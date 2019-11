Live Manchester United - Shakhtar Donetsk in Champions League

22.37: VIDEO GOL MANCHESTER UNITED - SHAKHTAR DONETSK: il gol al 67' di Jones. Con questo è tutto per stasera: il gruppo A si chiude con Manchester United a 14 punti, Bayer Leverkusen a 10, Shakhtar a 8 e Real Sociedad a 1. United e Bayer agli ottavi, Shakhtar in Europa League, la Real eliminata. Da Francesco Guarino grazie e appuntamento alla prossima.





22.36: REAL SOCIEDAD - BAYER LEVERKUSEN 0-1: lo Shakhtar è in Europa League, il Bayer Leverkusen mette la freccia e sorpassa all'ultima giornata.

22.34: Non un bel Manchester, uno Shakhtar deludente soprattutto nella ripresa, quando c'era da spingere per cercare il gol. Una rete di Jones sugli sviluppi di un corner al 67' basta a Moyes per ritrovare vittoria e sorriso.

92: FINISCE QUI: MANCHESTER UNITED - SHAKHTAR DONETSK 1-0. Quasi finita anche tra Real Sociedad e Bayer Leverkusen, lo Shakhtar è praticamente in Europa League.

91': VAN PERSIE SFIORA IL 2-0! Tocco morbido col sinistro a scavalcare Pyatov, palla di poco fuori.

90': 2 minuti di recupero.

88': Fuori Buttner, dentro Valencia. Ultimo cambio per lo United. Ferreyra per Luiz Adriano ultima sostituzione nello Shakhtar.

86': Scambio stretto finalizzato col sinistro da Srna. Nulla di preoccupante per De Gea.

84': Lo Shakhtar sembra avere smesso di crederci.

82': Bel diagonale di Cleverley, ancora su calcio d'angolo. Fuori misura.

80': Cambio Shakhtar, Fernando per Fred. Ammonito Kucher.

78': VIDEO GOL: la rete di Jones, che ha portato il risultato sull'1-0 per il Manchester United.

77': Ammoniti Cleverley (fallo) e Srna (proteste).

74': Shakhtar tutto nella metà campo del Manchester United.

70': Ammonito Buttner per fallo su Srna. Intervento duro e in ritardo.

67': Corner per lo United: batte van Persie, un paio di giocatori mancano la deviazione a centro area e la palla arriva a Jones, che calcia forte col destro di prima intenzione. Nulla da fare per Pyatov: MANCHESTER UNITED - SHAKHTAR DONETSK 1-0, si fa durissima ora per gli ucraini.

67': JONES!!! UNITED IN VANTAGGIO, SHAKHTAR CON UN PIEDE IN EUROPA LEAGUE!

65': 25 minuti alla fine, Manchester United - Shakhtar Donetsk 0-0, Real Sociedad - Bayer Leverkusen 0-1: in questo momento Manchester United e Bayer Leverkusen agli ottavi di finale di Champions, Shakhtar Donetsk in Europa League.

63': Doppio cambio nel Manchester United. Entrano van Persie e Cleverley, fuori Young e Giggs. Cambio anche nello Shakhtar, Bernard per Taison.

59': ROONEY, CHE COSA HA PROVATO! Cucchiaio del numero 10 dei Red Devils che incenerisce Pyatov: palla alta sulla traversa di un palmo!

58': Tiro-cross di Young. Pyatov quasi ingannato dalla traiettoria.

53': La notizia del vantaggio del Bayer è sicuramente arrivata agli uomini di Lucescu, la cui foga agonistica è improvvisamente aumentata. Per loro 37 minuti più recupero per vincere questo match, altrimenti saranno in Europa League.

52': Tiraccio di Teixeira che prende più erba che palla.

50': Manchester United pericoloso con Giggs, ma ora serve un gol alla squadra di Lucescu, il pareggio non basta più allo Shakhtar!

49': ATTENZIONE! GOL DEL BAYER LEVERKUSEN CONTRO LA REAL SOCIEDAD!!! In questo momento lo Shakhtar Donetsk è fuori dalla Champions League!

