Bundesliga, review della 15esima giornata

Si è conclusa ieri, la 15esima giornata di Bundesliga, che verrà ricordata soprattutto per la goleada del Bayern di Pep Guardiola ai danni del povero Werder Brema, che nelle ultime tre partite, contro Hoffenheim, Mainz e Shalke 04 ha totalizzato un solo punto, incassando la roboante cifra di 17 reti. Il carro armato bavarese è andato a segno due volte con Ribery, e poi con Van Buyten, Mandzukic, Muller e infine Gotze, oltre all’autogol di Lukimya. Bianco rossi sempre più primi in classifica con 41 punti, la striscia di vittorie si allunga a sette, l’ultimo stop risale al 6 di ottobre, in casa del Leverkusen (secondo), quando finì 1-1.

Infatti, proprio il Bayer Leverkusen è riuscito ad espugnare il Signal Iduna Park grazie alla rete di Heung-Min Son, al 18’ del primo tempo, ottima stagione fino a questo momento della squadra guidata da Sami Hyypiä, ex di Liverpool e proprio del Bayer, dove giocò dal 2009 al 2011 prima di chiudere la carriera agonistica. Seconda scofitta in tre gare dunque, per la squadra di Jurgen Klopp, in mezzo alle due batoste subite , troviamo la vittoria contro il Mainz.

I giallo-neri di Dortmund sono stati agganciati al 3° posto dall’altro Borussia, il Mönchengladbach, che ha vinto in rimonta una partita sofferta contro lo Shalke 04. La truppa bianco azzurra si era portata in vantaggio al 17’ con Farfan, per poi essere rimontata al 24’ da Rafael, e al 45’ dal rigore trasformato da Max Kruse. Il Mönchengladbach riesce ad allungare di sette punti nei confronti dallo Shalke, attestandosi sempre più saldamente alla terza piazza. Il Wolfsburg, che ha giocato ieri, è riuscito a vincere per 3 a 0 al Mage Solar Stadion di Friburgo, partita in cassaforte per la squadra della bassa Sassonia già al quarto d’ora, viste le reti all’8’ di Arnold e all’11’ di Olic, per il tris ci pensa Shafer in pieno recupero, bianco verdi dunque al 5° posto a 26 punti, a 5 dal quarto posto, che garantirebbe l’accesso ai preliminari di Champions. Altra partita disputata ieri è quella tra Eintracht Braunschweig ed Herta Berlino, con la squadra della capitale che si è imposta per 2 a 0, grazie alle marcature di Adrian Ramos e Tolga Cigerci, sempre più ultimo dunque l’Eintracht, a soli 8 punti. Per l’Herta seconda partita senza subire gol dopo lo 0 a 0 contro l’Augsburg. Finisce in parità la partita del Grundig Stadion tra Norimberga e Mainz, con i primi a portarsi in vantaggio al 5’ con la rete di Nilsson, rispondono i bianco-rossi a quindici dal termine con il nipponico Okazaki. Un pareggio che serve ben poco al Norimberga, visto che la squadra di Gertjan Verbeek è penultima con soli 9 punti e nella scorsa giornata ha anche perso contro il Leverkusen, per il Mainz, questo punto non stravolge una classifica che li vede ancorati al nono posto con 20 punti.

Colpo esterno dell’Augsburg che sbanca la Imtech Arena di Amburgo e tre punti che mantengono la squadra Augusta a metà classifica con 19 punti, a decidere la partita è stato il gol al 18’ di Bobadilla, ex Young Boys. Per la squadra di Bert van Marwijk, ex Olanda finalista nei Mondiali sudafricani nel 2010, si tratta del settimo ko stagionale, a sette punti dalla zona calda. Partita pirotecnica alla Mercedenz-Benz Arena di Stoccarda per i 47 mila presenti, con la squadra di casa, che ospita l’Hannover, reduce dalla vittoria per due reti a zero contro l’Eintracht di Francoforte. Partono benissimo i padroni di casa, portandosi in vantaggio al 13’ con Harnik, rispondono gli undici di Mirko Slomka alla mezz’ora con il paraggio di Sobiech, ma non è finita qui, perché al 31’ gli ospiti si portano addirittura in vantaggio con il gol di Sanè. E’ qui che si scatena la furia dello Stoccarda, un tris micidiale, firmato Ibisevic, Traore e Raush. Una vittoria che allontana la squadra di Thomas Schneider dalle sabbie mobili della classifica, per l’Hannover una sconfitta che brucia, che proietta i nero-verdi al tredicesimo posto, a pari punti con il Werder Brema.

Questa, in breve la 15esima giornata del massimo campionato tedesco, nel prossimo turno la capolista Bayern sarà impegnato in casa contro l’Amburgo, anche il Leverkusen dovrà fare i conti in casa contro l’Eintracht Francoforte, mentre il Braunschweig sarà ospitato dall’Augsburg. I due Borussia, Dortmund e Mönchengladbach saranno impegnati rispettivamente in trasferta contro Hoffenheim e Mainz. Tra le altre partite: Herta Berlino-Werder Brema, Hannover-Norimberga, Wolfsburg-Stoccarda e Shalke 04-Friburgo.