Live Chelsea - Crystal Palace in Premier League

18.00: CHELSEA - CRYSTAL PALACE 2-1: IL VIDEO DEI GOL

17.52: I Blues soffrono il ritorno delle Tigers nella seconda metà della ripresa, ma alla fine amministrano il vantaggio ed è un immenso Speroni a negare agli uomini di Mourinho il colpo del ko. I gol tutti nel primo tempo: apre Torres, Chamakh risponde alla mezz'ora, un gioiello di Ramires vale il 2-1 definitivo. Chelsea secondo in Premier League a due punti dall'Arsenal, in attesa di Tottenham - Liverpool di domani. Ma i Reds possono solo agganciare i Blues al secondo posto. Per Chelsea - Crystal Palace è tutto: a breve il video con tutti i gol della partita. Da Francesco Guarino grazie e appuntamento alla prossima!

94': FINISCE QUI! CHELSEA - CRYSTAL PALACE 2-1!

93': Ultimo minuto, ma il Chelsea ora sembra in controllo.

92': Ultimi assalti del Crystal Palace. Cech blocca in presa alta un cross di Puncheon e chiede calma ai suoi.

90': 4 minuti di recupero.

89': Pallonetto di Jerome che attraversa tutto lo specchio della porta! Brivido per il Chelsea, finale incandescente!

88': DOPPIO MIRACOLO DI SPERONI! Prima su Torres (forse in fuorigioco), poi su Demba Ba! Fenomenale il portiere argentino, che tiene in vita i suoi!

88': Ultimo cambio nel Palace, Gayle per Chamakh.

86': RAMIRES DIVORA IL COLPO DEL KO! Disastro della difesa del Palace, i due centrali si scontrano e danno via libera al brasiliano, solo contro Speroni. Ma Ramires ci pensa troppo, sceglie il passaggio ad Oscar e ciabatta il pallone. Speroni blocca a terra.

84': Fuori anche Torres, dentro Demba Ba.

81': Mourinho corre ai ripari, dentro Schurrle per Willian.

78': Delaney anticipa Torres di testa e sfiora il palo! Crystal Palace ancora pericoloso!

77': MUCCHIO SELVAGGIO IN AREA DEL CHELSEA, CHE SI SALVA SENZA NEMMENO SAPERE COME! Terry in corsa salva sulla linea il tocco di O'Keefe, che era destinato al gol!

75': Miracolo di Speroni su Oscar, ma Torres, che aveva toccato per ultimo la palla, era in fuorigioco.

74': Il Crystal Palace ha alzato il baricentro ed ora spinge alla ricerca del pareggio.

71': L'esultanza di Ramires dopo il gol del 2-1 che al momento decide la partita (foto Andrew Winning/Reuters)

70': Ancora Delaney di testa su cross da fermo di Puncheon, ma stavolta la mira è pessima.

69': Ammonizione anche per Ivanovic, che cerca tre volte di prendere a calci Chamakh ed alla quarta ci riesce. Giallo sacrosanto.

63': Bolasie solissimo in area indirizza male il colpo di testa! Ancora uno splendido cross di Puncheon, che sulla sinistra sta creando non pochi grattacapi al Chelsea.

62': Primo cambio nel Chelsea, entra Oscar ed esce Mata.

58': Colpo di testa di Delaney, pericoloso! Cech blocca, ma il difensore del Palace è sbucato in mischia, sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti.

58': Ammonizione per Essien, intervento duro a piedi uniti su Chamakh.

54': Contropiede e risposta immediata del Palace: Cech si oppone in tuffo al destro potente di Puncheon!

54': Progressione irresistibile di Willian sulla destra, cross inguardabile.

51': Jerome alza troppo la mira! Il Palace è vivo: disimpegno errato di Ivanovic, palla recuperata dall'attaccante delle Eagles e conclusione potente da fuori area. La precisione non c'è.

51': Cambio nel Crystal palace, Bolasie per Bannan.

49': Hazard spara in curva da posizione favorevole! Cross di Willian.

48': Chelsea pericoloso: tiro di Mata che rimbalza tre volte addosso agli avversari ed alla fine viene toccato di mano da un uomo del Palace, ma è impossibile parlare di calcio di rigore mancato dopo tutti quei rimpalli ravvicinati.

