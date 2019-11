Diretta Arsenal - Everton in Premier League

18.55 - Appassionati di Premier League è stato un piacere seguire questa meravigliosa partita insieme a voi! VAVEL Italia e Alessandro Mancinelli vi ringraziano per averci seguiti e vi danno appuntamento alla prossima settiama!! Ma non andate via! Tra pochissimo il video dei gol e delle azioni più belle di Arsenal-Everton!!



Che partita!! Quante emozioni e che finale al cardiopalma!! La Premier League non è adatta ai deboli di cuore! L'Everton riesce a pareggiare una partita che sembrava persa dopo il vantaggio all'80' di Ozil. Ma i Toffees sono squadra che non molla mai e trova il gol del pareggio quattro minuti dopo, e che gol del giovane talento Deulofeu! Il pareggio comunque è il risultato più giusto! L'Arsenal ha imposto il suo gioco nel secondo tempo ma l'Everton non si è mai piegato meritando il gol dell'1-1 finale.



90+4' FINITA!!! L'Everton strappa un punto anche dall'Emirates Stadium dopo la vittoria all'Old Trafford e ferma l'Arsenal!!



TRAVEEEEERSAAAAAA!!! GIROUD!!! Al volo dai 20 metri!! Il pallone si stampa sulla traversa!!



90+2' L'Arsenal chiude in attacco!



ANCORA LUKAKU!!! Sinistro dal limite che sfiora la traversa!! Mamma mia quante emozioni!!



Tre i minuti di recupero!



90' Serie di calci d'angolo per l'Arsenal che non esce più dall'area di rigore avversaria! I Gunners non ci stanno! Vogliono i tre punti!!



SI SALVA L'ARSENAL!!! Lukaku vicinissimo al gol del vantaggio Everton!!



87' Tre minuti più recupero alla fine della contesa! Partita vivissima! Nessuna delle due squadre vuole il pareggio e si attaccano ancora a viso aperto! Che partita!



85' I Toffees hanno trovato il gol nel momento migliore dell'Arsenal! Che mazzata per gli uomini di Wenger!!



GOOOOOOOOOL!! GOOOOOOOOL!!!! PAREGGIO DELL'EVERTON!!!!! DEULOFEU!! Che gol meraviglioso!!!







82' Arsenal meritatamente in vantaggio ma la partita è molto lontana dall'essere finita! L'Everton ha il sangue agli occhi e si riversa in zona d'attacco!



GOOOOOOOOOOOL!!! OZIIIIIL!!!!!!!!!! L'ARSENAL IN VANTAGGIO! Dopo il liscio di Giroud il tedesco si ritrova la palla sui piedi e insacca in rete!!!







78' Secondo cambio tra le fila dell'Everton: Esce Mirallas, dentro il giovane talento Deulofeu



MIRALLAAAAS!! Grande intervento di Szczesny che devi in angolo!!



77' Ammonito l'estremo difensore dei Toffees, Howard per perdita di tempo!



74' Lukaku pescato tutto solo in area ma Szczesny è bravo ad uscire e fare suo il pallone!



72' L'Arsenal dopo i tre cambi si riversa in zona d'attacco! Adesso i Gunners cominceranno a tentare il tutto per tutto! Squadra totalmente a trazione offensiva quella ridisegnata da Wenger dopo i cambi



70' Esce Pienaar nell'Everton, dentro Osman!



68' L'Arsenal continua a spingere! Bel destro a giro di Giroud che però finisce largo!



Colpo di scena! Wenger decide di utilizzare tutti e tre i suoi cambi a disposizione: Walcott, Rosicky e Flamini entrano per Cazorla, Wilshere and Ramsey



Vicinissimo al gol l'Everton!! Che bordata di Mirallas!! L'estremo difensore dei Gunners si salva in qualche modo!!



64' Ci prova Ozil!! Controllo, sombrero su Distin e tiro in porta al volo ma Howard si fa trovare pronto!



62' Contropiede buttato via dalla squadra di Wenger! Gibbs cerca di servire profondo Giroud ma il suo lancio è totalmente sbagliato



60' Partita molto fallosa adesso. Webb è costretto ad ammonire McCarthy per un'entrata quasi assasina nei confronti di Arteta



58' L'Everton prova a riconquistare campo. Bel cross di Barkley per Lukaku che a centro area manca l'aggancio!



55' Ramsey!!!! Da un cross di Giroud il giocatore inglese tira in scivolata sul primo palo! Howard si salva! Che partita!



