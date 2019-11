Live Marsiglia - Borussia Dortmund in Champions League

Per questa sera è tutto. Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi ringraziano per aver seguito la partita in nostra compagnia.

Ecco il triplice fischio!! Il Borussia Dortmund approda agli ottavi di finale, mentre il Marsiglia lascia mestamente la Champions con zero punti. Klopp scaccia la paura, ma che rischi! Decide Grosskreutz, a tre dal termine, dopo un secondo tempo giocato per gran parte nell'area del Marsiglia. Il palo di Reus, il miracolo di Mandanda, qualche decisione arbitrale rivedibile. Alla fine passa la squadra più forte. Al Napoli non basta quindi la vittoria per 2-0 sull'Arsenal. Un'altra italiana, dopo la Juventus, lascia la Coppa più ambita.

90' + 2' - Ammonito Sarr. Ancora due minuti sul cronometro.

90' - Hofmann!!! Ma cosa ha sbagliato!?!?!? Liscia completamente il pallone a tu per tu con Mandanda!

87' - GOOOOOOLLLLLLLL!!!!! Grosskreutz!!!!! Esplode l'urlo tedesco!!!! Dal limite, col destro, non sbaglia!! Mandanda tocca, ma non riesce a trattenere!!





84' - Lewandowski! Non controlla il cross di Durm! Battaglia!

79' - Ultimo cambio nel Marsiglia. Imbula per Thauvin.

78' - Piszczek e Schieber per Kehl e Reus nel Borussia.

76' - Thauvin e Gignac spaventano il Borussia, che ha accusato il colpo. Le notizie provenienti dal San Paolo costringono i gialloneri a cercare il gol.

73' - Attenzione!! Napoli in vantaggio!! In questo momento il Borussia è fuori dalla Champions League!

71' - Ammonito Gignac, costretto a fermare con le cattive Reus.

69' - Reus!!!! Alza sopra la traversa da un passo!!! Incredibile!! Era ostacolato, ma poteva far certamente meglio!

67' - Lewandowski!!! Intercetta il retropassaggio di Diawara, ma mette sull'esterno della rete!!

65' - Murato Gignac, che non riesce ad approfittare dellos scivolone di Durm. Cambio nel Borussia intanto. Fuori Blaszczykowski, in campo Hofmann.

63' - Non esce più il Marsiglia. Continuano ad accendersi pericolose mischie in area, ma per ora il punteggio non si sblocca.

58' - Da segnalare il geniale tacco di Lewandowski che ha liberato al tiro Reus. Sfortunato il Borussia.

57' - Mandanda!!! Dice NO a Blaszczykowski!!! Cross di Grosskreutz, colpo di testa dell'esterno del Borussia, ma arrivano le manone dell'estremo difensore!! Sembra abbia salvato in tempo! Il Borussia chiede il gol!! Poco dopo palo di Reus!! Trema il Marsiglia!

55' - Lascia il campo Khalifa, tocca a Morel.

53' - Econmiabili i ragazzi di Anigo! Si oppongono col corpo e col coraggio a qualsiasi conclusione o traversone che sia!! E il Velodrome apprezza! Khalifa prova da lontano, ma senza pretese.

51' - Alle corde i padroni di casa! Mkhitaryan incontenibile!

49' - Mischia in area Marsiglia! Batti e ribatti! Spinge il Borussia, Klopp si è fatto sentire nell'intervallo!

47' - Subito Borussia! Mkhitaryan crea per Lewandowski, ma il polacco manca l'appuntamento!

46' - Dentro Abdallah, fuori Mendes nel Marsiglia.

Marsiglia che rientra in campo in questo momento. Tra pochi istanti parte la ripresa.

Pareggio anche a San Siro per ora tra Milan e Ajax. Come a Marsiglia, anche a Milano un'espulsione a complicare le cose ai padroni di casa. Webb a estratto il rosso in direzione di Montolivo per un'entrata durissima e difficilmente spiegabile vista la situazione.

