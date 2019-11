Sorteggio Mondiali 2014 ad alta tensione, tutti i gironi

L'Italia dovrà sudare, e non solo per il caldo, se vorrà fare strada al prossimo Mondiale.

Si sono composti gli otto gironi che nella prossima estate daranno vita alla competizione iridata. Campioni in carica i fenomeni della Spagna ma i padroni di casa del Brasile non vogliono mancare l'appuntamento con la storia.L'Italia di Cesare Prandelli è nel raggruppamento D con Uruguay, Costa Rica e Inghilterra. Un girone non certo facile per gli azzurri, ma poteva andarci peggio. L’Italiasono stati estratti nel pre-sorteggio che doveva decidere chi delle nove europee doveva passare nella fascia due con sudamericane e africane. Inevitabile dunque pescare, oltre a una testa di serie (l'Uruguay), un'altra big europea (l'Inghilterra).

GLI OTTO GIRONI

Gruppo a: Brasile, Camerun, Messico, Croazia.

Gruppo b: Spagna, Cile, Australia, Olanda.

Gruppo c: Colombia, Costa d'Avorio, Giappone, Grecia.

Gruppo d: Uruguay, Italia, Costarica, Inghilterra.

Gruppo e: Svizzera, Ecuador, Honduras, Francia.

Gruppo f: Argentina, Nigeria, Iran, Bosnia.

Gruppo g: Germania, Ghana, Usa, Portogallo.

Gruppo h: Belgio, Algeria, Corea del Sud, Russia.

Sarà l'Inghilterra del ct Roy Hodgson l'avversaria contro cui l'Italia esordirà al Mondiale brasiliano. La partita si giocherà il 14 giugno a Manaus, alle 21 ora italiana.

Gli appuntamenti degli azzurri:

l'Italia esordirà il 14 giungo contro gli inglesi di Hodgson a Manaus alle 21 locali, le 3 in Italia. La partita inaugurale sarà, invece, tra il Brasile padrone di casa e la Croazia il 12 giugno. Le altre partite il 20 giugno alle 18 contro Il Costa Rica e il 24 giugno alle 18 contro l'Uruguay. La partita inaugurale sarà il 12 giugno tra Brasile e Croazia. Cesare Prandelli a caldo commenta il sorteggio: Il nostro e’ il girone piu’ difficile, Ce la dovremo sudare. Se arriveremo preparati sono convinto che faremo un grande torneo”. Questo il calendario completo: Uruguay-Costa Rica 14 giugno a Fortaleza (ore 16 locali, le 21 in Italia). San Paolo 19 giugno: (ore 13 locali, le 18 in Italia) Uruguay-Inghilterra .24 giugno a Belo Horizonte (ore 13 locali, le 18 in Italia): Costa Rica-Inghilterra.

All’ Italia non è andata bene, ma guardando gli altri gironi, non è l’unica big ad avere un girone tosto. l discorso non riguarda il Brasile padrone di casa, che nel Gruppo A è in compagnia di Croazia, Messico e Camerun. La Spagna campione in carica, nel Gruppo B, ritrova l’Olanda battuta nella finale di Sudafrica 2010. Furie rosse e oranje devono guardarsi dal Cile e dall’ambizioso Giappone guidato in panchina da Alberto Zaccheroni. Nel girone C, sono finite Colombia, Grecia, Costa d’Avorio e Giappone. La Francia è finita nel girone più facile, nel gruppo E con Svizzera, Ecuador ed Honduras, nonostante non dovesse trovarsi nell’urna europea.Il Gruppo G, è da brividi, o quasi. La Germania e il Portogallo non possono concedersi distrazioni contro il Ghana e gli Stati Uniti, in un girone che propone incroci suggestivi. Girone di ferro: Cristiano Ronaldo, che cerca la consacrazione definitiva sulla panchina degli Usa si siede Juergen Klinsmann, ct della Germania nel 2006.i l girone H comprenderà Belgio, Algeria, Russia e Corea del Sud.