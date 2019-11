Europa League, le inglesi: Tottenham e Swansea ok, fuori il Wigan

Dopo le quattro qualificate agli ottavi su quattro partecipanti ai gironi di Champions, l'Inghilterra calcistica sperava nell'en-plein che potevano concederli Swansea e Wigan in Europa League, vista l'archiviazione del passaggio del turno del Tottenham già qualche turno fa.

I gallesi partivano con un bonus da non sprecare nel Gruppo A nel quale solo il Kuban Krasnodar poteva sopravanzarli. Lo Swansea in trasferta con il San Gallo (ultimo e senza possibilità di qualificazione), il Kuban a Valencia (già qualificato) a cercare l'impresa della vittoria impossibile con un occhio all'altro campo dove il San Gallo doveva vincere. Una delle due condizioni si è poi verificata. Gli svizzeri del San Gallo hanno effettivamente battuto a sorpresa uno Swansea sottotono e con forse qualche seconda linea di troppo grazie alla rete all'80° di Mathys. Il Kuban però non è riuscito a portare i tre punti a casa da Valencia dove non è andato oltre il pareggio risicato. Quando su entrambi i campi si era sullo 0-0 è arrivato il vantaggio spagnolo con Alcacer. Poi il vantaggio anche del San Gallo ha fatto rizzare le orecchie e ringalluzzire le speranze di qualificazione. All'84° pareggio di Melgarejo che fa sperare nell'impresa della qualificazione. Bastava un gol, non è arrivato. Passa il Valencia da primo ed appunto lo Swansea da secondo.

Risultati : Valencia - Kuban Krasnodar 1-1, San Gallo - Swansea 1-0

Classifica : Valencia 13, Swansea 8, Kuban 6, San Gallo 6



Finisce qui il cammino del Wigan in Europa League, invece. La squadra l'anno scorso retrocessa in Championship aveva l'obbligo di battere a domicilio il Maribor e sperare nella sconfitta dello Zulte in casa contro la capolista ormai qualificata Rubin Kazan. Anche un pareggio dello Zulte poteva bastare, a patto che si vincesse con quattro gol di scarto. La partenza spedita aveva fatto ben sperare i tifosi dei Latics: palo e rigore segnato da Jordi Gomez, trequartista degli inglesi. Ma dolo solo un minuto McCann lascia la squadra in 10 e provoca il rigore per il Maribor. Rete di Mezga su ribattuta ed 1-1. Quando al 75° la parità numerica è ristabilita (espulso Mertelj) è già troppo tardi: Filipovic aveva fissato il risultato sul 2-1. Rete che, poco dopo, avrebbe fatto il seguito alle due reti del Rubin Kazan sul terreno dello Zulte. Risultato: insperato passaggio del turno del Maribor che si piazza al secondo posto in classifica dietro il Rubin con 7 punti, a pari merito con lo Zulte ma in vantaggio per differenza reti (-3 a -5). L'unica combinazione di risultati che avrebbe qualificato il Maribor (prima dell'ultima giornata ultimo) è successa, a casa il Wigan che, più di tutti gli altri risultati, paga lo 0-0 interno alla 1° giornata con lo Zulte.

Risultati : Zulte Waregem . Rubin Kazan 0-2, Maribor - Wigan 2-1

Classifica : Rubin K. 14, Maribor 7, Zulte 7, Wigan 5



Il Tottenham passeggia sull'Anzhi, a qualificazione già ampiamente ottenuta. Si rivede - in grande stile - Roberto Soldado, autore di una tripletta. Lo spagnolo apre le marcature dopo soli 7 minuti, con una spizzata di testa su punizione tesa dalla sinistra, ben scodellata al centro da Sigurdsson. Il raddoppio al 16', con un destroi ad incrociare su splendida verticalizzazione dell'ex romanista Lamela. L'Anzhi accorcia a fine frazione con il colpo di testa di Ewerton, ma vale come gol della bandiera anticipato. Al 54' Fredericks libera Holtby a centro area, che inventa uno strepitoso stop con pallonetto a seguire, tutto col sinistro, al volo. Il poker lo firma Soldado su rigore al 78', penalty assegnato dopo un tuffo in area di Fredericks, su cui abbocca l'arbitro Johannesson. Sconfitta indolore per i russi, passano anche loro ai sedicesimi. Sei partite e sei vittorie per gli Spurs (@fraguarino).

Risultati: Tottenham - Anzhi 4-1, Sheriff - Tromso 2-0

Classifica: Tottenham 18, Anzhi 8, Sheriff 6, Tromso 1