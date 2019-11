Live Chelsea - Steaua Bucarest in Champions League

Finale - Come previsto il Chelsea esce vittorioso dalla sfida odierna e conquista la qualificazione come prima del Guppo E. Si qualifica anche lo Schlke 04. Vittoria per 1-0, risultato che non rispecchia il reale andamento del match, nettamente dominato dai Blues nel primo tempo ed abilmente amministrato nel secondo. Steaua troppo rinunciataria per poter impensiereire una corazzata come quella di Mourinho. Grazie per aver seuito la diretta Chelsea - Steaua Bucarest con VAVEL. Buonanotte da Luca Beggiao.

90'+4' - Arriva il triplice fischio! Finisce qui Chelsea - Steaua Bucarest, 1-0 il risultato finale.

90'+1' - Primo corner della partita per la Steaua, allontana la difesa del Chelsea.

90' - Saranno 4 i minuti di recupero qui a Stamford Bridge.

87' - Segna ancora Demba Ba ma si alza la bandierina! Giusta la chiamata del guardalinee, che vede un off-side davvero millimetrico di Ba al momento del passaggio di Lampard.

86' - Chelsea attento, che intende amministrare in misero (ma meritatissimo) vantaggio. Steaua che prova a costruire qualcosa, senza però risucirci. 1 tiro in porta fino a qui per i rumeni.

80' - ultimo cambio per Mourinho: fuori Willian, dentro De Bruyne, talento belga classe 1991.

78' - Latovlevici ammonito per una vistosa e prolungata trattenuta su Willian a metà campo.

75' - Ci prova da fuori area Hazard, palla alta.

74' - Altro cambio nel Chelsea: fuori Mikel, spazio a Ramires.

73' - Prova la conclusione Piovaccari, angolata ma troppo debole, blocca Schwarzer.

71' - Ultimo cambio per la Steaua Bucarest: dentro Piovaccari per Kapetanos.

71' - Grande occasione per il Chelsea! Serpentina di Schurrle sulla sinistra, una volta entrato in area in tedesco prova la conclusione bassa, che viene respinta da Tatarusanu in mezzo all'area. Il primo ad arrivare sulla palla è Hazard, che di testa mette alto da pochi passi.

67' - Primo cambio anche nel Chelsea: fuori Oscar, non brillante, dentro Schurrle. Aumenta in peso in attacco lo Special one.

64' - Altro cambio nello Steaua: out Pintilii, dentro Tatu.

61' - Primo cambio del match: per lo Steaua dentro Prepelita, che rileva Stanciu.

59' - Punizione conquistata da Hazard sulla sinistra, ma la conclusione del belga è troppo centrale.

57' - Fase di gioco molto simile a quella vista nella parte finale del rpimo tempo. Arrivano intanto notizie dalle altre due squadre che compongono il Gruppo E:

GOL Al 51° #Draxler segna la rete del vantaggio di destro che porterebbe lo @s04 agli ottavi #SchalkeBasilea 1-0 #SkyUCL — Sky Sport (@SkySport) 11 Dicembre 2013

53' - Occasionissima per il Chelsea con Ba! Passaggio illuminante di Willian, ma l'attaccante spara altissimo da pochi passi, forse ingannato da un leggero tocco di un difensore avversario.

51' - Gioco fermo da circa due minuti: sono entrati contemporanemente in scivolata Ashley Cole e Georgievski. Il fallo è del giocatore della Steaua, che rimane a terra dolorante. Appena rimessosi in piedi viene ammonito.

47' - Giallo per Ivanovic, che sbaglia il tempo della scivolata e stende Pantilii; troppa foga nell'intervento.

46' - Le squadre sono tornate in campo. Parte con la palla il Chelsea in questo secondo tempo.

Intervallo - Manca poco al rietro in campo elle squadre, ci saranno cambi?

.@dembabafoot celebrates putting #CFC ahead... pic.twitter.com/ZxYunvCUnz — Chelsea FC (@chelseafc) 11 Dicembre 2013

Intervallo - Poco da aggiungere rispetto a quanto detto: il Chelsea sta dominando totalmente la partita: possesso palla oltre il 70%, 12 corner a 0, 4 tiri in porta contro 0. Unica notizia, il gol è stato attribuito a Demba Ba, che ha sfiorato il pallone con la coscia dopo la deviazione del difensore dello Steaua.

CORRECTION: @chelseafc's opener is confirmed as a @dembabafoot goal. It remains @chelseafc 1-0 Steaua. #UCL — Champions League (@ChampionsLeague) 11 Dicembre 2013

45' - Ci prova ancora Lampard da fuori: ancora alto. Finisce qui il primo tempo, neanche un minuto di recupero concesso!

44' - Siamo quasi al termine del primo tempo. Fase spenta del match, il possesso passa velocemente da una squadra all'altra, tanti errori. Nessuna delle due spinge con convinzione in questo finale.

