Live Manchester United - Everton in Premier League

22.45 - E' stata una partita pazzesca amici di Vavel Italia e di Premier League! Spero vi siate divertiti! Vi diamo appuntamento alla prossima partita di calcio inglese! Buonanotte e grazie per averci seguiti.







L'Everton dopo 21 anni espugna lo stadio del Manchester United battendo per 1-0 i Red Devils guidati dall'ex Moyes, in una partita pazzesca e dominata dallo United per larghi tratti. Sembrava che se proprio c'era una squadra che doveva segnare quella fosse lo United e invece no. Un gol di Oviedo all'85' ha regalato la vittoria ai Toffees! Questo è il calcio! Questa è la Premier League!







90+4' FINITA!! Il sogno dell'Everton si avvera! I Toffees escono dall'Old Trafford con i tre punti! Incubo per lo United che perde una partita che aveva dominato!



90+2' Ci prova Lukaku! La sua conclusione esce larga ma lo United è sparito dal campo!



Ultimo cambio per Martinez: Esce Mirallas entra Naismith



90' Si giocherà fino al novantaquattresimo! 4 i minuti di recupero! I tifosi dell'Everton sono già in festa!



88' Adesso è l'Everton a fare la partita! I Red Devils hanno subito il contraccolpo psicologico!



85' Everton incredibilmente in vantaggio! Solo cinque minuti per lo United per evitare la sconfitta! Sarebbe la prima all'Old Trafford contro l'Everton in 21 anni!



GOOOOOOOOOL!!! INCREDIBILE ALL'OLD TRAFFORD!! GOL DELL'EVERTON! OVIEEEEDOOOO!!! Da un tiro cross di Lukaku Oviedo si fa trovare sulla traettoria e insacca in rete!!



MIRACOLO DI DE GEA SUL CALCIO DI PUNZIONE DI OSMAN! Vicinissimo al gol l'Everton! Il vantaggio dei Toffees sarebbe una beffa per lo United!



Fallo di Valencia su Deulofeu! Calcio di punizione pericoloso per l'Everton!!



82' Meno di dieci minuti alla fine della partita! Poche emozioni adesso. Entrambe le squadre sono stanche ma lo United sembra stia conservando qualche energia per l'arrembaggio finale!



Secondo cambio per l'Everton: Osman entra in campo per Pienaar



77' Solo i Red Devils in campo che stanno dominando in lungo e in largo un Everton stordito e quasi mai in partita in questo secondo tempo!



74' Lo United non si arrende! Vuole il meritato gol del vantaggio! Giggs crossa in mezzo da calcio di punizione ma questa volta il colpo di testa di Smalling è debole. Nessun problema per Howard che oggi sta facendo gli straordinari per non farsi bucare



MIRACOLO HOWARD!! Sul colpo di testa di Smalling l'estremo difensore dell'Everton si supera poi Welbeck prende la traversa!! Partita pazzesca!!



JANUZAAAAJ!!!! Salta McCarthy e lascia partire un violentissimo sinistro! Howard si salva in calcio d'angolo!!







68' Partita incredibile e frenetica! Spettacolo puro all'Old Trafford!!



DEULOFEEEEU!! APPENA ENTRATO SPRECA L'OCCASIONE DEL VANTAGGIO EVERTON!! Era a tu per tu con De Gea che salva con un incredibile parata!



Primo cambio per l'Everton: Dentro Deulofeu, fuori Berkley



DUBBIO ALL'OLD TRAFFORD!! Januzaj viene steso da dietro proprio mentre stava entrando in area di rigore ma Atkinson non ravvede gli estremi per un calcio di punizione o forse.. per il rigore!



