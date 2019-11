Diretta Manchester United - Newcastle in Premier League

Ecco la rete decisiva :





Probabilmente sarebbe stato più giusto un pareggio. Lo UTD esce con le ossa più rotte che mai dalla partita casalinga contro il Newcastle. Seconda sconfitta consecutiva, seconda sconfitta consecutiva in casa, rimangono appena 8 le reti segnate fra le mura amiche in altrettante partite giocate all'Old Trafford. I Magpies escono con altri tre punti da Manchester grazie al gol decisivo di Cabaye. Lo UTD avrebbe meritato un punticino in più visto che le occasioni - vuoi da calcio piazzato, vuoi per disattenzioni difensive - sono comunque arrivate (vedi palo di Evra). Niente da fare, la sofrtuna è nera. I Red Devils potrebbero addirittura scivolare al decimo posto in classifica qualora l'A.Villa vincesse, a -15 dalla vetta se l'Arsenal ottenesse i tre punti. Il Newcastle ottiene la quinta vittoria in sei partite e supera momentaneamente il Tottenham in sesta posizione.

94° - Con un minuto di ritardo finisce qui! Con i supporter del Newcastle a petto nudo a festeggiare urlando ed abbracciandosi nel gelo di Manchester.

90° - Tre minuti di recupero. Ammonito Anita per battaglia di sumo in campo con Anderson.

89 ° - Una delle poche note positive per la squadra oggi in casa che mi rifiuto di chiamare Manchester United sono le prestazioni promettenti di Zaha a sinistra e Januzaj a destra.

87° - Esodo che nemmno a Ferragosto dei tifosi dall'Old Trafford.

84° - Che prestazione incolore di Van Persie, mamma mia. Mai nel vivo del gioco, mai pericoloso se non per grazia divina. Chiaro segno del suo eventuale malessere? I tifosi dei Red Devils intanto si stropicciano gli occhi: non ci credono. Alcuni già abbandonano lo stadio.

82° - Entra Yanga-Mbiwa , esce Deduchy malconcio. Ultimo cambio effettuato per Ala Pardew.

77° - Esce il Man of the Match: pazzo Pardew, entra SHOLA AMEOBI! Un attaccante?! ORA?!

76° - Occasione United: punizione defilata, non tocca nessuno, palla che scivola per tutto lo specchio della porta. Fuori. Entra Valencia, tra l'altro, esce Rafael. L'ecuadoregno ora si posiziona sulla destra a spingere ma con abiti da terzino.

75° - Van der Sar twitta sconsolato :

Oh oh this is not looking to good today at Old Trafford! Need to raise a lot more then just their game! @ManUtd — Edwin van der Sar (@vdsar1970) 7 Dicembre 2013

73° - Young-bloods connecting: Januzaj smista su Zaha, il giovane inglese tira a giro sul secondo palo da sinistra.

72° - Parte il coro che manda al patibolo Moyes :"Esonerate Moyes"

71° - Gol annullato a Van Persie per fuorigioco. Incredibile la sfortuna dello UTD: sulla sponda di Evans RVP è effettivamente in fuorigioco

69° - Esce Cleverley, entra Anderson. Moyes cerca l'incursione decisiva

65° - Welbeck, Anderson e Zaha si candidano ad entrare ed a cambiare la partita riscaldandosi. Scelto Zaha, l'under 21 inglese rileva un Nani comunque sufficiente. Debutto per lui in PL e con lo UTD in generale.

63° - Newcastle che rischia di vincere una partita all'Old Trafford dal lontano '72 e che contemporaneamente farebbe perdere la seconda partita consecutiva ai Red Devils in casa dal 2002.

60° - REEEEEEEEEEEEEETEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE CABAYEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Il solito francesinooooooooooooooo. Palla in mezzo all'area di M.Sissoko dalla destra, Cabaye a rimorchio apre il piatto sul secondo palo, rasoterra : gol! Seconda rete del centrocampista francese.

