Live Bayern Monaco - Amburgo, Bundesliga in diretta

Ora la squadra di Guardiola volerà in Marocco per la Coppa del Mondo per Club!

FINISCE QUI! IL BAYERN ASFALTA ANCHE L'AMBURGO! 41ESIMO RISULTATO UTILE CONSECUTIVO! OTTAVA VITTORIA IN ALTRETTANTE PARTITE!!!

93' LA CHIUDE IL BAYERN!!! SHAQUIRI CHIUDE IL MATCH!!! LA SQUADRA DI GUARDIOLA E' CAMPIONE D'INVERNO!

90' colpo di testa di Mandzukic! Para Drobny!

TRE MINUTI DI RECUPERO!

88' subisce fallo Jiracek, tenta l'ultimo assalto l'Amburgo!

87' REEEEEEETE!!! LASOGGA!!! RIAPRE LA PARTITA L'AMBURGO! GRAN TIRO SOTTO LA TRAVERSA!

85' fuori Zoua, dentro J. Lam

85' prova il tiro Van der Vaart, para senza problemi Neuer!

84' cambio per il Bayern, fuori Kroos, dentro il giovanissimo Hojbjerg

82' tiro di Shaquiri, pallone largo!

77' cambio per il Bayern, fuori Muller, dentro Shaquiri.

74' cambio per gli ospiti, fuori Calhanogu, dentro Jiracek!

73' colpo di testa di Van der Vaart, non si fa sorprendere Neuer!

70' gran botta di Lasogga! Pallone che va di poco fuori!

70' prova il tiro Thiago col sinistro, pallone altissimo sopra la traversa!

68' tenta il tiro al volo Kroos, palla deviata in corner da Badelj!

65' cross di Ribery, tenta l'acrobazia Muller, il pallone va fuori!

63' cambio per il Bayern, fuori Gotze, dentro l'attesissimo Ribery!

61' pallone al centro di Van der Vaart, non ci arriva nessuno e recupera palla Kroos.

59' tiro di Zoua ribattuto da Dante

56' si rialza Van der Vaart, si continua normalmente!

55' prende una botta Van der Vaart che resta a terra e ferma il gioco l'arbitro

53' gran tiro a giro di Jansen! In angolo Neuer!

52' GOOOOOOOOOOOOOOOL DI GOTZE!!! GRANDISSIMA GIRATA E PALLONE CHE SI INFILA NELL'ANGOLO DOVE DROBNY NON PUO' ARRIVARE! DUE A ZERO BAYERN!

51' tiro di Gotze deviato, per poco non finisce dentro, ma è solo corner!

48' Badelj serve in profondità Lasogga, prova il tiro da fuori ma va sul fondo!

47' leggermente più propositivo l'Amburgo in questo inizio di secondo tempo! Lasogga prova il tiro, para senza problemi Neuer!

Nessuna sostituzione, COMINCIA IL SECONDO TEMPO!

Rientrano in campo le squadre, Bayern in vantaggio di un gol, la barriera difensiva dell'Amburgo è caduta a tre minuti dal termine.

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO, CON IL BAYERN IN VANTAGGIO, GOL DI MANDZUKIC, DECIMO GOL DEL CROATO QUEST'ANNO.

44' palla tagliata in mezzo di Van der Vaart, arriva di testa Lasogga che spedisce fuori!

42' GOOOOOOL DEL BAYERN!!! MANDZUKIC DI TESTA SUL CROSS IN MEZZO DI RAFINHA!

40' prova il tiro Lahm, ma va altissimo.

37' cross perfetto di Kroos, ci arriva Manzukic che non colpisce benissimo, pallone fuori di poco!

35' cross di Rincon verso Lasogga, colpo di testa debole, para Neuer

33' gran tiro di Thiago Alcantara, para in due tempi Drobny, il tiro era centrale.

32' cross in mezzo di Zouà, in angolo si salva Lahm!

31' corss di Muller perfetto in mezzo, di pochissimo non ci arriva Mandzukic!

30' domina il Bayern, ma non riesce ad incidere, difesa dell'Amburgo costantemente sotto pressione!

28' colpo di testa sbilenco di Dante, palla che si spegne sul fondo.

27 tenta il tiro Lahm, deviato, corner per i bavaresi.

25' sta subendo l'Amburgo, ma la difesa della squadra riesce a tenere, nonostante i frequenti cross del Bayern!

21' pallone in mezzo nell'area dell'Amburgo, carambola e il pallone arriva tra i piedi di Gotze, devia Tah quasi sulla linea!

