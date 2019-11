Live Benfica - PSG in Champions League

22.43 - Da Vavel è tutto appuntamento al prossimo live!

22.42 - Queste le statistiche di fine partita Benfica - PSG:

Benfica Statistiche Paris Saint-Germain 19 (7) Tiri (in porta) 9 (3) 8 Calci d'angolo 3 15 Falli fatti 14 3 Ammonizioni (espulsioni) 3 46% Possesso palla 54%

22.40 - Sconfitta indolore per i parigini che avevano già raggiunto la qualificazione agli ottavi nello scorso turno. Il PSG si conferma primo del girone con 13 punti.

22.38 - Una vittoria che non serve al Benfica per passare agli ottavi di finale. I lusitani, infatti, sono finiti secondi a pari punti con l'Olympikos che ha battuto l'Anderlecht in grecia 3-1. Per la differenza reti negli scontri diretti sono proprio i greci a passare al prossimo turno di Champions League. I portoghesi continueranno la loro corsa in Europa giocando l'Europa League.

90' + 3' Triplice fischio dell'arbitro che decreta la fine dell'incontro. Benfica - PSG termina con il risultato di 2-1. Le reti al 37' di Cavani, 45' Lima su calcio di rigore e al 58' Gaitan per il definitivo 2-1.

90' Saranno tre i minuti di recupero.

89' Ultimo cambio per il Benfica: entra Gomes, esce Perez.

88' Pericolso il PSG con Javier Pastore. L'argentino svetta bene di testa da dentro l'area ma non riesce a dare potenza al pallone. Facile la parata di Artur.

87' Ammonito Silvio per un intervento troppo deciso sulle gambe di Lavezzi.

85' Il Benfica continua a tenere sotto pressione il PSG, per sperare di mantenere il risultato sul 2-1. Cavaleiro impegna ancora Sirigu con una bella conclusione di destro da dentro l'area.

Ecco il gol di Gaitan per il 2-1 del Benfica:

77' Partita ricca di ammonizioni. Finisce sul taccuino dell'arbitro anche Rabiot.

77' Procede ad un secondo cambio il Benfica. Entra Sulejmani, esce Gaitan.

75' Ancora Lavezzi pericoloso per il PSG. L'argentino prova la conclusione, ma proprio al momento del tiro perde l'equilibrio e spedisce la palla altissima.

72' Ammonizione anche per Jeremy Menez.

70' Ammonitor Artur.

69' Primo cambio anche per il Benfica: esce Markovic, che ha preso una botta, entra Cavaleiro.

69' Occasione per il PSG di portarsi sul 2-2. Menez serve Lavezzi sulla corsa. L'argentino entra in area e batte a rete. La palla esce di un soffio alla sinistra di Artur.

66' Potrebbe dilagare il Benfica!! Markovic in contropiede entra solo in area ma cerca di servire Gaitan sul secondo palo. Camara interviene e allontana la palla che però finisce sui piedi di Lima. Il brasiliano temporeggia troppo e perde l'occasione per battere a rete. Clamorosa occasione persa per i lusitani!!

65' Lima prova una conclusione velleitaria che termina fuori.

61' Doppio cambio nelle fila del PSG. Esce Cavani entra Lavezzi. Fuori anche Motta per Matuidi.

58' Cross basso di Pereira dalla destra. Camara non riesce ad allontanare e per Gaitan è uno scherzo appoggiare la palla in rete. Il Benfica ribalta il risultato e si porta in vantaggio 2-1. Anche così, però, i portoghesi sarebbero fuori dalla Champions. L'Olympiakos sta vincendo 2-1 sull'Anderlecht.

58' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BENFICA!!!! GAITAN REALIZZA IL 2-1!!!!

55' Fiammata del PSG!! Azione di Lucas che prova il tiro, la palla deviata diventa pericolosa. Artur interviene di pugno e allontana.

55' Luisao di testa prova la conclusione verso la porta di Sirigu. La conclusione è alta sopra la traversa.

53' Il Benfica ha ripreso il secondo tempo così come aveva iniziato il primo. Azione di contropiede dei portoghesi con Markovic. Lima si inserisce solissimo in area sulla sinistra.Il brasiliano viene servito a prova la conclusione. Sirigu è prontissimo a respingere con i pugni.

50' Ammonito Thiago Motta per un fallo a palla lontana a centrocampo.

47' Riparte subito forte il Benfica. Camara blocca il tiro in area di Lima, la palla termina sui piedi di Gaitan che calcia a botta sicura, ma spedisce la palla fuori.

45' È ripresa la gara. Nessun cambio nelle fila di Benfica - PSG.