55° - L'avevo detto che Tioté randella. Fallaccio su Evra non sanzionato sulla fascia destra. Esce Gouffran, entra Ben Arfa! Incredibile, Pardew si espone ancora di più sulla fascia dove sta soffrendo.

54° - AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH palo di Evra su angolooooo, la palla rimbalza addosso ad Anita, mischia successiva, zuffa Evans-Krul. Che soqquadro!

53° - Januzaj si incarta in contropiede dopo un bel coast-to-coast Nani-Jones. Sissoko gli sfila una scarpa contrastandolo. Punizione tesa in mezzo: palla in angolo. Uhh, lo UTD preme

51° - Voleé di Chicharito sulla? Sulla sinistra ovviamente. Krul attento. Ancora KRUL! Stavolta fermata la girata di Robin van Persie.

49° - L'occasione migliore finora da ambo le parti: cross sempre da sinistra (basta!), buco di Williamson, RVP in agguatoooooooooooooooo! Debuchy spazza fortunatamente. Che occasione!

ECCOLO FELLAINI MOLTO INTERESSATO AL MATCH!

46° - Januzaj e Nani hanno cambiato fascia: ora Adnan sulla sinistra e Nani sulla destra

46° - Comincia la seconda frazione di gioco: calcio d'inizio del Newcastle

Bel primo tempo nonostante lo 0-0 parziale. Lo UTD sta creando più di quanto stia raccogliendo. Ottime prestazioni su tutti di Nani, Hernandez e Januzaj, abili a muoversi dietro Van Persie. Il Newcastle sta soffrendo in fascia difensivamente mentre offensivamente poche occasioni per i Magpies: da segnalare un paio di anticipi di testa dei bianconeri. Uno su tutti, quello di Remy. Squadre lunghe, ci si diverte.

45° + 2 - Anticipato ancora Evra di testa sulla sinistra. Palla fuori. Bella partita. Finisce il primo tempo.

45° - Occasione Newcastle con un grande passaggio in profondità sulla destra. Sparata di Debuchy da posizione decentrata, De Gea sventaglia. Contropiede: fermato l'attaccante dello UTD.

40° - Hernandez si lascia cadere dopo un minimo sgambetto di Coloccini in area, seguito ad un dribbling a rientrare del messicano. Marriner lascia proseguire. A.Young fa scuola.

39° - Personalmente è la prima volta che vedo continuativamente in una partita il buon Januzaj. Dovessi fare un paragone, come movenze, assomiglia ad un Oscar con più velocità e meno visione

36° - Fellaini e Kagawa in tribuna. Marouane messaggia, Whatsappa, non sappiamo.

35° - Cu Cu, Chicharito si avvita su sé stesso cadendo e trova la profondità per Nani. Palla troppo lunga nonostante una gran giocata

34° - Pasticcio Jones-De Gea, palla fortunatamente solo in fallo laterale.

32 ° - Januzaj contro Santon. Una delle sfide più belle finora.

30° - Altro cross dalla sinistra dove forse più Gouffran che Santon sta soffrendo. Attenzione: Cabaye a terra, gioco fermo.

29° - Partita viva, squadre lunghe che si divertono, osano e sbagliano

27° - Super giocata di Nani intanto. Gran partita del portoghese.

26° - Altra occasione UTD, sempre con un cross. Soffrono Santon e Debuchy

24° - Prova il diagonale Cabate da fuori area dopo l'ennesimo intercetto di Tioté. Palla fuori

21° - Contropiede dello United, galoppata di Januzaj, palla allargata, in mezzo per Chicharito: nada. Ma bella azione.

17° - Squillo offensivo del Newcastle: Sissoko mette in mezzo per Remy che di testa anticipa Evans ma la girata di testa è fuori misura.