47': PALO ESTERNO DI RAKITSKIY! De Gea battuto, il sinistro del difensore dello Shakhtar sugli sviluppi di un corner pizzica il legno ed esce fuori.

46': Shevchuk murato da Rafael. Inizia a testa bassa lo Shakhtar.

21.47: Ripartiti.

21.46: Le squadre rientrano in campo.

21.37: Kagawa contro Shevchuk nel primo tempo (foto it.eurosport.yahoo.com - REUTERS/Phil Noble)

21.35: Non un primo tempo eccezionale, ma le occasioni da gol non sono mancate. Due grosse palle gol per parte: entrambe sui piedi di Teixeira per lo Shakhtar, entrambe sui piedi (maldestri) di Young per lo United. Letteralmente divorate due occasioni per il vantaggio dall'attaccante inglese.

45': Niente recupero: Manchester United - Shakhtar Donetsk 0-0. Ed è 0-0 anche tra Real Sociedad e Bayer Leverkusen. In questo momento lo Shakhtar è agli ottavi di finale.

44': YOUNG DIVORA UN ALTRO GOL! Recupero a centrocampo di Jones, palla a Rooney ed assist splendido in profondità del numero 10 dei Red Devils. Young è solo davanti a Pyatov da posizione defilata, ma colpisce il pallone di esterno e sparacchia indegnamente sul fondo. Due palle gol colossali sprecate nel giro di 7 minuti dal 28enne di Stevenage.

43': Il Manchester United prova ad alzare il baricentro sul finire del primo tempo.

37': YOUNG DIVORA IL GOL DEL VANTAGGIO! Errore di Srna che perde un contrasto con Young, l'attaccante inglese cerca il pallonetto su Pyatov, ma mette la palla fuori a porta spalancata.

33': Brutta palla persa da Ferdinand, Teixeira lo brucia sullo scatto e mette un bel pallone al centro che Fred ciabatta in malo modo. Ancora occasione per lo Shakhtar.

32': Rooney sfiora il palo su punizione dai 25 metri. Pyatov era in controllo.

28': TEIXEIRA INDEMONIATO! Fa fuori 4 uomini e calcia in corsa da posizione favorevole. Tiro centrale, De Gea si oppone, ma Shakhtar ancora pericolosissimo.

23': Lo Shakhtar inizia ad alzare i ritmi. Si gioca stabilmente nella metà campo dei padroni di casa.

20': Sinistro di Douglas Costa, che si accentra e scarica il tiro. Palla sul fondo, controllata da De Gea,

17': JANUZAZ IMPEGNA PYATOV! Stop, controllo e girata in un fazzoletto di campo del giovanissimo belga: conclusione rapida e violenta, ma centrale. Il portiere ucraino respinge, sulla ribattuta Young spara alto.

16': DE GEA PER POCO NON COMBINA LA FRITTATA! Sbaglia il controllo su un retropassaggio e riesce a liberarsi del pallone solo all'ultimo momento, prima che Adriano glielo soffi. United distratto.

12': TEIXEIRA VICINISSIMO AL VANTAGGIO! Grande verticalizzazione di Taison, Alex Teixeira entra in area e mette il pallone a fil di palo, ma sul fondo. In mezzo c'era Luiz Adriano, solissimo, che avrebbe solo dovuto spingere in porta la palla. Neanche il tempo di parlar male dell'atteggiamento gli ucraini, che arriva l'occasionissima per il vantaggio...

11': Ritmi bassissimi. L'impressione è che lo Shakhtar stia aspettando notizie dall'altro match del girone per iniziare a giocare. Con questo pareggio, ed una X anche in Real Sociedad - Bayer Leverkusen, ricordiamo che passerebbero gli ucraini.

9': Primo tiro del match: conclusione di sinistro di Fred da fuori area. Una telefonata a De Gea.

8': Molto mobile Januzaj, svaria su tutto il fronte offensivo dei Red Devils.

6': Bell'inserimento di Jones sulla fascia destra, più di fisico che di tecnica. Traversone respinto da Pyatov, il rimpallo non lo premia.

4': Inizio di gara prudente da ambo le parti.

20.45: Calcio d'inizio dello Shakhtar, partiti!

