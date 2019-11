Il Monaco torna secondo, il Marsiglia esonera Baup

Olympique de Marseille vs. FC Nantes 0-1

Il Nantes torna al quarto posto in classifica, operando il soprasso proprio ai danni del Marsiglia. Ennesima prestazione deludente da parte della squadra di Baup, troppo discontinua per poter puntare in alto. Gol decisivo che porta la firma di Bedoya, al secondo centro in tre giorni, servito da Djordjevic: la sua conclusione, deviata da Fanni, non lascia scampo a Mandanda. La quarta sconfitta interna in campionato costa la panchina a Elie Baup, esonerato per "non aver mantenuto le attese" dopo l'ottimo secondo posto della scorsa stagione. Panchina affidata al direttore sportivo José Anigo che guiderà la squadra almeno fino a Natale.

Paris Saint-Germain FC vs. FC Sochaux-Montbéliard 5-0

Il PSG sfoga la rabbia accumulata dopo la sconfitta di Evian strapazzando il malcapitato Sochaux. Apre le marcature Thiago Silva, ancora a segno in casa, su assist di Ibrahimovic. In avvio di ripresa il raddoppio è firmato Lavezzi, anche lui al secondo centro in campionato, ma leggermente avanti sul passaggio smarcante di Thiago Motta. Ibrahimovic continua a sfornare assist a destra e a manca: su lancio lungo dello svedese Cavani prende d'anticipo la retroguardia del Sochaux e batte Pouplin. Ibrahimovic, raggiunto dal Matador in testa alla classifica marcatori, si riporta in testa nel finale con una doppietta: prima colpisce con una punizione magistrale, poi la mette dentro su assist proprio di Cavani.





FC Lorient vs. Stade Rennais 2-0

La squadra più in forma del momento è senza alcun dubbio il Lorient: contro il Rennes arriva la quarta vittoria consecutiva, tra l'altro senza nessun gol subito. Gara condizionata da un episodio dopo appena 7': Armand commette fallo da rigore e viene espulso, dagli undici metri trasforma Jouffre. Il gol che mette al sicuro il risultato arriva solo nel finale di partita: Aliadière riceve palla da Monet-Paquet e offre a Jouffre l'assist che vale la doppietta personale. In un mese il Lorient è passato dalla 17a all'11a posizione in classifica.

Stade de Reims vs. OGC Nice 1-0

Crisi profonda per il Nizza che rimedia a Reims la settima sconfitta consecutiva: davvero inspiegabile il crollo della squadra di Puel, quarta nello scorso campionato. Sicuramente questo è il ko più beffardo: a decidere l'incontro è Charbonnier, in gol al terzo minuto di recupero su assist di Fortes. Per il Reims la seconda affermazione di seguito.

Valenciennes FC vs. En Avant de Guingamp 1-1

Delusione per il Valenciennes che sperava di tornare alla vittoria per avvicinare la quota salvezza, ma a venti minuti dalla fine il Guingamp riesce a pareggiare l'incontro. Padroni di casa in vantaggio grazie a Doumbia che corregge in rete la battuta su punizione di Melikson deviata da un avversario. Il pari del Guingamp è firmato Sankharé dopo un paio di scambi al limite dell'area con Mandanne.

FC Girondins de Bordeaux vs. LOSC Lille 1-0

Si interrompe la super striscia positiva del Lilla che a Bordeaux torna a perdere e a subire gol. L'imbattibilità di Enyeama si conclude a 1.061 minuti (il record è 1.176 di Gaétan Huard) e la responsabilità è di Kjaer, la cui deviazione sul tiro da fuori area di N'Guemo ha spiazzato l'estremo difensore nigeriano. Il Bordeaux, alla terza vittoria di seguito, resiste anche in dieci per l'espulsione di Poundjé.

SC Bastia vs. Olympique Lyonnais 1-3

Il Bastia perde l'imbattibilità casalinga: la prima squadra a espugnare l'Armand Cesari è il Lione. Eppure i còrsi avevano chiuso il primo tempo in vantaggio: Raspentino, già in gol nel derby con l'Ajaccio, mette in rete su traversone di Palmieri. Nella ripresa l'OL cambia completamente atteggiamento, pareggiando con Lacazette che riceve palla dal rilancio del proprio portiere Vercoutre. Immediato il raddoppio degli ospiti: Benzia, al secondo gol in questo campionato, fa centro di testa su assist di Grenier. Chiude i conti Gomis (quinto gol in campionato) sulla percussione a sinistra di Bedimo. Nel finale Bastia in dieci per la seconda ammonizione ricevuta da Cahuzac.

Toulouse FC vs. Montpellier HSC 1-1

In attesa del nuovo allenatore (Courbis firma oggi), il Montpellier pareggia per la decima volta in questo campionato ed è la squadra con il maggior numero di X in classifica. Il vantaggio arriva verso il 20': Cabella porta via la palla ad Aguilar e verticalizza per Camara che batte Ahamada in uscita. Ospiti che nella ripresa restano in inferiorità numerica per l'espulsione di Congré, pareggiata pochi minuti più tardi da Zébina. In dieci contro dieci il Tolosa riesce a pareggiare: palla vagante in area e Aguilar firma l'1-1.

AS Monaco FC vs. AC Ajaccio 1-0

Fatica più del previsto il Monaco per superare l'Ajaccio e riprendersi il secondo posto ai danni del Lilla. Gli ospiti reggono per un'ora, ma poi si ritrovano in dieci per l'espulsione di Pierazzi. Azione convulsa quella che porta i monegaschi a realizzare il gol decisivo: cross di Kurzawa, Ocampos e Germain non riescono a metterla dentro, la palla arriva a Raggi che la sporca per Riviére che segna l'ottavo gol del suo campionato. La squadra di Ranieri, alla quarta affermazione consecutiva, sembra non soffrire l'assenza di Falcao.