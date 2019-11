Live Barcellona - Celtic in Champions League

90+2' - Finale dal Camp Nou: è 6-1 Barça sul Celtic. Blaugrana che chiudono al comando il girone H e saranno testa di serie al sorteggio degli ottavi di finale. Scozzesi che chiudono in maniera ingloriosa la loro avventura europea.

90+1' - Samaras sfiora la doppietta personale! Scavalca Pinto, ma Piqué salva di testa sulla linea.

88' - Il Celtic segna il gol della bandiera. Samaras anticipa Pinto in area piccola e segna di testa.

82' - Stokes in campo per Matthews.

81' - Standing ovation per Neymar, entra Dongou all'esordio in Champions League.

74' - Neymar indemoniato stasera!! Forster gli nega il poker intervenendo di piede.

73' - Song entra al posto di Busquets.

72' - TELLO!!! SESTO GOL DEL BARCELLONA! Adriano appoggia al limite per Tello che di sinistro batte Forster con la deviazione di Ambrose.

69' - Simulazione di Matthews che si scontra in area con Busquets e riceve il cartellino giallo. Commons prende il posto in campo di Biton.

65' - Si divora il sesto gol Pedro!! Lancio dalla difesa di Mascherano, sale malissimo la retroguardia del Celtic e Neymar si trova in porta. Il brasiliano salta Forster e poi si disturba con Pedro al momento di insaccare, lasciando il pallone al compagno che si fa ribattere il tiro in corner.

63' - Esce Sanchez, dentro Tello.

58' - NEYMAR!!!! MANITA BLAUGRANA!!! Neymar segna la tripletta personale. Azione partita da Adriano che serve Neymar, il brasiliano si beve Ambrose e batte Forster nonostante il tentativo di spazzare da parte di Van Dijk.

51' - Punizione di Xavi che Forster manda in calcio d'angolo.

48' - ANCORA NEYMAR!! Altro gol fantastico del Barça! Neymar serve di tacco Sergi Roberto, da questi a Sanchez che restituisce al brasiliano in posizione idale per battere Forster.

46' - Comincia il secondo tempo! Nel Celtic Mulgrew ha preso il posto di Pukki.

21:40 - Partita senza storia al Camp Nou. Barcellona in pieno controllo delle operazioni, con il solito possesso palla tenace e il gioco avvolgente che sono un marchio di fabbrica dei blaugrana. Il Celtic sta facendo quel che può, ma contro avversari di questo calibro è difficile per tutti.

45+1' - Non c'è recupero, si va negli spogliatoi con il Barcellona che ha messo al sicuro la vittoria.

45' - NEYMAR!!!! Calcio spettacolo del Barcellona! Fitta rete di passaggi sulla trequarti, Sanchez dà una palla splendida a Montoya, il terzino offre a Neymar il gol che chiude la partita.

41' - Ammoniti Brown e Sergi Roberto.

39' - PEDRITO!!! RADDOPPIO CATALANO! Piqué serve Neymar, il brasiliano fugge via ad Ambrose e mette un rasoterra che Pedro non può sbagliare.

34' - Primo contropiede del Celtic, Piqué riesce a recuperare su Samaras e a mettere in corner.

25' - Intervento in scivolata rischioso di Matthew che in piena area per poco non prende Sanchez.

22' - Sanchez crossa per Neymar, tiro murato da Ambrose. Barça in pieno controllo del match.

10' - Il Barcellona arriva con molta facilità al tiro. Sanchez premia l'inserimento di Montoya, conclusione deviata in angolo.

7' - GOL DEL BARCELLONA! PIQUÉ!! Tiro di Sanchez respinto corto da Forster, la palla arriva a Piqué che non sbaglia il tap-in.

6' - Pedro pesca Neymar in area, chiude in angolo Van Dijk.

3' - Errore di Matthews, Xavi verticalizza per Neymar che viene chiuso dalla difesa scozzese.

2' - La prima iniziativa offensiva è del Barça. Traversone di Xavi per Neymar che non arriva di testa.

1' - Calcio d'inizio battuto dal Barça che attacca in questo primo tempo verso destra.

20:45 - Ufficiali di gara schierati in mezzo al campo per il sorteggio di rito. Si fa attendere il capitano del Celtic Brown, al rientro oggi dalla squalifica rimediata proprio nella gara d'andata per un fallo con successiva reazione su Neymar.

20:40 - Squadre pronte a entrare in campo.

20:35 - Questa la cornice del Camp Nou. Non ci dovrebbe essere il tutto esaurito, ma di sicuro non mancherà il calore in questa serata di Champions.

The Celtic players being put through their paces ahead of kick-off. #UCL pic.twitter.com/FrrSIqKdPn — Celtic Football Club (@celticfc) 11 Dicembre 2013

20:30 - L'arbitro è il russo Karasev che ha fatto il suo debutto in Champions League nella scorsa edizione. È internazionale dal 2010. (foto: corrieredellosport.it)

20:20 - Ecco le formazioni iniziali!

Barça's starting line-up: Pinto, Montoya, Piqué, Mascherano, Adriano, Sergio, Xavi, Sergi Roberto, Pedro, Alexis and Neymar #FCBlive — FC Barcelona (@FCBarcelona) 11 Dicembre 2013

#Celtic team to play Barcelona: Forster; Lustig, Ambrose, Van Dijk, Ledley; Matthews, Brown, Biton, Boerrigter; Samaras, Pukkki #UCL (MH) — Celtic Football Club (@celticfc) 11 Dicembre 2013

19:25 - Buonasera dal Camp Nou! Il tiki-taka del Barcellona contro la solidità del Celtic. In palio non ci sono obiettivi da raggiungere, ma lo spettacolo è senz'altro assicurato.

