Premier League 16a giornata: il Liverpool affonda Villas-Boas, lo United riparte

Dopo i botti del sabato, i fuochi d'artificio della domenica. Negli ultimi tre match della 16a giornata di Premier League, il Tottenham finisce sepolto a White Hart Lane sotto i colpi dall'inarrestabile Liverpool di Brendan Rodgers. Uno 0-5 senza diritto di replica, in cui Suarez fa ancora la parte del mattatore (2 gole un assist) e Villas-Boas finisce nuovamente sulla graticola. Bene anche il Manchester United di Moyes, che torna alla vittoria anche in campionato con un convincente 0-3 all'Aston Villa. Pari tra Norwich e Swansea, con brutto infortunio per Dyer.

Tottenham - Liverpool 0-5

A White Hart Lane si balla. Balla la difesa del Tottenham, balla la panchina di Villas-Boas e, poco ma sicuro, ballano i tifosi del Liverpool. Tremendo lo 0-5 con cui i Reds annichiliscono gli Spurs ed agganciano il Chelsea al secondo posto in classifica, anch'essi a -2 dalla capolista Arsenal. Suarez ne fa altri due (splendido il secondo) e sale a quota 18 in classifica cannonieri. Eì lui ad aprire le marcature con una serpentina in area di rigore conclusa da un sinistro chirurgico: è solo il 18'. Henderson raddoppia al 40' dopo un paio di respinte di Lloris e chiude già il discorso 3 punti. Nella ripresa sembra partire bene la squadra di Villas-Boas, ma un intervento in stile karate di Paulinho gli costa il rosso: Tottenham in 10 contro 11 e via alla goleada del Liverpool. Flanagan infila sotto l'incrocio il destro di controbalzo dello 0-3, Suarez scucchiaia in porta il delicatissimo pallonetto del poker, Sterling incassa la cinquina finalizzando un assist del solito Suarez. Prova di forza della Brendan Rodgers band, ennesima sconfitta roboante del Tottenham: 21 gol subiti e solo 15 fatti per la squadra di Villas-Boas. O di chi, a breve, potrebbe sostituirlo.

Aston Villa - Manchester United 0-3

Vince e convince il Manchester United al Villa Park. Welbeck-time nel giro di cinque minuti scarsi: al 15' l'attaccante anglo-ghanese è lestissimo a ribadire in rete un colpo di testa di Januzaj finito sul palo; nemmeno tre minuti dopo sempre Welbeck si avventa in spaccata su un traversone basso di Valencia, rubando il tempo anche al compagno Januzaj. L'Aston Villa prova a ricucire lo strappo senza troppa convinzione e ad inizio ripresa Rooney mette dentro un pallone che Cleverley deve solo spingere in fondo alla rete avversaria. Da segnalare il rientro in campo di Fletcher dopo diverse settimane ed una grave infezione intestinale. Boccata d'ossigeno per Moyes: lo United è a 25 punti. A 10 lunghezze - e altre 6 squadre di differenza - dall'Arsenal.



Norwich City - Swansea City 1-1

Botta e risposta nel primo tempo tra Canaries e Swans. Il vantaggio degli ospiti dopo un quarto d'ora è frutto di una disattenzione colossale della difesa dei padroni di casa e di una uscita a dir poco avventata di Ruddy: rinvio lungo di Vorm, stacco di testa di Dyer che vince lo scontro aereo e punta la porta gialloverde. Ruddy azzarda una uscita a dir poco improbabile ed il portiere dei canarini viene miseramente uccellato in pallonetto. Chi di testa ferisce, purtroppo, di testa perisce: in un altro scontro aereo a centrocampo lo stesso Dyer cade male sul piede d'appoggio e si procura una frattura alla caviglia destra. Il pari del Norwich è al quarto dei sei minuti di recupero della prima frazione: una bordata di Hooper pesca Vorm fuori posizione.