20' recupera palla Badelj, il suo tiro impreciso termina sul fondo.

18' cross in mezzo di Muller, Jansen anticipa di testa Van Buyten!

16' Muller riesce a scartare Drobny e mettera il pallone dentro, ma è fuorigioco!

15' pallone in mezzo di Rafinha, livera Djourou!

14' Badelj riesce ad innescare Van der Vaart, sale bene la difesa del Bayern che mette in offside l'olandese.

13' mantiene il possesso il Bayern, ma non trova varchi nella difesa dell'Amburgo! Ancora 0-0 all'Allianz Arena

8' pallone basso in mezzo di Van der Vaart, non ci arriva nè Lasogga nè Zoua!

7' partita ancora bloccata, nessuna occasione da gol per le due squadre.

4' ammonito il portiere Drobny per ostruzione su Mandzukic, avendo ritardato una rimessa per i bavaresi! Già due ammoniti per l'Amburgo!

3' ammonito Van der Vaart per simulazione! Dubbia la decisione dell'arbitro.

1' cominica il match!

15.28. Le squadre sono in campo, pochi istanti all'inizio di Bayern Monaco e Amburgo, una vittoria darebbe alla truppa di Guardiola il titolo di Campione d'Inverno. Questo è il 97esimo confrono fra le due compagini.

Mia san hier! #NurderHSV #FCBHSV pic.twitter.com/ii4gcdxVEw — Hamburger SV (@HSV) 14 Dicembre 2013

Noch 20 Minuten - letzte Vorbereitungen vor #FCBHSV. pic.twitter.com/t8rsfIFSbV — FC Bayern München (@FCBayern) 14 Dicembre 2013

15.20. la squadra di Guardiola sta dominando, come già detto, questa Bundesliga, soprattutto per i numeri, miglior attacco e miglior difesa, maggior numero di vittorie e miglior differenza reti, l'Amburgo ha segnato 30 gol e ne ha subito 32, uno dei migliori attacchi, se si considera la posizione in classifica della squadra di Van Marwjik.

15.14. Finora l'Ambrugo ha mantenuto uno score di 4 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, il capocannoniere dell'HSV è Michel Lasogga, con 8 marcature, per il Bayern è il solito Mario mandzukic, con un gol in più di Lasogga.

15.03. Formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Amburgo!

Einwechselspieler / Substitutes: Starke - Ribéry, Shaqiri, Pizarro, Kirchhoff, Alaba, Hojbjerg | Kick-off: 15.30 Uhr pic.twitter.com/faJ3ED64JZ — FC Bayern München (@FCBayern) 14 Dicembre 2013

14.46. Tra i giocatori dell'Amburgo che oggi molto probabilmente scenderà in campo troviamo Michael Jansen, terzino sinistro, su cui il Bayern ha chiesto informazioni per risolvere il problema legato alla fascia di sinistra, ma l'Amburgo è un'osso duro e diffilmente, salvo offerte irrinunciabili farà partire uno dei suoi gioielli che quasi sicuramente parteciperà con la maglia dei Panzer ai Mondiali Brasiliani.

14.38. Seconda partita consecutiva in casa per il Bayern, dopo la sconfitta rimediata in Champions League per opera del Manchester City di Pellegrini, una sconfitta indolore però visto che la differenza reti ha premiato i bavaresi, che dunque si classificano primi alle spalle dei Citizens. Per quanto concerne le due formazioni, Guardiola si dovrebbe affidare al 4-1-4-1, con Neuer in porta, difesa formata da Lahm, Boateng (in dubbio con Van Buyten), dante e Alaba, con Javi Martinez davanti la difesa, a centrocampo Robben, Muller, Kroos e Gotze, a supporte dell'unica punta che molto probabilmente sarà Mario Mandzukic.

14.30. Amici della Bundesliga, benvenuti all'Allianz Arena per la sfida tra Bayern Monaco e Amburgo, il Bayern, primo in classifica è alla ricerca dell'ottava vittoria consecutiva, l'ultimo stop della squadra di Pep Guardiola equivale al 6 ottobre, quando fu fermata sull'1-1 dal Bayer Leverkusen, l'Amburgo dal canto suo, cercherà di difendersi, forte della goleada rifilata nella scorsa stagione dal Bayern, quando ad aprile vinse per 9-2. Cercare di non perdere, per la squadra di Van Marwjik sarà già tanto, anche perchè i bianco-blu non navigano in buone acque, la zona retrocessione dista solo 7 punti.