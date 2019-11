Live Copenaghen - Real Madrid in Champions League

22.40 - Appassionati di Champions League per Copenaghen-Real Madrid è davvero tutto. Vavel Italia e Alessandro Mancinelli vi ringranziano e vi danno appuntamento alla prossima partita di Coppa. Ma non andate via! Tra pochissimo tutti i gol del match che ha visto Ronaldo e compagni imporsi per due reti a zero al Parken Stadium di Copenaghen



Le merengues piegano i danesi del Copenaghen con due gol per tempo. Prima Modric e poi Ronaldo, che sbaglierà un rigore nel finale, siglano le reti che sanciscono la vittoria del Real Madrid in Danimarca. Sospesa invece causa maltempo l'altra gara del gruppo B Galatasaray-Juventus! Per adesso solo la squadra di Ancelotti è qualificata agli ottavi.



90+2' FINITA!! Il Real vince a Copenaghen per 2-0!



BALEEE!! AVEVA IL PALLONE DEL 3-0 SUI PIEDI!! Ma non è riusciuto a calciare! Questa sarà molto probabilmente l'ultima azione della gara!



90' Pochi attimi ancora da giocare prima del fischio dell'arbitro tedesco



WILAAAAND!!! Nega la gioia della doppietta al portoghese!! Bella parata!! Ma Ronaldo non ha sicuramente calciato un ottimo penalty..



RIGOREEEE!!! ATTERRATO IN AREA RONALDO!! Che prende il pallone e si avvia al dischetto! Sarà lui a calciarlo!



87' La partita è ai titoli di coda. I padroni di casa cercano di chiudere in attacco ma la stanchezza comincia a farsi sentire. Il Copenaghen ha lottato su tutti i palloni e ha giocato un buonissimo secondo tempo

85' Ancora Real!! Jacobsen salva quasi sulla linea di porta un tiro cross di De Maria!



82' Bale vicinissimo al terzo gol Real!!! Intanto Modric non ce la fa ed è costretto ad abbondare il terreno di gioco! Casemiro in campo al suo posto



Brutto fallo a centrocampo di Mellberg sull'autore del primo gol del Real, Modric. Il croato è costretto a zoppicare fuori dal campo per essere medicato



80' Dieci minuti al termine! Real adesso più solido ed equilibrato, sono di meno gli spazi concessi ai padroni casa che comunque stanno disputando una gara di tutto rispetto



76' Illarramendi entra al posto di Xabi Alonso. Nel Copenaghen fuori Toutouh, dentro Pourie



75' Pericolosissimo il Real con Ronaldo che a centro area si gira, tira di sinistro ma trova il palo a sbarrargli la strada del gol!



VETOKEEEELEEE!! Grande contropiede dei danesi. La conclusione dell'attaccante del Copenaghen è deviata in angolo dalla provvidenziale chiusura di Arbeloa!



70' Venti minuti al termine e i Galacticos di colpo hanno smesso di giocare ma anche senza attaccare gli uomini di Ancelotti riescono a gestire la partita. Due gol di vantaggio danno sicurezza ai merengues



ANCORA PERICOLOSO IL COPENAGHEN!! Bella girata di Toutouh a centro area ma la sua conclusione finisce molto alta sopra la traversa!



66' Calcio di punizione alle stelle!! Intanto cambio per il Real: esce Isco, al suo posto Di Maria



E' il Copenaghen adesso a fare la partita! Delaney si guadagna un bel calcio di punizione dai 25 metri



65' Terreno di gioco che va sfaldandosi sempre più. Davvero difficile controllare il pallone su un campo del genere!



62' Ci prova con le unghie e con i denti il Copenaghen a tornare in partita. Vetokele è il più attivo dei suoi ma anche il più falloso, troppa foga per il numero 9 in maglia bianca



60' E' tornata a fare la partita la squadra di Ancelotti che si vede annullare un gol di Benzema per posizione (netta) di fuorigioco!



58' Ritmi di colpo bassissimi al Parken Stadium. Ma il Real deve stare attento a non allentare troppo la presa sui danesi che hanno dimostrato di saper essere pericolosi!







VETOKELE!! Salta due uomini ma poi si allunga troppo il pallone che diventa così facile preda di Casillas! Il Copenaghen è ancora vivo e non molla!