17.03: RIPARTITI!

17.02: Squadre in campo. Il Chelsea batterà il calcio d'inizio del secondo tempo.

16.57: Squadre pronte a rientrare in campo. Ci auguriamo un secondo tempo all'altezza del primo, con altri gol e ritmi alti.

16.49: Un bel primo tempo. Il Palace parte meglio, ma passa il Chelsea con il tap-in vincente di Torres, dopo un tiro di Willian deviato sul palo. Chamakh impatta alla mezz'ora con una bella deviazione al volo di sinistro, ma passano cinque minuti e Ramires timbra il nuovo sorpasso con un destro splendido dal limite dell'area.

47': Si chiude con il Palace in avanti alla ricerca del pareggio, ma Clattenburg fischia. Fine primo tempo: CHELSEA - CRYSTAL PALACE 2-1.

45': 2 minuti di recupero.

44': Ancora Chelsea! Willian anticipato al momento di girare a rete un cross di Azpilicueta. Gli esterni del Chelsea stanno facendo ammattire la difesa del Palace...

44': Il miglior angolo possibile per ammirare il video del gol di Ramires: un destro decisamente alla brasiliana.

41': Willian sfiora il 3-1! Hazard ruba palla a Mariappa (forse quando la sfera era già uscita dal campo), punta l'area di rigore e serve Willian. Il destro del giocatore del Chelsea è deviato e finisce tra le braccia di Speroni.

40': Gran bella partita a Stamford Bridge: ribaltamenti di fronte continui, gol e agonismo. Chelsea e Crystal Palace non si stanno decisamente risparmiando.

38': Altro video gol: stavolta tocca al pareggio (anch'esso momentaneo) di Chamakh.

35': Stavolta è Mata a muoversi sulla destra facendo ballare i difensori del Palace. Al momento di entrare in area scarica il pallone su Ramires, che ha tempo e spazio per prendere la mira e calciare: palla quasi sotto l'incrocio alla destra di Speroni, che può solo guardare. CHELSEA - CRYSTAL PALACE 2-1.

35': RAMIREEEEEEEEEEEEES! CHE GOL DEL BRASILIANO! CHELSEA DI NUOVO AVANTI!

33': Reazione immediata del Chelsea, che si rovescia rabbiosamente nella metà campo avversaria. Rischiando di esporsi però ai contropiedi degli uomini di Pulis, che in ripartenza appaiono pericolosissimi.

31': Nel frattempo andiamo a vedere il video del gol del momentaneo 1-0 firmato da Torres al 15'

29': Un lampo del Palace e gli uomini di Pulis pareggiano: palla recuperata nella metà campo del Chelsea, apertura per Puncheon e cross basso di sinistro. Chamakh arriva sul pallone quasi indisturbato a centro area e batte Cech. CHELSEA - CRYSTAL PALACE 1-1.

29': CHAMAKH! PAREGGIO A SORPRESA DEL CRYSTAL PALACE!

28': Contropiede del Palace, Jerome scalda le mani a Cech con un tiro debole. E poi si scusa con Puncheon, che era in posizione più favorevole.

27': Essien ci prova dai 25 metri: palla di un metro fuori, Speroni controlla.

26': C'è già un cambio nel Crystal Palace. Dikgacoi esce dolorante ed entra O'Keefe.

21': Ivanovic sfiora il raddoppio! Incursione dalla destra su colpo di tacco smarcante di Hazard, destro ad incrociare sul secondo palo del serbo: palla fuori di un soffio.

20': Ancora Hazard indemoniato sulla destra, ma stavolta ci mette un dribbling di troppo. Avrebbe potuto servire prima Torres in piena area di rigore.

16': El Nino ripaga subito la fiducia di Mourinho. Tiro da fuori di Willian deviato sul palo da Speroni in tuffo, lo spagnolo è il più lesto ad avventarsi sulla ribattuta ed infila la porta avversaria: CHELSEA - CRYSTAL PALACE 1-0.

16': TORRES! CHELSEA IN VANTAGGIO!

15': Dubbio in area del Crystal Palace: Ivanovic affossato su cross dalla destra di Essien. La palla arriva fuori e Ramires prova un destro che Speroni blocca senza problemi.