40' - Corner numero 12 per i Blues. Mourinho vuole chiudere la partita per non mettere a rischio il primo posto e non dover spendere troppe energie nel secondo tempo. Si salva la Steaua sugli sviluppi del calcio d'angolo.

38' - Sugli sviluppi di un corner Ba cerca l'acrobazia in rovesciata, ma entra in contatto con il portiere avversario. Fallo dell'attaccante senegalese secondo l'arbitro Rocchi.

37' - Willian appoggia per Lampard, che prova la staffilata da 20 metri, ma la palla sorvola di poco la traversa.

36' - Ci prova da fuori Kapetanos, palla alta.

35' - Buona ripartenza del Chelsea in contropiede, ma l'azione viene fermata per un fuorigioco di Ba.

31' - Sta concedendo un pò troppa possibilità di manovra il Chelsea agli avversari, Mourinho non è felicissimo del calo nel pressing dei suoi. Lo Steaua non sembra comunque essere in grado di poter andare in gol al momento.

28' - Lampard prova la girata al volo sulla palla proveniente da calcio d'angolo: alto.

27' - Conrner battuto corto da Willian per Ivanovic, che prova la botta da posizione defilata sulla sinistra. Alza in corner il portiere rumeno.

26' - Fase abbastanza spenta del match: il ritmo della partita è calato. Il Chelsea amministra bene il pallone, aspettando il momento migliore per affondare. Lo Steaua contiene, ha molta paura a scoprirsi.

23' - Corner numero 7 per il Chelsea; possesso palla superiore al 75% per i padroni di casa.

20' - Ammonito Mikel. Trattiene un avversario per evitarne la ripartenza.

17' - Tentativo al volo di Ivanovic bloccato da Tatarusanu.

13' - Altro angolo per i Blues, la difesa allontana e lo Steaua parte in contropiede. Il tiro di Iancu esce di pochissimo. Occasione immediata per il pareggio.

10' - GOOOOOL!! AUTOGOL DI GEOVGIEVSKI! ENNESIMO ANGOLO PER IL CHELSEA, OSCAR SPIZZA DI TESTA E MANDA FUORI TEMPO LA DIFESA DELLO STEAUA. GEORGIEVSKI, NEL TENTATIVO DI ANTICIPARE BA, A DUE PASSI DALLA PORTA, TOCCA LA PALLA QUANTO BASTA PER DEVIARLA NELLA PROPRIA PORTA! 1-0 CHELSEA! Dubbia però l'attribuizione del gol, sembra esserci una lieve deviazione dello stesso Ba.

9' - Altri due angoli guadagnati dalla squadra di Mourinho. I rumeni non riescono ad allentare la pressione.

5' - Due angoli consecutivi battuti dal Chelsea, ma per ora regge lo 0-0. Steaua in difficoltà, non riesce a tenere il pallone e fatica ad uscire dalla propria metà campo.

4' - Bella ripartenza del Chelsea con Willian, che serve Oscar al limite dell'area; il brasiliano prova la botta, fuori di poco.

3' - Angolo battuto da Willian, prova la girata Luiz ma la palla si spegne sul fondo.

2' - Recupera subito la palla il Chelsea, che dopo una prolunga serie di passaggi nelle retrovie, tenta il primo affondo con Ivanovich, che guadagna un corner.

20:45 - Match al via! Prima palla della partita alla squadra ospite, oggi in maglia bianca.

20:44 - Dopo l'inno della Champions, le squadre fanno una foto con un cartellone in memoria di Mandela prima del minuto di raccoglimento.

20:40 - 5 minuti al fischio d'inizio! Al via la diretta Chelsea - Steaua Bucarest!

Tonight is Branislav Ivanovic's 50th European game for Chelsea. It is the first @ChampionsLeague game of Mark Schwarzer's career. #CFC — Chelsea FC (@chelseafc) 11 Dicembre 2013

20:30 - Le squadre stanno ultimando il riscaldamento. Meno di 15 minuti al via. A sorpresa in panchina l'italiano Piovaccari.

@chelseafc ROW 1 SEAT 8..... #CFC pic.twitter.com/Pev9pDhQsG — Adam Maskell (@maskell_adam) 11 Dicembre 2013

20:20 - Ecco, finalmente, la lista dei 22 che sanno in campo questa sera:

#Chelsea v #SteauaBucharest teams, 1st Scorer & PGMs. 19:45 Sky Sports 3 Bet: http://t.co/IT12oo1UIy pic.twitter.com/VOPMMAQv66 — Spreadex (@spreadexsports) 11 Dicembre 2013

20:00 - Buonasera da Luca Beggiao. Mancano 45 minuti all'inizio dalla partita tra Chelsea e Steaua Bucarest, importante solo per la squadra londinese, che ha la possibilità, vincendo, di passare alla fase ad elimazione diretta come prima classificata del Gruppo E. Ecco gli 11 titolari scelti da Mourinho e i possibili sostituti:

Chelsea team v Steaua: Schwarzer; Ivanovic, D Luiz, Terry (c), Cole; Mikel, Lampard; Willian, Oscar, Hazard; Ba. #CFC — Chelsea FC (@chelseafc) 11 Dicembre 2013

Chelsea substitutes v Steaua: Cech, Cahill, Ramires, De Bruyne, Mata, Schurrle, Torres. #CFC

— Chelsea FC (@chelseafc) 11 Dicembre 2013

19:35 - Il Chelsea ospiterà a Stamford Bridge i rumeni della Steaua Bucarest nell'incontro conclusivo della fase a gironi della Champions League: le due squadre sono incluse nel Gruppo E, di cui fanno parte anche Basilea e Schalke 04. La diretta Chelsea - Steaua Bucarest sarà determinante solo nel definire quale squadra passerà il girone compre prima; la squadra di Mourinho è certa del passaggio del turno e con la vittoria questa sera con lo Steaua (ultima, senza possiblità di migliorare la sua posizione), lo sarebbe anche il primo posto. Il Basilea è a 8 punti, lo Schalke a 7: la sfida tra i tedeschi e gli svizzeri determinerà l'altra squadra che arriverà alla fase ad eliminazione.

Mourinho sa bene l'importanza di passare il tuorno come prima del Gruppo e non ha intenzione di sottovalutare la partita: niente turn-over quindi per i Blues, dentro Hazard, Mata ed Eto'o. Laurentiu Reghecampf, tecnico del club rumeno, cercherà di chiudere in maniera dignitosa la sua partecipazione europea, con un risultato che possa soddisfare i tifosi. Certo il divario tecnico tra le due squadre è davvero abissale e non credo la partita odierna possa avere esito diverso di quella di andata, che ha visto il Chelsea imporsi con 4 gol di scarto in trasferta.

La squadra londinese ha nelle cinque partite precedenti ottenuto 3 vittorie e 2 sconfitte, con 11 reti fatte e solo 3 subite. La bestia nera del girone per la squadra dello Special One è stata il Basilea: entrambe le sconfitte sono arrivate per mano degli svizzeri e lo stesso vale per tutte le reti subite. Sconfitte sempre brucianti quelle arrivate dalla squadra allenata da Yakin, che ha colpito in entrambe le occasioni nei minuti finali; la vittoria ottenuta a Stamford Bridge per 1-2, nella prima giornata di Champions League, e i 3 punti ottenuti in casa grazie al risultato di 1-0, hanno reso il Basilea la vera sorpresa del gruppo, il passaggio del turno sarebbe del tutto meritato.

Le altre partite affrontate dal gruppo di Mou, contro i tedeschi dello Schalke 04, sono state a senso unico e hanno confermato la supremazia della squadra inglese: il 3-0 ottenuto in casa, con doppietta di Eto'o, e lo 0-3 in trasferta, con doppietta di Torres, non danno alibi alla squadra allenata da Keller.

Per quanto concerne il percorso dei rumeni fino a qui in Champions, si può dire che è stato tutt'altro che semplice. I punti raccolti fino ad ora sono 3, frutto del doppio pareggio per 1-1 con il Basilea e dello 0-0 casalingo con la squadra tedesca. Per la Steaua è stato comunque un gran successo partecipare alla massima competizione europea, considerando che l'avventura ha avuto inizio ai play off. Il piccolo successo ha anche una componente italiana, che si è davvero messo in mostra in ogni partita dei rumeni: Federico Piovaccari. Riuscirà il "pifferario magico" a stupire e magari trovare il gol in questa partita Chelsea - Steaua Bucarest?

Per quanto riguarda il cammino in Premier League dei Blues, dopo 15 giornate i punti raccolti sono 30, a parimerito con il Liverpool, a -5 dall'Arsenal capolista. Nell'ultima partita il Chelsea non ha approfittato del passo falso in casa dei Gunners contro l'Everton (1-1): nonostante la superba prestazione di Schurrle, è arrivata la sconfitta in trasferta contro lo Stoke City per 3-2. La Steaua Bucarest è al momento al terzo posto nella classifica del campionato rumeno, a quota 32 punti; i campioni in carica hanno però 3 partite in meno rispetto alle squadre momentaneamente davanti in classifica.

Oltre a Piovaccari, c'è un altro componente italiano: l'arbitro della partita sarà infatti Gianluca Rocchi.

Probabili formazioni Chelsea - Steaua Bucarest:

Chelsea: Cech; Cole, Terry, Cahill, Ivanovic; Mikel, Lampard; De Bruyne, Hazard, Mata; Eto'o

Steaua Bucurest: Tatarusanu; Latovlevici, Szukala, Gardos, Prepelita; Chipciu, Tanase, Bourceanu, Neagu, Popa; Piovaccari.