BEL TIRO DI BOLANOS!! Da posizione angolatissima il suo destro si spegne sull'esterno della rete!!



52' Ci prova il Copenaghen che si affaccia nella metà campo del Real! Quasi eroica la manovra dei padroni di casa! Simpatizzare con loro per chiunque appassionato di calcio è d'obbligo. Stanno affrontando una squadra nettamente superiore a testa alta!



50' Implacabili le merengues! Gli basta un niente per accendersi e trovare la via del gol! I padroni di casa ce la stanno mettendo tutta e non stanno assolutamente facendo una brutta figura ma il Real è di un altro pianeta



GOOOOOOOOOOOOOL!!! ECCOOOOLOOOO RONALDOOO!! GOOOOL!! 2-0 REAL! Da un cross di Marcelo dalla sinistra, di testa Benzema serve CR7 a centro area e il portoghese può solo metterla dentro!!



47' Subito Real! Subito Ronaldo!! Bravissimo Wiland ad opporsi col corpo e a chiudere lo specchio della porta al fenomeno portoghese!!



45' SI RIPARTE!! Padroni di casa in possesso palla. Stessi ventidue in campo



21.45 - Real Madrid e Copenaghen pronte a riniziare la contesa. Quasi tutto pronto per tornare in campo.



Intanto l'attesissima e decisiva sfida Galatasaray-Juventus è stata sospesa per ridisegnare le linee del campo. Nevica su Instabul!



Primi quarantacinque minuti di gioco che vedono le merengues meritatamente in vantaggio. Gli uomini di Ancelotti hanno spinto il giusto dopo un avvio a luci spente e hanno trovato il gol del vantaggio (video) con Modrid. I padroni di casa del Copenaghen si sono visti (giustamente) un gol e fino a qui non hanno sfigurato. Partita piacevole. Sarà sicuramente interessante vedere se i danesi riusciranno ad impensierire in qualche modo i Galacticos nel secondo tempo! Non andate via! A tra poco!!



45+1' L'arbitro Brych fischia la fine del primo tempo dopo aver concesso un minuto di recupero. Real saldamente in vantaggio 1-0



44' Ci prova Xabi Alonso dalla distanza ma il suo potente destro è centrale ed è facile preda di Wiland!



42' Dopo aver trovato irregolarmente il fondo della rete ed essersi illuso di aver pareggiato il Copenaghen ha preso coraggio! Adesso sono i padroni di casa a suonare la carica!



40' Gol annullato al Copenaghen!! Dagli sviluppi di un calcio d'angolo Vetokele la mette dentro di testa ma è netto il fallo su Casillas!!



ROOOONALDOOO!!! Destro rasoterra angolatissimo! Wiland riesce a metterci la punta delle dita e salva in corner! CR7 vuole il gol!



OCCASIONE REAL!! Marcelo serve lungo sul secondo palo ma Bale di testa non riesce ad arrivare sul pallone!



35' Campo di gioco davvero in condizioni che definire pessime sarebbe un eufemismo! Eppure il Real dopo un inizio tranquillo adesso corre sul velluto dopo il vantaggio firmato da Modric!



ROOOONALDO!! Che botta la sua!! Il pallone rimbalza un paio di volte prima di trovare Wiland che la smanaccia in angolo!!







30' Minimo sforzo e massimo risultato per gli uomini di Ancelotti che adesso in totale tranquillità gestiscono il match. Assedio di maglie arancioni nella metà campo del Copenaghen



28' I danesi sembravano in grado di contenere le merengues ma la classe infinita dei giocatori del Real Madrid ha fatto ancora una volta la differenza. Che gol quello di Modric!!



GOOOOOOL!! REAL MADRID IN VANTAGGIO!! GOL MERAVIGLIA DEL NUMERO 19 IN MAGLIA ARANCIONE!! MODRIC!! Destro a giro dal limite che non lascia scampo a Wiland!!



RONALDO!!! La sua punizione dai 30 metri si spegne di pochissimo sul fondo ma c'è stata una deviazione della barriera del Copenaghen. Sarà corner!



