Mondiali, cambiata l'ora di sette partite tra cui Italia - Inghilterra

Almeno una buona notizia per noi tifosi italiani, dopo il sorteggio poco fortunato di ieri, l'italia avrebbe dovuto inaugurare il suo Mondiale a Manaus, nel bel mezzo dell'Amazzonia, il 15 giugno, alle 3 di notte, viste le 21 locali, l'associazione calcistica mondiale invece, capitanata da Sepp Blatter, ha cambiato ancora una volta (ora in meglio, per gli italiani) le carte in tavola. Dunque la partita fra azzurri e inglesi si giocherà alle 18 locali, le 24 in Italia, non è la prima volta, visto che in Confederations a giugno l'italia giocò la partita in stile thriller contro il Giappone, terminata 4-3 per gli azzurri, con i nipponici che partirono in vantaggio per 2-0 alla mezz'ora.

Tra le altre partite che non rispetteranno il palinsesto di base troviamo anche Spagna-Cile, che si giocherà alle 21 italiane a Rio de Janeiro, nello storico Maracana, il 18 di giugno, Portogallo-USA invece, si giocherà il 22 giugno alle 24 italiane a Manaus, lo stesso stadio dove gli azzurri apriranno il loro Mondiale.

Questi gli altri match che hanno subito variazioni (ora italiana): Costa d'Avorio-Giappone, 15 giugno alle 3 a Recife, Camerun-Croazia, 18 giugno alle 24 a a Manaus, Belgio-Russia, il 22 giugno alle 18 a Rio de Janeiro, Corea del Sud-Algeria, il 22 giugno alle 21 a Porto Alegre.