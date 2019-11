Live Galatasaray - Juventus in Champions League

14:27 - Potete seguire il LIVE di Galatasaray - Juventus qui

23:00 - UFFICIALE! La partita proseguirà domani alle 14 locali, 13 italiane. Si ripartirà dal 30' del primo tempo circa (a discrezione dell'arbitro Proença).

22:30 - I calciatori abbandonano gli spogliatoi. Si vocifera che il recupero della partita potrebbe avere luogo domani pomeriggio alle ore 15.

Qui gli addetti che si affrettano a ripulire il terreno di gioco e a dipingere le linee di rosso. Tutto inutile, perché poco dopo sarebbe arrivato il verdetto di Proença riguardo l'interruzione della partita:

Queste le condizioni del campo da una visuale aerea:

Un'altra immagine del terreno di gioco completamente innevato che ha portato alla decisione del rinvio della partita:

Il pubblico della Turk Telekom Arena inizia ad abbandonare gli spalti.

21:59 - UFFICIALE! La partita è sospesa, si proseguirà domani. Tra poco i dettagli.

L'intensità delle precipitazioni non diminuisce, qui alcuni calciatori del Galatasaray poco prima della sospensione ordinata da Proença:

La situazione sembrava essersi placata, ma improvvisamente è ripreso a nevicare intensamente. La colorazione delle strisce è a buon punto ma difficilmente le condizioni meteorologiche potranno consentire il proseguimento della partita.

Le strisce del terreno di gioco saranno dipinte di arancione: l'operazione avrà la durata di circa 20 minuti salvo ulteriori sorprese.

CLAMOROSO! PARTITA MOMENTANEAMENTE SOSPESA AD ISTANBUL! Le squadre rientrano negli spogliatoi dopo la sentenza del direttore di gara portoghese. Entrano gli addetti al manto erboso per il rifacimento almeno delle linee.

32' Si fa male Eboué che viene portato a bordocampo. Le precipitazioni non diminuiscono d'intensità. Proença sta decidendo il da farsi, soprattutto perché le linee di campo sono impossibili da vedere!

29' Grande cavalcata di Chiellini sulla sinistra, cross in area per Llorente anticipato in corner.

26' Nel giro di due minuti il campo si è improvvisamente imbiancato a causa della neve! Proença chiede la sostituzione del pallone: ne arriva uno arancione!

24' Salgono d'intensità sia il Galatasaray che la neve ad Istanbul. Calcio d'angolo per i padroni di casa, sugli sviluppi Riera si coordina malissimo e calcia alto.

21' Assist interessante di Chiellini per Tevez, anticipato in fallo laterale da Muslera. Sulla rimessa lo stesso argentino non aggancia il pallone.

19' Calcio di punizione di Selcuk Inan, la palla passa la barriera ma termina larga alla destra di Buffon.

18' Arriva invece adesso il primo giallo dell'incontro. Ne fa le spese Marchisio, che paga l'aumento di tensione negli ultimi minuti.

17' LLORENTEEEEEE! Sfiora il vantaggio la Juventus! Grandissimo cross di Vidal, lo spagnolo arpiona il pallone, lo controlla e con la punta del piede cerca la porta: pallone fuori di un'unghia! Che occasione per la Juve!

16' Tevez steso a metà campo da Selcuk Inan, non arriva il giallo per il centrocampista.

13' Affonda Riera sull'out di sinistra, Chiellini vince il corpo a corpo con Drogba che non raggiunge per tempo il traversone.

12' Mette paura il Galatasaray! Errore di Barzagli in fase di impostazione, la squadra di Mancini prova a spingere ma, alla fine, Melo sciupa tutto con un destraccio dei suoi che finisce in curva.

8' Cori e fischi assordanti dei tifosi turchi, ma adesso la Juventus sta uscendo fuori. Tevez va a prendersi un calcio di punizione.

6' Disimpegno impreciso di Bonucci, il Galatasaray guadagna un altro angolo. Partenza timida della Juve che si sta facendo schiacciare.

4' Inizio positivo per i turchi, soprattutto Riera sembra abbastanza avanzato e Sneijder è molto cercato dai compagni.

3' Calcio d'angolo per il Galatasaray, ottenuto dopo una cavalcata di Riera sulla corsia mancina: nulla di fatto.

1' Fischio di Proença, si comincia! Inizia Galatasaray-Juventus!

20:45 - Prima di iniziare il match, bel gesto dei ventidue che si stringono tutti insieme intorno ad uno striscione in favore di Nelson Mandela.

20:42 - Escono dal tunnel i giocatori e il sestetto arbitrale, le due compagini indossano le divise classiche: bianco e nero per la Juve, arancio e rosso per il Galatasaray.

20:40 - Le squadre sono nel tunnel, pronte ad entrare in campo: ci siamo, tra pochissimo si parte!

20:35 - Terminato il riscaldamento, a dieci minuti dal fischio d'inizio il terreno però non è in perfette condizioni a causa della neve che è caduta moderatamente nel pomeriggio. Sono all'opera degli addetti alla cura del campo con il compito di migliorare il drenaggio.

20:20 - Il Direttore Sportivo della Juventus Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni delle televisioni italiane a proposito dell'ambientazione: "Sappiamo che è una bolgia ma, come ha detto ieri Buffon in conferenza, i tifosi non fanno gol. Sarà dura ma abbiamo giocatori di grande esperienza". C'è spazio anche per una piccola nota su un vecchio obiettivo di mercato: "Kolarov è un giocatore di valore, ma non abbiamo mai avviato una trattativa con il Manchester City né siamo intenzionati a farlo".

