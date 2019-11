Live Liverpool - Norwich in Premier League

22.41 - E' tutto per questa meravigliosa e spettacolare serata di Premier League, Vavel Italia e Giuseppe Lippiello vi ringraziano di essere stati con noi e vi augurano un buon proseguimento di serata. A breve il video con i gol della partita

22.36 - Finisce nel boato di Anfield! Il Liverpool batte 5-1 il Norwich grazie alla prestazione da alieno di Luis Suarez. Quattro gol e un assist per lui. Quindo gol realizzato dal giovane Sterling. Gol della bandiera del Norwich che porta la frima di Johnson. La cronaca è tutta per il numero 7 che segna in tutti i modi, di destro, di sinistro e da calcio di punizione. Il Liverpool gioca alla grande per tutti i 90', l'unico neo di una prestazione perfetta il gol concesso all'83'. La reazione e la voglia di segnare ancora però, dimostrano l'atteggiamento impeccabile degli uomini di Rodgers. A fasi alterne il Norwich, pericoloso con Redmond, fenomenale Ruddy nella ripresa con almeno tre parete decisive. Torna al successo il Liverpool che sale a quota 27 punti e risponde alla grande dopo il ko con l'Hull. Nella storia Suarez che in quattro partite contro i Canaries ha realizzato la bellezza di 11 gol. Basta questo per capire la magnificenza di questo giocatore.

90+2 - Riparte ancora il Liverpool, ma Taylor dice che può bastare.

90' - Ancora Suarez che sfiora il quinto gol personale! Esce intanto il protagonista assoluto della partita Suarez, ritorna in campo Aspas. STANDING OVATION DI ANFIELD!

88' - ARRIVA IL 5-1!!! ASSIST DI SUAREZ CHE VINCE UN PAIO DI RIMPALLI E OFFRE A STERLING IL PALLONE IN AREA, GRAN CONCLUSIONE DEL GIOVANE INGLESE!!! BRUCIATO RUDDY!!!!

87' - GERRARD COLPISCE IL PALO DOPO UN'INVENZIONE DI COUTINHO!!! SFORTUNATO IL CAPITANO!!

86' - Prova a spingere in questo finale il Norwich alla ricerca del secondo gol. Ovviamente calato il Liverpool.

84' - Ci prova Alberto a ristabilire i quattro gol di vantaggio. Nulla da fare per lo spagnolo. Sarà poco soddisfatto Rodgers di aver perso l'occasione di una clean sheet.

83' - GOL DELLA BANDIERA DEL NORWICH!! CROSS DI REDMOND, COLPISCE JOHNSON CHE BATTE MIGNOLET!!! 4-1!

80' - Gran palla di Suarez per Countinho, spinto il brasiliano, dice di no Taylor, si continua a giocare.

79' - VUOLE IL GOL GERRARD E LO SFIORA CON IL DESTRO!!! ANCORA UN'OTTIMA GIOCATA DI COUTINHO E SUAREZ CHE ARMANO IL PIEDE DEL CAPITANO!

78' - SFIORA IL QUINTO GOL SUAREZ!!!! TOCCO INVITANTE DI JOHNSON, TIRO TROPPO DEBOLE DEL NUMERO 7!!!

74' - SUAREZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SEMPLICEMENTE FANTASTICO!!!! PUNIZIONE IMPARABILE!!! DESTRO INCREDIBILE CHE SI INFILA ALLA DESTRA DI RUDDY!!!! POKER DI SUAREZ!!!!!!! NON CI SONO PIU' PAROLE PER DESCRIVERLO!!!

73' - Da terra Coutinho rende giocabile il pallone, ovazione del pubblico.

71' - Ultimo cambio per il Norwich, entra Whittaker, esce Fer.

68' - Primo cambio per il Liverpool, fuori Henderson, dentro Alberto. Cambia anche Hughton, out Elmander, dentro Hooper.

66' - GRAN CORSA DI STERLING CHE ALLARGA A DESTRA PER COUTINHO, PALLA IN MEZZO PER L'ACCORRENTE GERRARD, TIRO DI PRIMA INTENZIONE, BLOCCA RUDDY!

65' - Cross di Johnson dalla destra, non ci arriva Coutinho, libera bene la difesa dei Canaries.

63' - ANCORA SUAREZ!!!! AZIONE PERSONALE DEVASTANTE!! RISPONDE ANCORA ALLA GRANDE RUDDY!!! UNA SENTENZA IL NAZIONALE INGLESE IN QUESTA RIPRESA!

