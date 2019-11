Live sorteggio Mondiale Brasile 2014, segui la diretta

18.33 - Per questa sera è tutto. Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi ringraziano per aver seguito il sorteggio in nostra compagnia.

18.31 - Le due squadre che supereranno il girone D affronteranno le due del gruppo C. Quindi, in caso di passaggio del turno, presumibile ottavo con Costa d'Avorio o Colombia per l'Italia.

18.28 - Gruppo di ferro quello della Germania. La forza fisica del Ghana, lo strapotere di Ronaldo e gli Usa, squadra da non sottovalutare. Interessante anche il duello Spagna - Olanda nel gruppo B, mentre la Francia ringrazia la sorte. Dopo l'immissione nell'urna europea dell'ultima ora, arriva un girone abbordabile. Ecuador e Honduras non rappresentano un problema e la Svizzera spaventa meno di altre teste di serie.

18.24 - Non fortunata la nazionale di Cesare Prandelli. Proprio l'Italia ha infatti visto la sua pallina spostarsi da un'urna più agevole verso quella condita dalla zona nordamericana e asiatica. Tocca così non solo una testa di serie, l'Uruguay, agli azzurri, ma anche l'esperienza dell'Inghilterra. Costa Rica cenerentola del girone. Al netto, oggi l'Italia sembra superiore all'ultimo Uruguay, che gode di un attacco super con Cavani e Suarez, ma di un centrocampo e di una difesa certamente non all'altezza. La stessa Inghilterra ha strappato la qualificazione alla Polonia evidenziando diversi limiti. Da valutare tra qualche mese la condizione dei giocatori chiave.

18.23 - GRUPPO H: Belgio, Algeria, Russia, Corea

18.22 - GRUPPO G: Germania, Portogallo, Ghana, Usa

18.21 - GRUPPO F: Argentina, Bosnia, Iran, Nigeria

18.20 - GRUPPO E: Svizzera, Ecuador, Francia, Honduras

18.20 - GRUPPO D: Uruguay, Costa Rica, Inghilterra, Italia

18.20 - GRUPPO C: Colombia, Grecia, Costa d'Avorio, Giappone

18.19 - GRUPPO B: Spagna, Olanda, Cile, Australia

18.19 - GRUPPO A: Brasile, Croazia, Messico, Camerun

18.18 - Termina qui il sorteggio, riepiloghiamo quanto accaduto, elencando i vari gironi.

18.17 - CHIUDE LA RUSSIA! SI SISTEMA NEL GRUPPO E, CON ALGERIA, BELGIO E COREA.

18.16 - GIRONE DI FERRO ANCHE QUELLO TEDESCO! RONALDO SULLA STRADA DELLA GERMANIA! IL PORTOGALLO CON I TEUTONICI, IL GHANA E GLI STATI UNITI

18.15 - LA BOSNIA TROVA ARGENTINA, IRAN E NIGERIA. GIRONE ABBORDABILE PER MESSI E COMPAGNI.

18.15 - CON SVIZZERA, ECUADOR, HONDURAS, LA FRANCIA!! INCREDIBILE! FORTUNATI I GALLETTI!

18.13 - GRUPPO D, L'INGHILTERRA NEL GIORNE DELL'ITALIA!! CON COSTA RICA E URUGUAY.

18.12 - GRUPPO C, LA GRECIA COMPLETA UN GRUPPO MODESTO CON COLOMBIA, COSTA D'AVORIO E GIAPPONE.

18.12 - CON SPAGNA, CILE E AUSTRALIA ECCO L'OLANDA! TORNA IL DUELLO VISTO IN FINALE NEL 2010!

18.11 - CROAZIA! TOCCA A I ROSSOCROCIATI SFIDARE IL BRASILE NEL MATCH D'ESORDIO.

18.10 - TOCCA QUINDI ALLA COREA RAGGIUNGERE BELGIO E ALGERIA

18.09 - STATI UNITI CON GERMANIA E GHANA NEL GRUPPO G. NON FORTUNATI I TEDESCHI.

18.09 - IRAN CON ARGENTINA E NIGERIA, NEL GRUPPO F IN POSIZIONE 3.

18.08 - CON SVIZZERA E ECUADOR ECCO L'HONDURAS.

18.08 - PER L'ITALIA ARRIVA LA COSTA RICA. ORA MANCA UNA SOLA SQUADRA A COMPORRE IL GRUPPO D DOVE SI TROVA ANCHE L'URUGUAY.

18.07 - IL GIAPPONE NEL GRUPPO C CON COLOMBIA E COSTA D'AVORIO.

18.07 - L'AUSTRALIA NEL GIRONE B CON SPAGNA E CILE.

18.06 - IL MESSICO NEL GIRONE A CON BRASILE E CAMERUN.