65' Niente di più di infinite reti di passaggi per l'Everton che non trova spazi per rendersi pericoloso. La difesa dello United che spesso ha lasciato a desiderare, questa sera è impeccabile



62' United sempre in controllo del centrocampo. Moyes ha mandato dentro due giocatori molto veloci e tecnici. E' il momento di spingere per il Manchester e trovare il gol del vantaggio



59' Brutto fallo di Rooney su Jagielka. Ammonito l'inglese che era diffidato e salterà la prossima partita!



56' Ci prova il nuovo entrato Nani! Ma il suo tiro finisce alle stelle!!



Doppio cambio per lo United: Entrano Nani e Januzaj al posto di Rafael e Kagawa



54' I Toffees si sono svegliati! Adesso sono loro a farsi vedere di più in zona d'attacco. Partita comunque bellissima. Entrambe le squadre cercano il gol del vantaggio e si affrontano a viso aperto. L'Everton sta certamente rischiando ma i giocatori di Martinez vogliono i tre punti



51' Il sinistro di Lukaku impatta sulla schiena di Vidic! L'Everton sta facendo fatica a rendersi pericoloso e quando lo United riparte fa davvero paura



49' Salvataggio di Oviedo, l'ennesimo! Welbeck era lancato in porta. Ma il difensore dell'Everton in scivolato ha allontanato il pericolo! Perfetta la partita di Oviedo finora



Lo United è partito subito a trecento all'ora! Bordata di Evra da fuori area!! Howard smanaccia e il pallone ricade sui piedi di Distin che fa ripartire l'Everton



45' Iniziato in questo momento il secondo tempo! Nessun cambio da parte degli allenatori



Partita di grande livello e intensità finora. I primi 45 minuti hanno visto lo United sfiorare il gol del vantaggio in almeno tre limpide occasioni. L'Everton partito meglio dei Red Devils è andato spegnendosi con l'andamento della partita. Solo Lukaku e Mirallas hanno provveduto ad accendere qualche scintilla in attacco. Per il resto dominio dei Red Devils che meriterebbero il vantaggio. Sarà sicuramente un secondo tempo spettacolare! Non andate via! A tra poco!







45+1' Atkinson fischia la fine del primo tempo. All'Old Trafford i primi quarantacinque minuti si chiudono a reti bianche



45' Un minuto di recupero. Partita ferma per un fallo su Valencia



SI SALVA ANCORA L'EVERTON! Mischia in area, Welbeck tocca per "Mozza" che però non riesce a trovare il tempo per calciare!



42' Pochi minuti alla fine del primo tempo. Partita spettacolare finora senza un momento di respiro! Attacca lo United adesso!



ANCORA LUKAKU!!!! De Gea salva con le ginocchia! Grandissima parata del portiere dello United! Sinistro violentissimo del belga!!



LUKAKU!! Era lanciato in porta!! Ma il gioco viene fermato perché l'arbitro vede un fallo proprio del belga su Vidic!



38' L'Everton ci prova con Barkley ma il suo destro esce a lato! La sua conclusione era potente ma per niente precisa



34' I Toffees sono schiacchiati totalmente nella propria metà campo. Lo United però deve stare attento alle ripartenze di Mirallas e Lukaku!







Altro cross in mezzo pericolosissimo! Welbeck non arriva sul pallone per una manciata di centimetri! E l'Everton può ripartire ma Lukaku e compagni stanno soffrendo tantissimo



30' Dopo un buon avvio la squadra di Martinez è sparita dal campo e sta patendo tantissimo il gioco dello United



ROOOOONEY!! PALOOOO!! Incredibile! L'Everton si salva ancora!



28' Lo United sembra avere una marcia in più! I Red Devils si sono piazzati dentro l'area di rigore avversaria!



GIIIGGS!!! Il suo colpo di testa sfiora il palo!! United sempre più vicino a sbloccare il risultato



24' I ritmi si sono alzati vertiginosamente! Lo United adesso sta cercando con più convinzione il gol! Sempre avanti i Red Devils



KAGAWAAA!! Altro miracolo di Howard! Il giocatore dello United aveva sfruttato una disattenzione difensiva dell'Everton e un rimpallo per portarsi a tu per tu con Howard che si supera ancora e nega il gol del vantaggio allo United!



