Live Arsenal - Hull City in Premier League

22.40: LE STATISTICHE DELLA PARTITA

22.36: Quando segni dopo nemmeno due giri d'orologio, è tutto incredibilmente facile. L'Arsenal porta a casa i 3 punti e mantiene invariato il vantaggio in testa alla classifica. A segno il redivivo Bendtner e Mesut Ozil, autore di una splendida prestazione, come tutto il centrocampo dei Gunners. Hull City inconsistente: poche occasioni, causuali, e pochissima mole di gioco.

93': FINISCE QUI: ARSENAL - HULL CITY 2-0, reti di Bendtner e Ozil, rispettivamente al secondo minuto del primo e del secondo tempo. Risultato mai in discussione.

92': Boyd combina un doppio disastro: si mette in fuorigioco da solo, smarcato, e spedisce anche alto un delizioso cross dalla destra di Huddlestone. Poteva essere almeno il gol della bandiera.

90': Segnalati 3 minuti di recupero. Giusto quelli portati via dai 6 cambi.

89': Un minuto alla fine, più recupero: questo il momento del raddoppio di Mesut Ozil (foto via Twitter @Arsenal)

87': Steve Bruce ha praticamente cambiato tutto quello che poteva dalla metà campo in su, ma l'Hull City si è confermato davvero poca roba in fase di impostazione e finalizzazione. Vedendo l'Hull di stasera ed il Liverpool che sta demolendo 4-1 il Norwich (con poker di Suarez!), ci si viene da chiedere da dove sia saltato fuori il risultato di domenica scorsa...

85': Ricomincia lo show all'Emirates: l'Arsenal fa girare palla a suon di leziosismi e l'Hull City corre disperatamente alla ricerca della stessa.

81': ROSENIOR CHIUDE IN SCIVOLATA SU OZIL E SALVA DI NUOVO IL POSSIBILE 3-0! Wilshere serve una gran palla al centrocampista tedesco, ma la chiusura del numero 2 delle Tigers salva la propria porta dalla terza segnatura dei padroni di casa.

80': Ultimo cambio del match: all'Emirates Stadium tutti in piedi per Ramsey, sostituito da Arteta.

77': Wilshere cerca Walcott in profondità, McGregor esce al limite dell'area e sventa il primo pericolo dei due nuovi entrati nei Gunners.

73': Doppio cambio anche per i Gunners: esce Bendtner tra gli applausi ed entra Walcott. Fuori anche Rosicky, entra Wilshere. Nell'Hull Gedo prende il posto di Sagbo.

70': BOYD SFIORA IL 2-1! Forse la prima vera occasione del match per le Tigers. Colpo di testa fuori di un niente a Szczesny battuto...

68': Errore in disimpegno dell'Arsenal, il tiro di Livermore non è però pericoloso.

65': UUUH, CHE PAURA! Contatto in area tra Szczesny e Sagbo, che entra in scivolata senza prendere il pallone e colpisce l'estremo difensore alla testa. Si è temuto per un attimo un nuovo caso-Cech, il contatto invece è stato tra la testa del portiere polacco ed il corpo dell'attaccante ivoriano. Tutti e due già in piedi, bene così.

64': VIDEO GOL: MESUT OZIL, 2-0 ARSENAL





62': Ok, Gary Lineker non è un grande fan di Bendtner. E lo fa notare a modo suo...

Some of the great Premier League strikers scoring tonight. Suarez, Aguero....Bendtner. — Gary Lineker (@GaryLineker) 4 Dicembre 2013

61': Cazorla pericoloso! Mette a sedere mezza difesa dell'Hull, poi trova una deviazione e guadagna corner.

60': Bendtner prova la percussione sulla destra, fermato in calcio d'angolo.

58': Doppio cambio nell'Hull City. Boyd per Graham e Rosenior per Brady.

54': COLPO DI TESTA DI BENDTNER RESPINTO SULLA LINEA! L'Arsenal la vuole chiudere...

53': RAMSEY SFIORA IL 3-0! McGregor chiude la porta sull'incursione dalla destra, stavolta i ruoli si sono invertiti ed è stato Ozil a servire l'assist per il gallese. Uscita tempestiva del portiere delle Tigers.

47': All'Arsenal vengono di nuovo i due minuti: percussione sulla sinistra di Ramsey, che si accentra e mette un gran pallone in verticale per Ozil. Il tedesco taglia alla perfezione e, col sinistro in corsa, fulmina McGregor: ARSENAL - HULL CITY 2-0.

47': OZIL! ANCORA DUE MINUTI, ANCORA GOL! RADDOPPIO DELL'ARSENAL!

