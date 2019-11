Live Milan - Ajax in Champions League

22:44 Gara in salita per gli uomini di Allegri, in dieci fin dal 23'. Olandesi che hanno mantenuto il possesso di palla per tutta la gara, ma sono stati autori solo di manovre sterili: a parte il palo di Poulsen, solo due conclusioni respinte da Abbiati. Si riprende a febbraio; venerdì il sorteggio a Nyon.

Da Andrea Motta e Vavel Italia è tutto. Alla prossima!

90' + 6 Ultima azione di gara: palla scodellata dentro, ci prova Laassen in rovesciata ma la palla finisce fuori! Arriva il fischio del direttore di gara! Il Milan si qualifica per gli ottavi di finale di Champions League alle spalle del Barcellona!

90 + 4 L'Ajax non riesce a sfruttare il recupero e ad essere ficcante, così la partita si avvia inevitabilmente al termine.

90' + 2 Blind prova sorprendere Abbiati dai venticinque metri, ma la sfera è preda del numero trentadue rossonero.

90' Il direttore di gara assegna cinque minuti di recupero.

88' De Sciglio ammonito per proteste. Il giovane rossonero ha chiesto all'arbitro di ammonire un avversario; in Italia questo comportamento è ammesso, ma nel resto d'Europa no: giallo per lui.

86' Balotelli fa respirare il Milan. Il numero 45 fa salire la squadra e si becca un fallo nella metà campo avversaria.

84' Si lotta a centrocampo. La formazione rossonera continua a respingere le avanzate olandesi.

80' Doppio cambio: il Milan inserisce Mexes per Kakà; l'Ajax Van der Hoorn al posto di Serero.

75' Allegri chiede ai suoi giocatori di stare calmi e di resistere.

74' Fisher brova un sinistro dal limite dell'area e il pallone finisce fuori di un soffio. Milan ancora graziato.

73' Ci prova ancora l'Ajax con una punizione di Schöne, ma la sfera termina tra le braccia del portiere rossonero.

72' Esce Bojan ed entra Sigthorsson, capocannoniere stagionale dell'Ajax: l'islandese ha segnato sei gol in campionato, uno in Coppa d'Olanda e uno in Supercoppa, ma è ancora a secco in Champions.

70' Balotelli ricambia il "favore" a Blind e viene ammonito anche lui da Webb. Un fallo brutto e inutile, da dietro, con l'unico obiettivo di colpire l'avversario.

66' Prodigioso intervento di piede di Abbiati su Laassen! Il portiere del Milan si rifugia in corner.

62' Balotelli viene fermato fallosamente da Blind, che si becca un giallo.

58' Ci prova Laassen dal limite dell'area, ma Abbiati blocca senza problemi.

55' Nessun pertugio per l'Ajax, che continua a mantenere il possesso palla, senza riuscire a bucare l'armata rossonera.

49' Il match è ricominciato sulla falsa riga della prima frazione. Milan a difendere, pronto a colpire soltanto in contropiede.

46' Squadre di nuovo in campo. Frank de Boer inserisce Hoesen al posto di Poulsen, a lungo beccato dal pubblico e dai giocatori del Milan. Nello scacchiere dei lancieri Schone viene avanzato nella posizione prima occupata dal danese. Nessuna sostituzione, invece, nella formazione di casa. Recuperato, quindi, anche il claudicante Abbiati.

45' + 2 Finisce a reti bianche la prima frazione di gioco. Un risultato che va bene al Milan che, tuttavia, nella ripresa dovrà lottare con le unghie e con i denti per portare a casa il risultato e la qualificazione.

45' + 1 Calcio di punizione dai venti metri per l'Ajax. Occasionissma per i lancieri. Ci prova Schöne, ma la sfera finisce alta sopra la traversa.

45' Il direttore di gara assegna due minuti di recupero.

41' La gara è bloccata. La squadra di casa è rintanata nella propria metà campo e si limita a provare a colpire nelle ripartenze. L'Ajax, dal canto suo, gestisce il pallino del gioco, ma non riesce a colpire la difesa avversaria, ben schierata.

34' Abbiati ha accusato un problema alla coscia. Si riscalda Coppola, quarto portiere del Milan. Il secondo, Amelia, è infortunato e il terzo, Gabriel, non è inserito nella lista UEFA.

30' Dominio dell'Ajax, in questa prima mezz'ora di gara, facilitato anche dall'espulsione di Montolivo. I tulipani, però, stanno mancando di concretezza in fase di realizzazione.

27' Poulsen, ogni volta che tocca palla, viene letteralmente sommerso dai fischi del Meazza. Secondo i tifosi presenti allo stadio, infatti, il centrocampista danese ha accentuato il tuffo, dopo il colpo ricevuto da Montolivo.

