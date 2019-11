Live Tottenham - Liverpool in Premier League

18:58 - Amici di Vavel Italia abbiamo vissuto insieme una due giorni bellissima inaugurata dal big match tra City e Arsenal. Oggi un'altra partita da sogno. Giuseppe Lippiello vi ringrazia di essere stati con noi. Buona serata e a presto con le dirette di Premier di Vavel!

18:51 - Il Liverpool espugna Londra superando con un pazzesco 5-0 il Tottenham. Non c'è storia, partita fin dalle prime battute gestita da un Liverpool temerario e consistente. Al termine del primo tempo il tabellone diceva già 2-0 grazie ai gol di Suarez ed Henderson. Nella ripresa cresce il Tottenham, ma Paulinho lascia i suoi in inferiorità numerica rimediando il rosso diretto per un brutto intervento su Suarez. La partita finisce qui perchè i Reds già padroni del campo, hanno vita facile chiudendo il match con la prima rete di Flanagan, e stende definitivamente gli Spurs con le reti di Suarez, 17 in campionato, e Sterling. Finisce negli olè dei tifosi ospiti, finisce con You'll never Walk Alone che rieccheggia in tutta Londra. In classifica il Liverpool si riprende il secondo posto a quota 33, agganciando il Chelsea, e portandosi a -2 dall'Arsenal. In caduta libera il Tottenham che tra City e Reds ha subito 11 gol senza segnarne. Villas Boas adesso può tremare...

90'+3 - Ancora il Liverpool, Moses serve in mezzo, non ci arriva Flanagan!!! Finisce qui a White Hart Lane, Tottenham 0 Liverpool 5!! Spettacolo a Londra!

90'+2 - Si attende solo il fischio finale di Moss, ogni passaggio dei Reds è un olè della Travelling Kop!

90' - Intanto spazio anche a Moses che rileva Coutinho.

89' - STERLING UMILIA IL TOTTENHAM!!!!!! PARTITA BELLISSIMA LA SUA, DA INCORNICIARE L'ASSIST DI SUAREZ, STERLING BATTE LLORIS A TU PER TU!!!!! LIVERPOOL UN FIUME IN PIENA!!

86' - Tifosi del Tottenham che inizianp a lasciare White Hart Lane....

84' - SUAREZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! E SONO 4!!!!!! BELLA L'ASSISTENZA DI ALBERTO, PALLONETTO PERFETTO CHE INCHIODA LLORIS SULLA SUA USCITA!!!! LIVERPOOL AVANTI 4-0!!!!

83' - INCIAMPA IN AREA COUTINHO!!! SE LA RIDE WHITE HART LANE! ANCHE SE CI SAREBBE POCO DA RIDERE AL MOMENTO

82' - STERLING!!!!! SCATTA BENE IN ZONA CENTRALE SU PASSAGGIO DI SUAREZ, PALLA ALLUNGATA, ESCE TEMPESTIVAMENTE LLORIS!!!!

79' - Liverpool in contropiede, sbaglia il passaggio decisivo Coutinho!!

78' - Primo cambio nel Liverpool, fuori Lucas, dentro Luis Alberto.

77' - Bel cross di Townsend, chiusura perfetta di Skrtel!

75' - LUI!!!!!!!!! IL GIOVANE FLANAGAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GRAN CROSS DI HENDERSON CON L'ESTERNO CHE COLPISCE DI RIMBALZO!!! PALLA SOTTO LA TRAVERSA!!!!! CHE GOL DI FLANAGAN!!!!! GAME OVER!!!!!

73' - COUTINHO!!!!!!!!! TIRO A GIRO TROPPO ALTO!!! BELLA LA FUGA A SINISTRA DI SUAREZ CHE SERVE UN OTTIMO PALLONE AL NUMERO 10!!! OCCASIONE SPRECATA PER CHIUDERE DEFINITIVAMENTE LA PARTITA!!

72' - Scappa in zona centrale Coutinho, ritorna su di lui la difesa del Tottenham.

70' - SUAREZ ANCORA DAVANTI A LLORIS!!!!!! OTTIMA CHIUSURA DEL PORTIERE FRANCESE!!!!