21.47: SI RIPARTE.

21.46: Squadre in campo per il secondo tempo. Nessun cambio nell'intervallo.

21.35: Una prima frazione dominata dai Gunners, che però non hanno concretizzato al meglio il dominio tecnico e territoriale. Gol dopo neanche due giri d'orologio e venti minuti buoni di calcio-champagne. E' mancato però il colpo del ko, quel 2-0 che avrebbe forse già chiuso il match. Hull CIty poca roba, ma i padroni di casa non possono abbassare la guardia. Soprattutto sulla destra, dove Jenkinson sembra essere un po' a disagio oggi. Gol del vantaggio siglato da Bendtner, che ne divora anche un altro poco dopo. Ve lo riproponiamo...

21.34: STATISTICHE PRIMO TEMPO ARSENAL - HULL CITY

46': Finisce il primo tempo: ARSENAL - HULL CITY 1-0, rete di Bendtner dopo neanche 2 minuti di gioco.

45': Un minuto di recupero.

45': OZIL DI TESTA LA METTE FUORI! Stavolta Bendtner si allarga sulla destra e mette dentro un cross morbido, il tedesco non riesce ad impattare come si dovrebbe e manca il bersaglio. Occasionissima per il 2-0!

44': Jenkinson un po' in difficoltà sulla destra contro Figueroa. Ha perso un paio di palloni pericolosi.

43': L'Arsenal prova a chiudere in avanti, ma gli uomini di Steve Bruce sono tutti dietro la linea del pallone ora.

40': Colpo di testa di Chester che va a staccare su calcio d'angolo: palla fuori dallo specchio.

39': L'Hull City prova ad alzare il baricentro sul finire del primo tempo. L'Arsenal concede qualcosa in più.

37': Impatto durissimo tra Figueroa e Cazorla: l'honduregno entra col piede a martello, anche se prende in pieno la palla. Solo un po' di spavento per Cazorla.

35': Tiro-cross pericoloso di Huddlestone.

32': MISSILE DA FUORI DI RAMSEY, MCGREGOR SI ALLUNGA E SALVA CON LA PUNTA DELLE DITA!

30': Punizione da buona posizione per le Tigers, nulla di fatto.

28': Sinistro svirgolato di Ramsey, palla sul fondo.

25': Manco il tempo di dirlo: incursione centrale di Cazorla, destro deviato in corner. Sugli sviluppi Koscielny spara alto dal cuore dell'area.

24': La furia dell'Arsenal sembra essersi placata dopo il monologo iniziale. Le chiavi della partita le ha sempre saldamente in mano la squadra di Wenger.

21': L'esultanza di Bendtner dopo il gol del vantaggio (foto via Twitter @Arsenal)

19': VIDEO GOL: NICKLAS BENDTNER, 1-0 ARSENAL





18': Sagbo pericoloso di testa: l'ivoriano quasi anticipa Monreal, ma non trova l'impatto giusto col pallone. Fiammata dell'Hull.

14': BENDTNER DIVORA IL 2-0! Sinistro di Ozil non trattenuto da McGregor, l'attaccante danese recupera palla, ma se la allunga troppo e non riesce a piazzarla nella porta vuota!

13': Il pubblico dell'Emirates si divide tra applausi ed oooh di meraviglia. L'inizio dei Gunners è scintillante.

11': Arsenal-show: ancora McGregor smanaccia in corner un tiro-cross pericoloso di Cazorla.

9': MIRACOLO DI MCGREGOR SU RAMSEY! Il portiere dell'Hull si oppone di istinto ad una deviazione ravvicinata del gallese, sugli sviluppi di un corner.

8': L'Hull City ha toccato solo il calcio d'inizio. Poi ha smesso di vedere palla...

5': Scambio Cazorla-Rosicky-Cazorla, conclusione dello spagnolo col sinistro da fuori area. Sbilenca.

2': Gunners implacabili: scambio nello stretto sulla destra, Ramsey serve in profondità Jenkinson che scodella un pallone al centro per Bendtner: l'ex Juventus deve solo appoggiare dentro di testa. Troppo facile così: ARSENAL - HULL CITY 1-0.

2': BENDTNER!!! ARSENAL IN VANTAGGIO AL PRIMO ASSALTO!

20.45: PUNTUALISSIMI, SI PARTE! Calcio d'inizio per l'Hull City, oggi in seconda maglia blu con inserti bianchi e rossi. Tradizionale casacca per i padroni di casa.

20.44: Abbraccio tra Steve Bruce ed Arsene Wenger. Tutto pronto.