12° - Cambio di fascia Sissoko - Gouffran. Cabaye si conferma il trequartista atipico nella squadra in quello che é chiaramente 4-4-1-1

10° - Flipper dello UTD in area Newcastle: ci provano in tanti, ne esce un tiro di Cleverley innocuo ma Nani si sta dimostrando ancora un giocatore. E sì, ma con Debuchy che aveva dimenticato di tornarsene in difesa però

8° - La difesa collassa su Januzaj ed Hernandez allargatosi sulla destra, si inserisce Jones in mezzo allora: palla per lui, diagonale smorzato e debole, facile da controllare per Krul.

7° - Gliel'abbiam tirata: ammonito Cabaye per aver maltrattato Januzaj. Ciao ciao Southampton

5° - Cabaye diffidato, se ammonito potrebbe saltare il Southampton alla prossima. Lo United non crea, paga anche il non avere un regista puro in mezzo. Ad Ander Herrera fischiano le orecchie, la la la

1° - Per lo UTD, sulla destra Januzaj con a sinistra Nani. Nel Newcastle Sissoko si piazza sulla destra in un 4-4-1-1 con egli stesso da una parte e Gouffran dall'altra. Cabaye funge quasi da trequartista, pay attention

1° - Newcastle in maglia gialla. Cross dentro di Gouffran da sinistra ma Evra in area spazza via

13.45 - SI PARTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!

13.44 - Minuto di applausi in onore di Nelson Mandela.

13.41 - Ecco le squadre che entrano in campo!

13.26 - Pardew "Con Rooney squalificato ce lo aspettavamo che RVP partisse titolare. E' un giocatore fantastico, probabilmente il miglior attaccante del campionato" . Suarez, sentito? Occhio che El Conejo in Brasile morde.

13.15 - Shola Ameobi "Dobbiamo fare ciò che ha fatto l'Everton qui, vincere". Ma non mi dire, Shola. Pensavo che voleste perdere

13.20 - In ogni caso, in Inghilterra da stamattina il Mirror sta in continuazione riportando un rumor secondo il quale Van Persie abbia chiesto di essere ceduto. Ma come, di già?! Ahia ahia ahi, Robin mi sa tanto che stai invidiano i Gunners "poco vincenti"

12.54 - Ed ecco anche la formazione dello UTD. C'è RVP ma c'è anche Chicharito che esclude il malconcio Kagawa. Inoltre Januzaj è titolare e toglie il posto a Valencia, colui che era l'unica costante. Niente Fellaini. Vedremo chi si andrà a posizionare a destra fra Nani e Januzaj. Bene ma non benissimo. Eccola nel dettaglio: De Gea; Rafael, Evans, Vidic, Evra; Januzaj, Cleverley, P.Jones, Nani; Van Persie, Hernandez. Panchina : Lindegaard; Ferdinand; Anderson; Valencia, A.Young, Zaha, Welbeck

12.50 - Arriva la prima formazione ufficiale, quella del Newcastle. La novità è l'eslusione di Shola Ameobi e la promozione di Anita, una mezzala in più. Vedremo come si schiereranno poi, magari Remy sarà il centravanti. Ecco la formazione nel dettaglio: Krul; Debuchy, Williamson, Coloccini, Santon; Tioté, Cabaye, Anita; Moussa Sissoko, Gouffran; Remy. Panchina : Elliot; Yanga-Mbiwa; Obertan, Jonas Gutierrez, Shola Ameobi, Cissé, Ben Arfa

12.42 - Ecco Buttner e Robin Van Persie appena arrivati allo stadio. RVP ce l'avrà fatta? Probabile, le probabilità aumentano

12.27 - Ecco un angolo dell'Old Trafford. Mamma mia, paura.

Cari inglesi, ci vediamo a Giugno, in Brasile. Il sorteggio dei gironi dei Mondiali tenutosi ieri ci ha riservato la selezione inglese nel cammino del torneo del 2014. Mentre a Londra e dintorni tutti si disperano per aver trovato sia noi che l'Uruguay (lì hanno una dimensione un tantino più veritiera di quel mostro di Suarez che affronteranno) oggi riparte la Barclays Premier League dopo il turno infrasettimanale tenutosi a cavallo fra martedì e mercoledì.