61' - Vuole inventare Redmond, bel tiro dal limite! Palla sul fondo. Primo cambio per Hughton, dentro il giovane Murphy, fuori Hoolahan.

60' - Torna a fare la partita il Liverpool, sta scomparendo dal campo il Norwich.

57' - ALLEN!!! CHE SVENTOLA!!! CHE PARATA DI RUDDY!!!!

56' - PALLA RECUPERATA DA GERRARD CHE SERVE STERLING SULLA CORSA, SI ACCENTRA L'INGLESE, TIRO DEVIATO IN ANGOLO!

54' - Pressione alta di Coutinho che costringe Ruddy al rinvio con il brivido.

53' - Possesso palla del Liverpool, gran taglio di Gerrard, stop interessante di Flanagan che prova il tiro! Palla a lato. Buona personalità del 20enne esterno sinistro.

51' - SFIORA IL POKER GERRARD!!! GRAN PALLA DI STERLING, COLPO DI TESTA A BOTTA SICURA DEL CAPITANO, GRANDE INTERVENTO DI RUDDY!!

50' - Conclusione debole di Coutinho che si spegne sul fondo. Rimessa dal fondo per Ruddy.

49' - Fallo di Fer che stende Henderson. Ottima posizione per il destro di Suarez...No batterà Coutinho.

48' - Questa la reazione di Ruddy dopo il terzo gol. Intanto svetta in area Basson servito da Redmond, palla sopra la traversa.

Norwich keeper Ruddy's reaction says it all after #Suarez's sensational hat-trick - updates >> http://t.co/tA74eKCyMY pic.twitter.com/OgXFhsMjI0 — Liverpool Echo (@LivEchoLFC) 4 Dicembre 2013

47' - Bel cambio di campo di Henderson, mette palla a terra Suarez, poi esagera concedendo rimessa al Norwich.

46' - Si ricomincia ad Anfield!

21:47 - Squadre in campo per l'inizio del secondo tempo.

21.33 - ONE MAN SHOW! Finisce il primo tempo tra Liverpool e Norwich, finisce con la tripletta di Luis Suarez. Finisce in poco più di mezz'ora. Tre gol da antologia per l'uruguayano che entra di diritto negli annali dei Reds. Terza tripletta contro i Canaries. Facile, tutto troppo facile, anche quando le giocate sembrano impossibili. E' tutto il Liverpool comunque che gira finalmente come vuole Rodgers. Bene in difesa con Agger. Devastante Johnson a destra. Bene Coutinho. Diligente Sterling. Sontuoso il capitano. Mostruoso Suarez. Ci ha provato il Norwich ma la serata di Anfield pare una condanna per gli uomini di Hughton.

45'+2 - Bella palla in area di Coutinho, interviene Johnson, palla bloccata da Ruddy. Fischia intanto Taylor.

45' - Saranno due i minuti di recupero nel primo tempo.

44' - Buona pressione di Coutinho che ferma la ripartenza del Norwich.

42' - Ammonizione per Gerrard che interviene in ritardo su Redmond.

40' - Cross di Redmond, esce Mignolet.

39' - Ogni palla toccata da Suarez adesso è un boato! SHOOT!!!

38' - VA GERRARD!!!!! BLOCCA RUDDY!!! SOLO LIVERPOOL!!!

34' - SUAREZ!!!!!!!!!!!!! E' NELLA STORIA!!!!!!!!!! 3-0 LIVERPOOL!!!! GIOCATA AI LIMITI DELLA SCIENZA!!!! SALTA DUE AVVERSARI E BATTE L'INCOLPEVOLE RUDDY!!!! TERZA TRIPLETTA PER LUI CONTRO IL NORWICH!!!! LA STORIA E' STATA RISCRITTA IN 34 MINUTI!!!!

33' - Primo giallo anche per il Liverpool, Joe Allen ferma come può Fer lanciato verso la porta. Ci Prova Redmond direttamente dalla punizione, blocca facile Mignolet.

30' - Prova a reagire immediatamente il Norwich, Elmander ci prova da posizione impossibile, palla a lato. Doppio colpo letale per gli ospiti. Sempre lui, Sempre Luis Suarez.

28' - RADDOPPIO DEL LIVERPOOL!!!!!!!!!!!!! ANCORA LUI!!!!! LUIS SUAREZ!!!! DAL CALCIO D'ANGOLO L'URUGUAYANO ANTICIPA IL PROPRIO MARCATORE E BATTE CON UN TOCCO DI SINISTRO DI PRIMA RUDDY!!!!