20.41: Si entra all'Emirates Stadium: l'impianto londinese, come da tradizione, si sta ancora riempiendo. Una magia di efficienza all'inglese.

20.40: Giocatori nel tunnel degli spogliatoi.

20.35: Dieci minuti all'inizio. I giocatori sono rientrati dal riscaldamento e tra poco entreranno di nuovo sul terreno di gioco, guidati dall'arbitro Andre Marriner.

20.22: Meno di mezz'ora al calcio d'inizio. Tra poco Arsenal - Hull City live su VAVEL Italia. Diretta con aggiornamenti in tempo reale della partita dell'Emirates Stadium.

19.59: A sorpresa turnover nell'Arsenal. Wenger rispetto alla partita col Cardiff mette a riposo Gibbs, Arteta, Wilshere e Giroud: spazio a Monreal, Cazorla, Rosicky e Bendtner.

19.54: FORMAZIONI UFFICIALI - Scopriamo assieme anche l'XI titolare degli ospiti, l'Hull City

Hull City Starting Line-Up: McGregor, Figueroa, Elmohamady, Chester, Bruce, Meyler, Huddlestone, Livermore, Brady, Graham, Sagbo — Hull City Official (@hullcityteam) 4 Dicembre 2013

Hull City Subs: Harper, Faye, Rosenior, Boyd, Koren, Gedo, Fryatt — Hull City Official (@hullcityteam) 4 Dicembre 2013

19.52: FORMAZIONI UFFICIALI - Appena arrivate le formazioni ufficiali di stasera: ecco quella dell'Arsenal. Walcott parte ancora una volta dalla panchina, Wenger non rischia.

#Arsenal team to play Hull City: Szczesny, Jenkinson, Mertesacker, Koscielny, Monreal, Flamini, Ramsey, Rosicky, Cazorla, Ozil, Bendtner — Arsenal FC (@Arsenal) 4 Dicembre 2013

#Arsenal subs: Fabianski, Vermaelen, Gibbs, Arteta, Wilshere, Walcott, Giroud #AFCvHCFC — Arsenal FC (@Arsenal) 4 Dicembre 2013

19.45: LIVE ARSENAL - HULL CITY, IN DIRETTA SU VAVEL ITALIA - Buonasera a tutti da Francesco Guarino. Tra 1 ora esatta il calcio d'inizio del match tra i Gunners e le Tigers. Vi auguriamo buon divertimento con i nostri aggiornamenti in tempo reale, foto, video gol e curiosità sul match di stasera. Riuscirà l'Arsenal a tenere invariato il vantaggio sulle inseguitrici o inciamperà sotto i colpi dell'Hull City, che domenica ha castigato il Liverpool? Nel frattempo all'Emirates c'è già qualcuno che è andato in rete...

I Gunners per cercare l'allungo sulle inseguitrici, le Tigers per un nuovo colpaccio dopo il sorprendente 3-1 al Liverpool: dalle 20.45 su VAVEL Italia in diretta live Arsenal - Hull City, partita valida per la 14esima giornata di Premier League, turno infrasettimanale. Wenger spera di sfruttare il primo di due turni casalinghi consecutivi per capitalizzare un eventuale passo falso del Chelsea, chiamato a scendere in campo a Sunderland contro l'ultima in classifica; dall'altra parte ci sarà un ex tecnico del Sunderland, Steve Bruce, che cercherà di sfruttare l'onda lunga dell'entusiasmo dei suoi dopo il piccolo capolavoro di domenica al KC Stadium.

CORAZZATA ARSENAL - Il ko dell'Old Trafford ad inizio novembre è già acqua passata. L'Arsenal ha ripreso a marciare a ritmi indemoniati: dal ko pre-sosta ad oggi, 3 partite, 3 vittorie, 7 gol fatti e nessuno subito. Se non fosse stato per il ko con il Borussia, anche la qualificazione agli ottavi di Champions League (4 vittorie ed 1 sconfitta in 5 partite del gruppo F) sarebbe già in archivio, ma gli uomini di Wenger hanno la possibilità anche di potersi concedere un ko con un gol di carto al San Paolo e accedere ugualmente al turno successivo. Prima della trasferta partenopea, però, due turni casalinghi da non sottovalutare: oggi all'Emirates c'è l'Hull City, domenica arriverà l'Everton. Nessun calo di tensione ammesso, zero turnover: l'unica novità di questa sera potrebbe essere Walcott al suo ritorno dal primo minuto, al posto probabilmente di Arteta. Ma considerando che Wenger sabato ha fatto entrare solo al 90' l'esterno classe '89, vederlo in campo dall'inizio onestamente ci sorprenderebbe. Indisponibili per infortunio i già noti Sanogo, Sagna, Podolski, Oxlade-Chamberlain e Diaby (foto it.eurosport.yahoo.com)

