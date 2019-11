Live Atlético Madrid - Porto in Champions League

L'Atlético supera per 2 a 0 il Porto, che saluta la Champions League e si accontenta si un posto in Europa League. I Colchoneros con questo successo confermano il primo posto in classifica.

90'2. Fischio finale!

90'. +2' di recupero.

88'. Conclusione di Varela, che però non trova lo specchio della porta.

82'. Fuori Adrian Lopez, al suo posto Baptistao nell'Atlético Madrid.

80'. Aranzubia salva il risultato sul tentativo di Varela.

78'. Nel Porto entra Herrera al posto di Defour.

78'. Cartellino giallo per Mangala.

69'. PALO DEL PORTO! Quarto legno per il Porto colpito da Lica.

66'. Cartellino giallo per Insua.

64'. Cambio anche nel Porto: fuori Lucho Gonzalez, dentro Ghilas.

62'. Sostituzione nell'Atlético Madrid: fuori Torres, dentro Turan.

54'. Ammonito Alderweireld.

46'. Tiro da fuori di Raul Garcia, che non trova la porta.

45'. Due sostituzioni nell'intervallo: Villa per Diego Costa nell'Atlético, Lica per Josué nel Porto.

45'. Inizia la seconda frazione.





45'1. Termina il primo tempo.

41'. Ammonito Jackson Martinez.

37'. GOOOL! RADDOPPIO DELL'ATLETICO! DIEGO COSTA SALTA HELTON CON UN COLPO DI TESTA E DEVIA IN PORTA PER IL 2 A 0.

36'. PALO COLPITO DAL PORTO! Terzo legno colpito dai portoghesi! Questa volta è Jackson Martinez a vedere il suo tentativo infrangersi sul palo sinistro.

31'. Ammonito Lucho Gonzalez.

28'. Grande intervento di Helton! Diego Costa lasciato solo dalla difesa conclude in porta, ma Helton riesce a respingere.

26'. ARANZUBIA PARA IL PENALTY! Josué calcia dal dischetto ma trova l'estremo difensore dell'Atlético!

26'. CALCIO DI RIGORE PER IL PORTO! Aranzubia interviene colpendo Jackson Martinez e viene ammonito.

23'. Fernando ci prova con un diagonale rasoterra ma la palla termina al lato.

20'. TRAVERSA DEL PORTO! Ancora un legno colpito dai portoghesi! Questa volta è Varela a trovare la traversa dopo un gran colpo di testa.

14'. GOOOL! ATLETICO IN VANTAGGIO! RETE SPETTACOLARE DI RAUL GARCIA CHE, SULLA SINISTRA, RIESCE A INFILARE IN RETE DA UN ANGOLAZIONE IMPOSSIBILE!

12'. Varela ruba palla e guadagna un corner. Il Porto ora alza il ritmo e prova a prendere in mano le redini del gioco.

10'. Josué prova il tiro da fuori ma non trova la porta.

8'. TRAVERSA COLPITA DAL PORTO! Danilo serve bene Jacson Martinez che devia in porta ma colpisce il legno!

5'. Primo ammonito della partita: Josué per un brutto intervento su Adrian Lopez.

4'. La prima conclusione nello specchio della porta è del Porto, ma il tiro da fuori area di Fernando è troppo debole. Nessun problema per Aranzubia.

0'. Fischio d'inizio!

20:42. Le due squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Suona l'inno della Champions League!

20:34. La panchina del Porto: Fabiano; Otamendi; Herrera; Lica; Quintero; Ghilas; Ricardo.

20:28. In panchina per l'Atlético: David Gil; Godin; Giménez; Lucas; Arda Turan; Villa; Baptistao.

20:21. La formazione del Porto: Helton; Danilo; Maicon; Alex Sandro; Mangala; Lucho Gonzalez; Josué; Fernando; Defour; Jackson Martinez; Varela.

20:20. L'undici dell'Atlético Madrid: Aranzubia; Alderweireld; Javi Manquillo; Insua; Miranda; Koke; Raul Garcia; Gabi; Oliver Torres; Adrian Lopez; Diego Costa.