11': Willian mette in difficoltà Cech con un retropassaggio. Il portiere dei Blues se la cava bene col sinistro.

9': Il Chelsea ha riguadagnato campo ed ora tiene in mano il pallino del gioco.

7': Hazard semina il panico sulla destra, poi mette dentro un pallone per Torres. La difesa del Palace chiude all'ultimo momento.

3': Disimpegno sbagliato di Azpilicueta, che per poco non lancia Jerome da solo contro Cech! Terry salva in scivolata: ritmi altissimi imposti dagli uomini di Pulis.

2': Pressing alto del Palace, che parte molto aggressivo e schiaccia il Chelsea nella propria area.

1': Padroni di casa nella classica divisa blu, ospiti in nero con striscia trasversale rossoblu.

16.00: CALCIO D'INIZIO PALACE, PARTITI!

15.55: Le squadre entrano in campo, ci siamo!

15.50: Torniamo a concentrarci sul nostro match, Chelsea - Crystal Palace. Questo il programma che verrà distribuito oggi a Stamford Bridge: l'uomo copertina è l'arcigno Bradislav Ivanovic.

Today's programme features Branislav Ivanovic...#CFC pic.twitter.com/c5upxKg5Jw — Chelsea FC (@chelseafc) 14 Dicembre 2013

15.41: Buonissime notizie per il Chelsea dall'Etihad Stadium. Il Manchester City ha demolito in casa la capolista Arsenal per 6-3! Adesso la classifica recita Arsenal 35 punti e Manchester City 32. Il Chelsea è a quota 30 assieme al Liverpool, che giocherà domani sul campo del Tottenham. In attesa dell'impegno dei Reds, Mourinho potrebbe portarsi da solo in seconda posizione.

15.27: FORMAZIONI UFFICIALI, CRYSTAL PALACE - Nessuna novità invece per Tony Pulis. Il suo Crystal palace scende in campo come da copione.

#cpfc team to play Chelsea: Speroni, Mariappa, Delaney, Gabbidon, Ward, Jedinak, KG, Bannan, Puncheon Chamakh, Jerome. — Crystal Palace FC (@Official_CPFC) 14 Dicembre 2013

Palace subs: Price, Parr, O'Keefe, Williams, Gayle, Kebe, Bolasie. — Crystal Palace FC (@Official_CPFC) 14 Dicembre 2013

15.23: FORMAZIONI UFFICIALI, CHELSEA - Arrivano le formazioni definitive di Chelsea - Crystal Palace. Confermato Torres al centro dell'attacco, ma c'è qualche novità a centrocampo. Dentro Essiene Willan, partono dalla panchina Lampard e Oscar.

Team v @Official_CPFC: Cech; Ivanovic, D Luiz, Terry (c), Azpilicueta; Ramires, Essien; Willian, Mata, Hazard, Torres. #CFC — Chelsea FC (@chelseafc) 14 Dicembre 2013

Subs v @Official_CPFC: Schwarzer, Cole, Lampard, Oscar, Schurrle, Ba, Eto’o. #CFC — Chelsea FC (@chelseafc) 14 Dicembre 2013

Il ko esterno con lo Stoke City di sabato scorso brucia ancora. L'Arsenal è lontano cinque punti, ma il Manchester City potrebbe regalare un risultato importante nel lunch match: da Stamford Bridge seguiremo assieme Chelsea - Crystal Palace live, in diretta con aggiornamenti in tempo reale per VAVEL Italia. La cronaca sarà a cura di Francesco Guarino: tutte le emozioni di questa partita della 16esima giornata di Premier League a partire dalle ore 16. Foto, tweet e video gol da condividere e commentare assieme.