18.05 - IL GHANA PER LA GERMANIA, MENTRE IL BELGIO, FORTUNATO, TROVA L'ALGERIA.

18.05 - LA NIGERIA TERMINA NEL GRUPPO F CON L'ARGENTINA.

18.04 - COSTA D'AVORIO NEL GRUPPO C CON LA COLOMBIA.

18.03 - PER LA SPAGNA CAMPIONE IL CILE, PER IL BRASILE IL CAMERUN, PER LA SVIZZERA L'ECUADOR.

18.01 - Gruppo D per gli azzurri, che, in quarta posizione, esordiranno alle due di notte, con la squadra sorteggiata col D3.

18.00 - Quindi l'europea capitata nell'urna 2 affronterà l'Uruguay. Ed è l'Italia!!

17.59 - Ora si sorteggerà quale testa di serie sudamericana affronterà l'europea capitata nell'urna 2.

17.58 - GERMANIA NEL GRUPPO G, QUINDI AUTOMATICAMENTE BELGIO NEL GRUPPO H

17.58 - GRUPPO F PER L'ARGENTINA

17.57 - GRUPPO E PER LA SVIZZERA

17.57 - GRUPPO D PER L'URUGUAY

17.57 - GRUPPO C PER LA COLOMBIA

17.56 - Testa di serie del GRUPPO B è la SPAGNA

17.55 - Spostata la pallina di area europea nell'urna 2, come previsto. Intanto Brasile nel gruppo A come stabilito.

17-52 - Valcke, segretario FIFA, spiega le modalità del sorteggio. Suddivisione squadre, teste di serie e composizione gironi.

17.51 - Eccolo il grande Ghiggia e la platea applaude!

17.49 - C'è anche il nostro Cannavaro, che si situa nell'urna 3, atta a ospitare le squadre dell'Asia, del Nordamerica e dell'Oceania.

17.48 - Eccoci al grande momento. L'ingresso dei campioni che hanno caratterizzato la storia delle rassegne Mondiali. Tra loro anche Ghiggia, che anni orsono fece piangere il Brasile. Saranno loro a sorteggiare le varie squadre.

17.43 - Una fantastica immagine della FIFA sul sorteggio a Bahia.

17.40 - Parla anche Ronaldo, il miglior marcatore della storia dei Mondiali "Segnare 15 gol per me è stato più facile che organizzare Brasile 2014, ma credo e spero di aver preparato il miglior Mondiale di sempre"

17.34 - Roy Hodgson (fonte FIFA)

17.28 - Del Bosque (fonte FIFA) proverà comunque una storica doppietta.

17.26 - L'ultima rassegna iridata ha visto la vittoria della roja e del tiqui taca. Tanto è cambiato però da quattro anni a questa parte. La Spagna volge alla fine di un ciclo, mentre dal Sudamerica arriva prepotente la candidatura di Brasile, Argentina, Colombia. Che l'Europa, dopo due rassegne, debba lasciare il trono a Brasile 2014?

17.20 - Il momento dei ricordi. Una clip a ricordare la storia dei Mondiali. Dal bianco e nero alle emozioni a colori. Dal passato al presente, un campo, una Coppa, la gloria.

17.16 - A parlare è ora Dilma Rousseff. Con lei Blatter. La massima autorità del Brasile, al fianco dell'uomo cardine della Fifa.

17.13 - Anche Sabella, selezionatore dell'Argentina, attende il sorteggio.

17.08 - 180 paesi in tutto il Mondo collegati con Bahia per il sorteggio del prossimo Mondiale. Iniziata intanto la cornice di spettacolo. Musica e show.

17.07 - Intanto una notizia importante. Blatter ha comunicato che nelle prossime manifestazioni internazionali si osserverà un minuto di raccoglimento in onore di Nelson Mandela.

17.05 - Termina qui l'ora delle ipotesi e delle suggestioni, si passa alla realtà. Alle palline roteanti e rivelatrici. l'ora di comporre i gironi del prossimo Mondiale è giunta. Chi sarà a fronteggiare gli azzurri al caldo del sole verdeoro ?

16.58 - Giusto prima dell'inizio della diretta vera e propria ricordare un grande uomo, Nelson Mandela.

16.55 - Si riempiono le sedie in sala, sale l'attesa. Questione di minuti, questione di attimi. La sorte pronta a svelare le sue scelte.

16.53 - Non poteva certo mancare, a un sorteggio Mondiale, in Brasile, Pelè. Lui il grande personaggio di oggi.

16.50 - Tensione che salirà subito alle stelle, perché, come ampiamente spiegato, il sorteggio sarà preceduto da una estrazione che determinerà quale tra le squadre di zona Europa si unirà alla fascia composta da Africa e Sudamerica.