69' - Muove palla adesso il Liverpool, lancio di Suarez, fuorigioco di Sterling.

66' - Cross di Johnson che scappa a destra, palla alta, controlla Lloris.

65' - Altro fallaccio di Holtby su Allen, giallo anche per lui. Si incattivisce adesso la partita.

64' - Brutto intervento del brasiliano che colpisce al petto con una gamba troppo alta Suarez.

63' -ESPULSIONE PER PAULINHO!!!!! FALLO SU SUAREZ!!! NESSUN DUBBIO PER MOSS, ROSSO DIRETTO! PARTITA ANCOR PIU' IN SALITA PER GLI SPURS!

62' - Meglio adesso il Tottenham che ha aumentato i giri.

60' - Fuori intanto Dembele, dentro Townsend!

59' - SOLDADO ATTERRATO IN AREA DA SKRTEL!!!! DICE DI NO MOSS!!! ESPOLODE IL LANE!!

58' - Pronto ad entrare Townsend, bene intanto in difesa Skrtel in chiusura aerea!

54' - La mette sulla corsa Lennon che salta facile Flanagan ma sul secondo scatto si allunga troppo il pallone. Rimessa Reds.

52' - Pericoloso quando riparte in Liverpool che sembra sempre in evidente superiorità numerica.

50' - ESCE MALE MIGNOLET!!! RACCOGLIE IL PALLONE SOLDADO, TIRO ALTO! BELLA PARTITA A LONDRA!

49' - SAKHO!!!! COLPO DI TESTA A BOTTA SICURA!!!! PALO SU CROSS DI STERLING!!!!!!!!!!! CI PROVA POI SKRTEL PALLA IN CURVA!!!!

48' - COUTINHO!!!! SI ACCENTRA IL BRASILIANO, TIRO POTENTE DEVIATO IN ANGOLO!!!

47' - SOLDADO!!! DESTRO VIOLENTO!!!!! SI SALVA IL LIVERPOOL!!!

46' - Prova subito Coutinho a servire in profondità Suarez.

45' - Si riparte a White Hart Lane!

18:01 - Tornano in campo le squadre, dentro Fryers al posto di Naughton per gli Spurs.

18:00 - Pochi secondi all'inizio del secondo tempo, Liverpool avanti 2-0 con il Tottenham. Si ripartirà da qui nella ripresa.

45'+2 - Fischia Moss, finisce qui il primo tempo, Liverpool avanti 2-0 grazie alle reti di Suarez ed Henderson.

45' - Saranno due i minuti di recupero in questo primo tempo.

43' - Errore di Mignolet che controlla male e favorisce il recupero di Soldado!! Spallata dello spagnolo e fallo fischiato da Moss. Per la cronaca Soldado aveva recuperato il pallone e segnato...

42' - Gran corsa di Flanagan che costringe all'intervento falloso di Walker, giallo anche per lui.

40' - HENDERSON!!!!! RADDOPPIO LIVERPOOL!!!|!!! PRIMO TENTATIVO DI HENDERSON RIBATTUTO, CI PROVA SUAREZ, ANCORA LLORIS A DIRE DI NO, POI IL PALLONE TORNA AD HENDERSON CHE PIAZZA A PORTA VUOTA!!!!!!

38' - HOLTBY COLPISCE A BOTTA SICURA!!! GRANDE AZIONE SULLA SINISTRA DI SOLDADO CHE VEDE LIBERO IL COMPAGNO CHE SPEDISCE LA SFERA DI POCO SUL PALO LUNGO!

37' - Ancora un errore di Naughton che si fa saltare nuovamente da Sterling, il 19enne del Liverpool prova ad accentrarsi, tiro ribattuto.

36' - CHI?? SEMPRE LUI CHADLI, PALLA IN MEZZO, TOCCA SOLDADO! PALLA DEBOLE TRA LE BRACCIA DI MIGNOLET!

35' - Sempre Chadli che sta creando parecchi problemi a sinistra.

32' - SUAREZ SPRECA INCREDIBILMENTE A PORTA VUOTA!!!!!!!! NON CI CREDE NEANCHE LUI!!!!! ERRORACCIO DI LLORIS CHE LASCIA CAMPO AL NUMERO 7 CHE TENTENNA E BUTTA VIA IL 2-0!! ERA LIBERO IN AREA COUTINHO!

