Nella seconda frazione i Verts prendono il largo servendo il poker, di cui ben tre gol su palle da fermo. Apre le marcature il senegalese Sall, che non segnava da ben cinque stagioni, di testa su angolo di Hamouma. Doppietta personale per Perrin che va in rete prima di testa su punizione di Mollo, poi ribadisce in rete sul colpo di testa dello stesso Mollo su corner battuto da Hamouma. L'unico gol su azione è di Erding, ancora a segno contro il Reims dopo la rete siglata nella prima giornata quando vestiva la maglia del Rennes.

AS Monaco FC vs. Stade Rennais 2-0

Il Monaco tiene il passo del Lilla superando agevolmente il Rennes, nonostante la pesante assenza di Radamel Falcao. Gara messa sui binari giusti dalla punizione di James Rodriguez che trova il suo primo gol in Francia. Gioia del primo centro tra i professionisti per il giovanissimo Martial che va in rete dopo una combinazione nello stretto con Rivière: regalo di compleanno anticipato per l'attaccante classe '95 che diventerà maggiorenne tra pochi giorni. Il Monaco è la squadra con il miglior rendimento casalingo in Ligue 1.

En Avant de Guingamp vs. FC Nantes 1-0

Il secondo centro in campionato di Sankharé regala tre punti al Guingamp nello scontro con il Nantes. Due squadre con una posizione in classifica molto solida, ambedue sopra i 20 punti. Equilibrio rotto dal cross di Douniama sul quale si è avventato di testa Sankharé, nulla da fare per Riou. Il Guingamp sta costruendo il suo ottimo campionato in casa, dove è stato sconfitto solamente alla prima giornata dal Marsiglia.

FC Lorient vs. OGC Nice 3-0

Splendido momento di forma del Lorient che, dopo il poker rifilato settimana scorsa all'Evian, supera con un perentorio 3-0 il Nizza. Monnet-Paquet porta in vantaggio i padroni di casa dopo che Diallo ha mancato il pallone sul suggerimento di Jouffre. Il raddoppio parte da una parata di Veronese su Aboubakar: la sfera arriva a Jouffre che calcia e trova la deviazione decisiva nella propria porta di Amavi. Completa l'opera lo stesso Aboubakar (ottavo gol, il terzo in due partite) su assist di Traoré.

Toulouse FC vs. FC Sochaux-Montbéliard 5-1

Il Tolosa si allontana dalla zona retrocessione con una vittoria dalle proporzioni esagerate ai danni di un Sochaux sempre più nei guai. Ad aprire le marcature erano stati proprio i leoncini con Mayuka, in rete nelle ultime tre gare, ma il Tolosa ha trovato uno scatenato Ben Yedder che ha segnato più gol stasera che in tutto il campionato. Il franco-tunisino ribalta il risultato già nella prima frazione, andando in rete prima su assist di Braithwite e poi in dribbling su Kanté. Il destino della sfida non cambia in avvio di secondo tempo: Sirieix trova la mattonella dai 25 metri che sorprende Pouplin. Il mani in area di Boumal consente a Ben Yedder di trasformare il rigore che vale la tripletta personale, mentre nel recupero il pokerissimo è responsabilità di Zouma che mette il pallone nella porta della sua squadra.

Valenciennes FC vs. LOSC Lille 0-1

Il Lilla tiene il passo del PSG superando la trasferta di Valenciennes. Una partita non facile comunque per la squadra di Girard, ritrovatasi a gestire il vantaggio in inferiorità numerica per buona parte del secondo tempo (espulsione di Béria). Il match point è di Rodelin, al secondo gol in campionato, su traversone di Souaré. Lille al decimo risultato utile consecutivo, non perde da settembre e in trasferta è andato ko solo a Reims alla seconda giornata.

FC Girondins de Bordeaux vs. AC Ajaccio 4-0

Ormai privo della zavorra dell'Europa League, il Bordeaux si scatena in campionato e ne fa quattro al malmesso Ajaccio. Sblocca il risultato il brasiliano Jussiê che approfitta di un controllo sbagliato da parte di un difensore còrso. In avvio di ripresa i girondini chiudono la partita: Maurice-Belay manda prima in gol Sertic, poi chiude su assist di Obraniak. A completare l'opera ci pensa ancora Jussiê che mette dentro di testa su cross di Sertic.

SC Bastia vs. Évian TG 2-0

Sesta vittoria su sette gare casalinghe per il Bastia che si conferma fortissimo tra le mura dell'Armand Cesari, dove è ancora imbattuto. Il vantaggio arriva a inizio secondo tempo con il secondo gol in campionato di Krasic che corregge in rete su un'indecisione del difensore Angoula. Chiude i conti al quinto minuto di recupero il tunisino Khazri (terzo gol in stagione) che sfrutta a dovere la lunga gittata di Modesto. Per l'Evian seconda sconfitta di seguito e classifica che rischia di complicarsi.

Paris Saint-Germain FC vs. Olympique Lyonnais 4-0

Ennesima prova di forza di un PSG che gela le ambizioni della concorrenza e infligge al Lione un passivo molto pesante. Decimo gol in campionato per Cavani che al 36' anticipa tutti sul primo palo e non lascia scampo a Vercoutre. Lo svantaggio altera l'equilibro fino a quel momento mantenuto dal Lione: lo stesso Matador si procura il rigore (fallo di Vercoutre) che Ibra trasforma con il cucchiaio, rispondendo con il decimo gol al compagno di squadra. Sempre su calcio d'angolo arriva il primo gol in campionato di Thiago Silva al 60'. Umtiti taglia la strada a Ibrahimovic: secondo penalty che lo svedese non sbaglia, incoronandosi capocannoniere della Ligue 1 con undici centri. Una vittoria che non fa altro che rinforzare le legittime ambizioni di riconferma dei campioni in carica, mentre il Lione paga forse un atteggiamento troppo rinunciatario nell'approccio alla gara.