20:15 - Le squadre sono scese in campo per il riscaldamento: Juve accolta, oltre che dai fischi assordanti della Turk Telekom Arena, da un'iniziativa curiosa dei tifosi turchi che hanno intonato "Bella Ciao" nella loro lingua. Nel frattempo, ad Istanbul ha smesso di nevicare.

20:05 - FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pogba, Marchisio, Asamoah; Tevez, Llorente.

20:05 - FORMAZIONE UFFICIALE GALATASARAY (3-4-1-2): Muslera; Gokhan Zan, Chedjou, Semih Kaya; Eboué, Selcuk Inan, Felipe Melo, Riera; Sneijder; Yilmaz, Drogba.

19:15 - Buonasera e benvenuti alla diretta Galatasaray - Juventus, ultima partita della fase a gironi della Champions League e decisiva per il passaggio del turno. Alla Juve serve un pari per passare, anche se Conte ha già avvertito che la Juve giocherà per i tre punti.

Pochi sono i dubbi di formazioni per le due compagini. Difficilmente Mancini rinuncerà, in una partita così decisiva, all'estro e alla fantasia di un acciaccato Wesley Sneijder. L'olandese agirà presumibilmente alle spalle dei confermatissimi Drogba e Yilmaz. Altrettanto difficilmente il tecnico jesino stravolgerà l'assetto difensivo (si era parlato di una linea a 3): l'unico dubbio è legato alla titolarità di Gulselam, al posto del quale potrebbe giocare Gokhan Zan. Allo stesso modo, Conte schiererà i titolarissimi e conferma il 3-5-2 che in campionato non lascia passare un gol da ben 7 partite (l'ultimo è quello di Rossi il 20 ottobre, ndr). Grazie al ritorno di Lichtsteiner il modulo potrebbe anche assumere le sembianze di un 4-3-1-2, con Pogba primo indiziato al ruolo di trequartista dietro Tevez e Llorente.

La partita sarà diretta dal portoghese Pedro Proença. Un professionista di tutto rispetto, internazionale da 10 anni ed eletto miglior arbitro del 2012, anno in cui ha diretto le due finali delle massime competizioni UEFA: quella della Champions League, nel mese di maggio, a Monaco di Baviera, vinta dal Chelsea ai danni dei padroni di casa del Bayern Monaco, e quella dell'Europeo a Kiev, nel mese di luglio, quando la Spagna si impose pesantemente sull'Italia (4-0). La stessa Italia che, poche settimane prima, aveva diretto nella vittoria ai rigori con l'Inghilterra. Il Chelsea è, tra l'altro, l'unica squadra con cui si è misurata la Juve sotto la guida di quest'arbitro: il confronto risale allo scorso settembre e a Stamford Bridge finì 2-2. Proença ha già arbitrato, inoltre, due volte l'Inter e una volta il Napoli, che nelle occasioni non hanno mai perso. I bianconeri si augurano che questa tradizione favorevole non si interrompa stasera.

Curiosamente, gli unici due precedenti ad Istanbul risalgono entrambi a fasi a gironi della Champions (1998 e 2003) ed entrambe le partite sono state giocate il 2 dicembre. La Juve non ha mai vinto qui, dove ha ottenuto un pareggio e una sconfitta. In ogni caso, anche oggi la vittoria non sarebbe statisticamente obbligatoria. Nei 5 scontri totali il segno ricorrente è proprio il pareggio (3), mentre le vittorie sono soltanto una a testa. Nel match di ottobre la Juventus ci andò vicina, ma fu raggiunta nel finale, un minuto dopo essersi portata in vantaggio, da un gol di Umut Bulut.

La situazione non è molto da quella dello scorso anno. Nel 2012, sia Juventus che Galatasaray strapparono il pass per gli ottavi di finale vincendo in trasferta rispettivamente sui campi di Shakhtar e Braga. Adesso una delle due abbandonerà la massima competizione europea e scivolerà in Europa League attraverso il terzo posto del girone, perché il Real Madrid ha già compiuto il suo dovere e, grazie ai 3 punti ottenuti due settimane fa proprio contro i turchi, è certa della prima piazza del raggruppamento, potendo inoltre godere di un sorteggio più morbido. Dodici mesi fa fu un autogol di Kucher propiziato da Giovinco a garantire la qualificazione alla Juve. Giovinco che non sarà disponibile per la trasferta, al pari di Pirlo, assenza pesantissima per Conte. L'unico indisponibile per il Galatasaray è altrettanto prestigioso: si tratta infatti di Hamit Altintop.

Adesso sì che è una partita da dentro o fuori. Adesso Galatasaray - Juventus è, per entrambe, la partita più importante della stagione. I bianconeri nell'ultimo turno hanno scavalcato in classifica la squadra di Mancini, grazie alla vittoria ottenuta ai danni del Copenaghen al pari della sconfitta dei turchi sul campo del Real Madrid. Niente calcoli, niente supposizioni: stasera si gioca per vincere, anche se a Conte, consapevole ma per nulla spaventato dall'accoglienza infernale che gli riserverà la Turk Telekom Arena di Istanbul, basterà un pareggio. Dalla propria parte ci saranno 50mila sostenitori, ma il Galatasaray, nonostante lo straordinario peso offensivo rappresentato dalla coppia Drogba-Yilmaz azionata da Sneijder, è una squadra che presenta qualche punto debole in retroguardia.