Gli equilibri non sono poi cambiati così tanto. L'Arsenal che vola sempre più in alto e la seconda (per adesso il Chelsea) a -4. Dietro, fra tutti, chi ha deluso maggiormente è lo United: la stagione 2013/14 rischia di essere la più grigia negli ultimi tempi per i Red Devils, attualmente relegati al nono posto in classifica, a -5 dall'Everton (5°) che adesso andrebbe quantomeno in Europa League. Dalla squadra, seppur al centro di un cambiamento radicale (via il santone Ferguson e dentro Moyes) non ci si aspettava questo "scempio". Lo United ha già raccolto quattro sconfitte, solamente una in meno di quante ne aveva subite nell'intera stagione stagione scorsa.

Oggi, all'Old Trafford, probabilmente senza Robin Van Persie (che deve ancora recuperare da un infortunio all'inguine ma potrebbe farcela in tempo) e sicuramente senza Wayne Rooney (squalificato), deve ospitare il Newcastle di gran lunga la squadra migliore del novembre inglese: 4 vittorie su 4 (e tanto di trofeo "Giocatore del Mese" per Krul e quello di "Coach of the Month" per Pardew, in cascina) prima di perdere in Galles contro il guastafeste Swansea. Anche i Magpies possono guardare il Manchester dall'alto verso il basso: i bianconeri risiedono al 7° posto, un punto sopra lo UTD. Anche il Manchester, che veniva da 7 risultati utili consecutivi, prima di mercoledì (sconfitta casalinga con l'Everton al fotofinish), sembrava aver raddrizzato la rotta. Invece no

Il Newcastle di oggi è una squadra che crea molto, subisce un tantino di più (19 fatti, 21 subiti) ma che sta trovando compattezza dopo un inizio di 2013 non di certo rassicurante (vedi la salvezza dell'anno scorso con soli 5 punti sulla retrocessa Wigan) se guardiamo al calibro della rosa. I bianconeri di Pardew sono "i Francesi d'Oltremanica": ben 10 giocatori dei 27 in rosa hanno passaporto transalpino. Fra tutti spicca Remy, capocannoniere dalla squadra del fiume Tyne, con 8 reti, Cabaye, centrocampista dal piede dolcissimo che pare far gola all'Arsenal per il dopo Arteta, Moussa Sissoko, trequartista atipico più alla K.P.Boateng che alla Sneijder (per dirne una) e Yanga-Mbiwa, difensore che deve ancora trovare l'equilibrio e la costanza giusta. Il modulo adottato è un 4-2-3-1 fra cui ritroviamo anche Davide Santon (stabilmente titolare) e che dalla cintola in su è abbastanza importante: Gouffran - Moussa Sissoko - Remy è la linea di tre trequartisti dietro l'unica punta Shola Ameobi che tanto sta facendo bene. A dir la verità solo ultimamente Pardew ha proposto un assetto così offensivo: prima era Ben Arfa il falso centravanti della squadra. Ora, l'amichetto di Benzema, ha perso il posto. In mezzo al campo troviamo la coppia dei sogni Cabaye-Tioté (occhio che randella) mentre in difesa Debuchy è il terzino di spinta a destra, Santon quello di contenimento a sinistra e Williamson-Coloccini la diga d'esperienza.

