Live Galatasaray - Juventus in Champions League

A Istanbul il risultato finale è 1-0 per il Galatasaray sulla Juventus, che esce dalla Champions eliminata da un gol di Snejder all'87'.

15:25 - Un gol di Snejder a pochi minuti dal termine condanna la Juve nel modo più crudele: la due giorni di Istanbul si chiude con una sconfitta che fa malissimo ed esclude la Juventus dalle migliori sedici d'Europa. Agli ottavi va il Galatasaray. Troppo difensivo l'atteggiamento dei bianconeri, che per larghi tratti hanno subito i turchi e raramente sono andati al tiro. "Giocheremo per vincere" aveva detto Conte alla vigilia, ma evidentemente si trattava di pretattica: la Juve esce dalla Champions dopo una partita difensiva, catenacciara, nella peggior tradizione italiana. E l'eliminazione della Juve è anche una sconfitta per il calcio italiano, che rischia di essere superato nel coefficiente UEFA anche dalla Turchia. Passa il Galatasaray, la Juve torna a casa a leccarsi le ferite. Speriamo di avre notizie migliori da Milan e Napli stasera, anche se per gli azzurri si tratta di un'impresa disperata.

FINITA! INCREDIBILE LA JUVE È FUORI DALLA CHAMPIONS

93' - Juve allo sbando, rischia di nuovo di prendere il secondo gol

92' - Esce Snejder tra gli applausi, Mancini cerca di perdere tempo, un solo minuto alla fine

90' - Tre minuti di recupero

90' - Rischia di prendere il secondo la Juve! Ormai sono saltati gli schemi, 90' scaduto. Entra Giovinco al posto di Bonucci, mossa disperata di Conte che sta pagando l'atteggiamento troppo difensivo con cui ha affrontato la partita

87' - Ora lo stadio è una bolgia, solo 2 minuti al 90' e la Juve si butta in attacco

86' - Diagonale chirurgico di Snejder che sfrutta una sponda in area e batte un incolpevole Buffon. Galatasaray in vantaggio. Ora la Juve deve buttarsi in avanti perchè con lo 0-1 è fuori

GOOOOOL DI SNEJDERRRR! INCREDIBILE! BELLISSIMO GOL E LA JUVE È NEI GUAI!

84' - Snejder cerca il golazo all'incrocio, il suo sinistro da fuori si perde alto sotto lo sguardo di Buffon

83' - Chiellini in avanti, per poco di testa non beffa Muslera ma la palla esce a lato

81' - Cambio nel Galatasaray: Eboue lascia il campo, entra Bulut. Mancini ha solo 10 minuti per vincere questa partita e regalare la qualificazione al Galatasaray, ma la Juve sta controllando bene

80' - LLORENTE fino in fondo, entra in area dalla sinistra ma si allunga troppo il pallone e Muslera gli esce sui piedi. Buona azione di Llorente

79' - Liscio della difesa turca, per poco non ci scappa un gol: poi MARCHISIO ci prova e Muslera deve bloocare il tiro centrale

78' - Juve in avanti in questi minuti e Galatasaray in leggero affanno: Tevez è su tutti i palloni, molto generoso come sempre

77' - Tevez cerca di andare via in mezzo a tre difensori, fermato in fallo laterale: la Juve prova a mantenersi alta e a far passare il tempo

74' - Bonucci ci prova sul primo palo su azione d'angolo, nulla di fatto. Un quarto d'ora al 90', con questo risultato passa la Juve

73' - Il Galatasaray si difende con ordine e concede pochissimo spazio alla Juve, che fatica a mantenere il possesso per le condizioni del campo e il pressing dei turchi. Conte si sbraccia in panchina

70' - Llorente non riesce a liberarsi per il tiro, peccato! Ma è stato chiuso da tre difensori mentre entrava in area

69' - Sempre avanti il Galatasaray, la Juve soffre e si difende sui tanti calci da fermo: molto imprecisi però i turchi al momento del tiro

