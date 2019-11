Capital One Cup - Passa il City, il Sunderland elimina Mourinho

Edin Dzeko ha fatto seguire una splendida doppietta al fantastico gol dai 30 metri di Kolarov che aveva aperto le danze all'ottavo del primo tempo e che aveva portato gli azzurri di Manchester avanti in una partita che gli uomini di Pellegrini hanno dominato vincendo comodamente contro il Leicester City, squadra che milita nella Championship, la Serie B inglese, il primo dei quattro quarti di finale di Capital One Cup. Il Manchester City ha staccato così il pass per le semifinali. Nell'altro quarto di finale perde il Chelsea condannati all'uscita dalla Coppa da un gol Ki sung-Yueng nei supplementari. I Citizens approdano così in semifinale insieme al Sunderland.



PRIMO TEMPO - Parte subito meglio il City pericoloso già al secondo minuto di gara con un tiro di Dzeko e un affondo di Milner che semina il panico nelle retrovie del Leicester. Al quinto minuto una grande azione del City porta Rodwell a tu per tu con Schmeichel ma il 22enne centrocampista del City gli spara addosso e spreca così il gol dell'1-0. Sono i Citizens a fare la partita e la squadra di Pellegrini passa all'ottavo grazie ad una punizione dai trenta metri di Kolarov. Il Leicester accusa il colpo e gli "Sky Blue" gestiscono il vantaggio senza però smettere di attaccare. Al 25' è ancora Dzeko a sfiorare il raddoppio ospite al King Power Stadium. Il bosniaco va vicino alla rete anche quattro minuti più tardi quando però non riesce a controllare il pallone e spreca così l'occasione del 2-0. Il Leicester prova a reagire ma va vicino al doppio svantaggio al 38' quando Dzeko, vero protagonista del primo tempo e non solo, si accentra dai venticinque metri e lascia partire una cannonata che esce di pochissimo a lato. Passano due minuti e stavolta il bosniaco non sbaglia: Navas serve Milner che crossa in mezzo per la testa di Dzeko che schiaccia il pallone e lo insacca dentro. Finisce così il primo tempo con il City avanti 2-0.







SECONDO TEMPO - La ripresa vede sempre i Citizens protagonisti. Al 50' Dzeko impegna ancora una volta l'estremo difensore del Leicester per poi infilarlo due minuti dopo quando si ritrova a tu per tu con lui e segna il terzo gol della serata che di fatto chiude la partita. Il Leicester sparisce dal campo e rischia l'imbarcata quando Silva calcia in porta un velenoso destro dal limite che però Schmeichel riesce a respingere. La partita si spegne fino al 76' quando Dyer segna il gol della bandiera per il Leicester: palla dalla sinistra al centro dell'area dove Dyer controlla e spara di sinistro nell'angolino alto della porta. Ma dopo il gol dei padroni di casa è ancora il City a farsi pericoloso, prima con Silva e poi con Milner all'89 prima del triplice fischio dell'arbitro che sancisce la vittoria dei Citizens che così volano in semifinale. Dove c'è anche il Sunderland, che ai supplementari si è sbarazzato del Chelsea di Mourinho per 2-1.