Termina la prima frazione di gioco. Al Velodrome, Marsiglia e Borussia Dortmund sono sul punteggio di uno a uno. Vantaggio ospite con uno spunto da grande attaccante di Lewandowski, ma pari immediato di Diawara, bravo a sfruttare un'incertezza di Weidenfeller e il colpo di testa di Khalifa, terminato sulla traversa. Posizione di off-side però per l'autore del gol. Episodio chiave poco dopo la mezzora. Payet, già ammonito, cade in area, in un contatto con Sahin. Per il direttore di gara è simulazione. Marsiglia in dieci. Il finale regala poche emozioni. Per ora qualificato il Borussia, in virtù del pari maturato, finora, tra Napoli e Arsenal. Imperativo, vista la situazione, conquistare l'intera posta per gli uomini di Klopp.

45' + 2' - Una furia Klopp, per nulla contento!

45' - Saranno addirittura quattro i minuti di recupero.

45' - Manovra avvolgente del Borussia che non trova però spazi.

43' - Bravo Gignac a tener palla e conquistare un piazzato sulla linea di metà campo, permettendo così alla squadra di salire e respirare.

42' - Non sembra pesare per ora l'inferiorità numerica. Con grande forza fisica, i padroni di casa tengono bene il campo.

38' - Reazione di nervi del Marsiglia! Lampo di Thauvin che si libera di due avversari e conclude col sinistro. Weidenfeller controlla.

35' - Serata difficile per Strahonja. Dubbi infatti anche sul pari dei padroni di casa. Diawara appare in posizione non regolare.

34' - Svolta della partita!!! Secondo giallo per Payet!!! Simulazione!!! Questa la decisione dell'arbitro!! L'intervento di Sahin è pulito, resta da valutare la volontà di ingannare di Payet!! Marsiglia in dieci!

32'- Primo cartellino del match. Payet ferma fallosamente Blaszczykowski.

31' - Va via Lewandowski e serve, basso, l'accorrente Reus, che gira, di prima, verso la porta! Pallone altissimo, ma non era facile!

28' - Fermato Mkhitaryan, ma adesso soffre il Marsiglia! Pressione decisa del Borussia!

26' - Sbroglia Diawara! Bella incursione di Blaszczykowski! Si sono risvegliati gli ospiti!

24'- Splendida trama Borussia! Grosskreutz, perfettamente azionato a destra, arriva sul fondo e pennella un ottimo cross, ma non arriva nessuno!

22' - Con qualche brivido, Weidenfeller e Papastathopoulos arginano Gignac.

20' - Il Marsiglia, con coraggio, ispirato da Payet, prova a far la partita, ma rischia. A ogni palla persa parte la sfuriata ospite. Blaszczykowski se ne va sulla corsia, ma non trova Reus in mezzo.

18' - Si fa sentire Anigo. Il nuovo tecnico continua a incitare i suoi dalla panchina. Indicazioni in serie.

14' - GOOOOOLLLLL! Diawara! Ha pareggiato il Marsiglia!! Payet si guadagna e calcia un piazzato, sul quale si avventa Khalifa, il cui colpo di testa si stampa sulla traversa, ma viene ribadito in rete da Diawara! Immobile la difesa giallonera nell'occasione!

11' - Marsiglia che prova a scuotersi, ma è la squadra di Klopp a gestire l'incontro. Primo angolo calciato da Reus, ma lo stacco di Papastathopoulos non spaventa la retroguardia francese.

9' - Ora partita sui binari del Borussia, che pò attendere, coperto, e sfruttare le straordinarie abilità di Reus e Mkhitaryan, fenomenali nel colpire in ripartenza.

5' - In occasione del gol ospite, brutto scontro tra Mandanda e il compagno di reparto Mendes.

4' - GOOOOOLLLL! Lewandowski!!!! Proprio lui! già avanti il Borussia! Bravissimo a superare il difensore e a scavalcare col tocco sotto Mandanda! Splendida palla di Durm!





3' - Mandanda senza problemi sul cross di Lewandowski. Inizio concitato.

20.45 - Partiti!

20.43 - Brividi veri! Risuonano le note della Champions, è veramente tutto pronto! 90 minuti, dentro o fuori! Per gli ottavi e per l'orgoglio.

