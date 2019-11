Live Lazio - Trabzonspor in Europa League

Partita priva di emozioni, finisce 0 a 0. La situazione nella classifica del gruppo J non cambia.

90'4. Fischio finale!

90'1. Ammonito Candreva.

90'. L'arbitro assegna 4' di recupero.

86'. Fuori Henrique, dentro Gural.

86'. Cartellino giallo per Radu.

85'. Ritmi davvero bassi in questo secondo tempo e poche occasioni da entrambe le parti.

77'. Candreva prova il tiro da fuori ma non trova la porta.

75'. Dentro il tedesco al posto di Ederson.

75'. Miroslav Klose si prepara per l'ingresso in campo.

68'. Cartellino giallo per Erdogan.

65'. Nella Lazio fuori Onazi, dentro Hernanes.

65'. Sostituzione anche nel Trabzonspor: fuori Alanzinho, dentro Erdogan.

60'. Giallo per Demir dopo il fallo su Candreva.

58'. Primo cambio per la Lazio: fuori Anderson, al suo posto Candreva.

56'. Tentativo di Radu da fuori: la palla termina al lato. Intanto, a bordo campo, si riscalda Candreva.

51'. Fase spenta del match. Le due squadre non si sbilanciano per non prendere rischi.

45'. Inizia la seconda frazione!

45'. Finisce il primo tempo!

45'. Cavanda da fuori non riesce a sbloccare il risultato.

44'. Felipe Anderson ci prova da fuori ma spedisce di poco alto.

43'. Occasione per la Lazio! Novaretti serve bene Ederson, che cerca il gol in rovesciata, ma la palla termina al lato.

40'. Lazio vicinissima al gol! Floccari prova a sfruttare il corner svettando di testa, ma non trova lo specchio della porta per un soffio!

37'. Calcio di punizione per il Trazbonspor calciato da Adin. Berisha intercetta il pallone.

36'. Colpo di testa di Ederson troppo debole, tutto facile per Kivrak.

33'. Ammonito Biava per un fallo su Yumlu.

26'. Calcio di punizione per il Trabzonspor. Calcia Olcan Adin, ma Berisha intercetta.

22'. Akgun primo ammonito del match per un brutto intervento su Ederson.

21'. Ederson prova a sorprendere l'estremo difensore su calcio di punizione, ma Kivrak si fa trovare pronto.

17'. Floccari tocca con la mano al limite dell'area avversaria. Calcio di punizione per gli ospiti.

14'. Ederson, dalla destra, ci prova con un diagonale rasoterra, ma Kivrak trattiene il pallone.

11'. Brutto intervento di Ederson su Aykut Akgun.

7'. La prima conclusione nello specchio è di Malouda, che non mette in difficoltà Berisha.

6'. La Lazio avanza e guadagna metri, gli uomini di Petkovic vogliono prendere in mano le redini della partita.

0'. Fischio d'inizio!

21:01. Le due squadre stanno facendo il loro ingresso in campo.

20:58. Le panchine delle due squadre. Lazio: Marchetti; Ciani; Lulic; Biglia; Hernanes; Candreva; Klose. Trazbonspor: Ozturk; Yusuf Erdogan; Zeki Yavru; Mierzejevski; Abdulkadir Ozdemir; Emre Gural; Janko.

20:52. L'undici del Trabzonspor: Onur Kivrak; Bosingwa; Aykut Demir; Bamba; Mustafa Yumlu; Malouda; Aykut Akgun; Colman; Alanzinho; Olcan Adin; Paulo Henrique.

20:48. La Lazio scende in campo con: Berisha; Biava; Radu; Cavanda; Novaretti; Felipe Anderson; Ederson; Onazi; Ledesma; Baldé; Floccari.

20:35. Fra mezz'ora il fischio d'inizio all'Olimpico di Roma. Tra pochi minuti le formazioni ufficiali di Lazio - Trabzonspor.

19:45. Benvenuti! Dopo la due giorni di Champions League, questa sera va in scena l’Europa League con l’ultimo match della fase a gironi. A partire dalle ore 21:00 potrete seguire qui su Vavel la diretta di Lazio – Trabzonspor. Gli uomini di Petkovic sono già sicuri del passaggio del turno, ma con una vittoria potrebbero sorpassare i turchi e conquistare il primo posto del girone J.

All’andata in Turchia finì 3 a 3 grazie a una grande rimonta degli italiani. Dopo un primo tempo sofferto, infatti, sotto di due gol gli uomini di Petkovic riuscirono a reagire anche grazie all’ingresso di Floccari, che, in stato di grazia, segnò due reti nel giro di un minuto, permettendo ai suoi di rimanere al primo posto nel girone; posizione che oggi la Lazio dovrà cercare di riconquistare.

Nel gruppo J Trabzonspor e Lazio sono già qualificate per i sedicesimi di finale, mentre Apollon e Legia, che seguono in classifica, non hanno più speranze di passare il turno. I turchi guidano la classifica con 13 punti, dopo aver collezionato 4 vittorie e 1 pareggio; la Lazio insegue a -2: 3 vittorie e 2 pareggi i risultati ottenuti fino ad ora. L’Apollon segue a quota 4, mentre il Legia in cinque partite non è riuscita a ottenere punti in nessuna occasione.

Se in Europa la Lazio attraversa un buon momento, non è lo stesso a livello nazionale. L’undici di Petkovic, infatti, non vince da dieci partite e occupano il dodicesimo posto in classifica. Nell’ultima giornata di Serie A i biancocelesti hanno subito una sconfitta di misura in casa del Torino, e ora si preparano a ospitare il Livorno in un match solo apparentemente facile. Questa sera a partire dalle 21:00 la diretta di Lazio – Trabzonspor.

Nella conferenza stampa di ieri Petkovic ha espresso la sua soddisfazione e si è detto orgoglioso della squadra: “Io credo nei miei ragazzi. […] Questo gruppo da tutto e vuole dare tutto per vincere. Dobbiamo far vedere questo sul campo”. Il tecnico vuole la vittoria, per il primo posto e per tenere alto il morale e ingranare anche in campionato: “Serve una vittoria per affrontare domenica il Livorno con la testa più serena”.

Petkovic potrebbe dover rinunciare a una pedina fondamentale per la squadra: Miroslav Klose. “Può fare la differenza da solo e creare problemi agli avversari. Dopo l’allenamento parlerò con lui e decideremo. Spero di averlo a disposizione”. L’allenatore riconosce l’importanza in campo del tedesco, che spesso è stato decisivo. Diretta di Lazio – Trabzonspor a partire dalle 21:00.

In conferenza stampa ha parlato anche Felipe Anderson, che nell’ultimo impegno in Europa League contro il Legia ha segnato il suo primo gol con la maglia della Lazio. Questa soddisfazione è arrivata dopo un periodo difficile per il numero 7, reduce da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per quattro mesi: “Non è stato facile. […] Adesso sono contento di essere tornato a un livello fisico ottimale”. Anderson ha confermato le idee dell’allenatore e scenderà in campo per un solo risultato: “Vogliamo vincere per il primo posto e per aumentare la fiducia”.