31' - CHADLI COLPISCE DA SOLO IN AREA DI TESTA!!! PALLA CHE SFIORA LA TRAVERSA!!! DISATTENTA IN QUESTA OCCASIONE LA DIFESA DEI REDS.

30' - Pericolossissimo Chadli che punta Johnson e conquista un altro angolo.

29' - Non ce la fa intanto Sandro, al suo posto entra Holtby.

28' - ALLEN SVENTOLA CHE SBATTE SUL TERRENO E COLPISCE CLAMOROSAMENTE LA TRAVERSA!!!!! L'AZIONE PROSEGUE CI PROVA JOHNSON!!! PALLA DI POCO ALTA!

27' - Primo giallo della partita per Dawson che ferma a metà campo Henderson.

26' - Libera l'area Skrtel con il piattone. Rimane in zona offensiva il Tottenham.

25' - Impatta Soldado di testa sul cross di Paulinho, palla sopra la traversa.

24' - Gran cross ancora di Chadli, svetta in anticipo Sakho che allontana il pericolo.

22' - ANCORA STERLING CHE VEDE ALLEN NEL CORRIDOIO, ESCE BENISSIMO LLORIS CHE ANTICIPA IL GALLESE!

21' - SUAREZ DAVANTI A LLORIS!!!! INTERVIENE IL PORTIERE FRANCESE!!! GRAN PALLA DI STERLING IN PROFONDITA'.

20' - Reazione Tottenham, bel cross di Chadli, non ci arriva nessuno, riparte il Liverpool.

18' - SUAREZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LIVERPOOL IN VANTAGGIO!!!!! GRAN RECUPERO DI HENDERSON CHE SERVE SUAREZ CHE SALTA NETTO L'AVVERSARIO IN AREA E BATTE LLORIS CON UN TOCCO MORBIDO SUL SECONDO PALO!!!!!!

17' - Incredibile lancio errato di Johnson che colpisce la bandierina e ritorna in campo! Pazzesco!

16' - STERLING CROSS BASSO, ANTICIPA TUTTO IL DIFENSORE!!!! SOFFRE IL TOTTENHAM!

16' - Spingono adesso gli ospiti altro angolo.

15' - DA TERRA SUAREZ!!!!!! PALLA A LATO DI POCHISSIMO!!! ANGOLO LIVERPOOL.

13' - Tunnel di Sterling che viene messo giù ancora da Naughton.

12' - STERLING!! TIRO A LATO DI PRIMA INTENZIONE!

11' - Bene Sterling che salta Naughton e viene atterrato al limite dell'area. Punizione Reds.

10' - Partita bloccata in questo avvio, le squadre si attendono senza proporsi con efficacia.

9' - Sventagliata di Naughton, lunghissima per tutti. Si riparte dai piedi di Mignolet.

7' - Rischia Flanagan che trattiene in area Paulinho, lascia giocare Moss.

6' - Tiraccio di Paulinho che raccoglie un pallone vagante ma spara altissimo.

4' - Brutta palla persa da Sakho, sbaglia Paulinho che serve troppo in profondità Lennon.

3' - Possesso palla Reds che vogliono chiamare fuori il Tottenham che per ora è chiuso in difesa.

2' - Coutinho spreca tutto!!!! Palla di Suarez per il brasiliano che ha fretta di tirare e manda a lato un tentativo troppo debole.

1' - Subito Soldado a pressare alto Mignolet, rischia il Liverpool.

1' - Primo pallone del Liverpool! Via!!!

16:58 - Il Liverpool recupera in extremis Henderson, giocatore fondamentale in questo avvio di stagione.

16:57 - Strette di mano di rito e tutti a schierarsi in campo!!! Partita da vivere! Vavel Italia vi accompagnerà in questa sfida infuocata!

16:56 - Suarez e Dawson capeggiano le rispettive squadre sul terreno di gioco di Londra!

16:55 - Squadre nel tunnel pronte a fare il loro ingresso in campo!

16:52 - Sale l'attesa per Tottenham-Liverpool!! Pochissimi istanti al calcio d'inizio della partita!