68' - Brivido Juve per una punizione di Snejder che cerca una deviazionein area, il guardalinee sbandiera fuorigioco e la Juve respira

66' - Buona azione della Juve, Tevez mette giù per Pogba, ma il tiro è debole e nessun problema per Muslera

63' - Prova a ragionare la Juve con Marchisio ma il pressing del Galatasaray non dà respiro in questo frangente della partita: Lichsteiner atterra Drogba, altra punizione per i turchi

61' - Da qualche minuto il Galatasaray ha preso ad attaccare: Buffon ha fatto un vero miracolo su Drogba e la pressione dei turchi aumenta

60' - Possesso quasi pari, 51% Juve, 49% Galatasaray: il pubblico si fa sentire sempre di più

59' - Nulla di fatto, tiro potente ma alto

59' - Ammonito Tevez per un fallo e punizione pericolosa dai 20 metri per il Galatasaray

58' - MIRACOLO DI BUFFON SU DROGBA!! Grande occasione per il Galatasaray! L'ex Chelsea ha rubato palla e appena entrato in area ha tirato quasi a colpo sicuro, grande riflesso di Buffon che si tuffa e respinge il rasoterra

57' - Ulula il pubblico dopo un contatto tra Melo e Vidal: probabilmente l'ambiente si riscalderà col passare dei minuti. Il Galatasaray con una vittoria si qualifica e arrivare al 90' sullo 0-0 potrebbe essere un grosso rischio per la Juventus

55' - SNEJDER si libera per il tiro, fa partire il sinistro e palla a lato

54' - Sbaglia il tocco Llorente, cercava di allargare sulla destra. Non è facile controllare bene il pallone, poche occasioni chiare da gol finora e nessun problema per Buffon

51' - Altra conclusione da lontanissimo di Bonucci su una palla persa dalla difesa turca: pallone ampiamente alto

49' - Pogba ci prova da lontano, nessun problema per Muslera che blocca in due tempi: sempre 0-0, risultato utile alla Juve per passare

48' - La neve continua a cadere copiosa sulla capitale turca ma le righe del campo si vedono perfettamente, il rimbalzo del pallone è abbastanza regolare

47' - Juve propositiva in questo inizio, grande pressing anche degli attaccanti Tevez e Llorente

14:32 - COMINCIA IL SECONDO TEMPO A ISTANBUL tra Galatasaray e Juventus, segui con noi la diretta

14:25 - La Juve ha ricominciato a giocare come ieri, senza spingere troppo e aspettando le mosse dei turchi

14:23 - Il campo non è in perfette condizioni e alla fine del primo tempo i capitani hanno parlottato con l'arbitro ma la partita non sembra in pericolo

14:21 - Un'immagine di Istanbul questa mattina

14:17 - Finisce il primo tempo a Istanbul, 0-0 e squadre negli spogliatoi: con questo risultato la Juve passa agli ottavi

45' - La neve non è un fattore oggi, il campo è pulito e anche se nevica non ci saranno problemi a portare a termine la partita

42' - Scusate il ritardo dovuto a problemi tecnici: si è riprreso a giocare dal 31' del primo tempo e siamo al 42', sempre 0-0 tra Galatasaray e Juve

13.00 - Amici di Vavel Italia, tifosi juventini e appassionati di Champions League buongiorno e benvenuti alla telecronaca scritta della ripresa della partita Galatasaray - Juventus, sospesa ieri sera a causa di una fortissima nevicata che ha reso impraticabile il campo da gioco del Telecom Arena di Istanbul e costretto l'arbitro Proenca a sospendere per più di mezz'ora la partita poi rinviata prima alle 13, ore italiane, per poi essere definitavamente spostata alle 14 di oggi.

