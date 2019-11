Championship, riscatto nei bassifondi, le grandi tremano

In due giorni tutto cambia. Con un colpo di coda da brividi le ultime della classe impongono la propria legge. Spettatori non protagonisti, le "grandi" di questo avvio di campionato. Come nella più classica delle scene bibliche, Davide riesce a sopraffare il gigante Golia. Con la pochezza delle armi a disposizione, ma con l'austizia, la determinazione e un cuore volenteroso. Si parla di calcio, eppure il parallelo si abbatte su Leicester, Blackpool e Brighton, senza pietà. Tutto in poco più di 48 ore. Dalle polveri all'altare ecco farsi avanti lo Sheffield Wednesday, dopo l'esonero di Dave Jones, con Stuart Gray a raccogliere la gloria di novanta minuti. Dalle prime pagine dei giornali di mezza Inghilterra e non solo per il primato strappato dopo 17 turni al Burnley, il Leicester assapora il gusto amaro della sconfitta. All'Hillsborough Stadium, stadio che evoca passione e dolori, gli Owls ottengono un successo per 2-1 che ribalta i pronostici impietosi della vigilia. E pensare che gli uomini di Nigel Pearson erano passati in vantaggio dopo appena 3' grazie al gol di Knockaert. Una doccia fredda per chiunque, peggio ancora se la squadra in questione è reduce da tre ko di fila e occupa il penultimo posto in classifica. Invece c'è stata la reazione d'orgoglio, l'elogio della follia calcistica. Il talento grezzo più luminoso del panorama calcisitico britannico, Connor Wickham, classe '93 in prestito dal Sunderland, firma la doppietta della vita che alimenta le speranze salvezza del Wednesday, riscattando mesi di dubbi, paure e l'ombra del fallimento sportivo.

La magia non si ferma qui perchè a 300 km di distanza, o 185 miglia se preferite, il Barnsley ,orfano di David Flitcroft, anch'egli ai titoli di coda nelle scorse ore con i Tykes, tornava da Brighton con lo stesso punteggio, 2-1, e con il traghettatore Nicky Mellon eroe del South Yorkshire. Stessa trama, stesso film. L'unica differenza è che il Barnsley si porta sul doppio vantaggio con i primi gol stagionali di McCourt e Mellis. Le prime volte saranno tante in questa giornata. Inutile il gol al 63' dell'ex difensore del West Ham Matthew Upson. L'Amex Arena è violata per la terza volta quest'anno. Eppure quella dei Barnsley ha il sapore della riscossa, della voglia di lottare per non infrangere i sogni Championship del popolo Tykes. Pochissimi chilometri più a nord la storia si ripete. All'Huish Park lo Yeovil bissa il successo sul campo del Watford, vincendo davanti al proprio pubblico con il Blackpool, in piena zona playoff. I ragazzi di Johnson si accontentano dell1-0, rete al 21' del primo tempo di Lundstram, primo gol per lui. E' un massacro sportivo per la squadra di Ince che finisce la partita in nove uomini. Espulsione diretta per il jamaicano Fuller, sotto la doccia per doppia ammonizione anche la coppia di centrali di difesa titolare, Broadfoot e MacKenzie, a dimostare che quando la testa non c'è i risultati possono essere impietosi. Le ultime tre fanno la voce grossa, intravedendo la luce in fondo al tunnel che dista adesso solo due punti, perchè davanti le altre inciampano pericolosamente. Il baratro è a un passo.

Gli altri risultati - Dal quart'ultimo posto ai vertici è successo di tutto. Il Charlton 21esimo perde la quarta nelle ultime cinque uscite in casa del Reading di Adkins. 1-0 con rete da tre punti firmata da Billy "the fox in the box" Sharp, al rientro da titolare e a segno anche lui per la prima volta in questa stagione. Al Madejski Stadium gli uomini di Adkins non hanno mai perso, 5 vittorie e 4 pareggi, e vedono il terzo posto a soli cinque punti di distanza. Chris Powell invece, vivrà un'altra settimana difficile con il rischio esonero che lo aspetta al varco. Conquista un buon pareggio al The Den il Millwall di Lomas che ferma il Nottingham sul 2-2. Morison apre le marcature per i padroni di casa, la bandiera irlandese Andy Reid impatta al 37' per il Forest. Nuovo vantaggio dei Lions siglato da Woolford al 56'. Dieci minuti dopo arriva il definitivo 2-2 del talentino in prestito dal Chelsea Nathaniel Chalobah, neanche a dirlo primo squillo anche per il 18enne di Freetown. Preoccupato Billy Davies che non vede vincere i suoi da tre partite, uscendo cosi dalla zona playoff. Un passo avanti al Millwall perdono tutti. Il Bornemouth esce con le ossa rotte dalla trasferta di Loftus Road con il Qpr. La squadra di Redknapp si rialza immediatamente dopo la sconfitta con il Donaster, vincendo 3-0 con le reti del solito Austin, 8 per lui finora, dell'ex Blackburn Junior Hoilett, e dello scozzese Phillips, subentrato nella ripresa proprio a Hoilett. Vittoria che consente ai Rangers di salire a quota 38 e agganciare il Leicester al primo posto.

Perde di misura anche il Bolton che al Reebok Stadium cede all'Huddersfield e al gol di Norwood al 71'. Terzo successo di fila per la banda di Eddie Howe. Senza gol da 180 minuti i Trotters di Freedman, che continuano a faticare a trovare continuità. Pareggiano Birmigham e Doncaster. Al St Andrew's Novak porta in vantaggio i padroni di casa. La squadra di Dickov però riesce ad agguantare il pari grazie al gol del nazionale gallese David Cotteril. Perde male il Blackburn che a Portman Road cede 3-1 con l'Ipswich. Vale poco il gol del momentaneo 1-1 segnato dal giovane Rhodes. I padroni di casa dominano la ripresa trovando i gol di Edwards e Nouble. Nel primo tempo vantaggio dei Blues di Hyam. Tre punti fondamentali per McGoldrick e compagni che vedono la zona promozione a due punti. In caduta libera il Watford "italiano" di Zola, Cassetti, Angella e Fabbrini. Al Turf Moor con l'irriconoscibile Burnley finisce con uno scialbo 0-0. Nessuna delle due squadre sa più vincere, negli utlimi cinque turni a secco entrambe. La paura di perderla prende in sopravvento sulla voglia di imporsi. Ne esce fuori una partita da dimenticare. Gli uomini di Dyche dicono addio in seguenza al primo e al secondo posto in due giornate, aprendo di fatto una crisi nel momento più caldo della stagione. In serata la 18esima giornata si completerà con la sfida del Pride Park tra Derby County e Middlesbrough, e quella di Ellan Road tra Leeds e Wigan, questi ultimi senza più Owen Coyle in panchina dopo le dimissioni presentati al proprietario Whelan. Kick off ore 20:45.