22' Infinita la rete di passaggi dei Blancos che arrivano al tiro con Benzema! Bella parata di Wiland che si distende alla sua destra e blocca il pallone



Primi venti minuti di gara in archivio. Più Real in questa ultima frazione di partita. Le merengues si accontentano però di gestire il ritmo di gioco.. molto basso al momento



18' Primo cartellino giallo del match. E' per Marcelo. Il fischietto tedesco è abbastanza fiscale nell'estrarre il cartellino..



15' Al Real sembra bastare davvero poco per controllare la partita! Colpo di testa di Bale accompagnato fuori con lo sguardo dal portiere Wiland



Altro cross dei danesi stavolta da sinistra direttamente tra le braccia di Casillas!



12' Condizioni pessime del campo di gioco che sembrano favorire i padroni di casa! Bella incursione sulla fascia di Sigurdsson che prova a metterla in mezzo ma la retroguardia madridista riesce a spazzare il pallone



10' I danesi stanno reggendo bene la pressione degli spagnoli del Real Madrid. Copenaghen che attacca a viso aperto



8' Primo cambio per i danesi. Si infortunia Jorgensen. Bolanos prende il suo posto in campo



6' Adesso è il Real a spingere! In qualche modo i danesi riescono a sventare il pericolo!



Sempre più aggressiva la squadra danese! Toutouh prova a girarsi in area ma Pepe chiude bene e il pallone scende senza problema tra le braccia di Casillas



4' Molto aggressivo il Copenaghen, ma quanto reggeranno i danesi contro l'armata del Real Madrid?



Cross in mezzo di Gislason direttamente tra le braccia di Casillas!



1' INIZIATA!! L'arbitro tedesco ha dato il via alla gara! Il Real in maglia arancione subito in possesso palla



Squadre che fanno il loro ingresso in campo in questo momento!



20.40 - Squadre nel tunnel dello stadio norvegese pronte a scendere in campo! Intanto vi consiglio di seguire anche la telecronaca dell'altra partita del Gruppo B, la fondamentale sfida Galatasaray-Juventus sempre su VAVEL!



20.30 - Squadre che si scaldano sul manto erboso del Parken Stadium. Cercatissimo dalle telecamere Cristiano Ronaldo, che ricordiamo, partirà titolare



20.15 - Buonasera! Alessandro Mancinelli vi da il benvenuto alla telecronaca scritta di Copenaghen-Real Madrid. Il calcio d'inizio è previsto tra mezz'ora. Queste le formazioni ufficiali: Copenhagen: Wiland, Jacobsen, Mellberg,Sigurdsson, Bengtsson, Gíslason, Claudemir, Delaney, Toutouh, Jorgensen, Vetokele. Real Madrid: Casillas, Pepe, Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Marcelo, Xabi Alonso, Arbeloa, Nacho, Modric, Isco



19.30 – Amici di Vavel Italia e di Champions League, benvenuti! Il girone B di Champions League si chiude questa sera con Copenaghen - Real Madrid. Le "meregues" hanno già ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale della competizione europea, ma sicuramente non faranno sconti; basti ricordare il 4-1 rifilato al Galatasaray, per giunta in inferiorità numerica.



Il Copenaghen è matematicamente fuori dalla Champions League, ma non è sicuramente una "squadra materasso". Contro la Juventus ha dimostrato solidità e compattezza tattica. I danesi non possono permettersi di perdere questa partita, qualora volessero conquistare l'accesso all'Europa League. Devono quindi sperare che la Juventus batta il Galatasaray.



All'andata il Real Madrid, in casa, s'impose facilmente contro i danesi, facendo valere il suo maggiore tasso tecnico. Le "merengues" vinsero la gara 4-0, dominando la partita con le doppiette di Cristiano Ronaldo e Di Maria. Anche se il Real è già qualificato potrebbe non farsi battere facilmente dai danesi. I danesi, dunque, sono avvisati: il Real non farà sconti.



Il Copenhagen non ha mai perso in casa in questa edizione della fase a gironi, pareggiando 1-1 contro la Juventus alla Giornata 1 e battendo successivamente 1-0 il Galatasaray. Le speranze danesi di approdare agli ottavi di finale si sono infrante alla quinta giornata con la sconfitta 3-1 subita in casa della Juventus.







