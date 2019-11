Giro di boa in Eredivisie

In Eredivisie si gioca, questo fine settimana, l’ultimo turno di andata. Ad aprire le danze sarà il PEC Zwolle, che ospiterà in casa l’SC Heerenveen. Il PEC, dopo una partenza strepitosa in campionato, che l’aveva visto in testa alla classifica per qualche giornata, si trova ora nono, un punto dietro proprio alla squadra allenata dall’ex stella rossonera, Marco van Basten. Per questo match occhi puntati sulla stella islandese dei frisoni, Alfreð Finnbogason. Sull’attaccante islandese circolano già voci di un suo possibile passaggio in Premier League, dove vestirebbe la casacca dell’Everton.

Sabato ci saranno due importanti incontri in ottica salvezza: NEC Nijmegen-Roda JC Kerkrade e ADO Den Haag-RKC Waalwijk. L’ADO volerà sicuramente sulle ali dell’entusiasmo, dopo essere riusciti a battere per 1-2 l’FC Groningen in trasferta, mentre l’RKC arriva da un pareggio casalingo con la neopromossa Cambuur. L’altro match della giornata vede invece le Aquile del Go Ahead Eagles in trasferta con l’FC Twente. Difficile pronosticare un risultato quando gioca il Go Ahead Eagles, squadra molto altalenante, capace di vincere per 4-1 contro il più quotato PEC e poi perdere per 5-0 contro NAC Breda e 6-0 con l’Ajax. Una cosa è sicura … giocate l’over!

Il turno si chiude Domenica, alle 12.30 in campo SC Cambuur ed Ajax. I lancieri stanno tenendo un buon ritmo in campionato, ma hanno anche dato molto ieri sera al Meazza, nel disperato tentativo, non riuscito, di passare agli ottavi di Champions. Alle 14.30 al de Kuip sfida da non perdere, il Feyenoord di Graziano Pellé ospita l’FC Groningen. “L’Orgoglio del Nord” deve riscattare la sconfitta subita in casa lo scorso turno, ma soprattutto non deve perdere il treno che la tiene allacciata alle squadre di testa, per poter ancora sperare nell’Europa. I Rotterdammers, esaltati dalla vittoria esterna contro l’SC Heerenveen, proveranno a conquistare altri tre punti, come sempre guidati dall’Italiano Pellé, ormai idolo di casa. Heracles Almelo-AZ Alkmaar dovrebbe vedere gli ospiti imporsi senza troppi problemi, così come problemi non dovrebbero essercene per il Vitesse, che ospita in casa il NAC Breda. Il Vitesse è la vera sorpresa di questa stagione, è energia pura, costruita con un progetto a breve termine, questa società punta a vincere subito. A chiudere il programma sarà la sfida tra FC Utrecht e PSV Eindhoven. Un pronostico a favore dell’Utrecht pare quasi scontato, i Boeren stanno attraversando una crisi che sembra senza fine e sono reduci da un pesante 2-6 casalingo subito proprio contro il Vitesse, ma la reazione d’orgoglio è sempre dietro l’angolo!