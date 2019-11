Live Bayern Munich - Manchester City in Champions League

E' TUTTO DALL'ALLIANZ ARENA, UN CALOROSO SALUTO DA VAVEL E ALBERTO CORIELE.GRAZIE PER AVER SEGUITO CON NOI QUESTA DIRETTA. A BREVE HIGHLIGHTS E CRONACA DELLA SFIDA.

Prima partita persa da Franck Ribery in tutto il 2013 con la maglia del Bayern.

Seconda sconfitta stagionale per il Bayern, dopo quella in supercoppa contro il Borussia Dortmund, prima in Champions con Guardiola in panchina. Nell'altra sfida del girone D, il Viktoria batte il CSKA Mosca e vola in Europa League. Bayern e City, come già si sapeva, agli ottavi: i bavaresi, nonostante la sconfitta, mantengono la testa del girone.

90+2' FINISCE QUI, IL MANCHESTER CITY VIOLA L'ALLIANZ ARENA IN RIMONTA, 2-3!! SOTTO DI DUE GOL, LA SQUADRA DI MANCHESTER RIBALTA IL RISULTATO NELLA RIPRESA. MANUEL PELLEGRINI BATTE PER LA PRIMA VOLTA IN CARRIERA PEP GUARDIOLA

90+1' Ribery da terra tiene vivo un gran pallone e si guadagna un corner, che viene battuto corto e non produce nulla di pericoloso.

90' DUE MINUTI DI RECUPERO

89' Pellegrini sembra volersi accontentare del 2-3, infatti toglie Dzeko e inserisce Jack Rodwell, mediano di contenimento. Strana scelta del cileno, che sceglie di non osare.

87' Gran palla di Thiago per Muller, che conclude debolmente tra le braccia di Hart. Tutto fermo per fuorigioco.

85' Episodio dubbio in area di rigore del City: Ribery salta con un tunnel Zabaleta e poi termina a terra, per l'arbitro non ci sono gli estremi per il penalty. Giusto così.

84' Ammonito Zabaleta per aver steso Ribery.

82' Ci prova Shaqiri da fuori area, controlla senza problemi Hart.

81' NEGREDO! VICINISSIMO AL 2-4 IL CITY, CON LO SQUALO!! Salva tutto Neuer, ma che errore di Dante!

80' Nel frattempo, nel City ha fatto il suo ingresso in campo Negredo, al posto di Silva.

78' Ammonito Fernandinho a fine azione, per un fallo non sanzionato in principio causa norma del vantaggio.

77' Doppio corner per il Bayern, scaturiti da un iniziale regalo di Lescott. Nulla di fatto; sul tentativo di contropiede, Kroos abbatte Fernandinho.

76' Ora è Ribery che si carica il Bayern sulle spalle, tutte le azioni passano dal suo piede.

74' Corner per il Bayern, battuto da Ribery per Lahm, che piazzato fuori dall'area cerca l'eurogol. L'arbitro però ferma il gioco per una irregolarità di Alaba su Zabaleta.

70' Ora i bavaresi hanno alzato il baricentro e cercano, tramite il consueto possesso palla ad oltranza, di trovare varchi nella retroguardia inglese.

69' Guardiola rispolvera il 'falso nueve', fuori Mandzukic e al suo posto Shaqiri.

68' Con un altro gol, il City sarebbe primo in classifica. A scontri diretti pari, si valuta la differenza reti negli scontri diretti, e il maggior numero di gol segnati in trasferta. All'andata fu 1-3 per il Bayern.

64' GOOOOOOOOOOL! MILNEEEEER!! ANCORA IL MANCHESTER CITY, CHE RIBALTA LA PARTITA! Cross da destra di Navas, a vuoto sia Boateng che dzeko, arriva dalle retrovie Milner che allarga il piattone e batte Neuer sul secondo palo!! CHE PARTITA, 2-3 CITIZENS

62' Riprende ad attaccare il Bayern, dopo aver sciupato il doppio vantaggio. Cross pericoloso di Alaba, che attraversa tutta l'area di rigore.

