Il Benfica batte il PSG ma agli ottavi va l'Olympiakos

Impresa riuscita a metà al Benfica. I lusitani superano lo scoglio insormontabile battendo 2-1 il PSG ma i tre punti non bastano a qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. I portoghesi, secondi a pari punti con l'Olympiakos, ma in svatanggio negli scontri diretti, dovevano sperare che i greci non battesero l'Anderlecht. L'Olympiakos, invece, ha puntalmente vinto 3-1, rendendo inutile la rincorsa dei lusitani. Il Benfica, infatti, era passato in svantaggio al 37' per la rete realizzata da Cavani. Al 45' e al 58', però, i portoghesi hanno ribaltato il risultato, prima con Lima e poi con Gaitan. Il Benfica chiude il Gruppo C al terzo posto, a 10 punti come l'Olympiakos. Il PSG si conferma primo con 13 punti.

LA CRONACA



Il Benfica sa che una grande prestazione non basterebbe per agguantare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Gli uomini di Jorge Jesus, però, vogliono ugualmente regalare ai propri tifosi una serata di festa. Il PSG, tra l'altro, è già qualificato al prossimo turno e Laurent Blanc decide di applicare un ampio turnover, rinunciando a Zlatan Ibrahimovic e mandando in campo come titolare il giovanissimo Rabiot e il trio di mezzepunte Pastore, Lucas, Menez. Viste le premesse è impossibile non puntare sul Benfica e chi lo ha fatto, ha fatto bene. I lusitani partono fortissimo nei primi minuti di gioco, attaccano compatti creando azioni che coinvolgono tutti i reparti. Sulle fasce Silvio e Pereira sono due treni, pronti a sfornare cross per le punte Markovic e Lima.

La prima conclusione è proprio di marca portoghese: Perez si libera sulla destra e lascia partire un fantastico tiro a giro che Sirigu può solo deviare in corner, compiendo una parata spettacolare. La sveglia per il PSG sembra non voler suonare e allora è ancora il Benfica, al 27', a sfiorare la rete, questa volta con Gaitan. Il centrocampista prova la conclusione che si spegne vicinissima al palo della porta parigina. Arrivati alla mezz'ora c'è una sola squadra in campo. Il Benfica attacca con convinzione, ma proprio nel momento migliore dei portoghesi arriva inaspettato il gol di Edinson Cavani. L'azione parte da Menez: il francese lascia partire un cross rasoterra che lascia spiazzata la difesa portoghese. La palla giunge sui piedi di Lucas che controlla e serve nell'area piccola una palla d'oro che Cavani deve solo toccare in rete.

È 1-0 e per il Benfica è una vera e propria doccia fredda. Tra l'altro ci sono forti dubbi sulla posizione di partenza di Lucas. Sotto di un gol, però, i portoghesi non si perdono d'animo e continuano ad attaccare. La caparbietà alla fine paga e al 43' Silvio guadagna un calcio di rigore per un intervento scomposto di Traore. Dal dischetto si presenta Lima. Il brasiliano mantiene la calma e batte Sirigu per la rete che vale l'1-1 e rimette in gioco il Benfica per la qualificazione agli ottavi.

Nella seconda frazione di gioco sembra non sia cambiato nulla: i portoghesi attaccano e il PSG sembra sempre più intenzionato a fare da spettatore e, infatti, l'equilibrio dell'1-1 durerà solo 13'. Prima Lima e poi Luisao hanno l'opportunità di portare in vantaggio la loro squadra. È Gaitan, però, al 58', a regalare il 2-1 al Benfica: Pereira scende sulla destra, scambia con Perez e serve una palla nell'area piccola. Camara non riesce ad allontanarla e la spedisce sui piedi di Gaitan, che ringrazia e da due passi non può fare altro che mandarla in rete. È 2-1, il Benfica esulta, ma anche l'Olympiakos sta battende l'Anderlecht 2-1, grazie alla doppietta dell'ex Saviola. Risultato che rende inutile il ribaltone portoghese. Da qui in poi ilusitani provano più volte a chiudere la gara, senza però riuscirci. Poco male, perché il PSG non ha nessuna intenzione di attaccare e, tranne un paio di occasioni capitate sui piedi di Lavezzi (entrato al 61' per Cavani), la gara scorre via senza particolari sussulti.

Il risultato finale è quindi 2-1 per il Benfica. I lusitani salgono a quota 10 punti ma non basta. L'Olympiakos è li appaiato e, grazie agli scontri diretti, sono proprio i greci che passano agli ottavi. Per i portoghesi la corsa in Europa continua, ma solo in Europa League. La sconfitta, invece, non cambia i piani di Laurent Blanc. Il PSG è primo nel Girone C con 13 punti.

LE STATISTICHE

Benfica Statistiche Paris Saint-Germain 19 (7) Tiri (in porta) 9 (3) 8 Calci d'angolo 3 15 Falli fatti 14 3 Ammonizioni (espulsioni) 3 46% Possesso palla 54%

LA CLASSIFICA

Squadre Punti Giocate Vinte Pareggiate Perse Differenza reti Paris Saint-Germain 13 6 4 1 1 +11 Olympiakos 10 6 3 1 2 +2 Benfica 10 6 3 1 2 0 Anderlecht 1 6 3 1 5 -13

GLI HIGHLIGHTS