20:10. Al Vicente Calderon di Madrid è tutto pronto per una serata di grande calcio. Fra pochissimo le formazioni ufficiali di Atlético Madrid e Porto.

19:35 - Benvenuti! Anche questa sera va in scena lo spettacolo della Champions League, e a partire dalle 20:45 potrete seguire in diretta Atlético Madrid – Porto. Nel gruppo G, i madrileni sono già certi della qualificazione e del primo posto, mentre il Porto ha bisogno di una vittoria per sperare negli ottavi di finale. Conquistare i tre punti al Vicente Calderon non sarà certo un’impresa facile.

Il Porto quindi, deve vincere per tenere viva la speranza di passare il turno. Ma ai lusitani non basterebbe il successo: gli uomini di Paulo Fonseca, infatti, devono portare a casa i tre punti e sperare che lo Zenit San Pietroburgo, secondo nella classifica del gruppo con un punto in più dei portoghesi, non ottenga più di un pareggio. Gli uomini di Spalletti questa sera sono impegnati contro l’Austria Vienna, ormai fuori dai giochi.

Nella gara d’andata in Portogallo, l’Atlético Madrid riuscì a imporsi per 2 a 1 sui padroni di casa grazie alle reti di Godín e Arda Turan. È stato solo uno dei successi dei Colchoneros, che in cinque gare disputate nella fase a gironi hanno collezionato quattro vittorie e un pareggio, assicurandosi il primo posto in classifica con 13 punti. Alle ore 20:45, qui su Vavel potrete seguire in diretta Atlético Madrid – Porto.

Nella Liga spagnola l’Atlético Madrid prosegue la sua cavalcata all’inseguimento del Barcellona. Gli uomini di Simeone occupano la prima posizione in classifica a pari punti con il Barcellona. Nel fine settimana l’Atlético ha esordito in Coppa del Re con un’ottima prestazione: una partita dominata in casa del Sant Andreu, con il poker firmato da Raul Garcia, Arda Turan, autore di una doppietta, e David Villa.

Il Porto, in campionato, occupa la seconda posizione a pari punti con il Benfica, a -2 dallo Sporting Clube de Portugal. Nell’ultimo impegno gli uomini di Paulo Fonseca hanno conquistato il successo grazie alla doppietta di Jackson Martinez ai danni del Braga. Questa sera la diretta di Atlético Madrid – Porto è su Vavel a partire dalle 20:4.

Intanto, per quanto riguarda le altre squadre impegnate questa sera, nel gruppo F, All’Arsenal basta un pareggio contro il Napoli, che deve vincere e sperare in una sconfitta del Borussia Dortmund per passare il turno. Gruppo E: il Chelsea, già qualificato, per aggiudicarsi il primo posto deve vincere contro la Steaua Bucarest, ormai fuori dai giochi. Tra Shalke e Basilea è lotta per la qualificazione: i tedeschi devono vincere per portarsi al secondo posto.

Nel gruppo H domina il Barcellona: gli uomini di Gerardo Martino sono certi del passaggio del turno, ma devono ottenere almeno un pareggio contro il Celtic per finire la fase a gironi da primi in classifica. Lo stesso risultato serve al Milan, che ospita l’Ajax: in caso di vittoria degli olandesi, i rossoneri dovrebbero accontentarsi di un posto in Europa League.

Diego Simeone in conferenza stampa ha analizzato il cammino della sua squadra in Champions League parlando anche delle altre squadre del gruppo: “Credo che Porto e Zenit siano partite da favorite perché hanno partecipato più volte a questa competizione”. Il tecnico spagnolo ha rievocato il match d’andata nel quale i suoi hanno ottenuto una vittoria fondamentale: “Abbiamo fatto fatica nei primi venti minuti, ma ci siamo ripresi e abbiamo terminato la gara con un gol strategico”.

Anche Paulo Fonseca ha parlato della partita nella conferenza stampa di vigilia, e ha chiarito subito qual è la situazione dei suoi: “Non abbiamo alternative, se non vincere”. Fonseca inoltre, ripensando alle altre partite della fase a gironi, ha qualche rimpianto: “Volevamo ottenere la qualificazione in casa, ma non siamo stati capaci di farlo”.