UPDATE: The @GalatasaraySK v @juventusfc match will now resume at 14.00CET on Wednesday - http://t.co/VCffqmYiOL #UCL — Champions League (@ChampionsLeague) December 10, 2013

Doveva esserci un'atmosfera bollente a Istanbul ed è stato si un inferno ma un inferno bianco. “Welcome to Hell”, ovvero “Benvenuti all’Inferno”. Questo è stato il coro con il quale i tifosi del Galatasaray hanno accolto la Juventus al suo ingresso in campo ieri sera. In realtà in quella che doveva essere la bolgia infernale dell’Ali Sami Yen a farla da padrone è stata la glaciale serata di Istanbul. E le immagini della "partita" di ieri parlano da sole..







Nella mezz'ora in cui si è giocato comunque si è visto davvero poco. La Juve non ha avuto certo un buon approccio alla gara. Ha lasciato il comando delle operazioni ai rivali e, pur senza rischiare nulla, si è vista costretta a stare troppo bassa a protezione di Buffon. La propria maggiore superiorità tecnica, comunque, la squadra bianconera l'ha dimostrata al primo vero affondo: Vidal si è smarcato sulla destra e ha centrato per Llorente che dopo un bel controllo aereo ha sfiorato il palo con un destro in girata. Il Galatasaray ha replicato solo con una punizione di Selcuk Inan larga di due metri. Troppo poco per spaventare Buffon che ha tremato solo per il gran freddo. Visto come si era incanalato il match la speranza è che oggi pomeriggio la squadra di Conte scenda in campo con un altro piglio.







E' curioso, comunque, che Galatasaray - Juventus per la terza volta in 3 precedenti venga rinviata o - come ieri sera - sospesa. Il 25 novembre 1998 la gara in programma a Istanbul fu rinviata per il "caso Ocalan", il terrorista turco ospitato in Italia. La gara fu recuperata una settimana dopo e si chiuse sull'1-1. Cinque anni dopo, nel 2003, sempre il 25 novembre, la gara che si doveva disputare ancora ad Istanbul, venne pure rinviata, stavolta per motivi di sicurezza in seguito agli attentati che nei giorni precedenti avevano sconvolto la capitale turca con morti e feriti. Anche in questo caso il recupero fu 7 giorni dopo, ma la partita venne spostata a Dortmund, in Germania, per motivi di sicurezza e la gara venne vinta dai turchi per 2-0.



Per la Juventus di Antonio Conte è comunque arrivato il gran giorno: se ieri sera ha vinto la neve, oggi pomeriggio il prosieguo nella massima competizione europea passa ancora per lo stadio Turk Telecom Arena di Istanbul, tempio del Galatasaray. I bianconeri si presentano in forma smagliante, forti di un ruolino di marcia pauroso in campionato: 13 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Le fatiche nel grande palcoscenico della Champions League stridono, però, con il grande dominio nella Serie A. Il Galatasaray di Mancini, terzo nella Super League turca a 8 lunghezze dal Fenerbache, può solo vincere per andare agli ottavi.



GIALLO METEO - Galatasaray - Juventus, la partita di Champions League decisiva per il destino delle due squadre facenti parte del Gruppo B che ha visto ieri il Real Madrid vincere per 2-0 in Danimarca contro il Copenaghen potrebbe comunque correre il rischio di venire rinviata anche oggi: "Non si potrà giocare neanche domani [oggi] a causa delle condizioni meteorologiche avverse: L’eccezionale ondata di gelo e neve che in queste ore si sta spingendo fin sulla Turchia e domani raggiungerà persino l’Egitto, continuerà ad imperversare anche nei prossimi giorni ed è a nostro avviso praticamente impossibile che la partita si possa disputare domani, mercoledì 11 dicembre". Questo quanto scritto nella tarda serata di ieri dal giornale meteo meteoweb.eu