Nel filotto di quattro vittorie consecutive Pardew ha cambiato sempre pochissimo nella formazione titolare: sempre gli stessi 11, ad eccezione di Yanga-Mbiwa che, sempre pronto dalla panchina, ha prima mantenuto il posto a Coloccini nel cuore della difesa prima che l'argentino recuperasse, e poi ha sostituito Debuchy in fascia contro il Norwich. Appena due avvicendamenti in cinque incontri. Contro lo Swansea, vista la sconfitta di proporzioni larghe, Pardew ne ha approfittato nel secondo tempo per dare fiato agli stakanovisti che sotto le feste (con la PL mai ferma) avranno un bel po' da faticare. Nel lunch-match di oggi la formazione dovrebbe essere confermata a meno di stravolgimenti che vorrebbero Cissé al posto di Sh.Ameobi (due iniziali del nome perché in panchina c'è il fratellino Sammy) e/o Ben Arfa al posto di un titolare. In difesa Yanga-Mbiwa (al solito) e Steven Taylor cercano di sfilare la maglia ai due centrali.

Lo UTD, l'identità e il gioco che ha trovato il Newcastle, ancora non ce l'ha. Per Moyes gli avvicendamenti nella formazione tipo sono stati tanti, forse troppi. Nell'ultimo periodo tante chances sono state date a Kagawa (al centro dei tre dietro l'unica punta), anche a discapito del fenomeno Januzaj o dell'intrigante Welbeck che è sprecato come ala del 4-2-3-1. Valencia sembra essere il punto fermo sulla destra della trequarti mentre a sinistra si sono avvicendati Kagawa (quando c'era RVP e Rooney faceva il trequartista) il giocatore più involuto di sempre, Nani, Januzaj, A.Young e Welbeck. In mediana due maglie per tanti giocatori non possono che significare poche certezze: a Moyes piace avanzare P.Jones al centro. Il suo partner varia: ora Giggs, ora Fellaini (comprato ed osannato come il Messia e che oggi rischia di non partire titolare), ora il corridore Cleverley. Ed infortunato c'è Carrick (tallone d'Achille, ahia). C'è davvero poco su cui poter fare affidamento. Anche la difesa è da considerare vittima di questo "cambia e scambia". Vidic ha visto al suo fianco Ferdinand, Jones, Evans e Smalling ruotare fra di loro. Così i risultati non arriveranno mai. Troppe prime donne da gestire ed una rosa che somiglia più ad un plotone di ragazzi sperduti che ad un'armata che rispetta le gerarchie.

Per quanto riguarda oggi, non dovesse farcela Van Persie, probabilmente vedremo Chicharito Hernandez lì davanti, con dietro di lui - in linea - Valencia, Kagawa (se sta bene, in settimana non si è allenato al massimo e potrebbe spuntare Welbeck) e Nani. In mezzo Fellaini, Giggs e Cleverley si giocano la maglia come partner di Jones. In retroguardia Vidic dovrebbe essere affiancato da Evans con ai lati i soliti (loro sì, non hanno mai perso il posto nella turbolenza UTD) Rafael ed Evra.

L'arbitro Andre Marriner dirigerà una gara lo scorso anno divertentissima: per tre volte in vantaggio i bianconeri hanno subito sempre il pareggio dei Red Devils riuscendo addirittura a perderla al 90° con il solito gol in zona Cesarini del Chicharito. Ed ecco un po' di numeri :

- il Manchester non perde in casa con il Newcastle dal lontano 1972

- lo UTD ha segnato appena 8 gol in 7 partite casalinghe di PL quest'anno

- Cissé, se chiamato in casa, potrà colpire ancora il suo bersaglio preferito: lo scorso anno due gol in due trasferta all'Old Trafford (una di Capital One Cup)

- Evans di solito è il protagonista di questo match: negli ultimi due incontri due gol ed un autogol per lui.

- nelle ultime 29 trasferte nel Teatro dei Sogni il Newcastle non ha mai vinto, perdendo 21 volte.

- lo UTD non perde due partite casalinghe consecutivamente dal lontano 2002 (oggi potrebbe essere la seconda sconfitta dopo l'Everton)

- lo UTD ha vinto solo 5 partite delle ultime 11 in casa

Infine ecco le probabili formazioni della partita :