Cercatissimo Lukaku! Il belga entra in area, un paio di dribbling ma nel momento di tirare Fellaini ci mette il piede e salva lo United!



20' Cross in mezzo di Coleman ma De Gea è sulla traettoria e blocca il pallone. L'Everton sta salendo di colpi



18' Prima fiammata del match ed è di colore rosso! Grande azione dello United che ha sfiorato il vantaggio! Adesso gli uomini di Moyes sembrano aver rotto il ghiaccio



ROOOONEEEY!!! Miracolo di Howard!! Da un vantaggio dato dall'arbitro su un fallo su Valencia appena fuori l'area "Mozza" cerca il primo palo da posizione angolata! Il tiro è perfetto ma Howard ci mette la mano!



14' Ancora nessuna occasione per i padroni di casa dello United. Partita giocata totalmente a centrocampo adesso da dove il Manchester riesce ad uscire pochissimo



10' Lo United prova a riassettarsi. L'Everton sta chiudendo benissimo ogni spazio. I Red Devils trovano difficoltà ad avanzare oltre il centrocampo



MIRALLAS!! Gran botta dal limite! De Gea con i pugni la mette sopra la traversa! Corner!



7' Ancora pericoloso Lukaku. Il belga da dentro l'area lascia partire un sinistro violentissimo! Deviazione! Sarà calcio d'angolo



Cinque minuti già passati sul cronometro! United più ordinato e preciso. Toffees più aggressivi. La squadra di Martinez ha iniziato col piede schiacciato sull'acceleratore. Grande pressing dell'Everton



4' Ci prova Lukaku da distanza siderale! Il suo sinistro si spegne sul fondo. Nessun rischio per De Gea



1' INIZIATA!! Poggiate pure le vostre tazze di tè sul tavolino e mettetevi comodi! Everton in possesso palla







Grande atmosfera all'Old Trafford! Tutto esaurito! Si aspetta solo il fischio dell'arbitro Atkinson!!



20.40 - I giocatori del Manchester United e quelli dell'Everton escono adesso dal tunnel dell'Old Trafford!



20.30 - Squadre che ritornano negli spogliatoi dopo il riscaldamento. Un quarto d'ora al calcio d'inizio!



Niente da fare dunque per il ritorno in campo di Van Persie dunque che dopo essere stato recuperato ieri dopo un infortunio di tre settimane è stato lasciato in tribuna in via precauzionale. Continua la rottura invece tra il tecnico scozzese e Nani, tenuto ancora una volta in panchina in campionato. Per coach Martinez invece formazione confermata. L'unico cambio è dietro Lukaku, invece di Deulofeu al suo posto giocherà Barkley insieme a Pienaar e Mirallas



20.00 - Quarantacinque minuti al fischio d'inizio! Intanto sono arrivate le formazioni ufficiali: Manchester United: De Gea; Rafael, Vidic, Smalling, Evra; Valencia, Fellaini, Giggs, Kagawa, Welbeck; Rooney. Everton: Howard, Oviedo, Distin, Jagielka (c), Coleman, McCarthy, Barry, Pienaar, Barkley, Mirallas, Lukaku.







19.00 - Bentrovati amici di Vavel Italia! Questa sera, ore 20.45, va in scena all'Old Trafford il big match della quattordicesima giornata di Premier League. I Red Devils guidati da Wayne Rooney affrontano i Toffees dell'Everton trascinati da un sempre più ispirato Lukaku. Per il gioiellino belga arrivato in prestito dal Chelsea ad inizio stagione sono già 8 i centri in 9 presenze con la maglia dell'Everton. Stesso numero di gol segnati da Rooney che domenica scorsa ha siglato una doppietta che ha aiutato a rimontare e a fermare sul pareggio il Tottenham.