16.46 - Intanto i delegati hanno cominciato a moversi verso la zona del sorteggio. A Bahia è veramente tutto pronto.

16.45 - Interessante per quel che riguarda la zona Europa valutare la forza delle compagini emergenti. Accanto a colossi di talento e esperienza come Spagna, Germania, Olanda, Italia si affiacciano gruppi nuovi e sorprendenti. Su tutti da tener d'occhio il Belgio. Squadra giovane, motivata, ricca di classe. Guidata da Hazard, stella del Chelsea, la rappresentativa può stupire. Come la Svizzera, che ha condotto alla grande il girone ed è infarcita di elementi ben noti al calcio italiano. L'emergente Bosnia di Pjanic ha individualità ma appare un passo indietro. Inferiore la Grecia.

16.40 - Questa un'immagine tratta direttamente da Bahia, a pochissimo dall'inizio del sorteggio (fonte FIFA).

16.35 - Questa la situazione della zona sudamericana, col Brasile che ovviamente non ha partecipato alla fase di qualificazione, in quanto paese ospitante.

16.30 - Fermo ai box, ma grande protagonista alla prossima rassegna. Dopo Cristiano Ronaldo, un breve cenno a Leo Messi. Fenomeno del Barca dei marziani, meno pimpante nella prima stagione firmata Martino, ora alla ricerca di un'adeguata condizione fisica, prima di lanciare l'assalto al titolo più importante. Un Mondiale, come Maradona, per raggiungere Maradona.

16.25 - Più sul concreto invece Cristiano Ronaldo che ha analizzato le squadre più temibili. Sulla carta, per la stella del Real, meglio evitare, almeno inizialmente, alcuni ostacoli "Le candidate per vincere la Coppa sono Brasile, Spagna e Germania. Meglio non confrontarsi con loro."

16.20 - In nostro commissario tecnico, Cesare Prandelli, ha invece commentato la straordinaria atmosfera che si respira in Brasile quando si parla di football "Con l'esperienza che abbiamo avuto in Confederations, è chiaro che in Brasile il calcio è percepito in modo particolare. Ogni cosa è fatta per avere una Coppa del Mondo indimenticabile"

16.17 - Tante le dichiarazioni rilasciate alla vigilia di questo attesissimo sorteggio. Klinsmann, allenatore degli USA, ha affrontato così il tema "Qualunque team troveremo oggi, noi affronteremo tre gare col 100% dell'energia".

16.15 - Benvenuti alla diretta scritta del sorteggio per il Mondiale di Brasile 2014 (ore 17.00). Quattro gironi, trentadue squadre, rigorosamente suddivise in quattro fasce, un universo di destini tutto da scoprire. Cosa riserverà la sorte all'Italia? A Bahia grande attesa e trepidazione per una rassegna circondata di suspence come poche altre volte. Lì in Sud America, nella patria del calcio, tra pochi mesi a giocarsi la coppa dorata. Spasmodica l'attenzione mediatica, leggibile la tensione.

16.10 - La vigilia ha presentato il primo coup de theatre. Polemiche finora sopite, pronte a esplodere al momento del delicato responso. La Francia, inizialmente inserita in terza fascia, ha ottenuto la grazia ed è stata immessa nel gruppo europeo. Servirà quindi un pre - sorteggio per delineare le effettive quattro fasce. Una delle nazionali del vecchio continente dovrà emigrare nella sezione dedicata a Africa e Sud America. Potrebbe toccare anche all'Italia. Chiara in questo modo la possibilità di creare un girone infernale, composto da una big presente tra le migliori otto e da una seconda di rilievo (Inghilterra e Olanda per proporre due esempi).

16.00 - Ad alzare i toni ci ha pensato la federazione olandese. “Pensavamo che la Francia, l'europea messa peggio nel ranking, sarebbe stata spostata nella seconda fascia. Invece la Fifa non ha agito in tal senso. Vorremmo sapere il perché”. Difficile ottenere risposta da uno come Blatter, che risponde a interessi più di potere che di sport. Uomo da poltrona, non da fair play. Minimizza invece Prandelli, che chiude rapidamente la querelle “Nulla di scandaloso”. La sensazione è che il Ct non voglia entrare in complessi meccanismi decisionali, in aperto contrasto con il massimo organismo del pianeta calcio.

15.45 - Un'Italia spinta fuori dalle teste di serie da un finale altalenante con Danimarca e Armenia, nel percorso di qualificazione. Due faticosi pareggi, strappati con affanno. Minuti trascorsi a marce ridotte, presenti il giusto, col pass per Brasile 2014 già in tasca. Il tutto sommato a una serie di amichevoli in cui l'Italia difficilmente ha brillato. Sperimentato, quasi mai vinto. Ecco che allora la diretta del sorteggio per il Mondiale può assumere maggior importanza, pathos.