FIDUCIA HULL CITY - Nessuno avrebbe puntato un pound sul 3-1 con cui l'Hull City ha demolito il Liverpool domenica al KC Stadium. Steve Bruce ha impostato una partita gagliarda, attenta in fase difensiva ed arrembante in ripartenza. All'Emirates, però, difficilmente saranno le Tigers a poter fare gioco. Dall'altra parte ci sarà la migliore difesa della Premier League (10 reti subite in 13 incontri) ed un attacco che non conosce differenze tra mura amiche e trasferte (13 gol in casa, 14 in trasferta). Bruce dovrà fare a meno di Davies (squalificato), Aluco, McShane e Quinn infortunati e dovrà chiedere gli straordinari al suo attacco: Meyler e Sagbo finora hanno deluso.

PRECEDENTI - Il primo incontro tra Arsenal e Hull City risale ad esattamente 100 anni fa. Finì con un pareggio 0-0 ad Highbury. I Gunners hanno vinto 8 degli ultimi 9 incontri contro le Tigers. L'Hull City, però, a suo modo è nella storia dell'Arsenal: nel 2008 i nero-ambra di Kingston upon Hull sono stati i primi a vincere in rimonta all'Emirates Stadium, con un 1-2 firmato da Geovanni e Cousin, le cui reti nel giro di 5 minuti nella ripresa ribaltarono il vantaggio dei padroni di casa, siglato grazie ad un autorete di McShane. L'ultimo incontro in Premier tra i due team risale al 19 dicembre 2009: vinse l'Arsenal 3-0 (Denilson, Eduardo, Diaby). A fine stagione l'Hull City retrocesse in Championship.

CURIOSITÀ ARSENAL - Nelle ultime 5 partite l'Arsenal ha ottenuto ben 4 clean sheets: l'unico gol subito è stato quello de ko all'Old Trafford. Ben 6 degli ultimi 13 gol segnati dagli uomini di Wenger sono arrivati negli ultimi 10 minuti dei match. Szczesny è il portiere con la più alta percentuale di tiri nello specchio parati in tutta la Premier League: l'81% delle conclusioni avversarie indirizzate a rete sono state bloccate o respinte dall'estremo difensore polacco. Mesut Ozil, invece, è l'uomo che ha messo a segno finora più assist: già 6.

CURIOSITÀ HULL CITY - L'Hull City ha vinto solo uno degli ultimi 30 match in trasferta in Premier League, il 2-3 al Newcastle in questa stagione: solo 7 pareggi e ben 22 sconfitte nelle altre 29 partite. E le vittorie contro Newcastle e Liverpool sono state le uniche di Steve Bruce contro i club della top-10 inglese su un totale di 7 incontri: negli altri 5 casi sono arrivate altrettante sconfitte. Piccola scaramanzia: in questa stagione, quando l'Hull City segna per primo, non perde mai il match. Come contro il Liverpool... (foto theoriginalwinger.com)

L'ARBITRO - Il direttore di gara sarà Andre Marriner, 42enne di categoria ! FIFA dal cartellino facile. Quest'anno ha diretto già 10 match di Premier League estraendo 4 volte il cartellino rosso e ben 41 volte quello giallo: più di 4 ammonizioni a partita e quasi un'espulsione ogni due incontri. Non ha arbitrato ancora né l'Arsenal né l'Hull City nella stagione 2013/2014.

PROBABILI FORMAZIONI: All'Emirates dovrebbe scendere in campo il classico 4-2-3-1 dell'Arsenal contro il 4-1-3-2 di Steve Bruce. Queste le probabili formazioni secondo il Telegraph:

Arsenal (4-2-31): Szczesny; Jenkinson, Mertesacker, Koscielny, Gibbs; Arteta, Flamini; Walcott, Özil, Ramsey; Giroud.

Hull City (4-1-3-2): McGregor; Elmohamady, Chester, Bruce, Figueroa; Huddlestone; Koren, Livermore, Boyd; Meyler, Sagbo.

CALCIO D'INIZIO ORE 20.45 - Il via al match sarà dato alle 20.45. Assieme seguiremo in tempo reale le emozioni di una partita che si preannuncia incandescente. Francesco Guarino seguirà live per voi e per VAVEL Italia Arsenal - Hull City. Restate con noi: aggiornamenti in diretta e video gol a vostra disposizione, nella cronaca minuto per minuto di questa sfida della 14esima giornata di Premier League.