21.40 - Queste le statistiche del primo tempo della partita Benfica - PSG:

Benfica Statistiche Paris Saint-Germain 10 (4) Tiri (in porta) 4 (3) 4 Calci d'angolo 3 5 Falli fatti 8 1 Ammonizioni (espulsioni) 0 48% Possesso palla 52%

21.38 -Primo tempo di marca lusitana, ma con il PSG che sfrutta l'unico errore difensivo avversario e realizza il gol del vantaggio con Edinson Cavani. Allo scadera dei primi 45', intervento scomposto di Traore in area su Silvio. Calcio di rigore per il Benfica e 1-1 realizzato da Lima. Capitolo ottavi: il Benfica, per ora, è secondo a pari punti con l'Olympiakos, che sta pareggiando in casa 1-1 con l'Anderlecht. Se le cose dovessero finire così agli ottavi andrebbero i greci per la differenza reti negli scontri diretti.

45' + 2' Fischio di Clattenburg. Il primo tempo tra Benfica - PSG termina 1-1, con le reti di Cavani e Lima.

Questo il gol dal dischetto di Lima per l'1-1 del Benfica:

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BENFICA!! LIMA REALIZZA DAL DISCHETTO IL GOL DELL'1-1!!!

44' Dal dischetto Lima!

43' Intervento scomposto di Traore in area su Silvio. Clattenburg fischia il calcio di rigore.

43' CALCIO DI RIGORE PER IL BENFICA!!! FALLO DI TRAORE AI DANNI DI SILVIO!

Questo il gol dell'1-0 di Edinson Cavani:



41' Si è svegliato ora il PSG. Menez serve ancora Lucas che entra in area ma trova la pronta deviazione di Artur.

37' Arriva la doccia fredda per il Benfica! Edinson Cavani realizza l'1-0 per il PSG! Azione di Menez che serve Lucas solissimo sul secondo palo, forse in fuorigioco. Il brasiliano rimette la palla in area e Cavani è bravissimo ad anticipare tutti per il tap in vincente

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL PSG!!!! EDINSON CAVANI SBLOCCA IL RISULTATO!

32' Splendido scambio sulla destra tra Matic-Pereira. Marquinhos è costretto al fallo.

30' Arriva la prima ammonizione della partita. È per il terzino del Benfica, Maxi Pereira.

29' C'è una sola squadra in campo! Cross di Perez verso il centro dell'area, svetta Matic lasciato solissimo. Il serbo ha provato a piazzare la palla che termina di poco alto sulla traversa.

27' Benfica a un passo dal gol dell'1-0! Gaitan prende palla, si accentra e prova il tiro a giro di sinistro, palla che finisce vicinissima al palo.

23' Azione sfumata per il PSG! Cavani recupera palla e entra in area indisturbato dalla sinistra, la difesa del Benfica chiude un attimo prima che l'uruguayano vada alla conclusione.

18' Su una rimessa laterale battuta dal Benfica, va a vuoto in area tutta la difesa del PSG. Nessun attaccante portoghese ne approfitta.

16' La prima conclusione per il PSG porta la firma di Digne. Il terzino avanza sulla sinistra e prova la conclusione che finisce lontanissima dalla porta difesa da Artur.

14' Si fa vedere in attacco il PSG: Motta batte una punizione dalla trequarti campo, Artur esce con i pugni ed allontana il pericolo.

11' Sempre pericoloso il Benfica. Stavolta sono Markovic e Lima che confezionano l'occasione di marca lusitana. La prima conclusione di Markovic viene murata dalla difesa parigini, la palla finisce a Lima che prova la conclusione ma trova la deviazione di Camara.

7' Ancora Benfica! Silvio si libera sulla sinistra, avanza fin dentro l'area e prova la conclusione. Sirigu è attento sul primo palo.

5' Prima occasione per il Benfica! Perez avanza indisturbato fino al limite dell'area provando poi il tiro a giro. Sirigu vola a deviare in corner.

3' Fa possesso palla il PSG. Il Benfica inizia la gara cercando di fare un pressing molto alto.

1' Partiti!

20.45 - Saranno i portoghesi a battere il calcio d'inizio della partita Benfica - PSG.

20.44 - Benfica - PSG sono sul terreno di gioco. Parte la musica della Champions League. Tra poco il calcio d'inizio.

20.33 - Poco più di 10 minuti all'inizio della partita. Le due squadre sono rientrate negli spogliatoi. Clima incandescente al Da Luz di Lisbona. I tifosi del Benfica sono pronti a spingere la squadra ad una qualificazione agli ottavi che saprebbe davvero di miracolo.