20.44: RETTIFICA! Errore nella formazione rilasciata dallo Shakhtar: sulla fascia sinistra, tra i 3 alle spalle di Adriano, c'è Taison e non Bernard.

20.42: La musica della Champions League risuona all'Old Trafford. Divisa bianca con pantaloncini neri e calzettoni a strisce arancio-nere per lo Shakhtar, classica maglia rossa con pantaloncini e calzettoni bianchi per il Manchester United.

20.41: Squadre all'uscita dal tunnel degli spogliatoi: ci siamo!

20.37: Robin van Persie si riscalda, ma oggi partirà dalla panchina. Non è ancora al meglio dopo gli ultimi problemi fisici (foto via Twitter @manutd)

20.35: Un pensiero per Nelson Mandela direttamente dal prato di Manchester (foto 101greatgoals.com)

20.07: Poco più di mezz'ora e le squadre saranno in campo. Nel pomeriggio l'Old Trafford si è rifatto il look per la sfida di stasera tra Manchester United e Shakhtar Donetsk, che seguiremo in diretta live su VAVEL Italia, con aggiornamenti in tempo reale e video dei gol del match...

19.58: Più prevedibili le scelte di Lucescu. C'era il dubbio sui due uomini davanti alla difesa, alla fine toccherà a Fred e Stepanenko. Per il resto nessuna novità, confermato il trio Douglas Costa-Teixeira-Bernard alle spalle di Luiz Adriano. Che ricordiamo per aver segnato lo scorso anno uno dei gol a più basso tasso di fair play della storia della Champions League, "rubando" palla al Nordsjaelland dopo che il suo compagno di squadra Willian l'aveva restituita ai danesi, in seguito ad una palla a due decretata dall'arbitro per l'infortunio temporaneo di un giocatore...

19.54: Moyes mescola un po' le carte. Kagawa recuperato, gioca dal primo minuto; Evra non va neanche in panchina, al suo posto Buttner; Cleverley e Nani lasciano il posto al vecchio e al bambino: Giggs, 40 anni, in cabina di regia, Januzaj, 18, sulla fascia sinistra (foto telegrafi.com).

19.51: FORMAZIONI UFFICIALI, SHAKHTAR DONETSK: Arriva anche la conferma della formazione di Lucescu, eccola.

#Shakhtar team to play @ManUtd: Pyatov, Srna, Kucher, Rakitskiy, Shevchuk, Fred, Stepanenko, Douglas Costa, Teixeira, Bernard, Adriano. #UCL — FC SHAKHTAR DONETSK (@shakhtar_ua) 10 Dicembre 2013

#Shakhtar ubs: Kanibolotskiy, Kryvtsov, Fernando, Hübschman, Bernard, Eduardo, Ferreyra #UCL — FC SHAKHTAR DONETSK (@shakhtar_ua) 10 Dicembre 2013

19.48: FORMAZIONI UFFICIALI, MANCHESTER UNITED: Francesco Guarino per VAVEL Italia e tutti voi, buonasera! Come sempre è Twitter a darci le informazioni più tempestive sulle formazioni dei match e ad esso ci affidiamo: ecco l'ìXI titolare dei padroni di casa, e le riserve. Esordio in Champions League per il fenomeno 18enne Januzaj.

CONFIRMED #mufc XI: De Gea; Rafael, Ferdinand, Evans, Büttner; Young, Giggs, Jones, Januzaj; Kagawa, Rooney — Manchester United (@ManUtd) 10 Dicembre 2013

#mufc subs - @Shakhtar_ua: Lindegaard, Anderson, Cleverley, Nani, Valencia, Hernandez, van Persie — Manchester United (@ManUtd) 10 Dicembre 2013

I Red Devils sono già agli ottavi di finale, i minatori ucraini ondeggiano tra la possibilità di chiudere al primo posto il girone ed una clamorosa retrocessione in Europa League: su VAVEL Italia seguiremo assieme live Manchester United - Shakhtar Donetsk, partita valida per la 6a giornata del gruppo A di Champions League 2013/2014, in diretta con aggiornamenti in tempo reale. Agli uomini di David Moyes un pareggio basterebbe per chiudere al primo posto il girone, ma il segno X potrebbe non bastare - anzi, sicuramente non basterà - alla squadra di Mircea Lucescu. Il Bayer Leverkusen è infatti solo un punto alle spalle degli ucraini e, in caso di non improbabile vittoria sul campo della Real Sociedad ultima nel gruppo A e già fuori dall'Europa, scavalcherebbe lo Shakhtar in caso di mancata vittoria degli ucraini all'Old Trafford. Ma Moyes, dopo i due ko interni in Premier League, non può permettersi altri passi falsi. sarà una partita tutta da vivere (foto manutd.com.pl).