I PRECEDENTI – Sono 5 i precedenti tra Juventus e Galatasaray, 2 dei quali giocati a Istnbul. Il primo e l’ultimo incontro disputati tra le due squadre sono terminati con lo stesso risultato: 2-2 firmato nel 1998-1999 da Inzaghi, Hakan Åžükür, Ümit Davala e Birindelli e nel 2013-2014 da Drogba, Vidal, Quagliarella e Umut Bulut. L’unica vittoria dei bianconeri è datata 17 settembre 2003, 2-1 con doppietta di Del Piero e rete di Hakan Åžükür. L’unica vittoria giallorossa, invece, avvenne il 2 dicembre 2003, 2-0 in virtù della doppietta di Hakan Åžükür, autentico mattatore di questa sfida. Finì 1-1, invece, nel 1998 a Istanbul, quando Suat Kaya pareggiò allo scadere il vantaggio iniziale di Amoruso.



LE STATISTICHE – Si tratta del terzo doppio confronto tra la Juventus e il Galatasaray: nelle 5 partite finora disputate, il saldo è di 3 pareggi e una vittoria ciascuno. La Vecchia Signora ha sempre incontrato la formazione turca in Champions League; nei due match disputati in Turchia, i bianconeri non hanno mai vinto: un pareggio nel 1998-1999 (1-1) e una sconfitta nel 2003-2004 (2-0). Il totale dei gol segnati nei 5 incontri è di 15 gol, 8 per i turchi e 7 per gli italiani. Sarà la prima volta che Mancini e Conte si sfideranno sulle panchine e non sul rettangolo verde. Il Galatasaray, oltre alla Juventus, ha incontrato altre squadre italiane nella sua storia: 6 sfide in archivio anche contro il Milan, con un saldo di 2 vittorie, 3 sconfitte e un pareggio; in equilibrio le 4 le sfide con la Roma: 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta. Stesso discorso vale anche per i 2 incontri con la Lazio, terminati con una vittoria per parte. La Juventus, dal canto suo, ha fatto bottino pieno con il Fenerbache (2 vittorie in 2 partite).



Gara cruciale per la stagione di entrambe le squadre: per la Juve, per potersi più in avanti confrontare con le superpotenze d’Europa; per il Galatasaray, perché una sconfitta potrebbe tagliarlo fuori anche dall’Europa League. Il grande assente della sfida sarà Andrea Pirlo, ma Conte a centrocampo può vantare un’incredibile scelta in termini sia di qualità che quantità. Insomma, cambia il giorno ma la storia rimane la stessa. Entrambe le squadre proveranno a vincere.







Queste le formazioni di ieri sera e con le quali le due squadre torneranno in campo oggi alle 14 (ore italiane) e riprenderanno il match da dove l'hanno lasciato e cioè dal 31' del primo tempo: FORMAZIONE GALATASARAY (3-4-1-2): Muslera; Gokhan Zan, Chedjou, Semih Kaya; Eboué, Selcuk Inan, Felipe Melo, Riera; Sneijder; Yilmaz, Drogba. FORMAZIONE JUVENTUS (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pogba, Marchisio, Asamoah; Tevez, Llorente.







"E’ una guerra", il quotidiano Fanatik (un nome, un programma) battezzava così senza mezzi termini la partita di ieri sera, citando Mancini che pure, nella conferenza stampa di lunedì, aveva cercato di smorzare i toni. Ma al di là della metafora, per altro abusata nel gergo sportivo, il giornale sportivo turco credeva e ancora crede nell’impresa dei “Leoni”. "Il destino è nelle vostre mani, forza Leoni completate l’opera" era il richiamo in prima pagina che ricorda la sfida con la Juventus. Per passare il turno o sperare di agguantare almeno l’Europa League, il Galatasaray deve vincere. La prima battaglia della "guerra" tra Galatasaray e Juventus l'ha vinta la neve. E dopo la tregua di stanotte, si ritorna in campo al Telecom Arena di Istanbul per il secondo atto della battaglia calcistica tra la squadra turca e quella italiana. Riuscirà la Juventus ad espugnare il campo nemico e costringere i turchi alla resa?