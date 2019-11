Live Olympiacos - Anderlecht in Champions League

22:40 - Serata da brividi per l'Olympiacos che alla fine festeggia gli ottavi di finale, sarebbe stato pazzesco non vincere stasera con tre rigori a favore e in tripla superiorità numerica. Alla fine è decisivo lo scontro diretto vinto qui ad Atene contro il Benfica.

90+4' - DOMINGUEZ TRASFORMA! Battuto Mitrovic che è andato a fare il portiere.

90+3' - Espulso Proto! Terzo rigore per l'Olympiacos e Anderlecht in otto! Una partita incredibile!

90' - Tre minuti di recupero.

89' - Ultimi cambi della partita: Ndinga per Fuster e Acheampong per Vanden Borre.

88' - In nove l'Anderlecht! Secondo giallo per N'Sakala che stende Weiss.

84' - Sinistro a scendere di Fuster alto di poco sopra la traversa.

83' - Entra Tielemans nell'Anderlecht al posto di Praet.

81' - Salvataggio di Proto su conclusione ravvicinata di Olaitan, l'Olympiacos non riesce a chiuderla!

79' - Olaitan prova il diagonale, Proto blocca a terra.

77' - L'atmosfera è davvero surreale! L'Olympiacos non riesce a chiudere questa partita, l'attesa è per una buona notizia da Lisbona.

73' - Roberto! Sugli scudi il portiere dell'Olympiacos che manda in angolo l'ottimo tiro al volo di Gillet. L'Olympiacos sta vedendo i sorci stasera!

72' - ANCORA PROTO!!! Secondo rigore parato dall'estremo difensore belga, questa volta è Weiss a vedersi neutralizzato il tiro!

71' - SECONDO RIGORE PER L'OLYMPIACOS! Weiss dà a Campbell e detta il passaggio di ritorno al compagno, N'Sakala lo atterra.

67' - Pericolo per l'Olympiacos! Mitrovic vince un contrasto in area e serve Gillet, salva tutto Roberto.

65' - Nervoso l'Anderlecht: si prende il giallo anche Kljestan.

64' - Ammonito Mitrovic.

63' - Dominguez scalda il destro, pallone a lato.

61' - Gol del Benfica con Gaitan, ora l'Olympiacos non può sbagliare. Intanto standing ovation per Saviola che lascia il campo, al suo posto Dominguez.

58' - SAVIOLAAA! Si riscatta l'argentino dopo il rigore sbagliato, doppietta per lui! Olaitan serve sulla corsa Weiss, palla ribattuta dalla difesa belga che arriva a Fuster: conclusione sporca che Saviola corregge di giustezza in scivolata.

54' - Entra subito in partita Weiss. Progressione e tiro che termina a lato.

53' - Doppia sostituzione. Nell'Olympiacos entra in campo Weiss al posto di Machado, mentre nell'Anderlecht Nuytinck subentra a Milivojevic.

52' - Ammonito Fuster per fallo tattico.

50' - PROTO PARA!!! Saviola non angola troppo il tiro e Proto respinge.

49' - Calcio di rigore per l'Olympiacos! Fallo di mano di Kouyaté su conclusione di Saviola e cartellino rosso per il difensore belga che era già ammonito.

46' - Comincia il secondo tempo!

21:35 - Il Benfica ha pareggiato contro il PSG! Per adesso non cambia ancora nulla, è sempre l'Olympiacos qualificato. La situazione resta in bilico e serviranno altri 45' per conoscere il nome di chi accompagnerà i francesi agli ottavi di finale.

46' - Finisce il primo tempo! Ad Atene è 1-1 tra Olympiacos e Anderlecht.

45' - Sul tiro di Campbell c'è la deviazione decisiva di un difensore dell'Anderlecht che mette fuori causa Olaitan sotto porta.

40' - Quasi in contemporanea al gol degli ospiti arriva la notizia che il PSG è in vantaggio a Lisbona, a rendere meno pesante la rete dell'Anderlecht.

39' - PAREGGIO DELL'ANDERLECHT!! KLJESTAN! Si fa sorprendere in contropiede l'Olympiacos, palla persa da Salino: Najar salta l'uomo sulla sinistra, serve Gillet che decide di andare sul sicuro e mandare in gol Kljestan.

34' - GOL DELL'OLYMPIACOS!!! SAVIOLA!!!! Stavolta non sbaglia Saviola che approfitta di una conclusione di Fuster ribattuta, il pallone finisce all'argentino che batte Proto.

33' - Olympiacos vicino al vantaggio! Saviola appoggia per Fuster, da questi nuovamente all'ex asso del Barcellona che manca di poco la porta.

32' - Si stanno allungando le squadre. Campbell calcia dalla distanza, palla telefonata per Proto.

23' - Prova la soluzione diretta dalla destra Olaitan, ma la sua punizione termina alta.

21' - Ammonizione per Milivojevic che ha toccato duro Saviola.

15' - Battuta lenta ma insidiosa di Machado, Proto deve rifugiarsi in angolo.

14' - L'Olympiacos sta cercando di ragionare e non farsi prendere dalla fretta. Adesso Saviola conquista una punizione dai 30 metri.

8' - Si fa vedere in avanti l'Anderlecht, ma la conclusione al volo di Mitrovic è debole e imprecisa.

7' - Ammonito Kouyaté che interrompe lo scatto sulla sinistra di Olaitan.

5' - Parte forte l'Olympiacos! Saviola atterrato al limite dell'area, possibilità interessante per i padroni di casa.

2' - Subito un episodio dubbio nell'area di rigore belga: N'Sakala con il braccio sulla conclusione al volo di Campbell, Stark lascia correre.

1' - Iniziata! Calcio d'inizio dato dall'Olympiacos che attacca verso destra in maglia nera.

20:45 - Quasi tutto pronto per l'inizio di questa importantissima partita, naturalmente aggiorneremo anche sulla gara tra Benfica e PSG.

20:40 - Giocatori nel tunnel, grande concentrazione sulle facce dei 22 in campo. L'Olympiacos ha assoluto bisogno di vincere, ma l'Anderlecht non intende recitare il ruolo di vittima sacrificale.

20:30 - Arbitro importante per questa sfida, a dirigerla sarà il tedesco Stark. Il fischietto teutonico è diventato internazionale nel 1999 a soli 30 anni e ha diretto la finale di Europa League 2012 tra Atletico Madrid e Athletic Bilbao.

20:25 - Queste le formazioni ufficiali.

20:20 - Da seguire anche l'altra partita del girone tra Benfica e PSG, fondamentale soprattutto se l'Olympiacos non dovesse vincere. In quel caso i greci dovrebbero sperare in risultato identico oppure peggiore al loro da parte dei portoghesi contro la leader del girone C.

20:10 - L'Olympiacos non vuole fare calcoli: gli basta vincere per passare agli ottavi. Allora dentro tutte le stelle a disposizione di Michel, con Saviola titolare e Olaitan chiamato al gravoso compito di sostituire l'assente Mitroglou. Al contrario l'Anderlecht non ha più nulla da chiedere alla Champions, allora spazio a tanti giovani che hanno l'occasione di mettersi in mostra su un palcoscenico di questa importanza.

19:45 - Buonasera dal Karaiskakis di Atene, dove l'Olympiacos si gioca la qualificazione agli ottavi di finale. L'Anderlecht vuole invece chiudere con onore la sua avventura europea.

19:30 - L'Olympiacos ha l'occasione di sfatare la maledizione delle ultime due edizioni di Champions, dove non è mai riuscito a superare lo scoglio del girone (l'anno scorso fu inutile la vittoria all'ultima giornata contro l'Arsenal). L'ultima volta che gli ellenici hanno raggiunto gli ottavi è stata nel 2009/2010. L'Anderlecht ha confermato la tradizione negativa che non lo vede andare mai oltre il girone, anche se l'anno scorso è arrivato ai sedicesimi di Europa League.

19:00 - Questa sera l'Olympiacos non potrà contare sullo squalificato Maniatis, mentre i giocatori diffidati che rischiano di saltare la gara d'andata dell'eventuale ottavo di finale sono Manolas, Papasavvas e Weiss. L'assenza più pesante è però quella di Mitroglou, match winner dell'andata che si era infortunato al ginocchio nell'ultimo impegno europeo contro il PSG. Anderlecht orfano di Bruno squalificato.

18:45 - L'Anderlecht ha invece incrociato spesso formazioni greche nelle sue scorribande europee. In Champions League ha pareggiato due volte con l'AEK Atene nel 2006, fu doppia X anche nella Coppa Campioni 1991/1992 con il Panathinaikos. Nella Coppa UEFA 2003/2004 ha perso entrambi i confronti sempre con il Panathinaikos, mentre ha incontrato per due edizioni consecutive dell'Europa League (2010/2011 e 2011/2012) l'AEK Atene e ha vinto ben tre partite su quattro.

18:30 - L'unico precedente dell'Olympiacos con squadre del Belgio risale alla Champions League 2009/2010, quando condivideva il girone dello Standard Liegi. La prima partita fu vinta dagli ellenici 2-1 in casa (il gol del pareggio fu firmato proprio da Mitroglou), mentre nel ritorno lo Standard si impose 2-0. L'Olympiacos arrivò secondo nel gruppo e passò agli ottavi di finale, dove fu eliminato dal Bordeaux.

18:15 - Quello di stasera è il quarto confronto nelle competizioni UEFA tra le due squadre. Oltre alla partita d'andata, si erano già confrontate nella Coppa dei Campioni 1974/1975: negli ottavi di finale l'Anderlecht vinse 5-1 la partita d'andata, rendendo vano il 3-0 dell'Olympiacos nel return match. Il cammino dei belgi si sarebbe interrotto allo step successivo, eliminati senza storie dal Leeds United.

18:00 - Equilibrato fino adesso il campionato belga. L'Anderlecht è al terzo posto con 37 punti e quest'anno sta trovando una feroce competizione per la riconferma al titolo, con Standard Liegi e Bruges rispettivamente primo e secondo, senza contare lo Zulte-Waregem che ha i suoi stessi punti. Anderlecht che è il miglior attacco e la terza difesa meno battuta.

17:45 - In campionato l'Olympiacos conduce con un ragguardevole vantaggio di 8 punti sul PAOK secondo. La squadra di Michel ha l'attacco nettamente migliore del torneo, 43 gol all'attivo (un'enormità considerando che il PAOK ne ha segnati "appena" 25) e soltanto 4 reti subite in quattordici partite. Numeri da paura che lasciano intendere come la squadra di Michel sia favoritissima per il 41o titolo della sua storia, il quarto consecutivo.

17:30 - Van den Brom, allenatore dell'Anderlecht, avverte i greci che non è intenzione della sua squadra fare regali: "Nel calcio non esiste di tirare i remi in barca, le competizioni si giocano fino alla fine, soprattutto a livello europeo. Se non avessimo più nulla da dire, saremmo rimasti a Bruxelles: invece siamo qui e vogliamo giocarci la partita, magari vincerla. Non nutro alcuno spirito di rivincita per il ko dell'andata, anche se secondo me quella è stata in assoluto la nostra prova migliore. Inoltre, un buon risultato in Champions potrebbe esserci utile per trovare stimoli positivi da impegnare nelle ultime partite dell'anno in campionato". (foto: dhnet.be)

17:00 - Nella conferenza stampa della vigilia, l'allenatore dell'Olympiacos Michel non vuole brutte sorprese dall'ultimo impegno del girone: "Vogliamo vincere perché nel nostro cammino abbiamo dimostrato di meritare la qualificazione. I giocatori capiscono benissimo l'importanza di questa sfida, basta passeggiare per strada e capire quanto sia decisivo il match con l'Anderlecht. Torniamo al momento del sorteggio: se qualcuno allora ci avesse detto che saremmo potuti arrivare a giocarci la qualificazione all'ultima partita, lo avremmo preso quasi per pazzo. Soltanto noi abbiamo il desiderio di vincere, mentre per loro non cambia assolutamente nulla". Ad accompagnare il tecnico spagnolo c'era il difensore e capitano dell'Olympiacos Avraam Papadopoulos: "Accedere agli ottavi di finale è una grossa sfida per noi e per lo stesso club. La qualificazione è un grosso incentivo per tutti, di partite così ne ho giocate molte e so quanto è importante la posta in palio. Il nostro obiettivo è rendere felici i tifosi e andare tra le migliori 16". (foto: olympiacos.org)

16:45 - Nella partita d'andata l'Olympiacos non ha avuto difficoltà a vincere in Belgio (3-0), con tripletta decisiva di Mitroglou che in questa edizione della Champions ha segnato solamente in quella gara (stasera è peraltro indisponibile). Alle sue spalle il secondo marcatore della squadra greca è il difensore Manolas con 2 reti, seguito da Dominguez e Yatabaré. L'Anderlecht ha mandato in rete appena tre giocatori (Bruno, de Zeeuw e Mbemba) tutti quanti con un centro a testa.

16:30 - Resta solo un posto disponibile per gli ottavi di finale di Champions League: lo vuole conquistare l'Olympiacos, ma per essere certi di arrivarci i greci devono battere l'ormai eliminato Anderlecht. In caso di mancato successo stasera, gli ellenici dovranno sperare che il Benfica (impegnato contro il già qualificato PSG) non faccia un risultato migliore del loro.