27' - Lancio di Skrtel che pesca alla perfezione Coutinho, stop e palla sul corpo dell'avversario. Angolo Liverpool.

26' - Scambiano Henderson e Coutinho, non riesce a sfondare il numero 10, riparte il Norwich.

24' - Risponde presente il Norwich, cross di Elmander dalla sinistra, colpisce male in area Hoolahan. Rimessa dal fondo per i Reds.

23' - Continua a spingere il Liverpool che vuole il gol del 2-0. Sbaglia il passaggio in area Flanagan. Esce in qualche modo il Norwich.

22' - UNO DUE CON STERLING, CI PROVA DALLA LUNGA DISTANZA COUTINHO!!! PALLA SUL FONDO!

21' - Palla velenosa di Coutinho che taglia tutta l'area di rigore!! Nessuno in area per deviare il cross basso del folletto brasiliano.

20' - Brutto fallo di Bennett che ferma con le cattive Suarez. Primo giallo della partita.

17' - Solo Liverpool in campo adesso, sulle ali dell'entusiasmo per il gol di Suarez, una perla del numero 7.

15' - SUAREZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GOL MERAVIGLIOSO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DESTRO DA FUORI AREA CHE SI INFILA ALL'INCROCIO DEI PALI!!!!! LIVERPOOL IN VANTAGGIO!!!! MAGIA DELL'URUGUAYANO!!!

14'- ANCORA HENDERSON SERVITO ALLA PERFEZAIONE DA JOHNSON!!! ALLARGa TROPPO IL SINISTRO, PALLA A LATO!

12' - HENDERSON!!! TIRO SBILENCO DEL NAZIONALE INGLESE! CRESCE IL LIVERPOOL IN QUESTO FRANGENTE!

11' - Due tiri ribattuti dal Norwich, prima Gerrard, poi Johnson tentano la conclusione dal limite. Un muero quello dei Canaries finora.

9' - Ancora Hoolahan con una bella giocata personale, tiro debole, blocca a terra Mignolet.

8' - Qualche errore di troppo in fase di passaggio per il Liverpool.

6' - Sfonda a sinistra il Norwich, cross troppo lungo, Hoolahan riesce a recuperare il pallone sull'out di destra, si chiude la difesa dei Reds.

5' - Giocata mostruosa di Coutinho!!! Serie di dribbling, entra in area il brasiliano, tiro ribattuto da Bassong! Occasione Liverpool!

4' - Buona triangolazione del Liverpool, sbaglia il passaggio decisivo Henderson.

3' - Ci prova da fuori area Howson con il destro, palla sopra la traversa! Buon avvio del Norwich, con personalità.

2' - Buona chiusura di Gerrard, diventato un terzino aggiunto.

1' - Subito in partita Sterling chiamata già in causa un paio di volte dai compagni a sinistra.

1' - Si Parte!! Buona partita a tutti!

20:45 - Il Liverpool attaccherà la Kop End nel primo tempo.

20:44 - Tutto pronto ad Anfield! Manca solo il fischio d'inizio dell'arbitro Taylor.

20:42 - YOU'LL NEVER WALK ALONE!!!! MAGNIFICO!

20:41 - Final Countdown!

20.35 - Ottimismo tra i tifosi Reds, qualcuno pronostica un altro 5-0...

20:30 - Amici di Vavel Italia ci siamo!! Quindici minuti al calcio d'inizio di Liverpool-Norwich! Anfield inizia pian piano a gremirsi come in ogni partita dei Reds in casa.

20:17 - Squadre in campo per il riscaldamento, sorrisi per Aspas e Suarez. Lo spagnolo ex Celta potrebbe tornare in campo dopo quasi due mesi, completamente recuperato dopo l'infortunio. Dovrà recuperare anche la fiducia e rilanciare la sua carriera con il Liverpool che non è certamente iniziata nel migliore dei modi.

20:12 - Ed Eccoli i cancelli più famosi d'Inghilterra!

Photo: The Shankly Gates pre-Norwich #LFC pic.twitter.com/7GJFgbfAhu

— Liverpool FC (@LFC) 4 Dicembre 2013

20:07 - Nonostante una prestazione non brillante, Rodgers punta ancora forte sulla rapidità e la tecnica di Sterling che ha l'opportunità di brillare nel confronto con uno dei parietà di maggior valore, Nathan Redmond. Spazio anche per Allen, assente con l'Hull, e reduce dal gol incredibilmente fallito nel derby con l'Everton, che avrebbe portato i Reds sul 3-1.