24' Allegri ristabilisce i tre di centrocampo, inserendo Poli per El Shaarawy.

23' Milan nei guai! Montolivo si becca un rosso diretto per un intervento da tergo ai danni da Poulsen! Milan in dieci con 70 minuti ancora da giocare!

19' Sugli sviluppi del successivo corner, Bojan prova a sorprendere Abbiati, ma il suo sinistro a rientrare termina tra le baccia dell'estremo difensore rossonero.

18' Abbiati salva il Milan! Super reattivo il 36enne portiere del Milan, che si tuffa deviando in calcio d'angolo un colpo di testa di Laassen.

16' I rossoneri sono contratti e chiusi in difesa, quasi a difendere il risultato. Del resto, alla formazione meneghina andrebbe bene anche un pari per passare il turno. Ma bisogna stare attenti: basta vedere ciò che è successo oggi pomeriggio alla Juventus...

11' Il Milan prova a rispondere con Muntari, ma il suo sinistro finisce fuori dallo specchio e viene ribattuto, addirittura, dai difensori olandesi.

10' Ci prova Bojan dai venti metri, ma la conclusione dell'ex di turno finisce ampiamente alta sopra la porta difesa da Abbiati.

8' Più Ajax che Milan in questa prima fase di gara. I Lancieri, invece, stanno gestendo il pallino del gioco senza troppi problemi.

5' Palo interno dell'Ajax! Poulsen è svettato più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner, ma la palla ha toccato il palo e poi è finita tra le braccia di Abbiati. Colpo di fortuna per il Milan! Chissà che non sia di buon auspicio!

4' Ci prova Balotelli e la sfera finisce tra le braccia di Cillessen che blocca la fucilata del numero 45 rossonero.

3' Montolivo viene atterrato a trenta metri dall porta olandese e l'arbitro assegna un calcio di punizione.

2' Ancora nessuna occasione del gol. Squadre abbastanza compatte e in fase di studio.

1' Match iniziato. A gestire il pallino del gioco la formazione di Allegri!

20:43 Le squadre sono sul terno di gioco. Una suggestiva scritta a centrocampo, dedicata allo scomparso Nelson Mandela: "Madiba, the world will never forget".

20:15 Ecco le formazioni ufficiali:

Milan (4-3-2-1): Abbiati; De Sciglio, Zapata, Bonera, Muntari; Montolivo, De Jong, Muntari; Kakà, El Shaarawy; Balotelli.

Ajax (4-3-3): Cillessen; Van Rhijn, Moisander, Blind, Denswil; Poulsen, Schöne, Serero; Fisher, Krkić, Laassen.

19:45 Nota dolente prima dell'inizio del big match del Meazza. Tre tifosi olandesi sono stati acoltellati durante l'afflusso allo stadio per la partita. Uno dei tre, colpito all'addome alle 18:30, è in gravi condizioni ed è sotto i ferri all'ospedale San Carlo. Durante la rissa è rimasto contuso anche un venditore ambulante italiano che, però, è stato medicato sul posto. Secondo le ultime indiscrezioni, l'accoltellamento degli olandesi si configurerebbe come una vendetta. Stamattina, infatti, una ventina di ultrà dell'Ajax hanno aggredito alcuni manifestanti del movimento dei Forconi in piazzale Loreto.

19:15 Benvenuti alla diretta scritta di Milan - Ajax, ultima partita della fase a gironi del Gruppo H. Si tratta di un match decisivo per il passaggio del turno: il club meneghino ha due risultati su tre a disposizione, ma è vietato sottovalutare la squadra di Frank de Boer, vecchio lupo di mare del calcio olandese, alla guida dei Lancieri dal 2010. Tra poco vi daremo comunicazione delle formazioni ufficiali di Milan – Ajax. Intanto, diamo uno sguardo alla classifica e agli ultimi risultati del Gruppo H.

Milan - Ajax vale il pass per gli ottavi di Champions League. I rossoneri si giocano il passaggio al tabellone eliminatorio contro la formazione più titolata d'Olanda, con la possibilità di passare con due risultati su tre. Agli uomini di Massimiliano Allegri, infatti, basta anche un pareggio per superare l'ostacolo del girone eliminatorio e proseguire in quello che, ormai, è diventato l'unico obiettivo per Kakà e compagni: conquistare per l'ottava volta la coppa "dalle grandi orecchie". In campionato, infatti, dopo il passo falso di Livorno, i rossoneri sono scivolati a -25 dalla Juventus, leader del campionato di Serie A.