20.25 - Tanti cambi anche nelle fila del Benfica. Jorge Jesus farà a meno di Rodrigo. Il peso dell'attacco sarà tutto sulle due punte Markovic e Lima. Confermato sulla sinistra Gaitan e Matic-Fejsa a fare muro davanti alla difesa lusitana.

20.20 - Come previsto alla vigilia, tanto turnover per Laurent Blanc in vista della partita Benfica - PSG. Non c'è in attacco Ibrahimovic. Al posto dello svedese, come unica punta, Edinson Cavani. Ad agire dietro l'uruguayano ci sarà il trio offensivo Pastore, Menez, Lucas. A centrocampo spazio al giovane Rabiot.

20.13 - Queste le formazioni ufficiali di Benfica - PSG:

Benfica (4-4-2):



PSG (4-2-3-1):



20.11 - Ci sono circa dieci gradi a Lisbona. Temperature molto più miti di quelle di Parigi. Le squadre di Benfica - PSG sono già arrivate allo stadio e stanno effettuando il riscaldamento pre-partita. Si attendono le formazioni ufficiali.

19.45 - Gentili lettori di Vavel, benvenuti alla Diretta Benfica - PSG. Allo Stadio da Luz di Lisbona va di scena la sesta giornata della fase a gruppi di Champions League. Per il Gruppo C scenderanno in campo alle 20.45 Benfica - PSG.

19.30 - Il Benfica contro il PSG è ad una partita cruciale per il suo futuro in Champions League. Anche battendo i francesi, i lusitani dovranno sperare in un passo falso dell'Olympiakos contro l'Anderlecht. Greci e portoghesi sono secondi a 7 punti, dovessero vincere entrambi conterà la differenza reti.

19.15 - In vista della partita Benfica - PSG, i parigini sono già certi del passaggio agli ottavi e del primo posto nel girone. I francesi, quindi, arrivano a questa sfida con la consapevolezza di poter rifiatare in vista del prossimo match di Ligue 1.

19.00 - Il Benfica arriva a questa partita con 7 punti: 2 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta, e con solo 6 gol fatti e 7 subiti. Il PSG è a quota 13 punti: 4 vittorie e un pareggio, 15 gol fatti e 3 subiti. Attesa per le stelle Rodrigo e Cavani. Alle 20.45 la Diretta Benfica - PSG.

18.45 - Per la partita Benfica - PSG, Jorge Jesus manderà in campo l'11 migliore, ma dovrà fare a meno del cannoniere Cardozo, Salvio e Siqueira. In casa PSG, Blanc darà vita ad un mini turnover, in attacco non ci sarà Ibrahimovic, l'unica punta sarà Cavani. Spazio a centrocampo per Menez e Pastore.

18.30 - Queste le probabili formazioni per la partita Benfica - PSG:



Benfica (4-2-3-1):





PSG (4-3-2-1):



18.45 -Nell'ultima giornata di Champions League, nel Gruppo C il Benfica ha affrontato l'Anderlecht in Belgio, vincendo con il risultato di 3-2, grazie ai gol di Matic, l'autorete di Mbemba e il gol al 91' di Rodrigo. Vittoria che tiene in vita le sperenza dei portoghesi di andare agli ottavi.

18.30 - In vista della partita Benfica - PSG, i francesi vengono dalla sofferta vittoria per 2-1 contro l'Olympiakos al Parco dei Principi. In rete, per i parigini, andarono il solito Ibrahimovic e Edinson Cavani, che realizzò il gol vittoria al 90'. Alle 20.45 la diretta Benfica - PSG.

18.15 - Sono cinque i precedenti tra Benfica - PSG. Regna l'equilibrio tra le due squadre, con due vittorie a testa e un pareggio. Solo quest'anno, però, si è disputato il primo scontro in Champions League, che ha visto la vittoria dei francesi per 3-0. In precedenza, le due squadre si erano incontrate in Europa League.

18.00 - I portoghesi lotteranno con l'Olympiakos per il passaggio agli ottavi come seconda squadra del girone. Molto dipenderà dalla differenza reti. Benfica e Olympiakos, infatti, sono appaiate a 7 punti. Una vittoria dei portoghesi, quindi, potrebbe non bastare.

17.45 - In vista della partita Benfica - PSG, il Girone C ha già emesso una sentenza: i francesi hanno già ottenuto il pass agli ottavi come primi del loro girone, avendo raggiunto quota 13 punti. Media gol strepitosa dei parigini, che in 5 gare hanno realizzato 15 gol. Questa la classifica del Gruppo C: