Live Viktoria Plzen - CSKA in Champions League

Finale a sorpresa a Plzen! Il CSKA saluta il palcoscenico europeo, mentre per il Viktoria Plzen, che ha saputo inseguire con determinazione la vittoria, inizia il sogno Europa League.

90'3. Fischio finale!

90'3. Ammonito Bakos. Finale nervoso a Plzen.

90'2. ESPULSO WEMBLOOM!

90'1. Musa viene sostituito da Vitinho.

90'. GOOOL! VIKTORIA PLZEN IN VANTAGGIO ALLO SCADERE! WAGNER BEFFA AKINFEEV ALL'ULTIMO MINUTO!

86'. Fuorigioco di Rajtoral.

85'. A Plzen inizia a calare la nebbia.

81'. Conclusione da fuori di Horvath di poco al lato.

80'. Ammonito Schennikov.

76'. GOOOL! KOLAR STACCA DI TESTA SUL CROSS DI HORAVA E INFILA IN RETE PER IL PAREGGIO!

74'. Cambio nel CSKA: dentro Zuber, che sostituisce Milanov.

74'. Gol del Viktoria annullato per fuorigioco di Cisovsky.

72'. La reazione del Viktoria Plzen non si è fatta aspettare: Akinfeev costretto più volteall'intervento.

67'. ESPULSO DZAGOEV! CSKA in inferiorità numerica per un brutto fallo del numero 10 a palla lontana.

65'. GOOOL! CSKA IN VANTAGGIO! MUSA SFRUTTA AL MEGLIO IL CROSS DI HONDA E BEFFA KOZACIK CON UN GRAN COLPO DI TESTA!

63'. Ci prova Tecl! Il numero 9 del Viktoria cerca di sfruttare il calcio di punizione di Horvath deviando di testa, ma la palla termina di poco alta sopra la traversa.

60'. Occasione per il CSKA! Dzagoev conclude in porta con un potente rasoterra, ma trova Kozacik.

57'. Prima sostituzione anche per il Viktoria: fuori Duris, al suo posto Kovarik.

52'. Primo cambio del match: nel CSKA Honda sostituisce Tosic.

50'. Confusione nell'area del CSKA: il Viktoria non riesce ad approfittare delle difficoltà difensive degli ospiti.

49'. Dzagoev conclude a rete ma Kozacik salva il risultato!

46'. Rajtoral conclude subito in porta. Non trova lo specchio ma guadagna un corner.

45'. Inizia la seconda frazione a Plzen!

21:44. Con questo risultato il CSKA giocherebbe l'Europa League, mentre il Viktoria lascierebbe le competizioni europee.

45'. Termina il primo tempo sullo 0 a 0.

38'. Duris, dalla sinistra, prova a concludere in porta ma non calibra il tiro e la palla termina al lato.

31'. Occasionissima per il CSKA! Musa solo davanti al portiere spreca concludendo direttamente sulle braccia di Kozacik, che si fa trovare pronto.

28'. Il CSKA prova a rispondere con Tosic, ma la sua concusione è troppo debole. Nessun problema per Kozacik.

26'. Occasione per il Viktoria! Tecl conclude dal limite, ma Akinfeev salva la porta con un grande intervento!

24'. Ammonito Prochazka per un brutto intervento su Musa.

21'. Azione pericolosa del Viktoria, ma nella confusione in area di rigore nessuno riesce a deviare in porta.

13'. Il Viktoria spinto dal calore del pubblico prova a rendersi pericoloso, ma il CSKA si chiude bene in difesa.

9'. Kolar cerca il gran gol da fuori area, ma la palla termina al lato.

7'. Colpo di testa di Horava che termina direttamente fra le braccia di Akinfeev.

3'. Ancora una conclusione da fuori, questa volta da parte di Horava.

1'. Tosic prova subito con una conclusione da fuori ma non trova lo specchio della porta.

0'. Fischio d'inizio!

20:42. Le due squadre sono già sul terreno di gioco. Suona l'inno della Champions League!

20:38. In panchina per il CSKA Mosca: Chepchugov; Vasin; Nababkin; Honda; Zuber; Vitinho; Bazelyuk.

20:37. La panchina del Viktoria: Bolek; Hejda; Hubrik; Reznik; Kovarik; Wagner; Bakos.

20:29. La temperatura a Plzen è piuttosto bassa, al momento si registrano 4 gradi. Le due squadre stanno completando il riscaldamento.

20:23. La formazione del CSKA: Akinfeev; Ignashevich; Berezutski; Karavaev; Schennikov; Wembloom; Dzagoev; Elm; Tosic; Milanov; Musa.

20:20. Il Viktoria Plzen scende in campo con: Kozacik; Limbersky; Prochazka; Rajtoral; Cisovsky; Horava; Horvath; Petrzela; Kolar; Tecl; Duris.

20:09. Manca poco alla diretta di Viktoria Plzn - CSKA Mosca. Fra pochissimo le formazioni ufficiali.

19:35 - Benvenuti all’appuntamento con il grande calcio internazionale! Questa sera va in scena la Champions League, e a partire dalle 20:24 potrete seguire la diretta di Viktoria Plzen – CSKA Mosca. Per le due formazioni non ci sono più speranze di approdare agli ottavi di finale: il CSKA scende in campo per confermare il terzo posto nel gruppo D e assicurarsi un posto in Europa League, il Viktoria Plzen cercherà di rovinare la festa agli ospiti con una vittoria per il terzo posto e per l’onore.

Nel gruppo D, la situazione in classifica è già ben definita. I campioni in carica del Bayern Monaco occupano il primo posto a quota 15 punti, grazie alle 5 vittorie conquistate in 5 partite: questa sera contro il Manchester City cercheranno di mantenere l’imbattibilità. E proprio gli inglesi seguono, in seconda posizione, con 12 punti e la qualificazione in tasca: mettere in difficoltà i tedeschi non sarà impresa facile nella sfida di oggi.

Il Viktoria Plzen è reduce da una vittoria in campionato, dov’è secondo in classifica a -5 dallo Sparta Praha. Il CSKA, da parte sua, non attraversa un buon momento: quinta posizione in classifica e due sconfitte nelle ultime tre giornate. L’ultima davanti ai propri tifosi, contro il Krasnodar, che si è imposto per 1 a 0. La diretta di Viktoria Plzen – CSKA Mosca è su Vavel a partire dalle 20:45.

Quella di questa sera, comunque vada, sarà una partita storica per il Viktoria Plzen: l’ultima sotto la guida di Pavel Vrba, che lascia dopo 5 anni come allenatore del Viktoria. Il tecnico ha rilasciato un’intervista esclusiva a un quotidiano regionale e ha parlato anche del futuro della squadra: “La dirigenza e i giocatori hanno grandi ambizioni. […] Sono certo che i tifosi continueranno a divertirsi e ad andare allo stadio”.

Al CSKA basta un pareggio per l’Europa League, ma ripetere la vittoria dell’andata sarebbe il miglior modo per uscire dalla Champions League. Nella partita d’andata in casa, il CSKA, dopo un inizio non troppo entusiasmante e un gol subito dopo solo 4’ di gioco, ha conquistato i tre punti in rimonta grazie ai gol di Honda e Tosic, e all’autorete di Reznik. Alle 20:45 potrete seguire la diretta di Viktoria Plzen – CSKA Mosca.

Per quanto riguarda gli altri gruppi, c’è ancora tanto da decidere. Nel gruppo A il Manchester United già qualificato, deve vincere per confermare il primato in classifica, davanti allo Shaktar Donetsk. La terza posizione è occupata dal Bayern Leverkusen, che si consola con un posto in Europa League ai danni della Real Sociedad, ultima.

Nel gruppo B la lotta per la qualificazione è tra Galatasaray e Juventus: ai bianconeri basterebbe un pareggio per conquistare gli ottavi di finale. Il Real Madrid, impegnato al Santiago Bernabeu contro il Copenaghen, non ha preoccupazioni, perché già sicuro della qualificazione e del primo posto. Il Copenaghen ha ancora una possibilità per passare il turno, ma servirebbe una vittoria a Madrid e che la Juventus non vinca a Istanbul, oltre a una differenza reti favorevole.

Anche nel gruppo C si lotta per il secondo posto. Se il PSG, primo in classifica, si è già qualificato, non è lo stesso per il Benfica, che segue i francesi a pari punti con l’Olympiacos, al quale basterebbe un successo contro l’Anderlecht per avverare il sogno e approdare agli ottavi di finale.