GIRONE A: LA SITUAZIONE - La classifica del girone A vede il Manchester United in prima posizione a quota 11 punti, lo Shakhtar secondo a quota 8, il Bayer Leverkusen terzo a 7 e la Real Sociedad, tagliata fuori da tutti i giochi, con un solo punto in cinque partite disputate. Il Manchester United chiude il gruppo al primo posto se non perde l'incontro di stasera: in caso di vittoria dello Shakhtar, gli ucraini avranno gli scontri diretti a favore (1-1 il risultato all'andata a Donetsk) e quindi, a parità di punti, sarebbero loro a chiudere in testa il girone A. Ma in caso di pareggio i minatori rischiano addirittura di precipitare in Europa League: se il Bayer batte la Real Sociedad, infatti, sale a quota 10, mentre lo Shakhtar rimarrebbe fermo a 9 punti. All'Old Trafford gli ucraini scenderanno in campo con un occhio ai diavoli rossi ed un altro al tabellone. Ma sarà difficile fare affidamento sull'orgolio di una squadra, la Real, che finora ha raggranellato solo un punto in Champions League. Lucescu deve violare il theathre of dreams, impresa riuscita già due volte in Premier negli ultimi 7 giorni, rispettivamente ad Everton e Newcastle, ma ancora da nessuno in questa edizione di Champions League

L'ANDATA - Alla Donbass Arena di Donetsk si è giocato poco più di due mesi fa, il 2 ottobre. La partita tra Shakhtar Donetsk e Manchester United si concluse sull'1-1: sostanziale dominio dei Red Devils per buona parte del match, concretizzata dal gol di Welbeck dopo 18 minuti di gioco, con l'inglese bravo ad approfittare di un disimpegno non eccellente di Rakitskiy. I padroni di casa agguantarono il pari ad un quarto d'ora dalla fine con Taison, autore quasi di un gol-fotocopia rispetto a quello dei Red Devils: rinvio errato di Vidic e destro ravvicinato dell'attaccante brasiliano che non lascia scampo a De Gea.

QUI MANCHESTER: MOYES A CACCIA DEL RECORD (NEGATIVO)? - La panchina di David Moyes è sempre più bollente. Si sapeva che il dopo-Ferguson sarebbe stato tormentato, ma 5 sconfitte in 15 giornate di campionato stanno facendo pendere la bilancia dei giudizi dal lato di coloro che reputavan sin dall'inizio il tecnico scozzese poco adatto a raccogliere l'eredità di sir Alex. Il cammino in Champions del Manchester United, tuttavia, è stato quasi irreprensibile: due pareggi (1-1 con lo Shakhtar e 0-0 con la Real, con l'attenuante del rigore fallito da van Persie) e tre vittorie con ben 11 reti complessive realizzate e solo 3 subite: la metà delle realizzazioni messe a segno in campionato, con però solo un terzo delle partite giocate rispetto alla Premier. Un ko, come già detto, non comprometterebbe la qualificazione, ma sarebbe un ulteriore appiglio per i detrattori del 40enne di Glasgow. E destabilizzerebbe non poco l'ambiente: lo United non perdeva due partite consecutive in casa dal 2002. Una terza sconfitta all'Old Trafford farebbe già entrare Moyes nella storia dei Red Devils, ma dalla porta sbagliata (foto telegraph.co.uk).