MAMMA MIA L'EVERTON!! Si sveglia la squadra di Martinez! Il tiro di Pienaar dal limite viene parato da Szczesny! Ma che tiro! E che rete di passaggi che hanno portato il giocatore dell'Everton alla conclusione, tutti di prima!



52' Adesso la statistica del possesso balla è ribaltata rispetto al primo tempo. Arsenal 68% Everton 32%



COLPO DI TESTA DI CAZORLA!! Bella parata di Howard!! L'Arsenal ha iniziato il secondo tempo nello modo in cui ha chiuso il primo: dominando!



48' Gli uomini di Wenger hanno iniziato a giocare per davvero! Molto più aggressivi, in pressing a tutto campo e molto più precisi!



I Gunners sono subito partiti forte! Discesa di Cazorla sulla fascia fermato da Barry!



45' Iniziati i secondi quarantacinque minuti di gioco. Arsenal in possesso palla



18.00 - Squadre in campo per la ripresa. Stessi ventidue sul rettangolo di gioco







I primi quaranticinque minuti si chiudono a reti bianche ma entrambe le formazioni avrebbero potuto sbloccare il risultato e chiudere in vantaggio. Everton meglio dell'Arsenal per 35 minuti. I Toffees sono stati padroni del campo e del gioco per lunghi tratti nel primo tempo. Poi nel finale è uscito fuori l'Arsenal, pericolosissimo in almeno due occasioni. Sarà un secondo tempo spettacolare! Non perdetevelo per nessuna ragione!



45+1' Finisce un grande primo tempo sulle ali dell'Arsenal che non trova il gol del vantaggio ma ci va vicinissimo. Regna ancora lo 0-0 all'Emirates Stadium!



44' Miracolo di Howard su Ramsey! L'Arsenal adesso è padrona del campo! Ma forse è troppo tardi per segnare un gol! Solo un minuto di recupero



Assedio Arsenal in questo finale di primo tempo! Ancora Giroud pericoloso! A tu per tu con Howard si fa parare un tiro che sembrava destinato ad entrare in rete!!



42' La partita si accende nel finale! Tocco dentro per Giroud ma l'inglese è nettamente in fuorigioco!



40' Che intervento di Koscielny su Lukaku che stava puntando la porta! Una scivolata perfetta sul pallone che ferma il belga!



39' Wilshere rimane a terra dopo un brutto fallo di Jagielka



36' Dalla fascia sinistra i Toffees riescono sempre a crossare! Mertesacker in tuffo di testa si rifuggia in fallo laterale



34' Everton ancora in possesso palla, la statistica dice 62% contro 38%. L'Arsenal ancora fuori dal match



Non un bello spettacolo da osservare quello che stanno offrendo gli uomini di Wenger finora! Non sarà contento Henry in tribuna! La sua ex squadra sta subendo la maggiore aggressività dell'Everton

31' I giocatori dell'Arsenal sono irriconoscibili quest'oggi! Ramsey perde un altro pallone al limite!



29' Lukaku!! Che brivido per l'Arsenal! Il suo cross rasoterra attraversa tutto lo specchio della porta avversaria e Mirallas non ci arriva di un soffio!



Direttamente nelle braccia di Szczesny!



27' Barkley atterrato ai 25 metri! Sarà calcio di punizione per l'Everton



I Gunners non hanno ancora tirato in porta e siamo quasi alla mezz'ora!



26' Adesso il pericolo viene dalla fascia destra, Coleman salta secco Jenkinson e calcia in porta! La sua conclusione finisce altissima sopra la traversa!



24' Everton che a tratti sembra padrone del campo. Oviedo e Pienaar continuano a sfruttare il corridoio sinistro. Arsenal in difficoltà nelle chiusure



L'Arsenal sta provando a fare qualcosa di più. Adesso gli attaccanti dell'Everton sono molto alti, sintomo che i londinesi stanno crescendo



21' Mirallas!! Ci prova di sinistro entrando in area ma il suo tiro è completamente sballato!



19' Giroud viene fermato fallosamente a centrocampo! Il giocatore inglese chiede l'ammonizione per Barkley e non ha tutti i torti! C'era la possibilità di un buon contropiede per gli uomini di Wenger



17' Cross di Ozil dalla destra per la testa di Giroud. Tutto facile per Howard!



16' Prima incursione offensiva dell'Arsenal! Ma Barry è attento e allontana il pericolo spazzando la palla in fallo laterale



14' Ancora una palla persa per gli uomini di Wenger, l'Everton riparte. Sempre più servito Oviedo sulla fascia sinistra. Per vie centrali i Toffees fanno davvero paura. Grandi scambi tra Pienaar, Mirallas e Lukaku



Partita che deve ancora decollare! L'Arsenal pare molto attendista e non riesce ad uscire dalla propria metà campo!