20:05 - Alcuni tifosi del Norwich intervistati in attesa di fare il loro ingresso ad Anfield non hanno dubbi, Suarez è il giocatore da tenere d'occhio perchè nelle ultime tre partite ha segnato 7 gol ai Canaries. C'è comunque ottimismo, la speranza di strappare anche un punto sul campo del Liverpool non manca.

19.55 - I Canaries preferisco schierare un centrocampista in più, Bradley Johnson, al posto di Gary Hooper che partirà dalla panchina. Si copreHughton! Con Hooper anche Nash, Whittaker, Turner, l'ex Lazio Garrido, Becchio e Murphy.

19:50 - Risponde cosi il Norwich di Hughton!

Confirmed @NorwichCityFC team v #LFC: Ruddy, Martin, R Bennett, Bassong, Olsson, Johnson, Fer, Howson, Hoolahan, Redmond, Elmander

— Liverpool FC (@LFC) 4 Dicembre 2013

19:47 - Didefa in campo come da indiscrezioni della vigilia, a centrocampo invece Rosgers lascia in panchina Lucas, spazio a Joe Allen. Ancora titolare Sterling. La panchina è composta dal secondo portiere Jones, da Tourè, Sakho, Moses, Luis Alberto e Iago Aspas.

19:45 - Ecco la fromazione ufficiale del Liverpool riportata dal sito ufficiale dei Reds!

Confirmed #LFC team v Norwich: Mignolet, Johnson, Flanagan, Agger, Skrtel, Allen, Gerrard, Henderson, Sterling, Coutinho, Suarez

— Liverpool FC (@LFC) 4 Dicembre 2013

19:43 - Pochi minuti per svelare gli undici titolari di Liverpool e Norwich che si sfideranno davanti ai 45 mila di Anfield!

19:09 - Amici di Vavel Italia bentrovati da Giuseppe Lippiello, stasera seguiremo insieme la diretta di Liverpool-Norwich, match valido per la 14esima giornata di Premier League. Ad Anfield Road i Reds scendono in campo dopo la domenica nera e la pesante sconfitta per 3-1 sul campo dell'Hull City. L'avversario di questa partita sarà il Norwich di Chis Hughton. I Canaries arrivano a Liverpool dopo il successo interno con il Crystal Palace, ma con una classifica pericolante, 14 punti e appena 4 vittorie in stagione. Tutto in una notte per capire se la squadra di Rodgers potrà realmente competere con le prime delle classe e lottare per un posto Champions, e se i Canaries potrà proseguire in un campionato tranquillo o rischieranno di trovarsi in serie guai se non arriverà la continuità di risultati.

19:08 - Questo Anfield a poche ore dal calcio d'inizio della partita!

PANORAMA - We have floodlights @LFC! Just over two hours 'til kick-off. Who's excited? #NCFC #OTBC pic.twitter.com/DFpxtQC1H5

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) 4 Dicembre 2013

19:06 - La debacle del KC Stadium ha riproposto il Liverpool meno nobile e tristemente visto negli ultimi anni. Poca cattiveria nell'aggredire l'avversario, tanti giocatori forse prosciugati dalla partita infinita di sette giorni prima con l'Everton. Fatto sta che i Reds, privi di Sturridge, infortunio che costringerà l'attaccante inglese a star fuori almeno otto settimane, hanno avuto mille difficoltà a presentari con azioni pulite davanti a Marshall. L'immortale Gerrard era riuscito a riprendere il match con una punizione delle sue, dopo che il tocco di Skrtel aveva ingannato Mingolet consentendo ai Tigers di portarsi in vantaggio. Nella ripresa Moses ha sfiorato il gol del 2-1, Suarez l'incrocio su punizione, ma di pericoli concreti ed intensità neanche l'ombra. Merito soprattuto di un Hull magicamente rigenerato che con la vecchia volpe Steve Bruce in panchina, e un Davies cosi in difesa, potrà ancora stupire da qui al termine della stagione. Leggere i meriti dell'avversario e i demeriti del Liverpool pare comunque cosa molto complicata.