16:48 - Dawson sarà il capitano di giornata del Tottenham vista l'assenza di Verthongen.

16:37 - Negli altri due match in programma nel pomeriggio, vittoria netta del Manchester United che ha espugnato il Villa Park 3-0, salendo a quota 25 punti. A segno per i Red Devils Welbeck, autore di una doppietta, e Cleverley. Da segnalare il ritorno in campo per lo United di Darren Fletcher dopo il lungo stop. Pareggio con tante emozioni tra Norwich e Swansea, 1-1 il finale con le reti di Dyer e Hooper. Piccolo passo avanti per i Canaries che si portano a 18 punti, i gallesi di Laudrup salgono a quota 20.

16:08 - Siedono in panchina per il Tottenham, Friedel, Fryers, Holtby, Lamela, Townsend, Sigurdsson e Jermaine Defoe.

16:05 - Ecco anche la formazione titolare degli Spurs!

Team v Liverpool - Lloris; Walker, Capoue, Dawson, Naughton; Paulinho, Sandro; Lennon, Dembele, Chadli; Soldado. #THFC

16:04 - In attesa dell'undici titolare del Tottenham una bella immagine di White Hart Lane!

The turnstiles have just opened at the Lane! Where are you supporting the team from today? #THFC pic.twitter.com/m3H4ZUQW4w

16:02 - In panchina Brendan Rodgers avrà a disposizione il secondo portiere Brad Jones, Kelly, Agger, Toure, Moses, Aspas, Alberto.

16:01 - Formazione ufficiale del Liverpool!!!!

Confirmed #LFC team news v Spurs: Mignolet, Flanagan, Sakho, Skrtel, Johnson, Allen, Lucas, Henderson, Sterling, Coutinho, Suarez.

— Liverpool FC (@LFC) 15 Dicembre 2013

15:52 - La prima notizia che giunge da Londra è che LuisSuarez sarà il capitano di giornata dei Reds, quindi sovrebe essere cosa certa l'esclusone di Danile Agger dall'undici titolare, lui nominato vice capitano ad inizio stagione...

Welcome back amici ed appassionati di calcio inglese. Giuseppe Lippiello e Vavel Italia vi danno il benvenuto alla diretta dell’ultima partita di questa sedicesima giornata di Premier League. Da White Hart Lane per seguire il live di Tottenham-Liverpool. Secondo match di cartello dopo lo straordinario lunch match di ieri tra Manchester City e Arsenal. Spettacolo allo stato puro quello di ieri, speriamo di poter raccontare una sfida di altrettanto valore tecnico ed emozionale.

Bloccata la corsa dell’Arsenal con il City capace di sbaragliare i Gunners 6-3, la classifica è sempre più corta e soprattutto, da l’opportunità alle rivali di testa di giocare per inserirsi nella corsa ai vertici della classifica. Non sarà una passeggiata per il Liverpool che ha si tre punti di vantaggio sugli Spurs, ma a Londra troverà di fronte un avversario sempre temibile e vera bestia nera delle ultime stagioni. Basti pensare che nei cinque precedenti incontri al White Hart sono arrivati 5 ko di fila. Ruolino di marcia davvero deludente per una squadra che quest’anno vuole tornare ad ascoltare le note magiche della Champions League. E’ un Liverpool diverso dalle precedenti stagioni, questo è indubbio, ma occhio al Tottenham di Villas Boas che pare trovi particolare piacere a sgambettare i Reds. Statistiche alla mano però, in questo campionato i londinesi hanno avuto non poche difficoltà, appena tre le vittorie davanti al proprio pubblico, 2 i pareggi, altrettante le sconfitte. Fatica mostruosa anche a segnare, 7 gol fatti e ben 7 subiti.