12' Ci prova Distin da dentro l'area ma il suo destro si spegne sul fondo!

Dieci minuti sul cronometro di gara e Everton in possesso palla! Oviedo sulla fascia sinistra sta davvero facendo quello che vuole! Corner Blues adesso



10' Ancora Everton! Bel cross dalla sinistra di Pienaar sopravanzato a Oviedo spazzato via di testa da Koscienlny!



9' Poco Arsenal finora! I Gunners non hanno rischiato ancora niente ma devono ancora entrare in partita



Dopo il bell'avvio contro i Red Devils nell'ultima partita di Premier anche oggi l'Everton si sta ripartendo! Partita molto forte la squadra di Martinez!



6' Lukaku!! Stava per tirare! Il calciatore belga perde l'attimo e favorisce il ritorno di Mertesacker che lo ferma!



4' Mirallas!! Bel cross rasoterra dentro l'area! Lukaku però era troppo avanzato e il pallone sfila via



3' Bell'azione personale di Coleman che porta palla fin dentro l'area dei Gunners e viene bloccato dalla retroguardia londinese propro nel momento del tiro!



2' Pienaar prova a lanciare in profondità Lukaku ma Mertesacker fa buona guardia e blocca il passaggio!



1' KICK OFF!! L'Everton proverà ad espugnare lo stadio dell'Arsenal! I Toffees cominciano in possesso palla! Buona partita a tutti!



L'Emirates Stadium è stracolmo di pubblico! Parte l'applauso dedicato a Nelson Mandela! Brividi!!



16.55 - Squadre nel tunnel dell'Emirates Stadium. L'Everton ha un duro compito oggi: provare a battere una squadra che nelle ultime 7 partite disputate in Premier ha segnato 15 gol subendone soltanto uno! In campo!!



Mentre attendiamo l'inizio dell'attesissimo match di Premier League tra Arsenal e Everton gustiamoci qualche "testa-a-testa"!











16.45 - Le due compagini sono appena rientrate negli spogliatoi! Tra quindici minuti previsto il calcio d'inizio. Non mancate!!







16.30 - Squadre in campo per il consueto riscaldamento prepartita. Nel frattempo diamo uno sguardo a qualche interessante statistica!







16.25 - A vedere la partita che ricordiamo inizierà tra poco più di mezz'ora anche due personaggi eccellenti. Thierry Henry, leggenda dell'Arsenal e l'olandese Edgar Davis, in questa foto a colloquio con Arsene Wenger, coach dei Gunners





16.20 - Queste le formazioni ufficiali: Arsenal: Szczesny, Jenkinson, Koscielny, Mertesacker, Gibbs, Arteta, Wilshere, Ramsey, Ozil, Cazorla, Giroud. Everton: Howard, Coleman, Oviedo, Distin, Jagielka, Barry, Barkley, Pienaar, McCarthy, Mirallas, Lukaku







16.00 – Appassionati di calcio inglese benvenuti e ben ritrovati per un altro grande pomeriggio di Premier League in compagnia di Alessandro Mancinelli, sempre su VAVEL Italia. Per la quindicesima giornata della Premier League inglese, oggi alle ore 17 si affronteranno l'Arsenal e l'Everton in un'avvincente sfida in programma all'Emirate Stadium di Londra.







Le strade di Arsenal e Everton si sono incrociate in Premier League per 194 volte. I Gunners guidano la statistica con 98 vittorie a fronte delle 58 conquistate dei Toffees, 41 i pareggi. L'ultima volta che le due compagini si sono incontrate, il 16 aprile 2013, la partita finì proprio con un pareggio a rete bianchi. L'Arsenal comunque ha vinto 14 dei 17 scontri casalinghi contro l'Everton, pareggiando i restanti tre incontri e mai perdendo. L'Everton ha segnato più di un gol ai Gunners solo una volta nelle ultime 21 gare contro i londinesi e in 12 precedenti incontri i Toffees non hanno mai vinto, perdendo 8 volte e pareggiando in 4 occasioni.



All'Emirates Stadium dunque va in scena l'incontro di cartello del week-end di Premier League, che vede in campo due delle squadre più in forma del momento. Dopo aver sconfitto 2-0 l'Hull City mercoledì scorso, grazie a un gol per tempo di Nicklas Bendtner e Mesut Özil, la capolista Arsenal punta a consolidare il primato in classifica a spese dell'Everton, reduce dal prezioso successo all'Old Trafford.