19:04 - Il Norwich grazie al gol dell'ex Celtic Gary Hooper ha schiantato il Palace di Pulis, ieri vincente nel derby con il West Ham, alzando la testa dopo il 2-1 subtio al St James' Park con il Newcastel. Hughton ha chiesto maggiore continuità ai suoi, ma le assenze in casa Canaries sono un handicap molto forte da dover sopperire. La squadra viaggia a correnta alternata, inanellando buone prestazioni e gioco concreto, a performance scialbe che rischiano di compromettere il cammino in campionato. Alle loro spalle le Eagles, il Sunderland, il Fulham oltre a Cardiff e Stoke non sono avversari che lasceranno molto alle dirette rivali per la permanenza in Premier. Da qui la necessità di compattarsi e provare a giocare anche senza punti di forza del gruppo come Van Wolfsfinkel e Robert Snodgrass, oltre al centrocampista col vizio del gol Anthony Pilkington. Hooper è tornato a segnare, Elmander è garanzia di esperienza e qualità, Redmond a destra è un talento fortemente voluto dalla società che avrà in queste partite spazio per dimostrare tutto il suo valore. Senza dimenticare che in porta Ruddy è uno dei migliori estremi difensori d'Inghilterra.

Il Liverpool affronta una vigilia tormentata da interrogativi di formazione che non fanno dormire sogni tranquilli a Brendan Rodgers. La difesa non riesce ad essere solida come in avvio di stagione. Solo con il Fulham, Mignolet ha potuto ottenere una clean sheet. Sempre a segno gli avversari, pericolosamente, perchè se subisci e in attacco non sei chirurgico, allora il rischio di perderla è concreto. con l'Hull i quattro di difesa hanno dato poca sicurezza al portiere belga. In due partite sono stati subiti la bellezza di sei gol, troppo per un gruppo che punta ai vertici di Premier. L'assenza di Josè Enrique a sinistra è un fardello pesante, anche se il giovane Flanagan pare possa dare maggiori certezze rispetto al bocciato Cissokho. Johnson ha giocato domenica la peggior partita da molto tempo, nessuna incursione sulla fascia, poca copertura in difesa. Ecco che Tourè e Skrtel sono stati vittima, loro malgrado, delle avanzate avversarie senza copertura neanche a centrocampo. Lucas ed Henderson i principali colpevoli vista l'ingiustificata assenza di pressione sui portatori di palla. Gerrard l'unico a salvarsi gol apparte. Senza Sturridge, Suarez non ha avuto con chi duettare in fase offensiva. Male Sterling, peggio Moses. La nota lieta è il ritorno di Coutinho dal primo minuto, con Aspas e Alberto in lizza per un posto da titolare. Agger dovrebbe tornare nel cuore della difesa al finaco di Skrtel. Da non scartare l'ipotesi sussurrata di vedere Agger in coppia con Sakho.

I precedenti, misti alle statistiche di quest'anno non fanno stare tranquillo neanche l'ex tecnico del Newcastle Hughton. Dal 2004 ad oggi, in sei scontri diretti i Canaries hanno perso 5 volte, riuscendo a strappare un pareggio per 1-1 proprio ad Anfield due stagioni fa. Il bottino dei Reds parla di 19 reti segnate, solo 10 nella doppia sfida della passata stagione, con quattro gol si Saurez in 180 minuti. Il Norwich ha realizzato appena 4 reti, una se si parla delle sfide ad Anfield. Statistiche alla mano in questa stagione Fer e compagni hanno faticato tremendamente in trasferta, subendo addirittura 7 gol in casa del City. In sei partite sono arrivate cinque ko e una sola vittoria sul campo dello Stoke per 1-0, rete del centrocampista Howson. Tre i gol messi a segno, un'infinità quelli subiti, 16, conquistando di diritto lo scettro poco nobile della peggior difesa lontano dal territorio amico. Più equilibrata a Carrow Road la squadra di Hughton, 8 gol fatti, sette subiti. Nella passata stagione non ci fu partita ne all'andata nel al ritorno. 5-2 per il Liverpool a Norwich, 5-0 ad Anfield. Luis Suarez ha nei Canaries la sua vittima prediletta, basti pensare che nella stagione 2011/2012 segnò la prima tripletta con la maglia Red proprio a Carrow Road, con l'uruguayano capace di imprezziosire la sua prestazione con un meraviglioso gol da quasi metà campo.

Arbitro della partita sarà il signor Anthony Taylor, assistenti McDonough e Flynn, quarto uomo Pawson.

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo ad Anfield Road.