59' KOLAROOOOOV, SPIAZZA NEUER!!!! 2-2, RIMONTA COMPLETATA!! Resta qualche dubbio sul fallo da rigore, Dante non sembra aver toccato Milner

58' CALCIO DI RIGORE PER IL CITY, FALLO DI DANTE SU MILNER!

56' Esce Mario Gotze e subentra Javi Martinez.

54' Duello senza esclusione di colpi tra Dzeko e Dante, i due sembrano non aver fatto amicizia.

52' GRANDE AZIONE DEL CITY! David Silva, sempre lui, dal fondo serve l'accorrente Dzeko che gira in corsa con il mancino. Para Neuer, non senza qualche difficoltà.

50' Quando il Bayern sviluppa la sua manovra, è sempre uno spettacolo. Alaba, liberato sulla sinistra, prova il cross rasoterra, chiude in angolo Zabaleta.

49' Molto attivo Milner in questo avvio di ripresa. Prova a scendere sulla destra, ma lo chiude con eleganza Lahm.

48' Subito propositivo il City, sponda di Dzeko per Navas, che prova il destro di controbalzo, rimpallato da Dante.

46' Riprende la partita, stessi 22 in campo.

46+1' FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO, 2-1 PER I PADRONI DI CASA. Avvio a mille all'ora degli uomini di Guardiola, che al decimo minuto sono già avanti di due reti, seppur entrambe in fuorigioco. Accorcia poco prima della mezz'ora David Silva, riportando in partita i Citizens.

45' GRANDISSIMO TACCO DI MANDZUKIC PER MULLER, che viene anticipato prima della battuta. Chiude in avanti il Bayern, un minuto di recupero.

43' AMMONITO MILNER, era diffidato, salterà l'andata degli ottavi. Fallo inutile, a centrocampo.

42' Splendido filtrante di Ribery per Gotze, CHIUDE TUTTO HART!!

40' Amminiti in rapida successione, prima Dante e poi Edin Dzeko, per un brutto intervento sullo stesso Dante.

35' Scappa a sinistra James Milner, cambio di gioco per Navas, il cui cross per Dzeko è allontanato dalla retroguardia bavarese. Ha rallentato il ritmo la squadra di Guardiola, il City respira e prova a rendersi pericoloso.

34' Ancora Ribery, tenta la fuga sulla sinistra, entra in area ma viene chiuso in extremis da Lescott, che sta pian piano entrando in partita dopo un inizio difficile.

33' Interessantissimo il duello tra due velocisti come Navas e Alaba, finora è quella la fascia più sondata. Fatica invece il neo entrato Zabaleta ad arginare le scorribande di Ribery.

30' Che rischio Kolarov! Nel tentativo di rinviare, colpisce in pieno Mandzukic, la sfera si impenna e quasi sorprende Joe Hart.

27' GOOOOOOOOOOOOOOL!! DAVID SILVA!! ACCORCIA LE DISTANZE IL MANCHESTER CITY CON LO SPAGNOLO!! Gran cross di Navas che taglia tutta l'area, arriva sul secondo palo Milner, che di testa rimette in mezzo per l'accorrente Silva che, tutto solo, insacca. 2-1!!

25' Ci prova da fuori Fernandinho, ma il suo destro è alto. Piccoli segnali di risveglio del City.

24' Ribery scherza sulla linea di fondo con Zabaleta, finta e controfinta, si guadagna un corner.

22' E' uscito Micah Richards, per problemi fisici, al suo posto Zabaleta.

20' In totale controllo il Bayern Monaco, che si erge sulle cime del doppio vantaggio e può gestire in tutta calma. Ad onor del vero, è necessario sottolineare come entrambi i gol dei bavaresi siano viziati da un'iniziale posizione di fuorigioco, di Muller prima e di Gotze sul raddoppio.

17' Alaba sfonda sulla sinistra, il suo cross per Mandzukic è preda di Micah Richards, che si rifugia in corner.