DIRETTA ARSENAL-EVERTON



L'arbitro di questo match che promette spettacolo sarà il fischietto internazionale Howard Webb. Un arbitro che sembra proprio un portafortuna per la squadra di Londra.Con lui in campo a dirigire i giochi l'Arsenal ha vinto 8 degli 8 incontri disputati con il fischietto inglese come arbitro, ed è imbattuto in casa sempre con Webb a dirigere le danze: 10 vittorie e 4 pareggi.



Finora in casa l'Arsenal ha un ruolino di marcia di tutto rispetto: archiviato il k.o. all'esordio contro l'Aston Villa, i Gunners hanno infatti inanellato sei vittorie consecutive, sconfiggendo tra le mura amiche squadre del calibro di Liverpool e Southampton. In trasferta l'Everton è comunque avversario temibile, come dimostra l'unica sconfitta stagionale subita sul campo del Manchester City lo scorso 5 ottobre.







Tra i padroni di casa, occhi puntati su Aaron Ramsey, eletto la scorsa settimana miglior giocatore della Premier League. Sabato scorso il centrocampista gallese dell'Arsenal ha siglato una doppietta contro il Cardiff, sua ex squadra. Ramsey è quarto nella classifica dei capocannonieri con 8 gol (più gol di lui hanno segnato solo Sturridge, 9, Aguero, 11, e l'inarrestabile Suarez con 13 reti). Il fenomeno dell'Arsenal condivide il quarto posto con il gioiellino belga dell'Everton Lukaku, odierno temutissimo avversario dei Gunners.



Gli uomini di Arsene Wenger hanno anche la miglior difesa del campionato, 10 gol subiti è il miglior record del campionato inglese, e non prendono gol da 4 turni. Al tedesco Mertesacker, vera saracinesca della difesa dei Gunners, l'arduo compito di fermare Lukaku e proseguire nella marcia finora trionfale.



I Gunners capeggiano la classifica del campionato inglese con 34 punti, frutto di undici vittorie, un pareggio e due sconfitte in quattordici partite: il ritmo della formazione allenata da Arsene Wenger è davvero di quelli irresistibili e solo il Chelsea e (forse) il Manchester City sono attualmente in grado di mantenere la scia della capolista.







L'Everton, nonostante l'addio del tecnico David Moyes passato al Manchester United, sta confermandosi anche quest'anno come una delle possibili outsider del torneo: il successo ottenuto, nell'ultimo turno di Premier League all'Old Trafford contro il Manchester United, hanno spinto ancora di più i "Toffies" verso le zone alte della classifica. L'Everton è quinto a 7 lunghezze dall'Arsenal e in compagnia del Liverpool. I Toffees sono l'unica squadra di Premier ad aver perso soltanto una volta finora in stagione e non prendono gol in trasferta da tre partite.



NELSON MANDELA - Previsto un minuto di applausi all'Emitate Stadium, così come già successo su tutti gli altri campi di Premier, dedicato alla memoria del leggendario leader politico sudafricano, scomparso a 95 anni giovedì scorso.



COME ARRIVA L'ARSENAL – Grandi cambiamenti di formazione all'orizzonte per i Gunners. Ritornano titolari i giocatori tenuti a riposo contro l'Hull. Dopo aver mantenuto quattro punti di vantaggio sulla seconda in classifica Arsene Wegner potrebbe essere tentato a richiamare in squadra Jack Wilshere, Mikel Arteta e Olivier Giroud mentre Theo Walcott potrebbe partire titolare per la prima volta in questa stagione. Ancora fuori invece Bacary Sagna (infortunio al tendine del ginocchio).



COME ARRIVA L'EVERTON – Per i Toffees invece vige la regola “squadra che vince, non si cambia”. C'è grande attesa per questo match in casa Everton che non batte l'Arsenal dal 2007, per questo l'allenatore spagnolo Roberto Martinez farà presumibilmente scendere in campo gli stessi undici che hanno steso mercoledì sera i Red Devils all'Old Trafford vincendo per la prima volta in 21 anni in casa dello United. Lukaku e compagni quindi proveranno ad infrangere un altro record negativo contro l'Arsenal.



Queste le probabili formazioni: Arsenal (4-2-3-1): Szczesny, Jenkinson, Mertesacker, Koscielny, Gibbs, Flamini, Arieta, Ozil, Ramsey, Walcott, Giroud. Everton (4-2-3-1): Howard, Coleman, Jagielka, Distin, Oviedo, Barry, McCarthy, Mirallas, Osman, Pienaar, Lukaku.