20.42 - Squadre che fanno il loro ingresso in campo in questo momento.

20.40 - Splendida l'atmosfera a Marsiglia. Sventolano le bandiere dei tifosi tedeschi. Una pattuglia numerosa quella che è accorsa in Francia per sostenere la banda di Klopp.

20.38 - Sarà il polacco Lewandowski a decidere la sfida del Velodrome? Certamente uno dei più attesi, il miglior marcatore del Borussia Dortmund.

20.35 - Novità in entrambi gli undici. Klopp rilancia Blaszczykowski, mentre Anigo si affida a Payet e Khalifa.

20.30 - Nel pomeriggio intanto la clamorosa eliminazione della Juventus nell'inferno di Istanbul. Dopo il rinvio di ieri, un'altra giornata caratterizzata da meteo avverso e campo in condizioni proibitive. Decisivo un lampo di Snejder, innescato da Drogba. Logica l'ira di Conte per un incontro giocato in una situazione al limite, ma la sensazione è che la Juve abbia lasciato la qualificazione in altre occasioni.

20.25 - Chiaro che ben più di un occhio è rivolto all'altro match del girone, quello del San Paolo. Se il Borussia vince è qualificato, qualora non riesca a superare il Marsiglia dovrebbe sperare in un'affermazione dei gunners. A pari punti infatti i gialloneri si fanno preferire ai partenoei in virtù del miglior rapporto nei confronti diretti. Il Napoli per essere sicuro del passaggio del turno deve rifilare invece tre gol alla squadra di Wenger.

20.20 - Una splendida immagine del Velodrome, tratta dal sito Uefa.

20.10 - Buone notizie per Klopp, Sahin recupera e sarà della partita. Il giocatore, uscito malconcio durante il match col Bayer, ieri ha svolto la rifinitura e partirà regolarmente in mediana, consentendo a Mkhitaryan di alzare il raggio d'azione. Mancano ormai poco più di 30 minuti all'inizio della diretta di Marsiglia - Borussia Dortmund.

19.45 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Marsiglia – Borussia Dortmund (ore 20.45), match valido per la sesta giornata della Uefa Champions League 2013/2014. Si decide tutto questa sera. In Francia, con un occhio al San Paolo. Il Borussia di Klopp deve far risultato al Velodrome, per ottenere il pass per gli ottavi. I transalpini cercano l'affermazione dell'orgoglio. Cancellare quello zero in classifica, per rendere meno amara una difficile partecipazione europea.

I gialloneri potrebbero passare anche con una sconfitta, in caso di vittoria dell'Arsenal sul Napoli, ma Klopp, ottimista in conferenza, non vuol contemplare questa possibilità “Abbiamo una grande opportunità per qualificarci in un gruppo duro”. A complicare le cose il momento dei rivali. Baup è stato allontanato e come allenatore ad interim è stato chiamato José Anigo, che ha rilevato l'importanza di una partita, quella di Champions, che potrebbe cambiare il futuro del club.

José Anigo presente così la sfida Marsiglia – Borussia Dortmund “Vedremo se il cambio di allenatore avrà cambiato lo spirito della squadra. I giocatori non sono stati all'altezza di recente. Dobbiamo affrontare la partita con un altro spirito mentale. Abbiamo raccolto zero punti, il che significa che non abbiamo fatto bene il nostro lavoro. Contro il Dortmund dovremo dare il massimo e credo che i giocatori capiscano che c'è bisogno di cambiare qualcosa. Daremo tutto.”

Le parole di Klopp prima di Marsiglia – Borussia Dortmund “Sappiamo che è sempre difficile affrontare le squadre dopo un cambio di allenatore. Il Marsiglia ha alcune assenze, ma sappiamo che si stanno preparando per combattere. Sono inferiori come gruppo, ma hanno qualità. Sono positivo, abbiamo la possibilità di qualificarci, siamo in grado di migliorare il nostro gioco e non saremo influenzati dalle scelte dei nostri avversari. Dovremo essere attenti e non rilassarci, perché il Marsiglia è temibile.”