14' Prova a riprendersi dal duro colpo il City, prima iniziativa degli inglesi in area bavarese. Sponda area di Dzeko per il compagno a rimorchio, il destro al volo è respinto da Neuer.

10' GOTZEEEE!! RADDOPPIO DEL BAYERN!! NON C'E' PARTITA ALL'ALLIANZ ARENA!! Sugli sviluppi di un corner, la sfera finisce sui piedi di Mandzukic, il suo tiro è rimpallato e finice sul destro di Gotze che, a tu per tu con Hart, non sbaglia. 2-0 BAYERN!!

9' Dante!! Incorna sulla punizione dalla destra, palla centrale, presa bassa di Hart.

8' Retroguardia dei Citizens che fatica tremendamente a contenere le frecce bavaresi. Lescott atterra Ribery, punizione interessante sull'out di destra.

6' Manchester City colpito a freddo, prova ora a mettere fuori il naso dalla propria metà campo, per la prima volta nel match.

4' MULLEEEEEEER!! BAYERN IN VANTAGGIO, DOPO NEMMENO 5 MINUTI!! Lancio millimetrico di dante, che pesca Thomas Muller, in leggera posizione di fuorigioco. Il tedesco, a tu per tu con Hart, lo infila con il mancino. 1-0 BAYERN!

2' Rischia subito grosso il City, che si complica la vita. Doppio retro passaggio verso Hart, che viene spiazzato dal suo compagno Lescott. Per loro fortuna, la palla termina in corner. In costante proiezione offensiva i bavaresi, non esce il City.

1' Iniziato il match, possesso palla come da copione per i padroni di casa, in maglia blu. Attende il City, in divisa bianca.

20:45-

20:45- Minuto di silenzio in memoria di un uomo che ha fatto la storia, NELSON MANDELA. Esposto uno striscione: MADIBA, THE WORLD WILL NEVER FORGET.

20:43- Squadre già sul terreno di gioco, risuona nell'aria il solenne inno della UEFA Champions League. Buona partita a tutti!!

20:40- Le squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento sul prato dell'Allianz Arena

20:38- Ricordiamo che entrambe le squadre sono già qualificate al turno successivo, resta solo da decidere chi delle due passerà il turno come prima. Attualmente, il Bayern comanda con 15 punti, ed il City insegue a 12. Per il sorpasso, i Citizens dovranno vincere con il risultato minimo di 3-0, per via della vittoria dei bavaresi per 1-3 nel match di andata all'Etihad Stadium.

20:35- Grande ex della partita, Martin Demichelis, ora al Manchester City, dopo una lunga militanza in Baviera.(fonte UEFA.com)

20:25 - L'account Twitter ufficiale dei bavaresi documenta l'arrivo della squadra all'Allianz Arena

20:15 - Subito una sorpresa da parte di Pep Guardiola che schiera il capitano Lahm, che inizialmente sembrava destinato alla panchina. Manuel Pellegrini ripropone tra i titolari Joe Hart, dopo i misfatti dell'ultimo mese, che lo avevano relegato in panchina.

20:10 - Benvenuti su VAVEL, un caloroso benvenuto da Alberto Coriele. Commenterò per voi la supersfida dell'Allianz Arena tra Bayern Munich e Manchester City. diamo subito uno sguardo alle formazioni:

TEAM NEWS: Hart, Kolarov, Lescott, Demichelis, Richards, Fernandinho, Garcia, Milner, Silva, Navas, Dzeko #bayernvcity #mcfc — Manchester City FC (@MCFC) 10 Dicembre 2013

Line up / Aufstellung FCB: Neuer - Dante, Thiago, Ribéry, Mandzukić, Boateng, Götze, Lahm (K), Müller, Alaba, Kroos | ^M.Hörwick — FC Bayern München (@FCBayern) 10 Dicembre 2013

19:30 - Bayern Munich - Manchester City, alle ore 20:45 all'Allianz Arena, in diretta su VAVEL; il direttore di gara sarà lo spagnolo Borbalan. I tedeschi hanno finora collezionato 10 vittorie, 5 pareggi e due sconfitte in casa contro avversarie inglesi, senza contare la sconfitta in finale nel 2012, all'Allianz arena, che viene però considerato campo neutro per quell'occasione.