QUI CHELSEA - Il passaggio del turno in Champions League è stato archiviato dal Chelsea non senza remore, con la vittoria di misura di mercoledì contro la Steaua Bucarest. Adesso, fino alla primavera, l'attenzione torna sul campionato. Il Crystal Palace di Tony Pulis non può impensierire i Blues in questo derby londinese, ma neanche deve essere preso sottogamba. Mourinho dovrebbe ributtare Torres nella mischia, dopo le ultime prestazioni incolori di Samuel Eto'o. Nessuna squalifica e solo Cahill indisponibile, oltre al solito van Ginkel che tornerà solo in primavera (foto rantsports.com)

QUI CRYSTAL PALACE - Dicevamo di un Palace penultimo, ma da non sottovalutare. Ne sa qualcosa l'Everton, che sul campo delle Eagles si è dovuto accontentare dello 0-0. Inoltre I rossoblu sono reduci da due vittorie consecutive, contro Cardiff City e West Ham, e da 3 vittorie nelle ultime quattro giornate: nove punti che hanno consentito al Palace di abbandonare l'ultima posizione ed agganciare il gruppo di coda, a pari punti con l'altra londinese Fulham e proprio il West Ham, battuto per 1-0 nella 14esima giornata. Pulis oggi dovrà fare sicuramente a meno degli indisponibili Hunt, Thoma, Guedioura e Murray, mentre resta in dubbio Moxey per un problema alla coscia.

SEGUI LA DIRETTA CHELSEA - CRYSTAL PALACE, LIVE SU VAVEL ITALIA

PROBABILI FORMAZIONI - Il Guardian propone il classico 4-2-3-1 di Mourinho (con la unica già citata novità di Torres al posto di Eto'o), opposto al solido 4-4-2 di Pulis. A Jerome e Chamakh il compito di provare a scardinare la difesa di Mourinho, non solidissima nelle ultime partite: negli ultimi 3 match di Premier League, pur vincendone due, i Blues hanno incassato ben 7 reti, una media di più di due a partita. Il francese naturalizzato marocchino è il miglior marcatore dei suoi: 3 gol in campionato finora, sui soltanto 10 in totale delle Eagles. Il Chelsea fa forza sugli uomini di centrocampo: miglior marcatore Hazard, 6 gol. Cinque realizzazioni per Oscar e 4 per Lampard.

I PRECEDENTI - Il Crystal Palace mancava in Premier League da 8 anni, prima della promozione ottenuta la scorsa stagione in finale ai danni del Watford di Gianfranco Zola. Negli ultimi 8 scontri diretti tra le due squadre, il Palace ha portato a casa soltanto due punti e l'ultima vittoria contro il Chelsea risale addirittura ad un 2-1 interno dell'agosto 1990. Il Chelsea, dal suo canto, è imbattuto a Stamford Bridge contro il Crystal palace da ben 11 sfide. L'unico ko interno contro le Eagles è datato marzo 1982, nella vecchia Seconda Divisione inglese. Ultima sfida: Chelsea - Crystal Palace 4-1. Era il 29 marzio 2005.

L'ARBITRO - Il direttore di gara di oggi sarà l'inglese Mark Clattenburg, 38enne di Consett, nella contea di Durham, che non ha buonissimi precedenti con il Chelsea: in Chelsea - Manchester United 2-3 del 28 ottobre 2012, l'arbitro fu accusato dal club di Roman Abramovic di insulti razzisti nei confronti di due giocatori dei Blues, Juan Manuel Mata e John Obi Mikel. La federazione inglese, dopo accurata indagine, prosciolse l'arbitro per mancanza di prove.Quest'anno per lui 10 match arbitrati, 33 cartellini gialli mostrati e nessuna espulsione (foto qn.quotidiano.net).

TWITTER ZONE: CHELSEA - Dall'account ufficiale twitter dei padroni di casa, vediamo l'arrivo dei giocatori a Stamford Bridge. Un Fernando Torres concentrato imbocca la via degli spogliatoi.

The players have just arrived at Stamford Bridge...#CFC pic.twitter.com/PObEEcU2Su — Chelsea FC (@chelseafc) 14 Dicembre 2013

TWITTER ZONE: CRYSTAL PALACE - Per gli uomini di Pulis, invece, un'ispezione al terreno di gioco. Che, senza false modestie, è uno dei più belli e curati della Premier League. I giardinieri di Stamford sanno decisamente fare il proprio lavoro...

The players inspecting the Stamford Bridge surroundings before kick-off. pic.twitter.com/bhsYrSeze3 — Crystal Palace FC (@Official_CPFC) 14 Dicembre 2013

CHELSEA - CRYSTAL PALACE, IN DIRETTA LIVE SU VAVEL ITALIA DALLE ORE 16