Dal canto suo il Liverpool sta ritrovando fiducia da vendere ad Anfield, ma proprio in trasferta trova ancora qualche difficoltà non da poco. In sette uscite, appena due i successi, tre pareggi e due sconfitte, ma soprattutto 13 gol concessi a fronte dei 12 segnati. C’è qualcosa da sistemare nell’approccio spesso timido alla partita dei ragazzi di Rodgers, che questa sera sarà senza lo spirito del capitano Steven Gerrard, oltre a Sturridge e Enrique. Tutti e tre torneranno il prossimo anno, lasciando i Reds nella scomoda posizione di giocare questa trasferta, oltre a quelle con Chelsea e Manchester City , lontano da Anfield e dal calore della Kop. Il Tottenham è reduce da tre risultati utili consecutivi dopo la batosta terrificante subita all’Etihad con i Citizens. Due vittorie con con Fulham e Sunderland, oltre al pareggio per 2-2 con il Manchester United. Inoltre Villas Boas può sorridere per il passaggio ai sedicesimi di Europa League dopo il percorso netto nel girone e il 4-1 di giovedi con l’Anzhi. Scatenati i Reds che tornati con le ossa rotte dalla trasferta di Hull, hanno segnato 9 gol in due partite mettendo al tappeto in sequenza Norwich e West Ham. Suarez da 10 e lode è stato il vero trascinatore del gruppo, propiziando con sei punti di fila il secondo posto in classifica. A lui Rodgers si affida per cercare di arrivare a gennaio ancora in zona europa, ma soprattutto alla compattezza di un gruppo di ragazzi che stanno crescendo giornata dopo giornata.

Come già anticipato nel Liverpool non ci sarà capitan Gerrard, anima e tecnica del centrocampo, Sturridge, i cui gol finora sono stati realizzati in toto da Luis Suarez. Non ci sarà neanche lo spagnolo Enrique, mentre potrebbe essere arruolabile Jordan Henderson, uscito malconcio dalla sfida con il West Ham e il colpo proibito subito da Nolan. Preoccupazione ad inizio settimana ma il peggio sembra passato. In difesa classico ballottaggio tra Sakho e Agger. A sinistra confermatissimo Flanagan dopo le ultime positive prove da titolare. A destra agirà Johnson nella difesa a quattro. Centrocampo da inventare per Rodgers che dovrebbe schierare il brasiliano Lucas insieme al ritrovato Joe Allen e proprio Henderson. Sterling e Coutinho alle spalle dell’inamovibile Suarez. In casa Tottenham ancora out il difensore e punto fermo della difesa degli Spurs Verthongen, autore di due gol nell’ultima sfida ad Anfield. Per il resto Villas Boas ha solo da scegliere con il ruolo di prima punta che dovrebbe tornare all’ex Valencia Roberto Soldado in luce con l’Anzhi e protagonista assoluto con una tripletta. Da valutare fino alla fine le condizioni di Eriksen e di Danny Rose. In dubbio anche Chiriches, Kaboul e Adebayor che non dovrebbe essere della partita.

I precedenti come detto non sorridono al Liverpool che nelle ultime visite a Londra non è mai tornato neanche con un punto. C’è la necessità di ribaltare la tradizione negativa per proseguire la corsa verso l’Europa che conta. Un passo alla volta per provare a realizzare il sogno di milioni di tifosi Reds in giro per il mondo. L’ultimo acuto Reds in casa del Tottenham risale addirittura alla stagione 2007/2008 quando con Benitez in pancha il Liverpool vinse 2-0 all’ultima giornata con reti di Voronin e Torres. A ritroso va segnalata la vittoria per 1-0 nella stagione precedente, quando un gol di Luis Garcia al 45’ decise il match. E’ questo però il primo sussulto della squadra del Mersey che aveva dovuto attendere dal lontano 16 marzo 2003 per tornare da Lonra con il bottino pieno. In quell’occasione finì 3-2 con reti di Heskey, Owen e di un giovane Steven Gerrard. Nella passata stagione gli Spurs si imposero 2-1 a White Hart Lane con reti di Lennon e dell’ex Gareth Bale. Al ritorno ad Anfield però si cominciò ad intravdere il nuovo Liverpool capace con forza e orgoglio a rientrare in partita dopo la doppietta di Verthongen che aveva ribaltato il vantaggio di Suarez. Furono Downing e ancora Gerrard dal dischetto gli eroi di quel pomeriggio di marzo.

PROBABILI FORMAZIONI

Arbitro della partita sarà il signor Jonathan Moss, assistenti Bennett e Child, quarto uomo Marriner.