Il Manchester United è soltanto ottavo in classifica a quota 22 punti e son ben nove le lunghezze dalla capolista, l'Arsenal di Arsene Wenger. L'Everton invece è quinto ma con solo due punti in più rispetto allo United e in compagnia del Livepool. La squadra di Manchester con una vittoria dunque potrebbe scavalcare in classifica l'Everton e prendersi il quinto posto dando una svolta niente male alla propria stagione fin qui con più bassi che alti.







Manchester United e Everton si sono incontrate 84 volte in Premier League. Sono ben 48 le vittorie dei Red Devils, 21 i pareggi e solo 15 le vittorie appannaggio dei Toffees. L'ultima volta che le due compagini si sono sfidate lontane dall'Old Trafford finì 1-0 per l'Everton che si portò via i tre punti grazie ad un colpo di testa dell'ex Marouane Fellaini, che dopo essere passato in estate allo United, non sta attraversando un buon momento di forma e fatica ad adattarsi al gioco dei Red Devils pagando lo scotto di non giocare più per un club di medio livello. L'ultimo match giocato invece all'Old Trafford finì 2-0 per lo United con gol di Giggs e Van Persie.



DIRETTA MANCHESTER UNITED-EVERTON



Due statistiche su tutte rendono questo match uno scontro imperdibile: la prima è che l'Everton vorrà assolutamente vincere all'Old Trafford da dove non riesce a strappare i tre punti da vent'anni (16 sconfitte e 4 pareggi). La seconda è che lo United ha segnato più gol contro l'Everton che chiunque altra squadra contro qualsiasi altra avversaria nella storia della Premier League (84).



Le due squadre arrivano al big match di stasera in grande forma. Lo United con il pareggio rocambolesco acciuffato a Londra a spese degli Spurs ha ottenuto il dodicesimo risultato utile consecutivo. L'Everton invece arriva dalla travolgente vittoria 4-0 contro lo Stoke City. Vittoria che è valsa ai giocatori allenati da Martinez di anellare il sesto risultato utile consecutivo e di ritornare alla vittoria dopo tre pareggi di fila.







Oltre a Fellaini c'è però un ben più importante ex: David Moyes, attuale coach del Manchester United che l'anno scorso sedeva sulla panchina dell'Everton sulla quale è stato per 11 lunghissimi anni prima di succedere Sir Alex Ferguson alla guida dei Red Devils nel luglio di quest'anno. Moyes in conferenza stampa ha preferito concentrarsi sulla partita cercando di dare poco risalto all'accoglienza che riceverà dai suoi ormai ex tifosi, limitandosi solo a dire: "There could be a mixed reception". Vale a dire, "ci saranno fischi e applausi". Vedremo. Certamente la ferita nei cuori dei tifosi dell'Everton è ancora fresca.



QUI MANCHESTER: Carrick è ancora fuori per infortunio e ne avrà ancora per molto. Anche Phil Jones salterà il match per squalifica. Moyes sarà quindi costretto ad usare a centrocampo il trio Cleverley, Fellaini e Giggs. Sulla fascia sinistra molto probabilmente ci sarà Janizaj e su quella destra il solito Nani. Davanti Van Persie e Rooney. Dietro si dovrebbe assistere al ritorno di Rafael che farà compagnia a Vidic, Evans e Evra.



QUI EVERTON: Martinez proverà sicuramente a sfruttare le debolezze difensive dello United facendo partire la coppia Barry-McCarthy a centrocampo con Pienaar, Mirallas e Deulofeu avanzati a sostegno di Lukaku che l'allenatore spagnolo spera possa continuare a segnare con la frequenza con cui sta abituando tutti in Inghilterra. Dietro dopo l'infortunio che terrà Baines fuori tutta la stagione ci sarà Oviedo supportato da Coleman, Jagielka e Distin.