19:20 - Per il decimo anno di fila il Barcellona ha superato la fase a gironi e nelle ultime sei stagioni è sempre arrivato tra le prime quattro squadre del continente. Il Celtic non ha superato il girone come già accaduto due edizioni fa, mentre nella scorsa stagione raggiunse gli ottavi dove fu eliminato dalla Juve di Conte.

19:15 - In Premiership Celtic senza più rivali dopo il fallimento dei Rangers: sette i punti di vantaggio sull'Inverness e terzo titolo consecutivo della gestione Lennon che pare essere una formalità. Biancoverdi miglior attacco con 35 reti.

19:00 - Nella Liga il Barça viene dalla sconfitta di Bilbao ed è stato agganciato al vertice dal Real Madrid: in quella partita gli uomini di Martino hanno perso l'imbattibilità in campionato. Blaugrana miglior attacco con 42 gol, due in più del Real, e miglior difesa assieme a quella delle merengues con 9 reti al passivo.

18:30 - Sono numerosi i confronti tra il Celtic e le formazioni spagnole. Gli scozzesi hanno incontrato Atletico Madrid (Coppa Campioni 73/74, Coppa delle Coppe 84/85 ed Europa League 11/12), Real Madrid (Coppa Campioni 79/80), Real Sociedad (Coppa Campioni 81/82), Valencia (Coppa UEFA 01/02), Celta Vigo (Coppa UEFA 02/03) e Villarreal (Coppa UEFA 04/05 e Champions League 08/09). Il Celtic ha vinto soltanto 3 di queste 18 sfide, senza mai prevalere in trasferta.

18:15 - L'unica squadra scozzese che è riuscita a espugnare il Camp Nou è il Dundee United, vittorioso qui nel 1987: erano i quarti di finale di Coppa UEFA e il Dundee si era già imposto in casa 1-0 Quella partita finì 2-1 e venne decisa nel finale dai gol di Clark e Ferguson che vanificarono il vantaggio di Calderé. Non hanno avuto analoga fortuna i Rangers nella Champions 2007/2008, sconfitti 2-0 al Camp Nou dopo lo 0-0 di Glasgow.

18:00 - Stasera Barcellona e Celtic si affrontano per la decima volta in partite ufficiali europee. Il bilancio è nettamente favorevole ai blaugrana, vincenti in ben 5 occasioni contro 2 pareggi e altrettante affermazioni scozzesi. Nel 2004 ci sono stati ben quattro incroci, prima negli ottavi di Coppa UEFA e successivamente nel girone di Champions. In entrambi i casi il Celtic è uscito imbattuto dal Camp Nou, riuscendo a vincere la prima partita in assoluto giocata contro il Barça in casa.

17:45 - Ecco come stanno preparando i blaugrana la partita del Camp Nou.

17:30 - Quella di stasera potrebbe essere una partita storica per il Barcellona che cercherà di segnare il millesimo gol negli incontri internazionali.

We want to make history at the Camp Nou with our 1000th goal in international matches. Barça-Celtic tonight! Tickets: http://t.co/hXfpSMTnjG — FC Barcelona (@FCBarcelona) 11 Dicembre 2013

17:15 - Nella partita d'andata il Barcellona ha vinto 1-0, passando nel quarto d'ora finale grazie a un gol di Cesc Fabregas. Vedremo se gli scozzesi riusciranno a ripetere stasera al Camp Nou la stessa partita dello scorso ottobre.

17:00 - L'allenatore del Celtic Neil Lennon riavrà al Camp Nou il suo capitano Scott Brown, squalificato per tre giornate dopo un fallo con successiva reazione su Neymar: "Scott sa di aver sbagliato, ha scontato la sua punizione ed è molto carico in vista del suo rientro. L'episodio ci ha sconvolti tutti perché è il nostro capitano e da lui ci si aspetta che dia l'esempio, non c'è alcun dubbio che la sua assenza si è fatta sentire nei tre incontri che ha saltato. Giocare senza pressioni può aiutarci a fare una grande partita, c'è grande rispetto tra due società dal grande blasone. Tratteremo Neymar esattamente come tutti i suoi compagni, a Celtic Park l'ho visto giocare dal vivo per la prima volta e ne sono rimasto molto impressionato". (foto: @celticfc)

16:30 - Per il Tata Martino stasera non si tratta di un allenamento, ma al contrario di una partita da vincere: "Conosciamo bene le conseguenze di un eventuale mancato successo: il Barcellona è una squadra che deve arrivare al top, vincere e giocare bene. Per noi tutte le partite sono importanti. Dobbiamo essere veloci nell'impostare il gioco e nel muovere la palla, non bisogna lasciare spazio al Celtic. Non sempre in questo girone abbiamo giocato al meglio, ecco perché mi aspetto molto da questa gara. Dopo la sconfitta di Bilbao ci siamo parlati e abbiamo individuato le aree su cui lavorare".

16:15 - Per essere sicuro di chiudere al comando del girone il Barcellona non deve perdere stasera, altrimenti dovrà sperare in un mancato successo del Milan contro l'Ajax a San Siro.

16:00 - Il Barcellona vuole il primato del gruppo, il Celtic è al capolinea della sua avventura europea stagionale. Di certo non mancherà lo spettacolo al Camp Nou nell'ultima partita del girone H.