15.30 - Ma riviviamo, per maggior chiarezza la situazione di partenza di domani. Sorteggio Mondiale Brasile 2014 - Teste di serie: Brasile, Argentina, Spagna, Germania, Colombia, Belgio, Uruguay, Svizzera. Sudamerica / Africa / Europa 2: Nigeria, Costa d'Avorio, Cile, Ghana, Camerun, Ecuador, Algeria, ?. Nord America, Asia: Usa, Giappone, Messico, Sud Corea, Australia, Costarica, Honduras, Iran. Europa: Italia, Olanda, Inghilterra, Portogallo, Russia, Francia, Croazia, Bosnia, Grecia.

15.15 - Non sono mancati i mugugni anche per l'elevato costo del sorteggio e della competizione. La scelta di una sede lontana da Salvador, capitale di Bahia, ha causato non pochi inconvenienti. Spese esorbitanti per un paese parzialmente in ginocchio. Blatter e la Fifa hanno giustificato il tutto con la necessità di una maggior sicurezza. Un evento quindi blindato, infarcito di lusso e ricchezza, attorniato dall'estremo fabbisogno di parte del popolo brasiliano, che non tarderà a farsi sentire ulteriormente.

15.00 - Popolo e stadi. “Si tratta di ritardi minimi, sarà tutto a posto.” Minimizza Blatter, ma il problema degli impianti atti ad ospitare le partite del Mondiale 2014, è all'ordine del giorno. Diverse strutture sono ancora pienamente immerse nei lavori, nel disperato tentativo di raggiungere la dead line al momento richiesto. Da Coritiba a Cuiabà, tante le situazioni intricate. Notizia del giorno è che lo stadio Itaquerao di San Paolo, teatro di un terribile crollo lo scorso 27 novembre, non sarà ultimato come previsto entro fine anno, ma solo ad aprile, quindi a stretto contatto con l'inizio dell'evento. Con la difficoltà di soddisfare i tre test richiesti in un lasso di tempo limitato, per ottenere la certezza di un impianto a norma. Ovviamente Blatter continuerà sulla sua strada, restio ad accettare errori e cambi di rotta. Come per gli stadi, così per il clima. Confermati gli orari delle gare. Sotto il cocente sole brasiliano si esibiranno, spossati e sciolti, i massimi protagonisti del panorama pallonaro. Mah...

14.45 - Sarà un Mondiale, quello di Brasile 2014, impregnato sullo sviluppo tecnologico. Il Goalcontrol-4D sarà in azione in ogni match. Niente arbitri di porta per scongiurare possibili gol fantasma. Svaniscono i dubbi dell'azione umana, ci si affida alla perfezione tecnica. Provato in Confederations, pronto per un nuovo test al Mondiale per Club, sarà la rassegna iridata la massima vetrina per questa meraviglia di ultima generazione. Ridotto anche il margine di errore.

14.30 - Si è svolto anche il classico sorteggio Mondiale di prova e l'urna si è mostrata spietata con l'Italia di Prandelli. In sostanza il peggior esito possibile. I cinque volte campioni del Brasile, costretti a vincere dalla pressione di un intero paese, poi i galletti, usciti indenni dallo spareggio con l'Ucraina e preservati da Blatter, e infine l'Australia. Dolci i ricordi che associano l'Italia agli aussies. La discesa di Grosso, il rigore, lo sguardo di Totti. Quel giorno, nel lontano 2006, l'Italia capì di essere stata scelta dal destino. Il sorteggio di Bahia parlerà per il futuro?

14.15 - Prandelli mostra per ora indifferenza. Evidenzia la difficoltà di ogni possibile avversario, dal più rinomato al meno esperto, reclama due possibili time-out durante gli incontri e pensa al plotone da portare con sé nell'avventura brasiliana. Tanti i dubbi del nostro allenatore. Tante le situazioni in bilico. Lo smagliante Totti di inizio stagione alberga ora in infermeria. Cassano sta deliziando Parma, ma è poco gradito allo spogliatoio. E Verratti? Fa impazzire Parigi, ma potrebbe guardare l'evento comodamente seduto a casa. Per ora un semplice “Vedremo..” a smorzare qualsiasi insinuazione, domanda, spina velenosa.

14.00 - Scelto anche il pallone per il Mondiale di Brasile 2014. Brazuca, così è stato rinominato l'incubo dei portieri di tutto il globo. Già, perché, come per i predecessori, è stata ricercata la massima leggerezza, sinonimo quindi di movimenti e spostamenti imprevisti. Testato al Mondiale Under-20 e nell'amichevole tra Svezia e Argentina approda ora in Sud America, pronto a subire improperi e critiche dagli estremi difensori beffati da traiettorie indecifrabili.