Giunto all'ottava presenza consecutiva nelle competizioni europee per club - la prima senza passare attraverso i preliminari - il Copenhagen ha partecipato per l'ultima volta alla UEFA Champions League nel 2010/11, quando ha chiuso la fase a gironi al secondo posto alle spalle del Barcellona cogliendo sette punti nelle tre gare disputate in casa. Negli ottavi, la formazione danese è uscita sconfitta 2-0 dal campo del Chelsea FC, pareggiando 0-0 al ritorno.



Il Real Madrid ha esordito con un successo per 6-1 sul campo del Galatasaray, con tripletta di Ronaldo nella ripresa. Le Merengues hanno pareggiato 2-2 a Torino l'altra gara esterna finora giocata. Nell'occasione Ronaldo ha segnato il suo ottavo gol in quattro partite, eguagliando il record di marcature in una singola fase a gironi di UEFA Champions League.



La sfida del 2 ottobre è stata la prima fra le due squadre, nonché la prima dal 1994/95 contro una formazione danese per il Real Madrid. In quell'occasione - terzo turno di Coppa UEFA - le Merengues si imposero 3-2 sul campo dell'Odense BK, prima di venire sconfitte 2-0 in casa. In quattro gare disputate in Danimarca, il Real Madrid non ha vinto in una sola occasione, al secondo turno di Coppa dei Campioni 1967/68: pareggio 2-2 contro il Hvidovre e successo 4-1 in casa.



Secondo classificato nella Liga 2012/13, il Real Madrid è andato a segno nelle ultime 20 gare esterne disputate in UEFA Champions League, perdendone solo quattro. La scorsa stagione le Merengues hanno chiuso il Gruppo D alle spalle del Borussia Dortmund, vincendo 4-1 sul campo dell'AFC Ajax, pareggiando 1-1 in casa del Manchester City FC e perdendo 2-1 in Germania. Successivamente sono arrivati il successo 2-1 sul campo del Manchester United FC negli ottavi di finale e la sconfitta 3-2 sul campo del Galatasaray nei quarti di finale, maturata dopo il successo 3-0 dell'andata.







Il Real Madrid ha collezionato nove vittorie, un pareggio e una sconfitta contro avversarie danesi. In nove partite contro squadre spagnole, il Copenhagen ha collezionato cinque sconfitte e quattro pareggi; due sconfitte e due pareggi in casa. L'ultimo precedente risale alla fase a gironi di UEFA Champions League 2010/11: sconfitta 2-0 in trasferta e pareggio 1-1 in casa contro il Barcellona.



Il tecnico del Copenaghen, Stale Solbakken, chiede alla sua squadra di chiudere in maniera brillante il cammino nella fase a gironi della Champions League. I danesi sperano di centrare un'impresa contro il Real Madrid, già qualificato, e di staccare con un successo il biglietto per l'Europa League. "Domani [questa sera] dovremmo evitare di farci trovare scoperti in contropiede, - ha affermato il tecnico - anche se è più facile a dirsi che a farsi visto che giochiamo contro il Real Madrid". Solbakken spera tuttavia di trovarsi di fronte a un Real demotivato in virtù della qualificazione già ampiamente prevista. "Loro sono un'ottima squadra - ha detto Solbakken - e nel weekend ha tenuto a riposo diversi giocatori importanti. Inoltre, essendo già qualificato, il Real giocherà senza pensieri e pressioni. Spero però che perdano un po' di concentrazione e che la mia squadra possa approfittarne".



Il tecnico delle merengues, l'italiano Carlo Ancelotti, ha promesso che scenderà in campo la squadra migliore, senza lasciare via libera ai danesi: "Il match che giocheremo contro il Copenaghen sarà sicuramente diverso rispetto a quello dell'andata, avranno la motivazione di volersi qualificare all'Europa League. In casa hanno sempre ottenuto dei buoni risultati perchè giocano da squadra ed in maniera molto aggressiva. Non sarà sicuramente facile. Noi scenderemo in campo con la migliore formazione possibile, Bale è recuperato e sarà della partita".



Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo questa sera al Parken Stadium: Copenaghen (4-3-1-2): Wiland; Mellberg, Bengtsson, Sigurdsson, Jacobsen; Delaney, Bolanos, Jorgensen; Santin; Vetokele, Toutouh. Real Madrid (4-3-3): Casillas; Carvajal, Ramos, Pepe, Arbeloa; Illaramendi, Xabi Alonso; Isco, Jesè, Bale; Benzema.