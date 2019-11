Live Barcellona - Villareal in Liga spagnola

Il Barcellona riesce a portare a casa i tre punti grazie alla doppietta di Neymar. Ora i blaugrana guidano la classifica in solitaria in attesa dell'Atlético Madrid, impegnato domani.

Il secondo gol del Barcellona.

90'4. Fischio finale!

90'2. Neymar vicino al terzo gol! La sua conclusione termina fuori di pochissimo!

90'. L'arbitro assegna 4' di recupero.

86'. Esce Fabregas, al suo posto Sergi Roberto.

85'. Cartellino giallo per Neymar.

84'. Cambio nel Barcellona: fuori Sanchez, al suo posto Pedro.

81'. Barcellona vicino al gol! Rasoterra potente di Iniesta da fuori area: Asenjo devia in corner.

74'. Ultimo cambio per il Villarreal: fuori Aquino, dentro Pereira.

70'. Entra Jokic al posto di Perez.

68'. GOOOL! BARCELLONA DI NUOVO IN VANTAGGIO! CROSS DI FABREGAS PER SANCHEZ, CHE SERVE NEYMAR: IL BRASILIANO SOTTO PORTA NON DELUDE!

64'. Prima sostituzione anche nel Villarreal: fuori Ramos, dentro Uche.

61'. Primo cambio della partita: fuori Song, al suo posto Xavi.

58'. Uche, per il Villarreal, si prepara a entrare.

57'. Intanto Xavi si riscalda a bordocampo.

Il pareggio di Musacchio.

52'. Tentativo di Sanchez da fuori: Asenjo trattiene.

50'. Occasione per il Villarreal! Dos Santos scarica un insidioso rasoterra che sfiora il palo destro e termina al lato.

47'. GOOOL! SUL CORNER MUSACCHIO SVETTA DI TESTA E DEVIA IN PORTA BEFFANDO PINTO!

45'. Inizia la seconda frazione!

Il gol di Neymar.

45'. Finisce il primo tempo!

39'. Occasione per il Barça! Sanchez, servito da Iniesta, si gira e conclude in porta, ma Asenjo con un grande intervento devia in corner evitando il gol.

37'. Trigueros ammonit per un brutto fallo su Neymar.

29'. GOOOL! NEYMAR DAL DISCHETTO NON SBAGLIA!

28'. CALCIO DI RIGORE PER IL BARCELLONA! Tocco di mano di Mario dentro l'area.

23'. Trigueros prova la concluisone da fuori ma la difesa respinge il tiro.

18'. Il Villarreal si chiude bene in difesa e prova a sfruttare le ripartenze.

12'. Il Barcellona ha il controllo della partita, il Villarreal è costretto a chiudersi nella propria metà campo.

6'. PALO DEL BARCELLONA! Padroni di casa vicinissimi al gol, ma il tentativo di Song si spegne sul palo.

4'. Il Barcellona è partito bene e ha preso in mano il match. I blaugrana esercitano il classico possesso palla che li contraddistingue.

0'. Fischio d'inizio!

19:56. Le due squadre fanno il loro ingresso in campo.

19:43. I titolari del Villarreal:

19:42. L'undici del Barcellona:

19:40. Meno di mezz'ora al fischio d'inizio. Tra poco le formazioni.

19:00 - Benvenuti! Dopo l’ultimo fine settimana dedicato alla Coppa del Re, torna in scena la Liga spagnola. Questa sera seguiremo l’anticipo delle 20:00 che ha come protagonisti Barcellona e Villarreal. Il sottomarino giallo non gioca al Camp Nou da un anno, vista la retrocessione in Segunda Division della passata stagione. Potrete seguire la diretta di Barcellona – Villarreal qui su Vavel.

I blaugrana continuano a guidare la classifica della Liga, e in caso di successo, questa sera potrebbero battere l’ennesimo record: il Barcellona, infatti, potrebbe diventare la prima squadra al primo posto in classifica per 54 giornate consecutive. Gli uomini di Martino condividono il gradino più alto con l’Atlético Madrid, con tre punti di vantaggio sul Real Madrid.

Il Villarreal in questa stagione è stato la vera rivelazione della Liga spagnola: dopo la retrocessione ha saputo rialzarsi riconquistando un posto nella massima divisione. Gli uomini di Marcelino Garcia occupano il quinto posto in classifica con 28 punti, e hanno collezionato 8 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. A partire dalle 20:00, la diretta di Barcellona – Villarreal.

Nella conferenza stampa di vigilia Gerardo Martino ha parlato di una partita complicata e ha riconosciuto le qualità degli avversari: “Contro il Villarreal sarà difficile, ma faremo di tutto per ritornare alla vittoria e staremo attenti nell’evitare di commettere errori che potrebbero risultare fatali”. Il Barcellona questa sera, ma non solo, ha un unico compito, e Martino è stato molto chiaro: “Il nostro obiettivo primario è giocare un ottimo calcio, poi vincere tutte le competizioni”.

(FOTO: Getty Images)

Mercoledì i blaugrana, impegnati nell’ultima partita della fase a gironi di Champions League, hanno travolto il Celtic con un pesante 6 a 1. Il protagonista assoluto è stato Neymar, che ha messo a segno una tripletta trascinando i suoi. Gli uomini di Martino grazie a novanta minuti di dominio incontrastato hanno portato a casa il successo e il primo posto nel gruppo.

Marcelino Garcia è orgoglioso del lavoro svolto dalla sua squadra fin qui, e non si nasconde. L’impegno al Camp Nou è certamente uno dei più difficili della stagione, ma il Villarreal non scenderà in campo per subire il possesso palla azulgrana: “Andiamo a Barcellona con la speranza di rendergli le cose difficili e provare a vincere”. La diretta di Barcellona – Villarreal è su Vavel a partire dalle ore 20:00.

(FOTO: Getty Images)

Garcia sa che non sarà semplice conquistare dei punti, ma i suoi ci proveranno: “È normale perdere in questo campo, però andiamo con l’intenzione di sorprenderli”. “Le chiavi sono difendere bene, attaccare e contrattaccare con criterio”. Il tecnico vuole cavalcare l’onda e sfruttare il momento positivo della sua squadra: “Stiamo bene, stiamo giocando delle buone partite e stiamo ottenendo dei buoni risultati. Per questo pensiamo di poter creare problemi al Barcellona”.