QUI SHAKHTAR: LUCESCU NON SI VUOLE FERMARE - Gli ucraini cercheranno per il secondo anno consecutivo di accedere agli ottavi di finale. Sperando, in caso di blitz all'Old Trafford, di trovare magari un'avversaria più malleabile al turno ad eliminazione diretta. E di bissare il record societario del 2010/2011, quando ci volle il Barcellona di Messi per fermare ai quarti di finale l'eccezionale annata degli uomini di Lucescu. Non è più lo Shakhtar "europeo" della stagione 2008/2009 che portò a casa coppa Uefa e Supercoppa Europea, ma la colonia brasiliana dei minatori è tanto discontinua quanto pericolosa. Soprattutto il 23enne Alex Teixeira, già 3 gol in Champions League quest'anno (foto it.uefa.com).

CONFERENZA STAMPA: MOYES VUOLE L'IMBATTIBILITÀ - Il tecnico dei Red Devils non glissa sugli ultimi risultati, ma tiene alto il morale della squadra: "Sarà importante mettersi nella posizione migliore possibile per il prossimo turno, ma il lavoro principale era centrare la qualificazione. Quella parte è stata fatta,adesso vogliamo finire il girone imbattuti. Non siamo stati costanti questa stagione - ammette Moyes - abbiamo giocato molto bene alcune partite in Champions League, non altrettanto bene alcune gare di Premier League. Possiamo migliorare sotto molti aspetti". Il tecnico sottolinea ciò che di buono è stato fatto finora, ma non nasconde un mea culpa: "Sono passate solo poche settimane da quando abbiamo battuto l'Arsenal ed avevamo vinto anche contro il Leverkusen, in queri giorni si parlava molto bene della squadra. Mi assumo tutte le responsabilità per i risultati. Sono certo che le cose miglioreranno".

CONFERENZA STAMPA: LUCESCU NON CREDE ALLA CRISI DELLO UNITED - Uno dei termini più inflazionati per descrivere Mircea Lucescu è quello di "vecchia volpe". Ed ogni sua conferenza stampa ne è la conferma: "Non staranno giocando bene in campionato - dice degli avversari di stasera - ma sono due competizioni diverse, non si possono paragonare. Ho visto le due sconfitte contro Everton e Newcastle. L'Everton era l'ex squadra di David Moyes e ha giocato con grande entusiasmo e motivazioni. Contro il Newcastle hanno perso un po' di incisività. I risultati delle partite, però, dipendono sempre da piccoli dettagli. Fosse stato concesso quel rigore per fallo di mano di un giocatore del Newcastle, forse il risultato sarebbe stato completamente diverso". Sulla possibilità che Moyes faccia turnover, il tecnico rumeno glissa: "Ogni manager conosce la sua squadra dalla testa ai piedi ed ogni manager ha un suo stile. David Moyes ama il turnover, ma ha una grande rosa e quindi la qualità non viene mai a mancare" (foto calcio.befan.it).

PROBABILI FORMAZIONI: MANCHESTER UNITED - Michael Carrick è fermo dal 10 novembre a causa di un infortunio al tendine d'Achille; Kagawa si è allenato ieri e dovrebbe essere pronto per stasera, anche se fose non giocherà dall'inizio. Moyes potrebbe far riposare qualche uomo, ma difficilmente stravolgerà gli equilibri in campo. I Red Devils potrebbero scendere in campo con un 4-4-2: De Gea; Rafael, Vidic, Evans, Evra; Nani, Jones, Cleverley, Young; Rooney, van Persie.

PROBABILI FORMAZIONI: SHAKHTAR DONETSK - Nessun problema di rosa per lo Shakhtar, che non gioca da mercoledì scorso a causa della pausa invernale del campionato ucraino. Lucescu schiererà il suo migliore XI possibile, probabilmente con un 4-2-3-1: Pyatov; Srna, Kucher, Rakitsky, Shevchuk; Fernando, Hubschmann; Douglas Costa, Teixeira, Bernard; Luiz Adriano

L'ARBITRO - Sestetto serbo per dirigere Manchester United - Shakhtar Donetsk all'Old Trafford: arbitro del match sarà il serbo Milorad Mažić, classe 1973, internazionale dal 1° gennaio 2009. Ad affiancarlo i guardalinee Milovan Ristić e Dalibor Djurdjević (SRB), gli assistenti arbitrali aggiunti Danilo Grujić e Miodrag Gogić , quarto arbitro Milan Minić.