I Lancieri, invece, si trovano al secondo posto della classifica dell'Eredivisie. Tuttavia, davanti non hanno né i rivali storici del PSV, né quelli del Feyenoord: al primo posto c'è il sorprendente Vitesse che, rimpolpato di giocatori arrivati in prestito dal Chelsea, sta conducendo con due punti di vantaggio sui biancorossi. L'Ajax, campione d'Olanda uscente, è una formazione giovane con poche chance di arrivare fino in fondo alla massima competizione continentale. Tuttavia, il passaggio agli ottavi garantirebbe al club di Amsterdam un ritorno economico di tre milioni di euro, che non guastano mai nei bilanci societari.

Massimiliano Allegri e Frank de Boer, i due tecnici, sono intervenuti ieri pomeriggio nelle consuete conferenze pre-gara. Ecco le loro parole:

Allegri: "In Champions siamo a buon punto, anche c'è stato qualche pareggio di troppo. Contro l'Ajax sarà un incontro fondamentale; non sarà semplice, ma per fortuna, ci sarà una bella cornice di pubblico ad accompagnare il nostro gioco. Questo è il secondo obiettivo stagionale: prima abbiamo eliminato il Psv nel playoff, ora occorre ripetere l'impresa per conquistare gli ottavi. Ci vuole determinazione e serenità; i ragazzi sanno che è una partita come tutte le altre, anche se il pareggio equivale a una vittoria. La posta in palio è alta, ma non dobbiamo giocare pensando di difendere lo 0-0. L'Ajax è in un buon momento di forma, ha superato il Barcellona. Si tratta di un match da dentro o fuori, con il vantaggio che abbiamo a disposizione due risultati su tre".

De Boer: “Dovremo tirare fuori il massimo da noi stessi. Il Milan ha il favore di giocare in casa e sta crescendo, ma se noi giochiamo ai livelli dell’ultimo periodo possiamo vincere. Abbiamo le stesse possibilità di passare il turno. Secondo me, i rossoneri cercheranno di puntare al pareggio e di tenere il pallone. Balotelli e Kakà sono ottimi giocatori, dovremo fare attenzione. I ragazzi più giovani potrebbero sentire maggiormente la tensione, ma devono trasformarla in qualcosa di positivo. Anche se dovesse andare male, sarà comunque un'esperienza importante e i miei giocatori impareranno qualcosa".

Le probabili formazioni di Milan - Ajax

Nonostante qualche defezione, Allegri dovrebbe confermare il 4-3-2-1, adottato nell'ultimo periodo. Abbiati ha recuperato ed è pronto per riprendersi il posto da titolare. In difesa favorita la coppia centrale Zapata-Bonera, con quest'ultimo favorito su un Mexes ancora lontano dalla forma migliore. Sulle corsie laterali certa l'indisponibilità di Abate, sostituito da De Sciglio, e in forse Emanuelson: scalpita Costant. A centrocampo, sicuri del posto De Jong e Montolivo, si giocano un posto Poli e Muntari. In avanti, a sostegno di Balotelli, Kakà ed El Shaarawy.

Problemi di formazione anche per de Boer, che dovrà fare a meno di De Jong e Duarte. I Lancieri scenderanno in campo con il consueto 4-3-3. Tra i pali Cilessen, poi spazio a Denswil e Moisander al centro della difesa, supportati dai due terzini van Rhijn e Ligeon. In mezzo al campo Blind, Serero e Klaassen. In attacco Schone, Hoesen e Fischer. Dovrebbe partire dalla panchina Bojan Krkic, ex di turno, protagonista l'anno scorso di una stagione opaca all'ombra della Madonnina.

Queste le probabili formazioni:

Milan

Ajax

Sono quattro i precedenti in sfide di Champions League tra Milan e Ajax, giocati allo stadio Giuseppe Meazza. Eccoli nel dettaglio:

1994/95, Fase a gironi: Milan-Ajax 0-2

2002/03, Quarti di Finale: Milan-Ajax 3-2

2003/04, Fase a gironi: Milan-Ajax 1-0

2010/11, Fase a gironi: Milan-Ajax 0-2.

Il precedente più illustre, però, non si è giocato a Milano, ma al Santiago Bernabéu di Madrid il 28 maggio 1969. Era la finale della Coppa dei Campioni e metteva di fronte la formazione rossonera allenata da Nereo Rocco e quella olandese affidata a Rinus Michels, definito successivamente come l'inventore del calcio totale. La squadra capitana da Rivera superò quella di Cruijff per 4-1 con tripletta di Prati e gol di Sormani. Inutile il momentaneo 2-1 realizzato da Vasovic dal dischetto: il Milan salì sul tetto d'Europa per la seconda volta nella sua storia, a cinque anni dal trionfo di Wembley; l'Ajax rimandò di due anni il primo dei quattro successi nella massima competizione continentale.