Probabili formazioni:

19:35 - Sempre in tema Pallone d'Oro, in settimana è intervenuto Thomas Muller, compagno di squadra di Franck Ribery al Bayern, per sostenere la candidatura del suo numero 7. Queste le sue parole: "Franck non è un giocatore con molti colpi da solista, lui è più a servizio della squadra, e ciò permette alla squadra di creare molte occasioni e problemi alle difese avversarie. Merita il Pallone d'Oro, è un giocatore eccezionale"

19:30 - Assenti illustri da entrambe le parti in questa sesta giornata della fase a gironi di Champions League: per i bavaresi, non saranno della partita Robben, Schweinsteiger e il capitano Lahm. Dal canto suo, Pellegrini non potrà contare sul contributo di Yaya Tourè, squalificato, e di Jovetic, Clichy e Nastasic, tutti e tre fuori per infortunio.

19:25 - All'andata fu un monologo tedesco, con gli inglesi sotterrati dai colpi dei ragazzi di Guardiola. 1-3 il risultato finale, complice il tardivo risveglio della squadra di Pellegrini nel finale di partita. Andarono in rete prima Ribery, con la gentile collaborazione di Joe Hart, e nella ripresa i bavaresi chiusero il discorso grazie alle marcature di Muller e Robben, prima del gol della bandiera, siglato dallo squalo Negredo.

19:20 - Nella giornata di ieri è stata diramata la lista dei tre finalisti per il Pallone d'Oro, che verrà consegnato il 13 gennaio 2014 a Zurigo. I tre candidati sono Franck Ribery (BAY), Cristiano Ronaldo (REAL), Lionel Messi (BAR). Escluso, un po' a sorpresa, Zlatan Ibrahimovic, che dopo una grandissima stagione al Paris Saint Germain, ambiva a conquistare il prestigioso premio di France Football.

19:15 - Questa la situazione del girone D di Champions League:

Classifica Girone D UEFA Champions League SQUADRE PUNTI V P S Bayern Munich 15 5 0 0 Manchester City 12 4 0 1 CSKA Mosca 3 1 0 4 Viktoria Plzen 0 0 0 5

18:10 - Sabato, il Bayern Munich ha umiliato il Werder Brema, battendolo per 7-0 a domicilio. Per i bavaresi, tripletta di Franck Ribery, poi reti di Van Buyten, Mandzukic, Muller e Gotze, a corredo di una goleada incredibile, che rafforza il primo posto davanti al bayer Leverkusen, a -4. Sempre più lontano il Dortmund di Klopp, distanziato ben 10 punti.

Mentre gli inglesi sono stati bloccati sul pari contro il Southampton di Pochettino, che continua a navigare nei piani alti della classifica di Premier. Questa la perla di Pablo Daniel Osvaldo, che ha fissato il risultato sull' 1-1, pareggiando il gol del vantaggio dei Citizens siglato dal Kun Sergio Aguero. I 'cugini rumorosi', come li battezzò Ferguson, sono ora quarti in classifica, a -6 dalla capolista Arsenal.





19:05 - I bavaresi, sotto la guida del catalano, stanno agevolmente controllando la Bundesliga, proseguendo ottimamente il lavoro cominciato con Heycknes la scorsa stagione, culminato con il Treble. I Citizens procedono a corrente alterna, passando da prestazioni di altissimo livello, vedi la sfida con il Tottenham ed il derby di Manchester, a deludenti passi falsi, come Cardiff, Southampton, Sunderland.

19:00 - Bayern Munich - Manchester City, supersfida questa sera all'Allianz Arena tra due squadre comunque già qualificate agli ottavi. La partita, valevole per il girone D della UEFA Champions League, vede affrontarsi le due corazzate di Guardiola e Pellegrini, che hanno fatto del calcio offensivo il loro credo.