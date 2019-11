Brasile, obbligati dalla Polizia a cantare cori per gli avversari

Costretti a intonare cori per la squadra rivale, disposti in fila e con le mani sopra la testa. No, non è un film, ma quanto accaduto in Brasile dopo l'ultima gara disputata dal Santa Cruz di Recife. Un video che sta girando nel Paese, già pubblicato dal sito portoghese "A Bola", mostrerebbe un gruppo di tifosi della squadra tricolore in fila e con le mani sopra la testa mentre cantano il grido di battaglia della tifoseria rivale dello Sport Recife.

Secondo la stampa brasiliana, tra cui la Globo che ha ripreso la notizia, la posizione assunta dai tifosi del Santa Cruz sarebbe il chiaro segno che sia stata la Polizia Militare a costringerli ad inscenare questa assurda pantomima.Una vicenda, quindi, che potrebbe gettare discredito sulle forze dell'ordine verdeoro, tanto che il segretario della difesa sociale Wilson Damázio ha già deciso di predisporre l'apertura di un'inchiesta sul caso, anche per verificare che le immagini siano reali.

In vista del Mondiale di giugno, però, questa vicenda non fa altro che aumentare la pressione sul Comitato organizzativo. La vicenda di Recife, infatti, si aggiunge ai tragici fatti accaduti a São Paulo, in merito al crollo di una parte del nuovo stadio del Corinthians, ancora in costruzione, che ha causato due morti.