In Bundesliga, il Borussia Dortmund è lontano dalla vetta. Infortuni e passi falsi hanno creato un solco importante dalla vetta. Il Bayern di Guardiola vola a vele spiegate. Il 7-0 rifilato nell'ultimo turno al Werder ha impressionato. Reus e compagni sono invece caduti in casa, nella sfida tra le seconde, contro il Bayer Leverkusen. 0-1 firmato Son. La classifica relega ora al terzo posto la banda Klopp, a meno dieci dai campioni di Baviera.

Non va meglio al Marsiglia, che osserva da lontano il duello da sceicchi tra Psg e Monaco. L'ultima sconfitta, tra le mura amiche, col Nantes, è costata la panchina a Baup. Solo tre vittorie nelle ultime dieci uscite in Ligue 1. Ventisette punti in diciassette giornate. Finisse oggi il campionato il Marsiglia sarebbe fuori da ogni competizione europea. Poco per una squadra partita con ambizioni importanti.

Klopp deve fare i conti con l'infermeria. Oltre ai lungodegenti, quanto manca un mediano come Gundogan, e agli infortunati del reparto arretrato, su tutti Hummels e Subotic, nell'ultimo turno di Bundesliga sono finiti K.O anche Bender e Sahin. Quest'ultimo proverà il recupero, ma di certo non sarà al meglio. Da inventare quindi il quartetto davanti a Weidenfeller. Probabile coppia centrale Gunter (o Grosskreutz) – Papastathopoulos. Kehl non potrà arretrare come in altre occasioni, viste le difficoltà in mezzo al campo. Toccherà quindi allo stellare reparto d'attacco trascinare la squadra. Lewandowski punto di riferimeno, Reus la stella, Mhkitaryan la scheggia impazzita.

Non va meglio al Marsiglia. Squalificati N'Koulou e Romao, fuori causa Valbuena e André Ayew. Soprattuto l'assenza di Valbuena, elemento di spiccata tecnica e leadership, peserà sulla compagine transalpina, costretta, una volta di più, a improntare l'incontro su fisicità e carattere. Fanni, rientrato dopo un lungo stop, nell'ultima uscita di Ligue 1, dovrebbe partire titolare.

All'andata, in Germania, monologo Borussia. Lewandowski ha finalizzato la terrificante ripartenza giallonera, Reus ha colpito da piazzato e lo stesso polacco ha timbrato la doppietta dal dischetto. Fu quella una vittoria fondamentale per Klopp, dopo l'amaro esordio del San Paolo, con sconfitta e polemiche. L'altro precedente tra le due squadre risale al 2011. In quel caso fu doppia vittoria per i francesi. Tre a zero in casa e tre a due in trasferta. Una vita calcistica da allora. Un cambiamento epocale.

Fondamentale quindi questo Marsiglia – Borussia Dortmund, questa sera in diretta. La sensazione è che questo Borussia Dortmund sia meno dominante di quello degli anni precedenti. Capace di conquistare la Bundesliga, di giungere all'ultimo atto nella Coppa più importante, la squadra, modellata da Klopp, si era issata a modello per tutta Europa. Vincere, divertendo. Qualcosa si è incrinato la scorsa estate. Goetze è partito, direzione Baviera. É scoppiato il caso Lewandowski. Bloccato a Dortmund, pronto a emigrare a fine contratto. Di colpo la realtà Borussia si è fatta troppo piccola per molti talenti. Gli occhi dei ricchi del Vecchio Continente sono ora concentrati su Marco Reus, il talento più luminoso. Voci, mercato e infortuni. Tutto ha destabilizzato l'ambiente. Di colpo si è persa quella beata leggerezza fonte di tanti successi. L'assenza di Gundogan prima, di Hummels e Subotic ora, ha pesato e non poco. L'importanza di determinati tasselli si è resa evidente. Perso il treno in Bundesliga, ora il Borussia chiede il permesso per gli ottavi, candidandosi a possibile mina vagante. Tra qualche mese, con l'organico finalmente al completo, potrebbe essere avversario sconsigliabile.